Не стареют душой ветераны

В этом году исполняется 30 лет ветеранскому движению Казахстана

Шангерей ШАЙХУТДИНОВ, председатель Алматинского городского совета ветеранов:

- Год празднования юбилея ветеранской организации совпал с другими историческими датами нашей страны: 550-летием Казахского ханства, 1000-летием города Алматы и 25-летием Независимости Казахстана.

Особая роль в развитии ветеранского движения первого председателя ветеранской организации республики – ветерана войны Жанибекова Шангерея Жанибековича, бывшего заместителя Председателя Совета министров Казахской ССР, который одновременно является и членом Алматинского городского совета ветеранов; и наставника нашей организации экс-заместителя премьер-министра Казахстана Джиенбаева Султана Сулейменовича, воина знаменитой 100-й стрелковой бригады, сформированной в Алматы, прошедшего ужасы Ржевской «долины смерти», воевавшего вместе с Героем Советского Союза Маншук Маметовой.

Большой вклад в развитие ветеранского движения внесла Герой Социалистического Труда Сидорова Вера Васильевна, экс-заместитель председателя Центрального совета ветеранов РК и заместитель Председателя Президиума Верховного совета Казахстана.

Говоря о 30-летии движения, мы вспоминаем о ветеранах, которые внесли большой вклад в его развитие, особенно в тяжелые 80-90-е годы прошлого столетия и нулевые ХXI века.

Первым председателем Алматинского городского совета ветеранов был избран Ильяшев Рымбек Ильяшевич – принципиальный и боевой организатор, ранее руководивший Алматинским облисполкомом и обкомом КПК, и такой очень важной организацией, как Казпотребсоюз.

Вторым председателем городского Совета ветеранов в 1991 году был избран Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Сергазин Сейдахмет Сергазиевич, который руководил городской ветеранской организацией в течение 10 лет, это были непростые годы. Перестала существовать большая страна СССР, разрушились связи с ветеранскими организациями союзных республик. Но наряду с этим это было время становления независимого Казахстана.

Третьим руководителем Алматинской городской ветеранской организации был избран Шалов Анатолий Федорович, также участник Великой Отечественной войны. Этого неординарного человека, прекрасно владеющего казахским языком, земляка известного всем писателя Бельгера, знали во всех регионах страны.

К сожалению, всех их нет среди нас.

С 2003 года руководить Алматинским городском советом ветеранов доверено мне, автору этих строк.

За истекший период ветеранская организация Алматы стала самой крупной общественной организацией, в состав которой входят восемь районных советов ветеранов и 670 первичных ветеранских организаций с общей численностью более 216 тысяч пенсионеров. Только за последнее десятилетие количество пенсионеров возросло на 68 тысяч человек.

К сожалению, число участников Великой Отечественной войны резко уменьшилось, и сейчас их осталось около 500, а тружеников тыла – 20 тысяч человек.

Большие изменения за этот период произошли в целом в стране.

Всенародные выборы Президента 1 декабря 1991 года стали стартовой площадкой развития страны. Казахстанский путь развития начался с экономических преобразований, одновременно соблюдалась социальная направленность, которая отражена в Конституции.

За истекший период проведено реформирование пенсионного законодательства. В стране действует трехуровневая система пенсионного обеспечения. Размеры солидарной пенсии по сравнению с 1999 годом выросли в 10,5 раза.

Пенсионные выплаты с 1 января 2017 года увеличены на 9% и специальные государственные пособия на 7%. А с 1 июля 2017 года пенсии увеличатся в целом на 20% по сравнению с прошлым годом.

Кроме пенсионных выплат лицам пожилого возраста за счет местного городского бюджета оказывается социальная поддержка по 12 видам услуг. Существуют и другие формы социальной поддержки, в первую очередь одиноких ветеранов войны и труда.

В течение 15 лет функционирует единственный в стране 74-квартирный Социальный жилой дом с благоустроенными одно- и двухкомнатными квартирами, где живут пенсионеры, сдавшие свои квартиры в коммунальную собственность, они не оплачивают коммунальные услуги. В доме круглосуточная охрана, медицинское обслуживание, бесплатная парикмахерская, прачечная, работают кружки по интересам, жители обеспечены горячим обедом, систематически проводятся праздничные мероприятия и экскурсии. Пенсионные выплаты проживающие получают в полном размере для своих нужд.

В 2002 году введен в эксплуатацию лучший в республике Дом ветеранов на 350 мест, который дважды посещал Президент страны Нурсултан Назарбаев и назвал его дворцом. Это прекрасно оборудованное учреждение: медицинский блок, тренажерный зал, имеется зимний сад, библиотека, музей, актовый зал, где проходят все торжественные мероприятия. Работают кружки по интересам, проводятся спортивные соревнования, большая благоустроенная территория, цветники, зеленые аллеи, фруктовые деревья и даже мини-огород.

Наряду с социальной поддержкой пенсионеров Алматинским городским и районными советами ветеранов уделяется серьезное внимание организационным вопросам, проведению ежегодных мероприятий к Дню Победы в Великой Отечественной войне и другим памятным датам.

