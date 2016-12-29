Наш общий дом

В преддверии Нового года руководители районов и городских управлений поделились с «Вечеркой», чем им запомнился 2016 год и какие надежды они возлагают на 2017?

Айгуль Ахметова,

руководитель Управления занятости и социальных программ:

– Уходящий год мне запомнился тем, что к 25-летию Независимости Казахстана мы всем уязвимым слоям населения, отдельным категориям, а их 14, выплачиваем единовременную материальную помощь по 50 тысяч тенге, всего на 68 тысяч человек выделено 3 миллиарда 340 миллионов тенге. Это все благодаря экономии в городском бюджете, и эти деньги мы направили на улучшение благосостояния наших социально уязвимых горожан, чего за 25 лет Независимости Казахстана никогда не было. Вот это мне запомнилось больше всего.

Кроме того, хочется, чтобы в следующем году у нас было меньше людей с ограниченными возможностями. Сейчас у нас 41 тысяча инвалидов, из них 23 тысячи человек – I и II группы, из них около пяти тысяч – дети.

Хотелось бы всем им как-то помочь. Чтобы тем, кто обслуживается на дому, мы могли создать хорошие условия и многое другое.

Хочу пожелать, чтобы наш город и люди процветали, не было войны, все были одеты, обуты, накормлены и чувствовали себя защищенными в нашей прекрасной стране, в нашем любимом Алматы.

Максут Исахов,

руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

– Уходящий год запомнился внедрением электронной системы «ОҢАЙ» и вводом в эксплуатацию двух больших развязок на Рыскулова – Саина и Северное кольцо – Бокейханова. Не скажу, что система «ОҢАЙ» хорошая или плохая – она просто нужна, ее внедрение – веление времени. Международный опыт показал, что за один год никто на электронную систему безболезненно не переходит. Поэтому и нам нужно время, чтобы сгладить какие-то шероховатости в этой программе, которая нам нужна для прозрачности, для того, чтобы подсчитать убытки перевозчиков, компенсировать льготных пассажиров, субсидии, узнать, какой все-таки объем перевозок у нас в городе. То есть по всем параметрам «ОҢАЙ» оправдывает себя. Я хочу, чтобы в следующем году электронная система хорошо заработала, чтобы на городских маршрутах появились электроавтобусы, продолжилось строительство развязок.

А алматинцам желаю здоровья, счастья и благополучия!

Максат Кикимов,

руководитель Управления экономики и бюджетного планирования:

– Уходящий год запомнился, во-первых, эффективной реализацией поручений Президента страны, государственных и правительственных программ, что позволило в непростых условиях добиться роста экономики. Во-вторых, в соответствии с принципами Yellow Pages по снижению участия государства в экономике проводится работа по стимулированию частной инициативы и улучшению инвестиционного климата. Так, по рейтингу Doing Business в этом году произошло улучшение на шесть позиций – с 41-го на 35-е место. Кроме того, за счет оптимизации дорогостоящих проектов и применения механизмов государственно-частного партнерства бюджетные средства направлены на недорогие проекты, приносящие наибольший мультипликативный эффект и обеспечение занятости. Наиболее сложное время пройдено в середине 2016 года. Надеюсь, следующий будет годом постепенного улучшения показателей социально-экономического развития города, а значит, и повышения уровня жизни алматинцев.

Поздравляю всех алматинцев с наступающим Новым годом, который остается самым теплым семейным праздником. Желаю всем благополучия, плодотворной работы, стабильности и процветания!

Рахат Шимашева,

руководитель Управления образования:

– В нынешнем году Управление образования приступило к комплексной работе по достижению целевых индикаторов и реализации задач государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы. Впервые по инициативе акима города в целях материальной поддержки учителей был проведен конкурс «Лучший педагогический коллектив». Также прошел IV Международный творческий конкурс учителей математики, физики и информатики, в котором приняли участие 128 алматинских учителей. Кроме того, хочется отметить, что в связи с интенсивной миграцией населения, увеличением рождаемости детей дефицит мест в школах города сохраняется. Для снижения дефицита в рамках программы «Нурлы жол» введены в эксплуатацию пристройки к школам № 26, 157 на 900 ученических мест каждая, новое здание для действующей школы № 168 на 600 ученических мест в Медеуском районе. В настоящее время ведется строительство пристройки к школе № 156 в мкр. Ужет на 600 мест. Кроме того, возводится школа с привлечением частного инвестора в Наурызбайском районе на 1200 ученических мест (фонд «Сәби»). Уходящий год запомнился и тем, что в целях увеличения охвата детей спортивными секциями на территориях 16 школ города за счет частных инвесторов построены спортивные площадки. В рамках Программы развития Алматы на 2016–2020 годы в этом году открыты одна психолого-медико-педагогическая консультация и три кабинета психолого-педагогической коррекции в Алмалинском, Жетысуском и Алатауском районах города.

