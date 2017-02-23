Наука и жизнь

Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук Республики Казахстан

Торжественное мероприятие прошло в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая. Глава государства поздравил всех участников сессии с 70-летием Национальной академии наук, подчеркнув ее вклад в развитие современного Казахстана.

– Сегодня Академия наук – это крупный интеллектуальный центр, включающий отраслевые и регио­нальные отделения. При этом она, как и академии наук Франции, США и других стран, не занимается чуждым для науки администрированием. Мировой опыт показывает, что централизация и монополия в научной сфере неэффективны, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев особо отметил заслуги академии в становлении казахстанской науки и обратил внимание на важность использования научного потенциала страны в реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

При этом Глава государства выделил несколько актуальных вопросов в отношении отечественной системы управления и координации научной деятельности.

– Мы децентрализовали науку. Большую часть передали в вузы, но они все еще не стали инновационными центрами. Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты. Однако подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы реального сектора. При этом в научных работах нередко содержится плагиат, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана поручил кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки и поставил ряд конкретных задач в данном направлении.

– Нами принят Закон о коммерциализации результатов научных и научно-технических разработок. Теперь необходимо, чтобы этот закон заработал в полной мере. Следует внедрить механизмы, ориентирующие научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских предприятий. Перед нами стоит задача по развитию импортозамещения и экспортного производства, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Казахстана указал на необходимость улучшения качества экспертизы фундаментальных и гуманитарных научных проектов, привлекая в этих целях потенциал академии.

– Введена новая система управления наукой, финансирование которой ведется по новому формату и должно осуществляться своевременно. Также предлагаю создать при Академии наук коллегиальный орган по этике, который мог бы разработать Кодекс ученого и Кодекс по этике публикаций, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства возложил на Министерство образования и науки совместно с академией и вузами осуществление работы по продвижению отечественных научных изданий в международных рейтинговых базах.

Также Президентом Казах-

стана было дано поручение об учреждении дополнительных грантов лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового уровня, а также изучить вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для проведения научных исследований в Казахстане.

Фото Даурена ИСАЕВА