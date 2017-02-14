Наша цель - самые передовые государства мира

Обсуждение Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан встретился с коллективом Казахской национальной академии искусств

На повестке дня был один вопрос – обсуждение Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Встречу открыла ректор Казахской национальной академии искусств Бибигуль Нусипжанова.

– Послание Президента Казахстана – важнейший документ, ведь в нем затронуты все сферы жизнедеятельности, а главное – поставлены конкретные задачи, направленные на успешное развитие страны в будущем. Наша основная цель сегодня – создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 самых передовых государств мира. Послание не только дает нам четкие цели для работы в предстоящий период, но и мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Плана нации «Сто конкретных шагов», Стратегии «Казахстан-2050». Кроме того, «Третья модернизация Казахстана» считается продолжением политической конституционной реформы, основой демократизации страны, четко определяет задачи экономического и политического развития многонационального государства в мировом сообществе, – сказала ректор вуза.

Народный избранник Бекболат Тлеухан также подчеркнул, что третья модернизация сегодня необходима обществу для успешного развития в будущем.

– Третья модернизация необходима для современного общества. Как вы знаете, первая модернизация ознаменовала переход от плановой экономики к рыночной – реформа, которая происходила в первые годы Независимости РК. Вторая модернизация – принятие «Стратегии-2030» и создание новой столицы Астаны. Сейчас у нас есть огромный опыт. Мы должны работать по основным направлениям, обозначенным в Послании РК. Очень важно уделять особую роль культуре и искусству. В этом плане у вашего вуза особая задача – вы воспитываете молодежь, прививаете ей культурные ценности, открываете новые таланты, – сказал депутат.

В завершение встречи он пожелал творческих успехов педагогическому коллективу вуза и студентам.



Маргарита НЕЖДАНОВА

Учащимся Алматинского колледжа строительства разъяснили положения Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

член бюро партии «Нур Отан» Бекежан Токкожаев отметил, что сейчас для страны настал новый период – время третьей модернизации Казахстана, обозначенной в Послании Президента.

– Сейчас сложное, но интересное время, когда каждый может найти сферу приложения своих сил, знаний и умений, – отметил он. – Наша страна не словами, а делами доказывает всему мировому сообществу, что у Казахстана есть чему поучиться: 130 нацио­нальностей живут на нашей земле единой семьей, и у нас не возникает проблем в межнациональном общении. Как совершенно верно отметил в своем Послании Президент, только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями.

В свою очередь депутат городского маслихата Мухит Азербаев сказал:

– Послание нашего Президента Казахстана обращено прежде всего к вам, тем, кто завтра будет решать судьбы страны. Именно вам, сегодняшним учащимся, представляется возможность приложить все свои силы для воплощения идей дальнейшего развития нашей страны. Для модернизации экономики Казахстана нам всем придется много поработать, ведь перед нами сейчас стоит задача – войти в тридцатку развитых стран мира. Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача. Президент совершенно своевременно отметил, что сегодня необходимо развивать такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговлю, мобильный банкинг, цифровые сервисы. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. Сегодня обстановка меняется, темпы производства растут, как никогда остро стоит проблема обучения новым технологиям и возрастания эффективности труда. Также сейчас созданы все условия для развития массового предпринимательства. Особо Мухит Азербаев подчеркнул и нацелил молодежь на новшество, при котором граждане Казахстана могут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса. Нужно только захотеть. Для того чтобы двигаться вперед. Сейчас для этого есть все возможности, говорится в Послании Главы государства, и нам следует использовать этот шанс.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Качественное высшее образование – центральное звено новой модели экономического роста

Гулнар Андиржанова, доктор политических наук, профессор университета «Нархоз»:

– В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» говорится о самых актуальных проблемах нашего государства, так как без их решения нам трудно будет войти в число 30 наиболее развитых государств. Нурсултан Назарбаев очень своевременно обратил внимание на повышение качества системы высшего образования. Казахстан вошел в новый век с развитой системой образования, которая может стать сегодня базой для создания качественного кадрового потенциала страны, основой процветающего и сильного государства.

Мы знаем, что сфера образования востребована обществом и экономикой, она становится самостоятельной ценностью и способом социализации молодежи. На современном этапе главная задача модернизации образования заключается в обеспечении его конкурентоспособности на основе современного качества, которая будет отвечать запросам современной жизни и потребностям развития личности и общества.

Модернизация образования предполагает изменение парадигмы всей образовательной системы – это сочетание личностно-ориентированной и компетентностной парадигм. Реализация данных подходов даст возможность воспитания конкурентоспособного специалиста.

Университет «Нархоз» стремится стать лучшим и самым инновационным экономическим университетом в Центральной Азии к 2018 году. Наша стратегия направлена на позиционирование университета как центра науки, усиление научного потенциала, занятие достойных мест в мировых рейтингах, повышение исследовательской компетенции ППС и обучающихся. В связи с этим миссия университета направлена на подготовку будущих лидеров через высококачественное образование и исследования.

Коллектив школы-гимназии №78 рассмотрел Обращение Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

По мнению учителя истории Бахыт Кокумбаевой, данная программа позволит решить три задачи. А именно, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Повысить роль Правительства и Парламента, что даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы. И создать свою, необходимую Казахстану, модель управления.

Значительная часть установленных законом полномочий по регулированию социально-экономических процессов перейдет от Президента к Правительству и другим исполнительным органам, в том числе министерствам и акиматам. Правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не Президентом. Кроме того, Правительство теперь будет утверждать государственные программы, за них и будет нести ответственность.

В свою очередь директор школы Раушан Кужамбетова заострила внимание присутствующих на том, что рекомендованные изменения будут внесены в целях дальнейшей демократизации нашего общества и устойчивости политической системы на долгие годы. Мы все являемся свидетелями того, как благодаря политике и руководству Главы государства из года в год крепнет экономика и социальная жизнь.

Учитель истории Кадырбек Шакеев отметил, что изменения, вносимые в наш Основной закон, позволят более масштабно работать Парламенту, а политические партии активизируют свою деятельность. Решение очень верное и своевременное.

Обсудив данный вопрос, коллектив школы-гимназии №78 единогласно принял решение поддержать предложение о внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан.

Виктор Андреев