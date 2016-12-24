Новости Алматы

Председатель городского филиала «Нур Отана», аким Алматы Бауыржан Байбек провел прием граждан в общественной приемной партии

В ходе встречи директор Дома культуры глухих инвалид по слуху Жанара Бектурганова обратилась за помощью в предоставлении помещения для проведения мероприятий и репетиций, а также в обеспечении новогодних подарков для 400 детей инвалидов по слуху и зрению. Поиск помещения для репетиций аким поставил на личный контроль, как и вопрос с подарками. Дети с определенными потребностями в Новый год получат специализированные подарки: книги, канцелярию и игрушки.

– Мы стараемся помогать адресно, поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов разных групп, детей со специальными потребностями, многодетных матерей. В этом году мы выделили денежные средства на единовременные выплаты более 100 тысячам человек. Совместно с НПО мы обязательно вам поможем, предоставим помещение, – отметил председатель городского филиала партии.

Положительно был решен вопрос и Елены Волковой, которая обратилась за помощью в подключении магистральных сетей газоснабжения. У жильцов по улице Брюллова с 2014 года отсутствует газ в частных домах, вследствие чего горожане пользуются твердым топливом. По словам акима Алматы, строительство газопровода уже закончено и сейчас ведется работа по пуско-наладке природного газа, магистраль подключат к 25 декабря. Он также отметил, что в ближайшие три года планируется газифицировать 95% домов. Кроме того, работает скидочная система: для ветеранов ВОВ подключение бесплатное, малоимущим и многодетным матерям, кто состоит на учете, – 50% скидки, инвалидам I и II групп – 30%.

В ходе личного приема Бауыржан Байбек также поручил оказать помощь обратившейся к нему маме двоих детей Асель Абеновой в реабилитации и приобретении медицинского оборудования – вертикализатора для девочек-близнецов шести лет, больных детским церебральным параличом.

Алия КАЗБАЕВА

Фото Даурена ИСАЕВА

Ержан Еркинбаев назначен новым директором Алматинского зоопарка

Ержан Маликович Еркинбаев родился 7 июня 1982 года, имеет два высших образования. В 2002 году он окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы, а в 2005 году – Алматинский экономический университет. В 2003–2005 годах под его руководством были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau. Он проделал серьезную работу по развитию въездного туризма в Казахстане, неоднократно представлял нашу страну на международных туристических выставках в Берлине, Лондоне, Мадриде.

Также Еркинбаев был назначен руководителем департамента международных проектов в сфере образования. Работая в этой должности, он занимался развитием двух первых в Казахстане международных британских школ Haileybury UK и до настоящего времени остается независимым их директором. В 2009 году Ержан Еркинбаев был назначен генеральным директором горнолыжного курорта «Шымбулак».

В 2013 году руководством города было принято решение о передаче в доверительное управление под началом Ержана Еркинбаева высокогорного спорткомплекса «Медеу». В результате за прошедшие два года удалось вывести объект на самоокупаемость и тем самым значительно снизить нагрузку на государственный бюджет, а также вернуть утраченную в постсоветские годы культуру массовых катаний.

Еркинбаев – депутат городского маслихата. Он свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками. Женат, воспитывает сына и дочь.

Юрий ЮРОВ

В медицинском колледже открылся социальный арт-объект, цель которого – пропаганда здорового образа жизни подростков и молодёжи

Он осуществлен в рамках проекта «Будущее – мой выбор!», который реализует образовательный центр «Бiлiм – Центральная Азия» в партнерстве с компанией «Шеврон».

Во время мероприятия подростки совместно с профессиональными художниками разрисовали специальными красками одну из стен колледжа. В этой работе они отразили свой жизненный путь и ценности. Она выполнена в стиле минимализма. Готовую картинку можно фотографировать и размещать в социальных сетях. Таким образом, социальный арт-объект будет еще и виртуальным.

– Наш проект помогает молодым людям понимать ценность своей жизни и избегать рискованного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, а еще воспитывает у молодежи лидерские качества. Известно, что более 60 процентов людей в нашей стране заражаются ВИЧ-инфекцией через половой путь передачи, поэтому на языке, доступном молодежи, мы хотели бы рассказать, как можно этого избежать, – сказала руководитель центра «Бiлим – Центральная Азия» Лариса Горбунова.

