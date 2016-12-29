Новости Алматы

В 2017 году бюджет города составит 457,5 миллиарда тенге, сохранив социальную ориентированность

Об этом сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек на XII сессии маслихата Алматы VI созыва в рамках рассмотрения бюджета на 2017–2019 годы.

– Бюджет 2017 года сформирован в рамках приоритетов Программы развития «Алматы-2020». В сфере здравоохранения особое внимание будет уделяться заболеваниям, занимающим лидирующие позиции по смертности. Мы провели серьезный анализ. Надо сделать рывок по отдельным видам заболеваний, которые негативно влияют на население в целом. Поэтому будут увеличены мощности онкологического диспансера и центра психического здоровья. Также начнется строительство поликлиники на 500 посещений в Наурызбайском районе и патологоанатомического бюро в Алатауском районе. Кроме того, в 2,5 раза больше выделено средств на сейсмоусиление девяти объектов, – подчеркнул аким.

Он также сообщил, что из местного бюджета будет выделен 51 миллион 484 тысячи тенге на выплату социальной помощи больным туберкулезом на стадии выздоровления, находящимся на амбулаторном лечении. Сумма выплат для 270 человек, находящихся на учете, равна 7 МРП в месяц, или 51 484 тенге.

В текущем году увеличено оснащение медучреждений современным медоборудованием – закуплены 32 машины «скорой помощи» и восемь реанимобилей.

В 2017 году расходы сохранятся на том же уровне. При этом будет закуплено инновационное и высокоэффективное оборудование последних разработок, позволяющих улучшить диагностику и результаты лечения. Ежегодно большое количество средств алматинцы тратят на лечение за рубежом, поэтому решено сформировать кластеры, дооснастить крупнейшие клиники, чтобы часть средств оставалась в городе, что является огромным инвестиционным потенциалом.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Максат Кикимов добавил, что текущие расходы на сферу здравоохранения составляют 6,9 млрд тенге.

– Из них на содержание учреждения – 798,2 млн тенге, лекарственное обеспечение – 480,1, обеспечение службы скорой помощи – 66,1, укрепление материально-технической базы – 5,1, капитальный ремонт детской клиники неотложной помощи и разработка ПСД капремонта семи объектов медицины – 182,1, повышение квалификации, переподготовку более трех тысяч сотрудников медперсонала – 287,1, на строительство пристроек к психдиспансеру и больницы № 4, а также патологоанатомическому бюро и котельной больницы в поселке Алатау – 3,7, кроме того, на сейсмоусиление поликлиники № 9 и онкологического диспансера предполагается выделить 493 млн тенге, – сообщил Максат Кикимов.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Олимпийская служба

На городском сборном пункте Департамента по делам обороны Алматы состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу.

В число призывников вошли два казахстанских олимпийскиx чемпиона летних Олимпийских игр в Рио-2016 пловец Дмитрий Баландин и тяжелоатлет-рекордсмен Нижат Раxимов.

Это последние проводы призывников в текущем году. Стоит отметить, что ежегодно из Алматы призываются около 2000 человек. 26 декабря 50 новобранцев отправились служить в войсковую часть 5573 Астаны. Местными органами военного управления Алматы комплектуются ВС РК, части Пограничной службы КНБ РК, Служба государственной оxраны и Национальной гвардии РК. А также проводится огромная работа по призыву граждан на срочную воинскую службу, которых становится больше.

На торжественныx проводаx олимпийцев были продемонстрированы строевые приемы с оружием и дефиле под военный оркестр. Всем призывникам олимпиец Дмитрий Баландин пожелал с честью и достоинством отслужить, вернуться домой возмужавшими и крепкими. А на вопрос, с желанием ли Баландин идет на воинскую службу, спортсмен ответил, что, как гражданин РК, он должен исполнить свой долг перед Родиной и отдать его, как положено.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Кристины НОВИКОВОЙ

Корейский бизнес готов инвестировать в Алматы

В рамках международного сотрудничества акимат Алматы посетила корейская бизнес-делегация под руководством члена совета города Ансан Джона Хо Джеона.

