Новости Алматы

В Алматы запустят сезон скидок в преддверии Универсиады-2017

Распродажи в рамках Almaty Sales Festival продлятся с 20 января по 10 февраля.

Во всех 126 торгово-развлекательных центрах и магазинах формата street retail будут представлены скидки на широкий ассортимент непродовольственных товаров.

Акция приурочена к масштабному событию – Универсиаде-2017, которая пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. На этот период ожидается приезд отечественных и зарубежных туристов. В самом мероприятии примут участие более двух тысяч спортсменов из 58 стран мира.

Напомним, в минувшем декабре состоялись подобные распродажи, приуроченные к новогодним праздникам. По словам специалистов городского Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в 120 торгово-развлекательных центрах и 120 продовольственных супермаркетах действовали скидки от 19 до 80 процентов.

Виктор АНДРЕЕВ

Сегодня работают все алматинские ЦОНы

Желающие могут обратиться в центры обслуживания населения с 9.00 до 13.00. Об этом сообщила государственная корпорация «Правительство для граждан». Такое решение принято из-за большого количества обращений. Причиной ажиотажа стала новость о необходимости получения временной регистрации. В свою очередь представители Министерства внутренних дел РК пояснили, что хоть закон и вступил в силу с 1 января 2017 года, представителям правоохранительных органов еще предстоит разработать подзаконные акты, утвердить их в правительстве. А это займет определенное время.

Ранее, в СМИ прошла информация о том, что в центрах обслуживания насаления Алматы и Астаны образовались очереди. Вместе с тем сотрудники алматинских ЦОНов заверили, что такие очереди после праздников бывают всегда. Ничего необычного в ситуации они не видят.

Адреса районных ЦОНов

Отдел Алмалинского района – улица Богенбай батыра, 221.

Отдел Ауэзовского района – улица Жандосова, 51.

Отдел Алатауского района – мкр. Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 24.

Отдел Бостандыкского района – мкр. Алмагуль, улица Ходжанова, 9а.

Отдел Жетысуского района – мкр. Кулагер, улица Серикова, 6а.

Отдел Медеуского района – улица Маркова, 44.

Отдел Турксибского района – улица Рихарда Зорге, 9.

Отдел Наурызбайского района – мкр. Акжар, улица Егинсу, 33.

Вероника ЛЮБИМОВА

Диалог между государством и церковью проходит на высоком уровне

Это подчеркнул заместитель премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов в ходе посещения Вознесенского кафедрального собора Алматы. Визит состоялся в канун празднования Рождества.

Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что благодаря политике главы государства, в Казахстане за 25 лет Независимости удалось сохранить и укрепить уникальную систему добрососедских, мирных отношений между представителями разных народов и религий.

Как отметил заместитель премьер-министра, тот факт, что главные праздники Ислама и Православия в Казахстане – Курбан айт и Рождество – являются официальными выходными, служит ярким подтверждением особого отношения в казахстанском обществе к духовной жизни и сохранению исторического и культурного наследия.

В свою очередь, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, что в настоящее время идет масштабная реконструкция храма.

Вместе с заместителем главы правительства, собор посетили российские гости – генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

В завершение встречи стороны обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым.

Юрий ЮРОВ

Семь пар двойняшек родились в Алматы в новогодние праздники

На свет появились семь пар двойняшек: две пары – 31 декабря, три – 1 января и две – 2 января. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Алматы.

Всего же из общего количества новорожденных – 154 девочки и 145 мальчиков. Сейчас они и их мамы чувствуют себя хорошо. К слову, перинатальные центры мегаполиса остаются в числе передовых. В городе работают школы планирования семьи. Создана программа по подготовке к родам «В ожидании чуда».

В ходе занятий в школах планирования семьи будущих родителей знакомят со всеми возможными вариантами родов (естественные, с частичной анестезией, кесарево сечение). Специалисты высокой квалификации помогают сознательно подойти к рождению ребенка. Каждое занятие состоит из лекционной части, тематической видеопрограммы, специальной гимнастики, психологических тренингов, гармонизирующих внутреннее состояние.

Юрий ЮРОВ

Турксибский район

Ветеран алматинской полиции Ксения Васильевна Зеленкова отметила 95-летие. На заслуженный отдых когда-то ее проводили в звании полковника. Деятельная, не утратившая молодости души, она и сегодня стремится быть полезной не только своей семье, но и молодым коллегам. Доброго друга и наставницу с цветами и подарками пришли поздравить депутат маслихата Ляззат Калтаева, председатель Совета ветеранов Галия Байгутдинова, ветеран УВД Багдагуль Туменбаева, офицеры РУВД Турксибского района.

Родилась Ксения Васильевна 5 января 1922 года в селе Тонилово Томской области в семье колхозника. С детства трудилась на поле вместе со старшими братьями и сестрами. До начала Великой Отечественной войны девушка с семьей переехала в Алматы. По зову сердца прошла военную подготовку и была направлена снайпером на Белорусский фронт. После войны служила в правоохранительных органах в звании лейтенанта. Ее муж Михаил Илларионович умер в 2009 году. Всю свою жизнь он тоже посвятил службе в милиции, вместе они воспитали двух дочерей. Сегодня отрада для Ксении Васильевны – трое внуков и четверо правнуков.

Ветеран Ксения Зеленкова имеет награды: орден Отечественной войны II степени, медали за боевые заслуги и трудовые отличия, юбилейные медали.

Виктория ИЗБИЦКАЯ