В 2017 году планируется открытие психолого-медико-педагогической консультации и психолого-педагогической коррекции в Наурызбайском районе.

Алматинцам желаю в новом году всего самого доброго, крепкого здоровья и светлых радостных дней!

Ельнур Бейсенбаев,

руководитель Управления по вопросам молодежной политики:

– В этом году наше управление перешло на проектный подход. То есть в рамках государственного социального заказа мы организовывали мероприятия с участием неправительственных организаций. Мы реализовали 21 проект, в котором участвовали 18 НПО и 232 тысячи молодых людей, что составляет около 50 процентов всей молодежи города. Всего в Алматы проживают 483 тысячи человек от 14 до 29 лет, действует 38 вузов, в которых учатся более 137 тысяч студентов. Также в этом году мы провели в «Алматы Арена» большой гала-концерт с участием Елбасы, в котором участвовали три тысячи волонтеров. Организовали корпус волонтеров и начали активно его развивать, поскольку сейчас идет подготовка к Универсиаде-2017 и EXPO. И в таких масштабных событиях Алматы как всегда, выступает локомотивом. Хотя ЭКСПО пройдет в Астане, но почти 100 процентов волонтеров с нашей стороны. Еще год запомнился большим шоу «Евразия барысы», в котором приняли участие более пяти тысяч юношей и девушек. Впервые был проведен международный турнир по боксу с участием более семи тысяч представителей молодежи. Надо отметить, что в последнее время количество мероприятий с участием молодежи увеличивается. Если раньше в различных мероприятиях участие принимали до 500 молодых людей, то в уходящем году их число возросло до 10 тысяч. На следующий год у нас очень много проектов. Бюджет нашего управления существенно увеличен, в размере 20 процентов. Если в 2015 году он составлял 250 млн., в 2016 – 320 млн., в наступающем – более 374 млн. Эти деньги помогут нам решить самые насущные проблемы. В их числе содействие в трудоустройстве, организация досуга молодежи, поддержка НПО, укрепление волонтерского корпуса, в который войдут более трех тысяч человек. И пятое – создание пула лидеров, которые будут тянуть всю работу по молодежной политике. Если эти пять направлений мы станем развивать в правильном ракурсе, то в следующем году, надеюсь, реализуем все наши планы. В следующем году мы планируем увеличить количество молодежных НПО, которые будут реализовывать все государственные заказы. Сейчас в Алматы насчитывается 45 зарегистрированных молодежных НПО, из них активных 31.

В Новом году хочу пожелать, чтобы наши алматинцы были всегда здоровы. У нас город молодежный, каждый третий студент страны обучается в Алматы. Молодым людям желаю задора, чтобы они любили свою Родину и родной город, при этом понимали, что многие начинания, которые воплощаются по всей республике, рождаются в Алматы. Поэтому мы не должны опускать нашу планку.

Беккали Торгаев,

аким Бостандыкского района:

– Поскольку район – это часть целого города, а в нашем случае мегаполиса, то, естественно, все яркие спортивные и культурные события, которые у нас торжественно проходили, были посвящены 25-летию Независимости страны и 1000-летию нашего прекрасного города. Радует то, что все жители нашего района с большим интересом принимали в них участие. В плане благоустройства этот год стал не то чтобы переломным, но жители стали больше понимать, что город они создают для себя, это наш общий дом. Люди неравнодушны к проблемам, пишут мне, обращаются, предлагают свое решение. 1000-летие мегаполиса и программа развития «Алматы-2020» – одна из основных идей концепции города для людей. В первую очередь нужно создать комфортные условия для горожан – это наша основная задача. В этом отношении у жителей нашего района дел много и по вопросам благоустройства, и по дворам, и по озеленению, и по спортивным мероприятиям. Уходящий год запомнился еще и тем, что в нынешнем году более социально активными стали предприниматели, что мы много сделали для жителей нашего района. Мы отметили 50-летие района, и не только наш аппарат, но и все районные структуры, сами жители, все без исключения принимали в этом событии активное участие.

Бостандыкский район большой, как у руководителя, на следующий год у меня много пожеланий. В первую очередь разрешить проблемы с нашими КСК, в этом отношении хотелось бы исправить ситуацию. Изменение к лучшему наблюдается, но очень медленно. И чтобы жители принимали активное участие в решение проблем. Город все для этого делает, жители должны это понимать и подтягиваться. В этом отношении хотел, чтобы мы все делали сообща. Также хочу, чтобы наша программа по развитию города исполнялась. В Новом году в первую очередь желаю нашим горожанам, конечно же, здоровья, успехов, чтобы все их мечты и пожелания сбылись!

