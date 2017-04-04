Наурыз шагает в Алматы

В этом году каждый алматинец не менее трех раз принял участие в праздновании прихода весны

– Я отмечал Наурыз сначала в кругу коллег, затем с друзьями, в семье, потом ездил в гости в аул к родственникам, – рассказывает алматинец Кайрат Бекпаев. – Но самый яркий момент в нынешнем Наурыз мейрамы пришелся, конечно же, на театрализованное представление на Старой площади. Потом я успел побывать на площади перед Дворцом Республики. А теперь к нам в микрорайон Думан приехали артисты. Седьмой раз праздную. Прямо как и положено прийти в новый год с цифрой «cемь»!

В минувшем марте медеусцы всколыхнули свой район. Чиновники райакимата сделали все возможное, чтобы праздник пришел не только на предприятия и в учебные заведения, но и в каждый конкретный двор многоэтажек. А в микрорайоне Думан, что на северо-восточной окраине города, жители устроили грандиозный пир. На улице Каркаралы они установили этноаулы для жителей и гостей района. Именно здесь в условиях, приближенных к старине, каждый был одарен угощением – наурыз-көже, бауырсаками, пловом и другими блюдами национальной кухни. Конечно, и без концерта не обошлось, он назывался «Төрлет, төріме, Наурыз!». На сцену выходили звезды казахстанской эстрады и творческие коллективы Медеуского района. Около двух тысяч горожан смогли в очередной раз повеселиться от души.

Во дворах многоэтажных домов гостей в этот первоапрельский день было меньше. Тем не менее именно в обстановке добрососедства и кухни вскладчину запомнился Наурыз-2017 по-медеуски во дворах домов, расположенных по Кабанбай батыра, 77, Достык, 44, Бузурбаева, 23, Самал-2, дом 16.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