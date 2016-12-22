Новости Алматы

В Алматы внедряется республиканская карта правонарушений

Новая интернет-разработка создана Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Она призвана стать эффективным инструментом в оперативном реагировании правоохранительных органов на совершаемые преступления. Об этом говорилось в ходе совещания по вопросам внедрения инновационных систем в сфере правопорядка, которое прошло под председательством заместителя акима Алматы Армана Кырыкбаева.

Заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Сабит Нурлыбай сообщил, что программа находится в открытом доступе на сайте pravstat.prokuror.kz.

– Ознакомиться с ней может любой желающий, на карте размещена информация о том, где совершено преступление, степень правонарушения, статья законодательства, по которой квалифицируется преступление, и другая важная информация, – сказал Сабит Нурлыбай.

Он подчеркнул, что информация, изложенная на сайте, дает картину правонарушений, совершаемых в городе. Ориентируясь по карте, полиция сможет усилить патрули именно в тех районах, где этого требует оперативная обстановка.

Заместитель акима города сделал акцент на том, что карта будет использоваться правоохранительными органами в работе по обеспечению правопорядка на предстоящей Универсиаде в Алматы.

– Буквально через месяц в нашем городе пройдет XXVIII Всемирная зимняя универсиада, мы с большим вниманием относимся к этому событию, аким практически сам руководит процессом подготовки. Огромный блок вопросов связан с безопасностью, и, безусловно, электронная карта правонарушений станет помощником в работе по охране правопорядка, – подчеркнул Арман Кырыкбаев.

Юрий ЮРОВ

Городские предприятия будут обеспечены госзаказом

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов посетил промышленные предприятия Алматы. Он ознакомился с деятельностью ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Алматыэнергосервис» и АО «Машиностроительный завод имени С. М. Кирова» с целью включения алматинских предприятий в реестр поставщиков министерства. Данные меры направлены на увеличение импортозамещения и приобретение продукции у отечественных производителей.

По словам директора ТОО «Казлегпром-Алматы» Айбека Бектурганова, в нынешнем году предприятие закупило новое оборудование на 300 млн тенге для производства модельной обуви, создало 70 новых рабочих мест. С момента открытия завода численность работников увеличилась с 30 до 450 человек, а объем производства вырос в семь раз. Доля казахстанского содержания составляет 84 процента.

Производственная мощность линии достигнет 150 тысяч пар обуви в год с оборотом 2,5 млрд тенге. Реализация проекта позволит обеспечить импортозамещение казахстанского рынка обуви.

Следующим объектом посещения стал ТОО «Алматыэнергосервис», занимающийся прототипированием деталей на базе 3D-сканирования. На предприятии выпускают детали узлов, агрегатов для автомобильной и нефтяной промышленности, ЖКХ. В частности, используя собственные произведенные детали, предприятие выпустило линейку комплексных тренажеров для обучения пилотов, механиков-водителей танковых экипажей, водителей грузовых машин. Таким образом, открылись еще 30 рабочих мест.

По словам руководителя инженерной лаборатории Ивана Казеева, в планах предприятия выпускать титановые протезы различных органов и суставов для дальнейшего применения в хирургии и дентальной медицине, аналоги которых завозятся в Казахстан лишь из Германии и Франции.

Министр оценил продукцию машиностроительного завода им. С. М. Кирова. Предприятие выпускает товары специального назначения, запчасти для железной дороги и энергетического комплекса. Также завод планирует производство продукции для горнорудной промышленности, электроэнергетики и других отраслей экономики.

Алия КАЗБАЕВА

Дни активности радиолюбителей Казахстана

Уникальное мероприятие прошло в алматинском специализированном лицее № 92 имени Махатма Ганди.

– Мы постарались представить работу коллективной радиостанции на любительских диапазонах, – сказал организатор мероприятия, обладатель медали Алтынсарина и многих наград Ерулан Жиенбаев, ученики которого стали неоднократными победителями международных олимпиад по физике, астрономии. – Всемерное развитие любительской радиосвязи и радиоспорта позволит расширять международные связи с коллегами из других стран мира, и это увеличивает спектр знакомства народов планеты с нашей республикой.

