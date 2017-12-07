Новое в госзакупках

В целях усовершенствования процесса проводимых государственных закупок в Республике Казахстан и организации наиболее эффективной реализации закрепленных в отраслевом законодательстве принципов государственных закупок с начала 2016 года принят ряд положительных изменений во вновь принятых нормативных правовых актах в области государственных закупок.

К примеру, введены такие полномочия органов внутреннего государственного аудита, как проведение контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в форме камерального контроля, с проверкой достоверности отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок.

Также путем усовершенствования технических возможностей функционирования веб-портала государственных закупок теперь потенциальные поставщики, принимающие участие в тех или иных процедурах государственных закупок, имеют возможность осуществлять взаимный просмотр поданных заявок другими потенциальными поставщиками, что прямо повышает открытость и прозрачность процесса допуска их к участию организатором закупок.

Новые изменения в законодательстве ввели дополнительно новый этап в процедуре государственных закупок (конкурс, аукцион) – это оформление организатором закупок протокола предварительного допуска к участию в конкурсе (аукционе), в котором организатор отражает свои замечания, несоответствия по поданной потенциальным поставщиком заявке на участие и предоставляет ему разумный срок для исправления (дополнения) содержания уже поданной заявки. Данное нововведение значительно повышает как конкурентность, так и шансы каждого участвующего потенциального поставщика на допуск к участию в конкурсе (аукционе) на равных возможностях, а также сокращает вероятность признания конкурса (аукциона) несостоявшимся по причине допуска к участию менее двух заявок.

Кроме того, одним из положительных новшеств явилась обязанность организатора закупок по указанию как в протоколе предварительного допуска, так и в протоколе об итогах конкурса (аукциона) подробного описания причин отклонения заявок потенциальных поставщиков, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Ранее же, в предыдущих версиях нормативных правовых актов, такая обязанность организатора закупок была описана общей фразой (…с указанием причин о несоответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации…), без конкретизации необходимости подробного описания и приложения подтверждающих документов, объясняющих отклонение заявки потенциального поставщика, что впоследствии приводило к тому, что организаторы закупок при оформлении протоколов допуска и протоколов об итогах закупок по отклоненным заявкам ограничивались лишь краткой, формальной ссылкой на пункты законодательства РК либо конкурсных (аукционных) документаций.

Считаем, что вышеуказанные новшества в законодательстве о государственных закупках имеют определенно положительный эффект как для участников государственных закупок, так и для деятельности уполномоченного органа в сфере государственных закупок, а именно:

– повлекли за собой сокращение количества подаваемых жалоб со стороны потенциальных поставщиков на действия организаторов закупок (заказчиков) в связи с необоснованным отклонением поданных ими заявок;

– привели к лучшей организации деятельности органов внутреннего государственного аудита при рассмотрении тех или иных поступивших жалоб, так как в протоколах описываются конкретные причины отклонения заявок, со ссылкой на факты, обстоятельства, а также прилагаются готовые подтверждающие документы;

– позволили проводить как участникам государственных закупок, так и органам внутреннего государственного аудита определенный анализ систематических (повторяющихся) причин отклонения заявок, в целях недопущения в будущем на практике подобных нарушений со своей стороны;

– повысили ответственность потенциальных поставщиков при участии в процедурах закупок в части предоставления полных достоверных сведений по квалификационным требованиям.

Также подробное описание причин отклонения, к примеру, в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе (аукционе) позволяет потенциальным поставщикам своевременно, понятным и доступным способом исправить допущенные несоответствия в составе поданных ими заявок для исключения в дальнейшем идентичных несоответствий и повышения шансов быть допущенным к участию в конкурсе (аукционе).

Таким образом, внесение данных новых изменений в законодательство сделало наиболее прозрачным в целом процесс государственных закупок и привело к более наглядной реализации таких основных принципов государственных закупок, как предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков, открытость и прозрачность процесса государственных закупок, недопущение коррупционных проявлений.

Ержан Мынжасаров, руководитель департамента внутреннего государственного аудита по г. Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан