Новоселье Универсиады

Казахстанская сборная первой заселилась в Атлетическую деревню

Первых жильцов комплекс принял за шесть дней до старта XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Самых спортивных студентов страны встретили у порога деревни со всеми почестями. В окружении именитых казахстанских спортсменов для новоселов провели традиционные народные обряды – шашу и бата. Слова напутствия участникам Универсиады адресовал чемпион Олимпиады 1980 года в Москве, борец Жаксылык Ушкемпиров.

– Наша земля и казахстанский народ достойны самых лучших слов. Благодаря усилиям казахстанцев и Президента страны для вас и последующих поколений созданы прекрасные спортивные сооружения, – обратился чемпион к молодым атлетам. – Желаю всем вам стать известными на весь мир спортсменами и достичь того, что в свое время удалось мне и моим товарищам, – взойти на олимпийский пьедестал, прославить и себя, и свою Родину.

Мэр Атлетической деревни, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев подчеркнул, что для обеспечения участников Игр комфортными условиями пребывания будут приложены все усилия. Помимо жилых корпусов комплекс включил в себя фитнес-центр, футбольное поле, сувенирные магазины, библио­теку. Сразу же после заезда волонтеры ознакомили команду с номерами и провели инструктаж по использованию сейфов и wi-fi-роутеров.

Атлетическая деревня представляет собой жилой комплекс, состоящий из 14 зданий и трех блоков обслуживания, расположенных в форме буквы U. Между 14-этажными жилыми зданиями находится главный административный центр – операционной блок, в котором во время Игр будет располагаться офис организаторов FISU, столовая, рассчитанная на обслуживание 1000 человек, и зона отдыха. Здесь же открыт Музей традиционных музыкальных инструментов с использованием интерактивных технологий. Деревня находится в непосредственной близости от ледового дворца «Алматы Арена», где 29 января пройдет церемония открытия Игр.

Марина ПЕСТРЯКОВА