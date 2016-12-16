Президент страны поздравил всех казахстанцев с 25-летием Независимости Казахстана

Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании во Дворце Независимости.



– 25 лет Независимости – это беспримерный подвиг нашего поколения, не подвластный времени. Символично, что в юбилейный год Казахстан избран в Совет Безопасности ООН. Принятая Парламентом Декларация 25-летия Независимости стала важным политико-правовым документом, в котором отражены наши великие достижения и победы, – подчеркнул Глава государства.

Президент остановился на важнейших достижениях за период Независимости.

– Наша страна, по мнению ведущих международных экспертов, дала миру яркий пример казахстанского «экономического чуда», – отметил Нурсултан Назарбаев и перечислил семь триумфальных достижений Казахстана.

Первое достижение – создание независимого Казахстана, государства, которого раньше не было на карте мира.

– На международном уровне утверждены государственные границы, создана эффективная система госуправления, действующая на основе нашей Конституции. У нас современные вооруженные силы, правоохранительная система. Казахстан сегодня – авторитетный ответственный партнер по всем вопросам сотрудничества, – сказал Президент.

Вторым достижением Елбасы обозначил развитие экономики страны. Казахстан назвали страной с одной из самых быстроразвивающихся экономик мира. В качестве примера успешного развития экономики Президент привел растущий класс собственников и предпринимателей. В стране сегодня действуют почти 1,3 млн предпринимательских структур, которые, по словам Главы государства, производят около трети всего национального богатства.

Третьим триумфом Нурсултан Назарбаев назвал развивающийся экспорт.

– В начале 90-х мы почти ничего не экспортировали. Сегодня Казахстан экспортирует 2500 наименований в 119 стран мира. Наш экспорт составляет около 50 млрд долларов. Мы стали глобальной зерновой житницей. Мы реализуем уже вторую индустриальную пятилетку. Всего построено более одной тысячи новых производств, – сказал Президент.

Четвертым триумфом стало привлечение иностранных инвестиций в Казахстан. Нурсултан Назарбаев рассказал, что на благо казахстанцев работает более 265 млрд долларов иностранных инвестиций.

Пятый успех Казахстана на международной арене – постоянно растущее благосостояние народа. Социальные расходы за 25 лет в стране выросли с 26 млн до 4,8 трлн тенге.

– Благодаря экономическому чуду, как говорят мировые эксперты, мы обеспечили реальный рост благосостояния нашего народа. За последнюю пятилетку мы каждый год создаем 270 тысяч новых рабочих мест. За последние полтора десятилетия зарплаты и пенсии выросли более чем в десять раз, – добавил Президент.

Шестым триумфом названа инициатива интеграции новой модели союза нескольких государств – ЕАЭС. Седьмым – политика главы государства по антиядерному движению.

Кроме того, Президент Казахстана подчеркнул, что благодаря экономическим успехам удалось обеспечить реальный рост благосостояния населения. В рамках реализации социальных программ Президент Казахстана поручил правительству в 2017 году повысить размеры пенсий на 20 процентов к уровню 2016 года, а также увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20 процентов с 1 июля 2017 года.

В завершение своего выступления глава государства Нурсултан Назарбаев выразил казахстанцам благодарность за их труд на благо Родины, поздравил всех с праздником, пожелал успехов и выдающихся свершений.

Виктор АНДРЕЕВ