Новости Алматы

Во Дворце Республики состоялась новогодня елка от имени Президента Казахстана

На праздник пришло 200 ребятишек – воспитанников детских домов и оставшихся без попечения родителей. Маленьких гостей в видеообращении поздравил Президент страны Нурсултан Назарбаев:

– Новый год – самый удивительный праздник. На дворе зима, но в наших домах царит тепло и уют. Города и села нашей страны украшают новогодние елки. Под их зелеными ветвями дети будут искать долгожданные подарки, взявшись за руки водить хоровод. Главное, чтобы не только в эти дни, но весь год вы держались друг за друга, поддерживали и приходили друг другу на выручку. Помогая друг другу и взрослым, вы растете и становитесь лучше. Весь наш народ – одна большая и дружная семья. Новый год – время волшебства и торжеств. Мы, взрослые, тоже верим в чудеса. Упорный труд, единство, любовь к своей Родине наполняют жизнь нашей общей мечтой и смыслом. Знаю, что вы все заслужили этот праздник. В уходящем году вы приумножили свои знания, улучшили спортивные рекорды. Но главное – не останавливаться на достигнутом. Все вы молодые граждане независимого Казахстана. Успехи нашей страны открывают дорогу к хорошему будущему для каждого из вас. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть все ваши мечты исполнятся, желаю счастья и радости.

Ребят также приветствовал аким города.

– Все вы прекрасно выглядите, прекрасно танцуете и поете, – сказал Бауыржан Байбек. – В нашей стране сегодня созданы все условия для того, чтобы вы могли жить, радоваться, развиваться, учиться, любить своих близких, дорожить друзьями. Сегодня двести детей в Алматы, как и три тысячи их сверстников со всего Казахстана, получили специальное поздравление нашего Президента. От имени Президента подготовлены прекрасные подарки – чемоданы со спортивной одеждой, кроссовками, наборами канцелярских принадлежностей, сотовыми телефонами и аксессуарами для гаджетов, школьными рюкзаками. Я желаю вам успехов, процветания, радости и счастья. Самое главное в этой жизни – ничего не бояться, чтобы у вас было больше друзей, чтобы вы верили в свои силы и хорошо учились. Все, что достается с большим трудом, безусловно, дает и свои плоды. От вашего имени хочу поблагодарить ваших учителей, воспитателей, кураторов, близких, которые всемерно поддерживают и любят вас. Пусть следующий год принесет вам много тепла, радости, счастья. В будущем вас ожидает все только самое лучшее. Наш Президент, государство, городские власти делают все возможное для этого. Пусть счастье будет в вашем сердце сегодня и все последующие дни.



Яркое и запоминающее представление приготовили группы Iсмер и RinGO, клоун Мурат Мутурганов, ростовые куклы, балетная труппа и другие. Вместе с символом предстоящей Универсиады – Сункариком, сказочными персонажами Аяз Атой, Акшакар (Снегурочкой), Алтын батыром гости праздника с удовольствием водили хороводы и участвовали в различных играх.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Сергея ХОДАНОВА

В Алматы стартовала акция «Школа без коррупции»

Акция проходит в рамках реализации проекта «Гражданский контроль» государственного социального заказа департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы. Мероприятие организовано в целях мониторинга и профилактики фактов взяточничества в городских школах. Только в период с 10 по 22 декабря на телефон доверия 150 поступило два обращения по ситуациям в общеобразовательных учреждениях.

– Работа телефонной линии 150 ведется круглосуточно, анонимно и конфиденциально. Мы просим заявителя сообщить информацию не о себе, а о поборах в учреждениях образования города. При этом для нас важно не только собрать подтверждающие факты о самих случаях, а услышать мнение населения о том, как можно бороться с явлениями, отрицательно влияющими на развитие системы образования и подрастающего поколения, – отметила председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байсакова.

Поступающие обращения проходят еженедельный мониторинг, сведения передаются в городское управление образования. Информационные постеры о начале акции «Школа без коррупции» размещены в 200 школах города.

Аида МАМЕТОВА

Проект «Спорт в моем дворе» стартует в городе в следующем году

Благодаря нововведению на спортивных дворовых площадках мегаполиса организуют бесплатные секции для более десяти тысяч маленьких алматинцев. В 611 дворах в шаговой доступности с детьми будут заниматься профессиональные тренеры и спортсмены.

