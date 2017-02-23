Наука и жизнь

Торжественное мероприятие прошло в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая. Глава государства поздравил всех участников сессии с 70-летием Национальной академии наук, подчеркнув ее вклад в развитие современного Казахстана.
– Сегодня Академия наук – это крупный интеллектуальный центр, включающий отраслевые и региональные отделения. При этом она, как и академии наук Франции, США и других стран, не занимается чуждым для науки администрированием. Мировой опыт показывает, что централизация и монополия в научной сфере неэффективны, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев особо отметил заслуги академии в становлении казахстанской науки и обратил внимание на важность использования научного потенциала страны в реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
При этом Глава государства выделил несколько актуальных вопросов в отношении отечественной системы управления и координации научной деятельности.
– Мы децентрализовали науку. Большую часть передали в вузы, но они все еще не стали инновационными центрами. Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты. Однако подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы реального сектора. При этом в научных работах нередко содержится плагиат, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана поручил кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки и поставил ряд конкретных задач в данном направлении.
– Нами принят Закон о коммерциализации результатов научных и научно-технических разработок. Теперь необходимо, чтобы этот закон заработал в полной мере. Следует внедрить механизмы, ориентирующие научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских предприятий. Перед нами стоит задача по развитию импортозамещения и экспортного производства, – отметил Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Президент Казахстана указал на необходимость улучшения качества экспертизы фундаментальных и гуманитарных научных проектов, привлекая в этих целях потенциал академии.
– Введена новая система управления наукой, финансирование которой ведется по новому формату и должно осуществляться своевременно. Также предлагаю создать при Академии наук коллегиальный орган по этике, который мог бы разработать Кодекс ученого и Кодекс по этике публикаций, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства возложил на Министерство образования и науки совместно с академией и вузами осуществление работы по продвижению отечественных научных изданий в международных рейтинговых базах.
Также Президентом Казах-
стана было дано поручение об учреждении дополнительных грантов лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового уровня, а также изучить вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для проведения научных исследований в Казахстане.
Фото Даурена ИСАЕВА