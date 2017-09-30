ТУҒАН ЖЕР

Сегодня в театре «Дом культуры» состоится презентация сборника рассказов «Наш сборник», выпущенного по итогам проекта Открытой литературной школы Алматы

Он поддержан компаниями «Шеврон» и American Space. Во время презентации дети прочитают рассказы, а руководители семинара подарят юным авторам опубликованные сборники.

В рамках проекта в течение месяца преподаватели, детские писатели Елена Клепикова и Ксения Рогожникова, провели литературный мастер-класс для подростков. В мастерской обучались талантливые 13-16-летние школьники, чьи произведения выиграли творческий конкурс.

– Уверена, что с литературно одаренными детьми необходимо заниматься, чтобы в будущем каждый из них нашел свой путь и порадовал нас интересными талантливыми книгами, – говорит Елена Клепикова. – Сегодня мы говорим о необходимости модернизации своего сознания, расширении рамок видения мира. Президент Казахстана в своей программной статье «Рухани жаңғыру» ориентирует на то, что будущее нашей страны за высокообразованными и воспитанными гражданами. Этому, в частности, и способствует наш проект. Открытая литературная школа существует с 2009 года и за это время выпустила уже около 300 взрослых слушателей, обучавшихся литературной теории и писательскому мастерству. Теперь здесь так же занимаются и с юными писателями и поэтами.

Это уже третий набор литературной мастерской за 2016–2017 годы. Занятия проводились бесплатно три раза в неделю. Два из них были посвящены литературной теории, практическим навыкам и литературным играм, а одно проходило в формате творческой встречи с казахстанскими писателями. За время работы мастерской подростки прочитали и обсудили произведения с такими писателями, как Аделия Амраева, Илья Одегов, Дина Махметова и Юрий Серебрянский. За время обучения подростки получили базовые навыки литературного письма, познакомились с литературными жанрами, научились редактировать собственные тексты, а также поучаствовали в литературных играх, обрели друзей и единомышленников.

– Считаю, что литературная мастерская помогла раскрыть способности и попробовать себя не только в написании стихов, но и рассказов, – поделилась 16-летняя Камила Бекмухамбетова. – К тому же я встретилась с известными писателями, которые вдохновили меня продолжить мое творчество и дали полезные советы.

По результатам работы мастерской была составлена книга «Наш сборник». В нем представлены лучшие рассказы детей, написанные за время обучения. Автором обложки стала ученица летней литературной мастерской Нурсулу Сагимбаева.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