Проведение дней радиолюбителей представлено Алматинской радиолюбительской лигой впервые. Для самых активных участников учрежден специальный диплом, для получения которого необходимо с 1 по 31 декабря провести 25 сеансов связи (наблюдений) с радиостанциями, имеющими префикс UP25 – специальный позывной, выданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан. Повторные радиосвязи разрешены на разных диапазонах, а на одном диапазоне – различными видами излучения: CW, PHONE, DIGI (все цифровые виды связи засчитываются за один вид).

Коллективной радиостанцией уже проведено более 2000 радиосвязей с коллегами из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

– Мы ставим перед собой большие задачи, – говорит Ерулан Жиенбаев. – Это участие в проекте запуска наноспутника КазНУ имени аль-Фараби; подготовка к дням активности, посвященной Международной зимней универсиаде, проводимой в нашей республике; подготовка к дням активности, посвященной «ЕХРО-2017». А после запуска наноспутника будем проводить планируемые и контрольные сеансы связи.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

В городе открылась уникальная спортивно-детская площадка «Есентай»

На ее территории дети и взрослые смогут с пользой для себя проводить свободное время, при этом получать заряд бодрости, энергии и позитива на каждый день. Площадка расположена вдоль реки Есентай, ниже проспекта Аль-Фараби, и занимает площадь более 350 кв.м. Она разделена на три секции: первая – для любителей уличного спорта, здесь располагаются спортивные снаряды, вторая – для активных игр с мячом, третья – для детей.

Это уже пятый спортивный проект АО «Банк Астаны», оборудованный для занятий уличным спортом.

– Сегодня бизнес-сообщество показывает высокую социальную ответственность. Хотелось бы выразить предпринимателям большую благодарность, – отметил заместитель акима района Танат Айдарбеков.

По словам управляющего директора банка Мухтара Жангабылова, бизнес с радостью реализует социально значимые проекты для развития детского и молодежного спорта Алматы.

– В век всеобщей компьютеризации и электронных гаджетов дети тратят много времени у экранов телевизоров или смартфонов вместо того, чтобы активно играть и гулять со сверстниками на улице. Именно в дошкольном возрасте у ребенка закладывается фундамент для становления личности и полноценного физического развития, а отсутствие физических нагрузок и недостаток свежего воздуха не прибавляют здоровья подрастающему поколению. Поэтому прекрасно оборудованные спортивно-игровые площадки смогут предоставлять все возможности детям и взрослым для активных игр и занятий спортом на открытом пространстве, – отметил Мухтар Жангабылов.

Напомним, с начала года за счет местного бюджета в районе обустроено 57 дворов. Из республиканского бюджета благоустроено 11 детских и 9 спортивных площадок, за счет спонсоров создана 21 площадка.

Юлия ЖОРОВА

Фото автора

Известные ученые Казахстана встретились со старшеклассниками

Светила науки побеседовали со школьниками о выборе профессии, рассказали, какие именно специальности сегодня наиболее востребованы в нашей стране. Главная цель таких встреч – правильно сориентировать завтрашних студентов, чтобы они выбрали действительно нужное, конечно же, интересное для них самих дело жизни. Ребята не только смогли задать ученым все интересующие вопросы. Также для выпускников были организованы экскурсии по алматинским предприятиям, в числе которых АО «Локомотив», ТОО «Алматылифт», «Ерке-Нұр» и другие.

Все эти встречи реализованы в рамках проекта «Повышение эффективности профессиональной ориентации учащихся старших классов Алматы». Его воплотили в жизнь сотрудники Управления по вопросам молодежной политики.

Большая работа в направлении выбора профессии осуществляется не только на встречах и экскурсиях, но также и в Интернете. Например, разработан единственный в Казахстане профориентационный сайт www.kemstat.kz, где размещена информация, которая может помочь выпускникам при выборе профессии.

Маргарита НЕЖДАНОВА

С 2017 года начнет работать программа продуктивной занятости населения и массового предпринимательства

Разработана программа при поддержке партии «Нур Отан». Основные ее цели и задачи разъяснила министр здравоохранения и социального развития населении РК Тамара Дуйсенова на конференции в Астане. С помощью видеосвязи к обсуждению присоединились другие города Казахстана, в том числе и Алматы. Наш город представляли сотрудники местного управления занятости и социальных программ, общественных организаций.

