Нашли и обезвредили

Прокуроры выявили 15 опасных интернет-сообществ и заблокировали более 20 сайтов порнографической направленности

В сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры города, говорится: «Установлено, что отдельными иностранными средствами массовой информации – интернет-сайтами, на которые имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан, – распространяется кино- и видеопродукция порнографического и специального сексуально-эротического характера. Более того, мониторингом социальных сетей выявлены более 15 сообществ, содержащих фото- и видеоматериалы с призывами к суициду».

По результатам мониторинга прокуратура Наурызбайского района приняла меры по блокированию доступа к данным группам, зарегистрированным в социальных сетях.

Также в связи с распространением в социальных сетях игры «Беги или умри», где дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко едущими машинами, районному отделу образования совместно с местной полицейской службой УВД района незамедлительно поручено разъяснить учащимся правила дорожного движения и провести профилактическую работу с родителями.

Алия КАЗБАЕВА