Гости отметили, что Казахстан и Южная Корея являются ведущими государствами в Азиатском регионе, в связи с этим страны активно наращивают бизнес-партнерство. Только за январь – октябрь текущего года товарооборот между Алматы и Кореей составил 110 миллионов долларов, в том числе экспорт – 1 миллион долларов, импорт – 109 миллионов долларов. Сегодня в Алматы зарегистрировано 185 совместных и 493 корейских предприятия.

В ходе встречи Джон Хо Джеон отметил огромный потенциал Алматы как инвестиционно привлекательного города.

– Мегаполис демонстрирует высокие темпы экономического и индустриально-инновационного развития. В городе успешно функционируют бизнес-площадки, которые позволяют создавать новые предприятия, в том числе с участием зарубежного капитала, – подчеркнул Джон Хо Джеон.

Корейская сторона намерена продолжить инвестиционную политику в Алматы. В частности, гости заинтересованы внести свой вклад в развитие промышленности и энергетики мегаполиса. К слову, основой экономики города Ансан является высокотехнологичное производство. К основным отраслям относятся электроника, машиностроение, текстильная промышленность, металлургия и другие.

Напомним, ранее в рамках двустороннего сотрудничества Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Республику Корея.

Виктор АНДРЕЕВ

В 2017 году в городе протянут 167 км водопровода и канализации

На XII сессии маслихата города Алматы депутаты утвердили бюджет мегаполиса на 2017–2019 годы. Как отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Максат Кикимов, бюджет сохранил социальную ориентированность и на социальную сферу приходится треть всех расходов.

– Одним из показателей современного и комфортного мегаполиса является развитая инженерная инфраструктура, в энергетику и коммунальное хозяйство планируется инвестировать 43,3 миллиарда тенге, это на 16% больше, чем в текущем году. Четверть этих расходов будет направлена на развитие сетей в присоединенных территориях, – сообщил Максат Кикимов.

В рамках заложенных средств планируется построить 116 км водопровода и 51 км канализации, что позволит обеспечить водоснабжением и водоотведением 28 тыс. абонентов Алатауского района. Кроме того, планируется реконструировать более 21 км водопровода и канализации, таким образом, износ сетей в среднем снизится на 6%.

Также намечена реконструкция более 15 км теплосетей, данная мера направлена на бесперебойное обеспечение теплом 214 объектов. Это позволит снизить износ до 62,5%, а потери – до 18,3%.

Напомним, бюджет 2017 года сформирован в рамках приоритетов программы развития «Алматы-2020» и составит 457,5 миллиарда тенге.

Алия Казбаева

В ПИТ «Алатау» прошли ускоренное развитие 30 стартап-компаний

Стартапы представлены в таких направлениях, как «Умная индустрия, новые материалы и аддитивные технологии», «Умная среда», «Новая энергетика и чистые технологии», «Fintech, E-commerce и новые медиа».

Для привлечения стартап-компаний ПИТ «Алатау» в уходящем году проведено четыре инновационных конкурса Startup Day. В ходе этих мероприятий стартаперы представили свои решения недропользователям.

Победители конкурсов получили возможность пройти акселерацию АКФ «ПИТ».

Также в текущем году проведен форум Tech Garden Cup, направленный на решение технологических задач ведущих компаний.

По итогам акселерации семь компаний стали резидентами специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» и одна компания находится на стадии вступления.

Сейчас большая часть проектов демонстрирует прогресс в развитии. Инноваторы смогли привлечь частные инвестиции, размеры которых варьируются от 24 миллионов тенге до 180 тысяч долларов. Предприниматели заключают договоры о сотрудничестве с ведущими отраслевыми компаниями и работают над совместными проектами.

Юрий ЮРОВ

В 2017 году в мегаполисе реконструируют городские парки

Речь идет о Парке Первого Президента, парке «Южный», создании пешеходных зон на Жибек жолы, площади «Астана», улицах Панфилова, Кабанбай батыра и Гоголя. Кроме того, для организации комфортных общественных пространств планируется разработка проектно-сметной документации на благоустройство еще 22 парков. Продолжится работа и по установке городской мебели и малых форм в едином архитектурном стиле. На треть увеличены расходы на кустарниковое и цветочное озеленение города. В текущем году благоустроены 290 городских дворов, на что выделялось 2 миллиарда тенге. В 2017 году обновлению подлежат еще 400 дворов.