Это второй социальный арт-объект на тему здорового образа жизни в Алматы. Год назад первый был также открыт в рамках проекта «Будущее – мой выбор!» на территории гимназии № 35.

Центр к тому же организовал тренинги, круглые столы, виртуальную игру «Таза жолтанда», совместно с актерами театра «АRTиШОК» осуществила театральную постановку «Судьба» о толерантном отношении к людям, живущим с ВИЧ.

Социальные арт-объекты задуманы для популяризации здорового образа жизни посредством создания рисунков на различных зданиях Алматы, которые посещают подростки и молодежь. Ожидается, что уже будущей весной мегаполис украсят яркие рисунки, призывающие не пробовать наркотики и алкоголь, не подвергать себя риску ВИЧ-инфекции, ответственно относиться к собственному здоровью. Их создателями станут молодые алматинцы и помогут вовлечь зрителей в урбанистический перформанс.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В акимате Алматы прошло заседание Совета по этике

Встреча состоялась под руководством председателя Совета по этике Департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Айгуль Байхановой. Участники заседания рассмотрели результаты деятельности уполномоченного по этике при осуществлении мониторинга и контроля за соблюдением служебной этики по итогам года, вопрос о создании ведомственного жилищного фонда для ротируемых государственных служащих при акимате Алматы и другие.

За недоработки, хамство и оскорбление граждан в мегаполисе за год наказаны 65 госслужащих. Правда, из них всего три процента работников привлекли к ответственности. Как заявили в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции, их руководство отнеслось к нарушениям слишком лояльно. В итоге сотрудники госорганов отделались лишь замечаниями и выговорами. С нового года в ведомстве обещают быть с ними жестче. С 2017-го госслужащих корпуса «Б», а это непосредственно исполнители, ждет внеплановая аттестация, где проверят их пригодность к работе в данной сфере.

– Каждая проделанная работа госслужащего будет оцениваться по пятибалльной шкале, и общая оценка потом уменьшается на так называемые штрафные санкции за нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, – сообщила Айгуль Байханова.

Юлия ЖОРОВА

В Турксибском районе чествуют ветеранов, родившихся в декабре

Один из них Сарсен Исиналиев, отметивший вчера свое 95-летие. С подарками в гости к именнинику приехали заместитель акима района Мухтар Тажибаев, председатель Совета ветеранов Галия Байгутдинова, начальник вокзала Алматы I Нурдаулет Бекжанов, руководитель отдела занятости и социальных программ Карлыгаш Толысбаева, представитель филиала партии «Нур Отан» Гульжан Тумсибекова.

К участнику Великой Отечественной войны обратились с теплыми словами благодарности за мирное чистое небо, многолетний ратный труд и житейскую мудрость.

Вспоминая свою долгую достойную жизнь, аксакал поведал гостям о том, как, рано лишившись родителей, он с 12 лет работал в колхозе. В 1940 году был призван в армию и служил в Забайкальском округе, городе Чите. Во время войны с Японией воевал в составе 579-го стрелкового полка. За боевые заслуги награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. С 1946 года работал на Алматинском электротехническом заводе газоэлектросварщиком. Общий стаж работы династии Исиналиевых на электротехническом заводе составляет 200 лет. За время работы здесь Сарсен Исиналиев награжден почетными грамотами, орденом Трудового Красного Знамени. Занесен в Золотую книгу Почета Казахской Социалистической Республики.

Сейчас будни юбиляра заботливо скрашивают три дочери, сын, 14 внуков и 15 правнуков.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Как приходит праздник

Акимат Медеуского района пригласил ребят на Большую дворцовую ёлку

В двух новогодних представлениях, состоявшихся во Дворце школьников, приняло участие более 1000 детей из многодетных и малообеспеченных семей и детских домов и ребят с особыми потребностями. Перед тем как Дед Мороз и Снегурочка пригласили гостей праздника в зал, ребята и родители смогли ознакомиться с работами кружковцев Дворца школьников. Так, старшеклассники представляли свои разработки в области робототехники.

Владимир Кононов и Ярослав Халиуллин продемонстрировали квадрокоптер, способный прогнозировать степные и лестные пожары.

