Некоторые вопросы по лицензированию прекурсоров в РК

Для осуществления деятельности в сфере оборота прекурсоров юридическими лицами возникает необходимость в получении лицензии, разрешений на использование прекурсоров. Следует отметить, что некоторые виды прекурсоров как дополнительные компоненты используются в разных сферах, включая сферу здравоохранения, в работах, относящихся к промышленной деятельности, при проведении различных лабораторных научных исследований или для проведения демонстрационных (учебных) процедур.



Прекурсоры – вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.



Деятельность юридических лиц, связанная с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, осуществляется на основании специальной лицензии, выданной органом-лицензиаром – Комитетом по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК или местными исполнительными органами областей, города республиканского значения и столицы.



Для получения лицензии на указанный вид деятельности необходимо соответствовать квалификационным требованиям, утвержденным Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 943 «О квалификационных требованиях и перечне документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».



Основным требованием является наличие документов на право собственности или иных законных оснований, предназначенных для разработки, производства, переработки, перевозки, пересылки, приобретения, хранения, распределения, реализации, использования, уничтожения прекурсоров, отвечающих требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности на производственно-техническую базу.

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А. Джумадилов, главный специалист Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по г. Алматы