Алмас Мадиев,

руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития:

– В профессио­нальном плане уходящий год был богатым на события. Одними из самых крупных мероприятий было проведение IV Международного форума Almaty Invest-2016, V инновационного форума, 8 инвестиционных форумов на районном уровне, делового совета, 10 бизнес-встреч в рамках межрегиональной кооперации, принят комплексный план развития МСБ, запущено более 100 объектов сферы услуг, в том числе такие гостиницы, как Shera Park Inn, Maqan Hotel, Sapar De Luxе. На IV Международный инвестиционный форум Almaty Invest-2016 в качестве спикеров мы пригласили руководителей крупных международных организаций, инвестировавших или планирующих инвестировать в город, включая Carrefour, Leroy Merlin, Sanalas Holding, Tokyo Rope, EuroShop, UBS Asset Management, АБР, Всемирный банк, ЭФКО и др. По завершении мероприятия мы заключили 53 меморандума на 300 млрд тенге. Предметом меморандумов стали строительство многофункционального комплекса на Медеу, гипермаркета MagnumCash&Carry, гипермаркета OBI, ТРЦ ForumAlmaty и др. Во время V инновационного форума мы подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве с АКФ «ПИТ» и АО «ЦРА». Предметом меморандума стала программа Startup Kazakhstan. Кроме того, мы заключили меморандумы с MIT, UBER, Казахстан Ғарыш Сапары, Тель-Авивским университетом, инновационной компанией «Экопарк». Предстоящий год обещает быть не менее насыщенным. Мы планируем продолжить работу по поддержке наших предпринимателей в рамках госпрограмм, к которым относятся «ДКБ-2020», «Жибек Жолы», Региональная карта поддержки предпринимательства, StartUp Almaty и так далее. Кроме того, намечается дальнейшая работа по привлечению транснациональных компаний, загрузке производственных мощностей, увеличению казахстанского содержания в работах, товарах и услугах наших алматинских предприятий, модернизации рынков и других.

Поздравляю всех горожан с наступающими новогодними праздниками! Желаю в предстоящем году осуществления всех планов, крепкого здоровья и успехов!

Владимир Устюгов,

аким Турксибского района:

– 2016 год насыщен проведением различных мероприятий. Продолжается подготовка к Универсиаде, большая работа проведена по алматинским дворам. Вот это сильное впечатление от 2016 года. В этом году провели подготовительные работы с инвесторами по претворению в жизнь программы «Ветхое жилье», отработали по двум участкам – микрорайону Алтай и в районе Сейфуллина – БАКа. Ждем еще одно заседание градсовета, после которого, надеюсь, начнем с весны выполнять эту программу уже не на бумаге, а на земле.

На 2017 год утвердили бюджет, радует то, что в нем заложен ряд вопросов, которые для меня, как для акима, важны – это благоустройство микрорайона Жас Канат и Аэропортовского озера. В бюджет заложили 80 миллионов тенге на разработку проектно-сметной документации для благоустройства этого участка, который станет центральной зоной отдыха Алматы. Все это для меня очень важно, как и продолжение программы «Ветхое жилье», и благоустройство алматинских дворов. Сейчас мы заказываем ПСД на 80 дворов и попытаемся в следующем году реализовать все для жителей нашего района, который в мегаполисе не считается элитным. Тем не менее мы его подтягиваем к тому уровню, чтобы здесь у нас было комфортно, красиво было жить. В Новом году алматинцам желаю, самое главное, крепкого здоровья и удачи! С Новым годом!

Жасулан Естенов,

аким Алмалинского района:

– 2016 год ознаменовался для меня тем, что после шести лет работы в других регионах я вернулся в Алматы и в апреле назначен акимом района. А в мае произошел пожар в магазине «Юбилейный», который после случившегося мы в короткие сроки восстановили, благоустроили, и теперь он стал еще лучше, чем прежде. Кроме этого в районе была проделана большая работа, мы обновили и покрасили 45 фасадов старых многоэтажных домов в центре города. В шести скверах провели текущий ремонт, в частности, имею в виду скверы на пересечении улиц Ауэзова – Айтиева, в Тастаке, на улице Байзакова сделали хорошую спортивную площадку, благоустроили более 80 дворов. В следующем году нам надо на высоком уровне провести Универсиаду. И создать такие условия для жителей, чтобы здесь было жить комфортно, безопасно, было тепло и светло. В Новом году алматинцам желаю благополучия, удачи и хорошего настроения!

Подготовила Виктория ИЗБИЦКАЯ