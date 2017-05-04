Алматинцы чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

Торжественное собрание в преддверии 72-й годовщины Победы состоялось в городском Управлении занятости и социальных программ. Ветеранов поздравляли представители Совета мира и согласия РК, который с 1994 года возглавляет известный политический и общественный деятель Аскар Кулибаев. К сожалению, он не смог присутствовать на встрече, от его имени собравшихся поздравил с праздником его заместитель Салават Азербаев.

– Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла за ваш бессмертный подвиг во имя мира и согласия. Благодаря вам сегодня мы живем под мирным небом. И сегодня задача наших детей и внуков – сохранить и приумножить благосостояние нашей страны. Мы сделаем все для того, чтобы потомки всегда помнили о том, что миллионы людей отдали здоровье и жизнь ради Отчизны, ведь это наша история, – отметил он.

Затем ветеранам и труженикам тыла вручили продовольственные пакеты.

– Очень приятно, что сегодня о нас помнят, всегда поздравляют в преддверии Дня Победы. Это самое главное. Радостно, что мы еще можем встречаться, общаться друг с другом, хоть и не так часто, как хотелось бы. Сегодня мы видим, что наша страна процветает, хочется пожелать всем здоровья, чтобы мы могли видеть, как растут наши внуки и правнуки, гордиться их достижениями, – сказал ветеран Великой Отечественной войны Жанша Жанасов.

Сегодня в Алматы проживают около 500 ветеранов Великой Отечественной войны и более 20 тысяч тружеников тыла.

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Накануне Дня Победы состоялся благотворительный обед для 120 ветеранов Алматы

Его провели городской совет ветеранов, представители городского филиала партии «Нур Отан» и Жетысуского района.

Праздничное мероприятие состоялось по инициативе и поддержке депутата маслихата Алматы генерального директора Казлегпрома Айбека Бектурганова.

– Никто не забыт и ничто не забыто. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами, помним их подвиг, благодарим за мир над нашими головами, – сказала депутат маслихата Алматы Роза Бадаева. – Это надо помнить и передавать из поколения в поколение. Наши ветераны окружены заботой со стороны государства и городского акимата. В этом году 496 ветеранов войны в Алматы получат к Дню Победы пособие в 150 тысяч тенге. Более четырем тысячам тружеников тыла, вдовам ветеранов вручат единовременные пособия в 30 тысяч тенге. Также большую работу проводят в течение года социальные работники. Они активно помогают нашим ветеранам в быту.

Один из тех, кто пришел на праздник, Александр Колесников. На груди ветерана ордена Красной Звезды, Отечественной войны, Великой Победы и самая дорогая награда – медаль «За отвагу».

– После 10 класса, будучи деревенским парнишкой из Алтайского края, я попал в первый сибирский лыжный батальон, который формировался под Москвой, – рассказывает ветеран. – Никогда не забыть первого боевого крещения. До сих пор передо мной озверелые глаза немца, который шел на меня. К счастью, блеснуло солнце, и я заметил его штык. С перепугу я нажал на курок. Падая, фашист проколол мне полу шинели. Во время одного из боев я был первый раз ранен, потом после госпиталя нас отправили на месячные курсы в танковое училище Свердловска.

Для ветеранов не только накрыли достархан, но и подготовили большой праздничный концерт, на котором исполнялись песни фронтовых лет, играли вальсы. В завершение дорогим гостям вручили подарки.

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Актеры Государственного академического театра русской драмы имени Лермонтова пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны

Встреча прошла в Национальной библиотеке РК и была приурочена к 30-летию ветеранской организации. Артисты не просто общались с пожилыми людьми, а устроили небольшой концерт, в котором приняли участие заслуженный артист РК Геннадий Балаев, заслуженный деятель РК Марина Ганцева, Игорь Личадеев, Арлан Касиманов и другие. Артисты читали стихотворения и пели под гитару. А в завершение встречи артисты подарили ветеранам книгу о Театре драмы имени Лермонтова и оставили в ней свои автографы.

– Мы выражаем сердечную благодарность всем артистам и руководству театра не только за эту встречу, но и за то, что ветераны Великой Отечественной войны и участники трудового фронта имеют возможность смотреть спектакли бесплатно. Желаем всему составу театра вдохновения, энергии и зрительских симпатий, – сказала заместитель председателя Совета ветеранов Алматы Алла Моисеева.

Елена СОКОЛОВА

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА,

Талгата ГАЛИМОВА