Владимир Кононов отметил, что юных изобретателей из Алматинского Дворца школьников пригласили на предстоящую международную выставку EXPO-2017 в Астану.

Свое мастерство продемонстрировали и юные художники.

– Всего работы для выставки создавали 30 воспитанников творческих кружков, они писали зимние пейзажи, работы на тему народных сказок, – рассказала сотрудник центра развития и досуга «Бакбулак – Родник», действующего в стенах Дворца школьников, Виктория Шарипова.

А в холле перед залом торжеств были развернуты станции, где желающие поучиться рукоделию и сделать своими руками новогоднюю игрушку получили такую возможность.

Всего же в стенах дворца работает 101 кружок. Это студии практически по всем направлениям – спортивным, творческим, научным, кроме того, после реконструкции здесь вновь заработал бассейн.

Маленьких жителей поздравил аким района Ержан Жилкибаев.

– Желаю вам счастья, здоровья, надежных и верных друзей, добрых и мудрых наставников, исполнения всех ваших желаний. Пусть будущий год принесет вам благополучие, крепкое здоровье, много хороших оценок, удивительных событий, – сказал аким и вместе с детьми торжественно зажег огни елки.

В зале торжеств Дед Мороз и Снегурочка вместе с ребятами водили хороводы вокруг лесной красавицы. Персонажи мультфильмов и художественных фильмов, герои народных сказок дарили в этот день праздничное настроение всем участникам новогодней елки, которые получили сладкие подарки.





В Алматы прошел новогодний карнавал для детей из детских домов и школ-интернатов

Эту сказку ребятам подарил Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации. Более 500 детей, надев новогодние костюмы, собрались 22 декабря в большом зале фонда вокруг елки, украшенной игрушками и яркими гирляндами.

Герои казахских сказок Ер Тостик, Алдар Косе, Бай показали им веселое представление и устроили захватывающее танцевально-песенное состязание. Отметить праздник с ребятами пришли Маша и Медведь, звери из Мадагаскара, веселые миньоны. Они старались задействовать каждого ребенка, проводя интересные конкурсы с призами и увлекая их в водоворот зажигательных танцев.

Главным сюрпризом для всех стало выступление артистов-магов. Они показали удивительные фокусы с исчезновением предметов и левитацией. Ребята затаив дыхание наблюдали за каждым движением артистов. Благодаря магическим превращениям в центре зала появились долгожданные Дед Мороз и Снегурочка. После дружного хоровода под песню «В лесу родилась елочка» волшебник вручил всем гостям праздника новогодние подарки.

Юрий ЮРОВ

Антон БОБРОВ

Фото Сергея ХОДАНОВА

В гимназии № 111 отпраздновали 25-летие Независимости Казахстана

Школьники под руководством учителей казахского языка Акбопе Толегеновой и Анар Канайбековой подготовили насыщенную программу. На казахском языке ученики пятых и седьмых классов рассказывали о достижениях страны в разных сферах за 25 лет Независимости Казахстана.

– Мы вместе готовили эту программу. Дети с большим интересом принимали участие в празднике, разучивали песни на казахском языке. Считаю, что это совершенно правильно. Подрастающее поколение должно знать и чтить свою историю, – сказала Акбопе Толегенова.

На празднично украшенной сцене ребята пели, показывали театрализованные сценки, посвященные дружбе народов Казахстана. Школьники в национальных костюмах представляли культурные традиции и обычаи, объединенные под одним шаныраком.

– Талантливые дети – наша гордость. Благодаря их энтузиазму и способностям мы готовим праздничные концерты. Например, у нас есть замечательный хор, – отметила Анар Канайбекова.

Кульминацией концертной программы стало поздравление от родителей, бабушек и дедушек учащихся – представителей разных национальностей. Они желали процветания стране, здоровья и благополучия всем алматинцам и гостям города на двух языках – на родном и государственном.

В завершение праздника перед собравшимися выступила директор гимназии № 111 Умитжан Матакова. Она поздравила всех с Днем Независимости и вручила родителям учеников школы цветы и благодарственные письма за активное участие в общественной жизни учебного заведения.

Елена СОКОЛОВА