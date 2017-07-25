Национальный код единства и созидания

взгляд в будущее: модернизация общественного сознания

Наталья Калашникова, заместитель председателя научно-экспертного совета АНК, член национальной комиссии по модернизации общественного сознания, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева.

Совместное проживание в Казахстане представителей более ста этносов, их общая история и солидарность сформировали особый менталитет, повлияли на формирование национального духа и общественного сознания народа. Ядром же духовного единения служат социальная память, сопричастность этносов к судьбе страны, ее развитию, а также активное участие в решении общегосударственных задач.

Можно сказать, что формирование полиэтничного общества Казахстана началось еще в XVIII веке с переселением на его территорию русских, украинцев, уйгуров, дунган, татар, узбеков и представителей других национальностей. В XX веке этот процесс продолжился – для освоения пустующих земель сюда было переселено 1 млн 150 тыс. человек из России, Украины и Беларуси.

В 30-е годы XX века из центральных районов бывшего СССР в Казахстан было сослано 250 тыс. крестьян. В это же время на строительство промышленных объектов со всех уголков страны направлены порядка 1,2 млн человек. В разные годы в республику были депортированы 800 тыс. немцев, 102 тыс. поляков, 550 тыс. представителей народов Северного Кавказа, около 100 тыс. корейских семей с Дальнего Востока. Казахские семьи, сами подвергшиеся репрессиям, приняли и поддержали депортированных переселенцев.

Таким образом, общая история становления Казахстана несет в себе глубинные истоки народной мудрости, общественной дипломатии и степной цивилизации. Это достояние народа рассматривается в программной статье Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». При этом в ней на ближайшую перспективу задаются конкретные параметры: «вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей».

В таком контексте понимания и сохранения общей исторической памяти, основанной на гуманизме и толерантности, уважении и сопричастности к образу казахстанских этносов, на XXV юбилейной сессии АНК поручено разработать электронную карту Казахстана. Она наглядно и детально покажет процесс консолидации всех национальностей на древней казахской земле с учетом государствообразующей миссии казахской нации.

На одной из первых сессий АНК еще в 1996 году в самое трудное для республики время Глава государства четко определил и свою личную, и государственную позицию, подчеркивая, что «народ Казахстана рассматривается как общность граждан разных национальностей, а не как новая этническая общность». Все последующие годы государственная этнополитика была направлена на реальное воплощение этой идеи.

Через повышение роли и статуса АНК как ядра казахстанской модели согласия и единства на конституционном и законодательном уровне стало возможным сформировать общественный консенсус по основополагающим ценностям и приоритетам национальной политики, в которой общенациональное единство является оплотом государственности и стратегическим ресурсом. Модернизация нацио­нального сознания, базирующаяся на ключевом принципе развития – духовном обновлении нации, в определенной степени делает роль ассамблеи общественно значимее. Лучшие традиции, ее исторический опыт и объединяющие проекты, безусловно, становятся реальной предпосылкой духовного обновления нации.

Заложенные Конституцией РК стандарты этнополитики гарантируют всем этносам страны полноценное право на развитие культуры, традиций и языка, возможности создания эффективных социальных лифтов. Это важнейшие предпосылки для эволюционного развития казахстанского общества в укреплении стабильности и консолидации общества. В соответствии с конституционной реформой 2017 года дополнена статья 39 Основного закона. Согласно ей «признаются неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие». Данную поправку инициировали депутаты от АНК.

Мировоззренческая основа идентичности и казахстанского патриотизма институционально впервые закреплена и на законодательном уровне – в Законе «Об Ассамблее народа Казахстана», а общеказахстанские ценности – в новой Концепции развития АНК до 2025 года.