Министр в своем выступлении отметила, что основная цель новой программы – вовлечение самозанятых, безработных и иных лиц без квалификации в продуктивную деятельность. При этом предусматривается массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам предпринимательства, а также создание условий для массового предпринимательства, развитие рынка труда через содействие в трудоустройстве.

– Программа долго обсуждалась, все регионы внесли свои предложения. В итоге со следующего года мы начнем активную работу, которая будет вестись по трем направлениям, – говорит Тамара Дуйсенова. – Первое – предоставление возможности бесплатно получить рабочую профессию молодым людям от 15 до 24 лет, не сдавшим ЕНТ. Второе – дать шанс безработным и самозанятым людям в возрасте от 25 до 44 лет, чей доход составляет менее 60 тысяч тенге в месяц, бесплатно получить новую профессию. Наконец, благодаря третьему направлению нам удалось объединить все инструменты поддержки предпринимателей, чтобы работа осуществлялась по принципу одного окна.

В свою очередь руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Айгуль Ахметова рассказала, что в ее ведомстве готовы приступить к воплощению проекта в жизнь.

– У нас уже есть договоренность с колледжами и учебными центрами, согласно которой те, кто не набрал достаточное количество баллов на ЕНТ, смогут бесплатно получить рабочую специальность, а также пройти курсы компьютерной грамотности. Это же касается переобучения безработных. Активно работаем и по направлению, которое касается предпринимательства, – отметила Айгуль Ахметова.

Вероника ЛЮБИМОВА

Ярмарка вакансий «Новые возможности сегодня!»

Время проведения: 23 декабря 2016 г. в 10.00.

Место проведения: г. Алматы, ул. Макатаева, 117, уг. ул. Масанчи, блок «Б».

23 декабря 2016 года КГУ «Центр занятости населения города Алматы» управления занятости и социальных программ г. Алматы» проводит ежегодную ярмарку вакансий «Новые возможности сегодня» для лиц, ищущих работу, а также для студентов и выпускников.

Ярмарка вакансий предоставляет реальную возможность трудоустройства.

В ярмарке вакансий примут участие банки, страховые и аудиторские компании, производственные предприятия, государственные учреждения, телекоммуникационные, продовольственные, транспортные и другие компании г. Алматы.

Ярмарка вакансий проводится как для компаний, так и для соискателей на безвозмездной основе. Главная цель мероприятия – содействие в трудоустройстве.

По всем вопросам участия в ярмарке вакансий можете обращаться по тел.: 279-81-91,

279-95-13 или по адресу: ул. Макатаева, 117, уг. ул. Масанчи, блок «Б».

Уважаемые алматинцы и гости города!

В рамках подготовки к ХХVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 года на территории катка «Медеу» по средам и четвергам будут проводиться тренировочные занятия сборной Казахстана по конькобежному спорту. В связи с этим режим работы катка сезона 2016–2017 года изменен:

Понедельник – технический день

Среда – четверг: дневной сеанс – с 10.00 до 15.00;

технический перерыв – с 15.00 до 18.00;

вечерний сеанс – с 18.00 до 23.00.

Вторник, пятница – воскресенье: дневной сеанс – с 10.00 до 16.00;

технический перерыв – с 16.00 до 18.00;

вечерний сеанс – с 18.00 до 23.00.

Цены на входные билеты остались прежними. Для детей, студентов и пенсионеров предусмотрены специальные скидки.

В этом сезоне на «Медеу» был внедрен ряд новшеств:

Пункт выдачи коньков максимально увеличен и расширен на 2000 новых пар, таким образом на данный момент прокатный фонд составляет более 5000 коньков.

На катке работает более 15 пунктов питания.

Начала функционировать школа инструкторов катания на льду. Для детей и их родителей на втором этаже проката будут работать детская развлекательная зона и лаунж.

Для удобства посетителей количество общественного транспорта до ВСК «Медеу» было увеличено до 8 автобусов. Стоит отметить, что режим работы общественного транспорта в выходные дни продлен до 00.15.

Внимание!

23 декабря завершается акция по легализации

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что согласно статье 4 Закона РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества» срок подачи документов для легализации имущества, денег, доли участия и зарубежного имущества заканчивается не позднее пяти рабочих дней до истечения срока легализации, то есть 23 декабря текущего года.