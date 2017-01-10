Новости Алматы

Антикризисные меры государства обеспечили рост налоговых поступлений в Алматы

По итогам прошлого года от мегаполиса в республиканский бюджет собрано 1259 млрд тенге налогов, что на 8,9%, или 102,6 млрд, выше от планового значения, а также на 223 млрд больше по сравнению с 2015 годом. Налоговые поступления в местный бюджет составили 338,7 млрд тенге, что на 12,7%, или 38,2 млрд, больше по сравнению с 2015 годом. Данные показатели достигнуты благодаря мерам господдержки, а также улучшению налогового администрирования в целом. При поддержке Главы государства в рамках антикризисных мер на инфраструктурные проекты и строительство жилья из республиканского бюджета было выделено 32,9 млрд тенге.

Как известно, в рейтинге Doing Business, рассчитываемому по Алматы, Казахстан занял 35-е место, поднявшись на шесть позиций. Наилучшие показатели отмечены по индикаторам «Получение разрешений на строительство» – с 78-й на 56-ю позицию, «Подключение к системе электроснабжения» – со 102-го места на 27-е. Срок выдачи техусловий сокращен с 14 до пяти дней, разрешений на строительство – с 15 до 6 дней.

В город привлечены крупные иностранные инвесторы, в том числе 11 транснациональных компаний. В результате за 11 месяцев на фоне сокращения госинвестиций на 37,2% выросли частные инвестиции на 5,6%, в том числе внешние – 19,7%. Также с начала прошлого года создано 25 тысяч рабочих мест, что увеличило налоговую базу.

За счет оптимизации строительства транспортных развязок, объектов Универсиады и открытия социальных объектов частым сектором экономия средств составила 123 млрд тенге. Благодаря этому в прошлом году по антикризисной программе в экономику города из местного бюджета дополнительно направлено 80 млрд тенге.

Самый высокий уровень за последние пять лет достигнут и в освоении средств республиканского бюджета – 99,9%, по государственной программе «Нұрлы жол» – 99,8%, «Дорожной карте занятости» – 98,7%.

Кроме того, в прошлом году сложилась значительная экономия по государственным закупкам в сумме 5,8 млрд тенге, это более чем в 10 раз превышает экономию предыдущего года.

Алматы удалось сохранить уровень инфляции в рамках заданного коридора в 8%. В целом рост экономики мегаполиса по итогам 2016 года ожидается на уровне 2%.

Виктор АНДРЕЕВ

В алматинских школах усилят меры безопасности

Для этих целей частное охранное агентство готово вложить 1,36 миллиарда тенге. Концепция реализации этой идеи находится на рассмотрении в городском акимате. Об этом сообщили в Палате предпринимателей Алматы.

Палата сопровождает проект и следит, чтобы соблюдались все права охранного агентства, которое возьмётся за реализацию, а сама компания выполнила все свои обязательства. Секьюрити готовы взять под свою защиту 227 средних учебных заведений и обеспечить их специальным оборудованием.

– Этот проект – отличный пример государственно-частного партнерства. Акимат и охранное агентство заключают договор о долгосрочном сотрудничестве. Частник получает гарантированный госзаказ, а местные власти экономят миллионы бюджетных тенге на дорогостоящем оборудовании. В этом проекте выигрывают все. А главное – наши дети. Каждому родителю важно знать, что в школе его ребёнок находится в безопасности, – сказал журналистам эксперт Палаты предпринимателей Кайрат Касенов.

Ещё один пример государственно-частного партнерства – школьные спортивные площадки. Акимат уже одобрил три проекта, еще четыре находятся на рассмотрении. Бизнесмены готовы отремонтировать пришкольную территорию и обеспечить всем необходимым. Появятся новые футбольные поля, искусственное покрытие, освещение, велосипедные и беговые дорожки, спортивный инвентарь. В учебное время здесь будут заниматься школьники. В неурочное – предприниматели смогут привлекать частных клиентов. А беговыми и велосипедными дорожками воспользуются все желающие.

– Программа государственно-частного партнерства, как правило, интересует тех, у кого небольшой стартовый капитал. Государство может предоставить земельный участок, помещение и даже финансовые ресурсы для проектов, имеющих социальную направленность. А Палата предпринимателей всегда готова оказать помощь в снижении административных барьеров. Например, для открытия дошкольных учреждений акимат выделит несколько зданий, – отметил эксперт.

Ника ИЛЮШИНА

Возможности применения карты «ОҢАЙ» расширяются

Теперь пополнить баланс на карте можно не только путем платежных терминалов или интернет-банкингов, но и через кассы AsiaCredit Bank.

Кроме того, благодаря новой возможности оплачивать картой «ОҢАЙ» вход на высокогорный каток «Медеу» доступ сюда намного упростился.

Напомним, с 25 декабря минувшего года с помощью карты можно оплатить вход на высокогорный каток «Медеу» прямо на проходном турникете, без томления в очереди за билетами. Это первый проект, в котором «ОҢАЙ» используются для проведения нетранспортных платежей.

ТОО «ОҢАЙ Pay» активно работает над новыми проектами по развитию возможностей транспортной карты.