Этот документ предусматривает модернизацию и самой АНК. Основные ее концепты заключаются в укреплении государственной и общественной инфраструктуры, развитии советов общественного согласия и контроля, сферы медиации и координации благотворительности. В регионах начал функционировать гражданский общественный резерв АНК. В определенной степени заработал социальный лифт АНК: через институт парламентского представительства, ежегодную ротацию заместителей председателя, продвижение представителей казахстанских этносов по государственной службе, в квазигосударственном секторе с учетом меритократического подхода и другое.

Вместе с тем, как отметил Президент, несмотря на динамично идущие модернизационные процессы в сфере межэтнических отношений, несомненно, потребуются масштабные преобразования. Важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет новая эпоха. И АНК, как представляется, призвана стать конкретной частью формирующейся новой национальной идеологии, которая будет выстраиваться на шести ее основополагающих демократических принципах: конкурентоспособности, прагматизме, сохранении национальной идентичности, культе знания, эволюционном, а не революционном развитии Казахстана, открытости сознания.

В целях укрепления и сохранения общественного сознания особая миссия сегодня отводится этнокультурным объединениям, которых в Казахстане насчитывается свыше 1300. Среди основных приоритетов их деятельности – сохранение и развитие языка, обычаев, традиций и культуры, изучение истории этносов, укрепление единства народа Казахстана, приобщение к казахской культуре, овладение государственным языком, активное участие в модернизации всех сфер жизнедеятельности. По своей сути ЭКО стали «мостами дружбы» со странами исторического происхождения, инвестируя в экономическое и духовное развитие общества новые тренды. Об этом наглядно повествует «Книга пожеланий мира (письма народа Президенту)», изданная АНК к 25-летию Независимости.

В целях дальнейшей эффективной модернизации национального сознания, безусловно, потребуется конкретная перезагрузка имеющихся программ и проектов АНК, их бюджетирования. Они должны больше ориентироваться на духовную составляющую и вклад в формирующуюся новую национальную идеологию. К примеру, международный проект «Память во имя будущего», инициированный АНК в 2009 году, и недавно учрежденный День благодарности должны стать своего рода духовным императивом. Их сразу же нужно включать в научный и образовательный процесс, политический дискурс.

Более десяти лет АНК реализует и другой важный международный культурологический проект – «Беседы на Шелковом пути». На этой интеллектуальной площадке, нашедшей поддержку в ЮНЕСКО, обсуждаются самые актуальные вопросы миропорядка. Она объединяет межстрановую элиту, демонстрирует традиции степной цивилизации. Созданный энтузиастами документальный фильм об этом проекте должен стать достоянием национальных каналов, «мягкой силой» и духовным обогащением «на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца».

Разработанные недавно проекты АНК несут в себе истоки духовного обновления, открывают новые возможности для этнокультурных объединений, в том числе и на основе государственно-частного партнерства. Более 300 меценатов и благотворителей АНК с 2015 года уже задействованы в проекте «Туған жер», оказывая социальную поддержку родному краю по строительству дорог, спортивных сооружений, детских садов и дворовых клубов, домов для ветеранов войны и многодетных семей.

В процесс поэтапного перехода на латиницу свою лепту может внести и проект «Мын бала», который уже помог свыше 100 тыс. представителей казахстанских этносов освоить государственный язык. Сегодня внедренная АНК методика обучения «Тілдарын» признана экспертами одной из лучших. А проекты «Ақ орамал» и «Этно-Fashion» стали действенными символами патриотизма, объединения матерей за безъядерный мир и возрождения народных традиций.

Бесценный потенциал этнокультурных объединений и общественный ресурс ее институтов выходит на новый созидательный вектор. Президентом страны задана высокая планка новой модернизации. Конструктивная работа Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК в этом ключе уже начата. В основу эффективной реализации шести национальных проектов и программ положены проектный и талант-менеджмент, современные политические технологии. Высокий статус и авторитет ее членов, выстроенная обратная связь, а также стремление привнести в модернизацию новое будут способствовать укреплению и сохранению национального сознания и собственного национального кода.

«Казахстанская правда», 11 июля 2017