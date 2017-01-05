Новости Алматы

Школы мегаполиса оснастят физико-математическими кабинетами

Тем самым полностью закроется потребность в них, а также на 30% увеличится оснащение лингафонных кабинетов по изучению казахского, русского и английского языков. Данные меры позволят поднять качество образования на новый уровень. Это стало известно в ходе XII сессии маслихата города, в рамках которой депутаты утвердили бюджет мегаполиса на 2017–2019 годы.

В наступившем году произведут и сейсмоусиление 26 объектов образования. Это даст возможность дополнительно принять 5,5 тыс. школьников и снизить дефицит ученических мест на 11%. Всего на социальную сферу приходится треть всех расходов местного бюджета, что составляет 164,2 млрд тенге.

Напомним, бюджет нынешнего года сформирован в рамках приоритетов «Программы развития Алматы – 2020». В частности, в сфере здравоохранения особое внимание уделено заболеваниям, занимающим высокие позиции по смертности. Из местного бюджета выделен 51 млн тенге на выплату соцпомощи больным туберкулезом, находящимся на стадии выздоровления на амбулаторном долечивании. Также начнется строительство поликлиники на 500 посещений в Наурызбайском районе и патологоанатомического бюро в Алатауском районе, произведут сейсмоусиление восьми объектов здравоохранения.

– Предложенный бюджет был рассмотрен комиссией по экономике и бюджетному планированию совместно со всеми комиссиями маслихата. Неоднократно мы собирались, смотрели, изучали, пересматривали. Бюджет сохраняет социальную направленность, – сказал депутат маслихата, председатель комиссии по экономике и бюджету Сергей Козлов.

Напомним, с начала года оптимизирована почти в два раза оплата за детский сад, введен льготный проезд для дополнительных категорий граждан – инвалидов, многодетных матерей, школьников, студентов, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, всего более 500 тыс. человек. Кроме того, за счет применения механизмов государственно-частного партнерства в городе открыты новые школы, дошкольные учреждения и спортивные площадки.

Сауле РАХМЕТОВА

Аким города проверил готовность аэропорта Алматы к Универсиаде

Бауыржан Байбек оценил усилия руководства аэропорта по устранению сделанных ранее замечаний. Теперь здесь разработана навигация внутри здания на трех языках, сокращено время получения багажа, увеличено количество стоек для заполнения деклараций в зале прибытия. А также усилены меры безопасности, обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями и прочее.

Вместе с тем аким указал на ряд факторов, негативно влияющих на сервис в аэропорту. В частности, на отсутствие информационных вывесок на объектах обслуживания и РОС-терминалов для безналичной оплаты, часть недействующих банкоматов. Кроме того, до сих пор не предусмотрены ценники на трех языках на всем ассортименте реализуемой продукции, в том числе с указанием курса валют. Особое нарекание вызвал низкий уровень санитарных условий в местах общественного питания, некоторые из которых и вовсе закрылись перед приездом руководства города.

В связи с этим глава города поручил заместителю акима Румилю Тауфикову в кратчайшие сроки устранить имеющиеся недочеты. А затем организовать пресс-тур в аэропорт с участием блогеров и членов Общественного совета Алматы.

Напомним, в ноябре прошлого года в рамках подготовки к ХХVIII Всемирной зимней универсиаде-2017 под председательством акима прошло заседание Общественного совета города, где был высказан ряд замечаний и предложений по улучшению деятельности аэропорта.

Алия КАЗБАЕВА

Универсиаду поддержат мировые звезды оперы и балета

Одним из ярких событий станет международный балетный фестиваль Ballet Globe, который пройдет с 3 по 5 февраля в стенах Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. В наш город приедут звезды парижского театра «Гранд-Опера», Большого театра России и Американского театра балета. Так, 3 февраля фестиваль откроет балетный спектакль «Жизель», главные партии в котором исполнит звезда парижской «Гранд-Опера» Жозуа Хоффальт и прима-балерина Большого театра России Евгения Образцова. На следующий день зрители увидят спектакль «Лебединое озеро» с участием прима-балерины Джиллиан Мерфи и премьера Кори Стернза Американского театра балета. Завершится фестиваль 5 февраля спектаклем «Ромео и Джульетта» c участием прима-балерины Большого театра России Нины Капцовой и премьеров Михаила Лобухина и Артема Овчаренко.