В составе городского Совета ветеранов функционируют восемь общественных комиссий – по увековечению памяти защитников Отечества и знатных людей республики, по работе с законодательными нормативами и социальной поддержке пенсионеров в вопросах пенсионного обеспечения и жилищно-коммунальных услуг, охраны здоровья ветеранов, по спорту и физкультурно-оздоровительной работе, культуре и межнациональным отношениям, по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, организационно-методическая работа, по социально-бытовым вопросам, которые возглавляют известные активисты ветеранского движения, кроме вышеназванных, участник ВОВ М. Н. Грибанов, труженики тыла Ш. К. Айтекова, Т. К. Абишев, Т. Д. Жангирова, ранее занимавшие важные государственные должности, а также более молодое поколение – А. А.Колесникова и С.Ш. Ахмедов.

Все они вносят большой вклад в развитие ветеранского движения, решение социальных вопросов, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, сохранение стабильности в обществе, организацию досуговых и спортивных мероприятий.

Большая работа проводится по увековечиванию памяти защитников Отечества и знатных людей республики. Уточнены данные по памятникам истории, культуры, мемориальным доскам. В честь 70-летия водружения полкового Знамени Победы на Рейхстаге Рахимжаном Кошкарбаевым установлена мемориальная доска на здании гостиницы «Алматы», в которой он работал в течение 20 лет директором.

Всего в городе 65 улиц носят имена Героев Советского Союза.

Одним из главных направлений в деятельности городского и районных советов ветеранов является работа с молодежью. Для комплексного проведения мероприятий нами заключен меморандум с Координационным советом общественного объединения ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных конфликтов при акимате Алматы и молодежным крылом партии «Нур Отан» – «Жас Отан».

Советы ветеранов тесно сотрудничают со школами, средними и высшими учебными заведениями, где проходили конференции, встречи, круглые столы и другие мероприятия.

Еще в 2000 году был проведен круглый стол по теме «Отцы и дети», где наряду с ветеранскими организациями участвовали руководители учреждений образования, культуры, библиотек, силовых структур и общественные организации. Принятые тогда рекомендации стали основным ориентиром в работе с подрастающим поколением. Затем эти рекомендации дополнялись с учетом требований времени и стоящих задач.

Важным импульсом данной работы стала конференция с участием более двух тысяч студентов и старшеклассников во Дворце студентов, где выступил председатель городского Совета ветеранов, представители Министерства образования РК, религиозные деятели и молодежные организации.

Другим важным звеном в работе с курсантами и допризывной молодежью стала городская конференция на базе военного института сухопутных войск, где участвовали более 500 человек.

Интересные встречи ветеранов проходят с молодежью и в других военных институтах и высших учебных заведениях. При этом используются не только подвиги истекшего ХХ столетия, но и исторические материалы батыров, сказителей и других известных личностей, внесших вклад в развитие Казахстана и мирового сообщества.

Ветераны, молодежь и воины-интернационалисты отметили массовыми мероприятиями Международную вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев!», а ученики гимназии № 54 приняли участие в Международном слете школ СНГ «Юные сердца» вместе с внучками легендарного комдива Панфилова И. В., который состоялся в честь 75-летия битвы под Москвой.

Особое значение в воспитании молодежи имеет работа музеев в учебных заведениях, где систематически проводятся конкурсы как на местном, так и республиканском уровнях.

Наряду с социальными вопросами и работой с подрастающим поколением участвуют ветераны во всех общественно значимых событиях, а также спортивно-оздоровительных и культурных мероприятиях. Ветеранский актив совместно с органами здравоохранения постоянно проводит работу, направленную на укрепление здоровья и активного долголетия пожилых людей.

Ежегодно в парках, скверах, спортивных площадках, стадионах и других объектах проводятся спортивно-оздоровительные занятия. Регулярно проходят соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису, бильярду и другим видам спорта. Понравились пенсионерам и пешие походы по терренкурам, заповедным местам, экскурсии по городу и области.

Ежегодно ветераны участвуют в праздничных мероприятиях, смотрах коллективов художественной самодеятельности, народных праздниках совместно с этнокультурными центрами. Всё это сплачивает жителей и способствует сохранению стабильности в обществе.

Ежемесячно наши ветераны посещают театры, концерты, художественные выставки в государственных музеях истории и искусства, а теперь и в новом Музее города Алматы.

Городским и районными советами ветеранов в прошлом году были проведены яркие праздничные юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию Независимости Казахстана и 1000-летию Алматы, в том числе сводная композиция-концерт «Таланты золотого возраста», литературно-музыкальная встреча «Одна страна – одна судьба».

Все проводимые мероприятия способствуют повышению жизненного тонуса, сохранению в обществе межнационального и межконфессионального согласия, воспитанию у молодежи высокой гражданственности.

Алматинский городской совет ветеранов и далее будет продолжать работу по социальной поддержке пожилых людей, активному участию их в воспитании молодежи и сохранении стабильности в обществе, внося свой вклад в реализацию общенационального проекта «Мәңгілік ел».

Все эти годы ветераны всегда поддерживали политику Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, участвовали во всех общественно-политических мероприятиях, в решении вопросов здравоохранения, социальной защиты ветеранов, принимая активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, сохранении духовно-нравственных ценностей.