– Проект предусматривает разработку и реализацию программы по вовлечению населения в еженедельные занятия спортом посредством дворовых спортивных площадок и других общедоступных спортивных сооружений, – отметил руководитель городского Управления спорта и физической культуры Абил Донбаев.

Бюджет на реализацию данного проекта утвержден на XII сессии маслихата города VI созыва. Так, всего в следующем году на физическую культуру и спорт запланировано увеличение бюджета в 1,6 раза. Это практически столько же, сколько на здравоохранение, так как Алматы – спортивный центр, в котором действуют 18 спортивных школ, девять спортклубов, введены новые объекты Универсиады. К примеру, «Алматы Арена» позволяет проводить мероприятия любого формата – международные соревнования по различным видам спорта, концерты звезд и другие. Алматинские спорт-

смены формируют практически все профессиональные команды страны. В прошлом году в 20 раз повысились расходы на массовый спорт. В следующем году их рост увеличится еще на 30%.

Как подчеркнул руководитель управления экономики и бюджетного планирования Максат Кикимов, бюджет города строился с учетом принятой программы «Алматы-2020» и сохранил социальную ориентированность. Так, на социальную сферу приходится треть всех расходов местного бюджета, в том числе на образование – 28,2%, здравоохранение – 22,6%, социальную защиту населения – 20,5%, спорт – 3,3%. На развитие туризма, физической культуры и спорта предусмотрено 10,2 млрд тенге.

Сауле РАХМЕТОВА

В Казахстане завершился уникальный проект «Ел тұлғасы» («Имя Родины»)

Его инициатором выступили мультимедийный портал Exclusive.kz при поддержке компании «Кселл». Проект длился пять месяцев и проходил с августа по декабрь текущего года. В голосовании приняли участие свыше 403 тысяч человек. Это в четыре раза больше, чем в самом первом голосовании в 2012 году.

Голосование проводилось по восьми номинациям: общественная деятельность, бизнес, искусство и культура, наука и образование, спорт, новое имя, личность в истории Казахстана и предложенные кандидаты. В каждой из номинаций были представлены десять казахстанцев, которые добились определенных успехов в своей сфере деятельности и стали известны в нашей стране.

Первым организаторы объявили победителя в номинации «Культура и искусство». Здесь больше всех голосов набрала советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог, профессор Роза Рымбаева.

В номинации «Наука и образование» на первом месте казахстанский ученый, доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук, заслуженный деятель РК Сергазы Адекенов.

В номинации «Новое имя» первое место заслуженно взял 30-летний детский кардиохирург Даулет Жакипбаев.

Номинацию «Бизнес» представил глава регионального совета Национальной палаты предпринимателей Ерлан Стамбеков. Он сообщил, что первое место взял казахстанский предприниматель, Маргулан Сейсембаев.

В номинации «Спорт» на первом месте всемирно известный боксер непобедимый Геннадий Головкин.

В номинации «Общественная деятельность» победил политолог Досым Сатпаев.

«Личность в истории Казахстана». На первом месте один из основателей советской металлогенической науки, профессор, академик АН Казахской ССР Каныш Сатпаев.

В номинации «Предложенные кандидаты» первое место у дизайнера войлочных изделий ручной работы, директора ТОО «Айгульлайн» Айгуль Жансериковой.

– В этом году мы решили приурочить проект к 25-летию Независимости. Каждый год мы задумываемся о том, стоит ли продолжать проект или нет. Но в прошлом году проголосовали 350 тысяч человек, в этом – 400. Это говорит о том, что проект растет. В этом году появилось и новшество – своеобразный антирейтинг. Возможностью проголосовать «против» воспользовались 6169 респондентов, – сообщила главный редактор мультимедийного портала Exclusive.kz Карлыгаш Еженова.

Юлия ЖОРОВА

В филиале НДП «Нур Отан» Жетысуского района состоялся круглый стол «Жастар – жарқын болашақ кепілі»

По словам организаторов встречи, проведенной совместно с сотрудниками первичной медико-санитарной помощи «Кулагер» и студентами, основная их цель – призвать молодежь вносить предложения в Концепцию государственной молодежной политики. Ребята рассказали о своем видении развития нашего города и сделали анализ текущей ситуации в Алматы и в Казахстане в целом.