– Мы стараемся регулярно радовать алматинцев выступлением российских и европейских звезд. На этот раз благодаря поддержке генерального консульства США планируем привезти в Алматы звезд Американского театра балета. Ранее артисты балета из США к нам не приезжали, – сказал организатор фестиваля, генеральный директор компании ArtClassic Ерлан Андагулов.

В рамках фестиваля звезды мирового балета проведут мастер-классы для казахстанских артистов. Ряд творческих встреч пройдет в Алматинском хореографическом училище имени Селезнева.

Елена СОКОЛОВА

Коммунальные службы Алматы презентовали руководителям города обновки: их автопарк пополнился новыми экскаваторами, автокранами, самосвалами и другими специальными машинами

В цифровом исчислении это выглядит так: автопарк ТОО «Алматинские Тепловые Сети», состоящий из 200 единиц техники, обновился на 30 процентов – приобретена 61 единица специального автотранспорта на 630 миллионов тенге.

И здесь важно добавить, что часть приобретенного произведена в Казахстане, при этом работает на компримированном природном газе.

– Закупленная техника – новый образец энерговооружения, – отрапортовали акиму города Бауыржану Байбек руководители коммунальных предприятий. – Это позволит нам обеспечивать стабильную работу всей системы теплоснабжения Алматы, в сжатые сроки проводить плановые ремонтные работы, а также оперативно решать задачи при возникновении нештатных ситуаций.

Особое внимание акима было обращено специалистами на ассенизаторскую машину. Аналога ей в автопарке «АлТС» не было. С ее приобретением у энергетиков появилась возможность сократить время устранения аварий на 15 процентов. Но главное, теперь сантехники смогут откачивать, не боясь быть ошпаренными горячей водой.

Лично осмотрев каждый автомобиль, аким города убедился, что техника соответствует требованиям времени. Так, передвижные аварийные лаборатории экономичны и укомплектованы всем необходимым инвентарем: мини-электростанцией, сварочным агрегатом, насосным оборудованием, в качестве топлива используется как бензин стандарта Euro 4, так и компримированный природный газ. К тому же она отличается большей маневренностью, что немаловажно при устранении дефектов трубопроводов, пролегающих под небольшими улицами и во дворах. Не только передвижные лаборатории, но и вся купленная техника оборудована GPS-навигаторами. Это дает возможность в круглосуточном режиме с высокой точностью контролировать ее местонахождение, что позволяет в значительной мере сократить время ее прибытия к месту вызова.



Для справки: протяженность тепловых сетей мегаполиса составляет 1200 км, для их обслуживания дежурят 53 выездные бригады. Созданная единая диспетчерская служба (109) позволила повысить оперативность аварийных служб, тем самым улучшив качество сервиса для горожан. В целом за последние пять лет в городе реконструировано 125 км тепловых сетей, в результате удалось снизить аварийность на 15%, а технические потери на 7%. Именно на улучшение этих показателей акцентировал внимание специалистов глава города.

– Ключевым вопросом для города всегда было время, за которое вы оперативно и качественно в зимний период устраняете аварийные ситуации, – сказал руководству «АлТС» Бауыржан Байбек. – Надеюсь с новой современной техникой вы сможете работать более продуктивно.

На 32 единицы новой техники для сбора и вывоза твердо-бытовых отходов сегодня пополнился также автопарк АО «Тартып». Сумма инвестиций здесь составила 581 млн тенге. От тартыповцев аким города потребовал в кратчайшие сроки обновить контейнерные площадки и привести в эстетический вид сами контейнеры.

Стоит подумать руководству предприятия и о соразмерности приобретаемой техники с возможностью ее проезда по дворовым территориям, заставленным легковым транспортом горожан.

Василий ШУПЕЙКИН

Фото Даурена ИСАЕВА

Районная площадь

Медеуский район

Двойной праздник отметили долгожители района, участники Великой Отечественной войны – день рождения и Новый год.