Для обеспечения более качественной уборки снега предусмотрен закуп 93 снегоуборочных машин на сумму 4,5 миллиарда. тенге. Также планируется строительство и реконструкция более 260 км арычной сети, в основном в присоединенных к мегаполису территориях.

Сауле РАХМЕТОВА

Ресторан казахской национальной кухни получил сертификат «Рекомендовано Универсиадой»

В Алматы все большую популярность набирают рестораны традиционной казахской кухни. Один из них – Qazaq Restaurant отрылся в Медеуском районе. Заведение площадью 650 кв. м рассчитано на 90 гостей. Благодаря запуску нового объекта 50 алматинцев получили работу. Это второй подобный ресторан после «Гакку». Всего в городе действуют 150 заведений с элементами казахской кухни из 2076 объектов общественного питания.

Кроме того, в мегаполисе открылся ресторан Koktem Ballrom площадью 900 кв. м на 350 посадочных мест, благодаря чему 120 человек получили работу.

В целом в Алматы наблюдается тенденция увеличения доли малого и среднего бизнеса. Открытие новых объектов сферы услуг имеет особую важность в преддверии таких масштабных мероприятий, как Универсиада-2017 и EXPO-2017.

Сауле РАХМЕТОВА

Более 100 резюме оставили соискатели в ходе городской ярмарки вакансий

На этот раз она прошла под девизом «Новые возможности сегодня!». Ярмарку в городском центре занятости посетили десятки людей разного возраста. Они ознакомились с более 200 вакансиями, представленными работодателями. В ярмарке приняли участие представители таких компаний, как АО «Жилстройсбербанк», ТОО «Компания ОБИС», а также школ, детских садов, медицинских учреждений. Желающие трудоустроиться смогли напрямую пообщаться с потенциальными работодателями. В этом и заключается одна из главных особенностей ярмарок вакансий, организатором которых выступает городской Центр занятости населения. Их основная цель – содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе кадров.

В рамках ярмарки желающие получили консультации от сотрудников центра по поводу программы «Дорожная карта занятости – 2020», организации молодежной практики и социальных рабочих местах. Кроме того, всем соискателям раздали буклеты, в которых указана информация о направлениях работы районных отделов центра занятости.

Маргарита НЕЖДАНОВА

В мегаполисе проводятся рейды по местам продажи пиротехнических изделий

Проверку осуществляют сотрудники городского Департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с местной полицейской службой для выявления некачественной пиротехники и упорядочения оборота пиротехнической продукции в мегаполисе.

По словам специалистов, ежегодно в преддверии новогодних праздников инженерно-инспекторский состав ДЧС инициирует подобные мероприятия, которые уже дают положительные результаты. Предприниматели стали сознательнее, продают в основном сертифицированную продукцию, случаев продажи контрофактной пиротехники с каждым годом становится меньше. Да и сами потребители стали более требовательны к своей безопасности, поэтому стараются покупать новогодние хлопушки только в специализированных магазинах.

Эксперты напоминают, что, приобретая такой товар, важно соблюдать меры безопасности. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию по применению пиротехнического изделия, которая должна содержать:

– ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

– способы безопасной подготовки и запуска;

– размеры опасной зоны;

– срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

– текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на государственном и русском языках четким и хорошо различимым шрифтом.

Виктор Андреев

Выявлять и предотвращать

Профилактические меры различных правонарушений со стороны несовершеннолетних обсудили в школе № 32.

На совместном совещании работников организаций образования Турксибского района и ювенальной полиции были обсуждены вопросы профилактики правонарушений среди детей.

В ходе мероприятия участники затронули темы религиозного экстремизма и терроризма, суицидального поведения детей в учебно-образовательном процессе.

Ирина ТУЛИНОВА