– Молодежь сейчас имеет новые возможности строить будущее своими знаниями, созидательным трудом и энергией, – говорит председатель районного молодежного крыла «Жас Отан» Жалгас Маратулы.

В этом и состоит миссия Концепции государственной молодежной политики. Главным «социальным лифтом» наших парней и девушек является качественное образование. Сегодня успешно реализуются такие крупные проекты, как «Жасыл Ел», «С дипломом в село!», «Молодежная практика». Благодаря этому заметно возросла активность молодежи во всех сферах деятельности.

На встрече были затронуты вопросы поддержки начинающих предпринимателей, повышения уровня культуры и привлечения молодежи к разработке инновационных проектов популяризации здорового образа жизни.

При этом главным направлением студенты назвали формирование ценностно-патриотических установок. Молодые люди должны обладать активной жизненной позицией, быть ответственными и способными внести вклад в развитие будущего страны.

Нелли Стасова

Академия пограничной службы КНБ РК отмечает 85-летие

В торжественном собрании по случаю юбилея приняли участие руководители Пограничной службы, Алматинского акимата, пограничных подразделений СНГ, выпускники разных лет, ветераны, курсанты.

Заместитель председателя КНБ РК, директор Пограничной службы генерал-майор Дархан Дильманов зачитал поздравления главы Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.

«За 85 лет в стенах академии подготовлены десятки тысяч офицеров, более 300 из них стали генералами, 50 выпускников за мужество и героизм, проявленный в предвоенные и военные годы, удостоены высшей степени государственного отличия – звания героев. Сегодня Академия погранслужбы является одним из флагманов казахстанского образования в военной сфере», – подчеркивается в поздравительном письме.

Дархан Дильманов отметил, что в настоящее время в академии постоянно совершенствуются образовательные, исследовательские программы с учетом стратегических задач страны.

Он сообщил, что курсантов обучают 10 докторов наук, шесть докторов PhD, 40 кандидатов наук, шесть профессоров и 19 доцентов.

В академии обучаются не только казахстанцы, но и представители Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана.

От имени акимата коллектив академии с юбилеем поздравил заместитель главы города Румиль Тауфиков.

– С 26 декабря 1936 года началась история славной кузницы офицерских кадров, боевой путь учебного заведения насыщен яркими примерами мужества и героизма, проявленного выпускниками по охране священных рубежей, 85 лет – это долгий и нелегкий путь ратного и творческого труда поисков и находок, – отметил замакима.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Юрий ЮРОВ

Информация по легализации имущества на 26 декабря 2016 года

Для легализации имущества гражданам необходимо предоставить в районные комиссии по легализации имущества заявление, копии документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала при подаче заявления), заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование зданий и сооружений, на соответствие объекта строительным нормам и правилам, технический паспорт объекта недвижимости.

По состоянию на 26 декабря 2016 года в районных комиссиях принято на рассмотрение 29 331 заявление, из них:

1. Алатауский район – принято 8208 заявлений, легализовано 6525 объектов на сумму 131 965 284 тыс. тенге;

2. Алмалинский район – принято 619 заявлений, легализовано 343 объекта на сумму 6 742 879 тыс. тенге;

3. Ауэзовский район – принято 1197 заявлений, легализовано 799 объектов на сумму 23 044 220 тыс.тенге;

4. Бостандыкский район – принято 2201 заявление, легализовано 1499 объектов на сумму 24 671 911 тыс. тенге;

5. Жетысуский район – принято 2741 заявление, легализовано 1854 объекта на сумму 17 799 860 тыс. тенге;

6. Медеуский район – принято 4893 заявления, легализовано 3004 объекта на сумму 60 149 246 тыс. тенге;

7. Наурызбайский район – принято 4789 заявлений, легализовано 3203 объекта на сумму 82 435 380 тыс. тенге;

8. Турксибский район – принято 4683 заявления, легализовано 3839 объектов на сумму 28 893 886 тыс. тенге.