31 декабря к юбилярам наведался с подарками аким района Ержан Жилкибаев. В числе именинников Курентай Аубакиров, который 1 января отметил 100-летний юбилей. Курентай Аубакиров родился в Чубартауском районе Семипалатинской области. В 1937 году закончил педагогическое училище. С мая 1940 года преподаватель физики и математики командовал взводом 430-го стрелкового полка в городе Термес на южной границе Узбекистана. В 1941 году, будучи младшим лейтенантом, участвовал в боях под Москвой, где был тяжело ранен и госпитализирован.

В сентябре 1950 года назначен заведующим начальной школы села Кызыл Октябрь, что в Талдыкорганской области. В 1971 году отличник народного образования КазССР вышел на заслуженный отдых, но и на пенсии продолжал работать. В 1983 году переехал в Алматы. Сегодня аксакал воспитывает 17 внуков и 20 правнуков от восьми детей.

Сто лет исполнилось ветерану труда Нуржихан Сафичевне Жилкишевой, жене участника войны Саида Демеубаевича Жилкишева. Своим гостям женщина поведала о том, как до войны работала в государственном банке, с 1941 по 1945 годы – в обкоме партии и с 1962 по 1978 – в кадровом отделе ресторана «Алматы». Нуржихан Сафичевна награждена юбилейными медалями ВОВ и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Сейчас воспитывает семь внуков и 13 правнуков от 4 детей.

1 января свой 90-летний юбилей отпраздновал и Василий Никитович Клевцов.

После окончания Усть-Каменогорского сельскохозяйственного техникума с 1951 трудился механиком в МТС Восточно-Казахстанской области. С 1961 по 1987 годы работал водителем и механиком в ХОЗУ Совмина КазССР, откуда и вышел на пенсию.

В годы войны Василий Никитович воевал в Австрии, участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги» и 10 юбилейными медалями.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Наурызбайский район

За нарушение правил торговли в прошедшем году полицейские составили 960 протоколов на сумму 1 млрд 187 млн 760 тыс. тенге. Таковы итоги рейдов сотрудников районного Управления по защите прав потребителей и УВД. В состав рабочей группы также вошли представители органов прокуратуры, ветеринарной инспекции, районного филиала партии «Нур Отан», ЧС и управления государственных доходов. Всего с начала прошлого года они провели 73 рейда, в ходе которых демонтировано 54 незаконных нестационарных объекта торговли.



Помимо этого в районе создана рабочая группа и по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. В нее вошли специалисты отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима района, прокуратуры, управления государственных доходов, управления по защите прав потрибителей, управления внутренних дел, филиала партии «Нур Отан».

– Для предотвращения фактов завышения стоимости социально значимых продовольственных товаров мы проводим постоянную работу по мониторингу цен в торговых предприятиях района и напоминаем предпринимателям о недопустимости подобных случаев, – сказал руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности Газиз Айдапкелов.

Он также сообщил, что в минувшем году в районе открылось 11объектов торговли и услуг на сумму 1 млрд 200 млн тенге.

Виктор Андреев

В эту субботу православные готовятся отметить Рождество

Однако праздник не является государственным, поэтому выходной переноситься не будет. Согласно Закону «О праздниках» РК перенос выходного дня на следующий рабочий день происходит лишь при совпадении праздников с нерабочим днем. Рождество в список национальных и государственных праздников не входит. Таким образом, казахстанцы на Рождество отдохнут лишь 7 января, в субботу. Понедельник, 9 января, является рабочим днем.

Напомним, Рождество Христово считается одним из главных событий для христиан. В этот день заканчивается пост, и все люди ждут первую звезду, которая приносит Благую весть. Стоит забыть старые обиды и открыть мир для новых начинаний.

В рождественский сочельник, по информации митрополии, в 23.00 в ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе пройдет божественная литургия. По строгим правилам до первой звезды верующим рекомендовано отказаться от пищи. Лишь при появлении первой звезды – символа звезды Вифлеемской – можно отведать сочиво (постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами).

7 января – Рождество Христово. В Вознесенском кафедральном соборе в 9.00 состоится праздничная служба, а в 16.00 – всенощное бдение с участием городского духовенства.

Затем наступают святые 12 дней, так называемые святки, в течение которых принято гадать и отгонять злых духов.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