Сауле Рахметова

Усилить надзор за соблюдением антимонопольного законодательства и контролировать цены на продукты

Об этом распорядился премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на встрече с министром национальной экономики РК Тимуром Сулейменовым

по вопросам недопущения роста цен на социально значимые продукты питания.

«Обсуждены вопросы работы Межведомственной рабочей группы по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания, а также деятельности региональных стабилизационных фондов и насыщению рынка отечественным продовольствием, – говорится в сообщении на сайте премьер-министра: primeminister.kz.

Глава правительства поручил уполномоченным государственным органам принять соответствующие меры для недопущения необоснованного роста цен и усилить контроль за исполнением антимонопольного законодательства.

Алия Казбаева

Два магазина товаров «до 900 тенге» открыли в Алматы

Новые объекты японского бренда Miniso расположены в ТРЦ «Апорт» и Maxima. Мировой ретейлер специализируется на продаже товаров широкого спектра: косметика, бытовая химия, посуда, принадлежности для дома, электроника. Магазины, открывшиеся по франшизе, отличаются приемлемыми ценами, стоимость большинства товаров не превышает 900 тенге.

Сегодня в городе наблюдается положительная тенденция привлечения транснацио­нальных компаний. Более 14 тысяч компаний с иностранным участием из порядка 100 стран уже представлены во всех отраслях. Наиболее успешны в этом плане Alstom, Siemens, LG Electronics, Coca-Cola Bottlers.

Присутствие таких франшиз, как Starbucks, McDonald’s, Ritz-Carlton, свидетельствует об интересе крупных брендов к выходу на рынок Алматы. Наряду с Kempinski готовятся к открытию гостиницы с мировыми именами Hilton и Novotel. В следующем году в Алматы появится первый гипермаркет крупного немецкого ретейлера OBI. Кроме того, подписано соглашение о строительстве крупнейшего французского ретейлера по продаже товаров для дома Leroy Merlin. Ведутся переговоры с такими транснациональными компаниями, как CITIC, Evonic, Staay Food Group, Medical Union Pharmaceuticals, Veolia.

Алия КАЗБАЕВА

Алматы – в числе лидеров по социально-экономическому развитию

Об этом заявил сенатор Ахан Бижанов в ходе встречи с депутатами городского маслихата и руководителями этнокультурных объединений.

– За минувший год мегаполис перечислил государству налогов на сумму 1,4 трлн тенге. Это треть от всех поступлений по республике в бюджет страны, – сказал Ахан Бижанов.

Депутат Сената сделал акцент на том, что в городе передовыми темпами развивается малый и средний бизнес. Предприятия МСБ формируют 30 процентов валового регионального продукта, это один из самых высоких показателей в стране. Механизмы поддержки предпринимательства работают, и городское руководство заинтересовано в поддержке бизнеса.

Сенатор рассказал о деятельности Парламента. Он отметил, что в настоящее время идет работа над правовым совершенствованием Закона об особом статусе города Алматы.

– Закон был принят более 18 лет назад, жизнь идет вперед, поэтому необходимо вносить изменения и дополнения, – отметил он.

В частности, поправки коснутся личного и общественного транспорта.

– В Алматы с учетом присоединенных территорий проживает свыше 1 миллиона 700 тысяч жителей, у горожан находится в собственности свыше 500 тысяч машин плюс к этому ежедневно в город приезжают 270 тысяч автомобилей. Поэтому нужно отрегулировать вопросы въезда личного транспорта из регионов в мегаполис. Это необходимо для улучшения экологической ситуации, борьбы с пробками, – подчеркнул Ахан Бижанов.

По словам сенатора, в законе планируется отра­зить и работу метрополитена.

– Метро – это гордость страны, алматинская подземка считается одной из лучших в СНГ. Практика показала, что благодаря метрополитену в городе снизилась нагрузка на наземный транспорт, жители спальных районов могут быстро добираться в центр. Однако нужно отрегулировать ряд вопросов, в частности безопасности на подземном транспорте, – сообщил он.

Юрий ЮРОВ

Более 100 тысяч килограммов мяса заготовят в меню Универсиады

С учетом требований FISU определена дневная норма килокалорий для спортсменов на Универсиаде-2017, она составит 4000–4500 килокалорий. Об этом сообщают в дирекции зимних студенческих Игр. В суточную норму питания будут входить мясо, молочные продукты и хлебные изделия, напитки для поддержания здорового обмена веществ.

Участников зимних Игр обеспечат 110 тысячами кг баранины, говядины, конины, мяса кур и индейки. Кроме того, в пункты общепита Универсиады доставят 6100 кг мучных изделий и более 60 тысяч кг молочной продукции.

В Атлетической деревне будут работать столовые на 1000 посадочных мест. Участникам Универсиады предложат блюда казахской, европейской, средиземноморской, азиатской и вегетарианской кухни, меню халал. Волонтерам питание предоставят в ланч-боксах. На каждом объекте в коммерческой зоне будет организовано питание для зрителей и болельщиков.

Все продукты пройдут строгий санитарно-эпидемиологический контроль с обязательным набором инструментальных измерений и лабораторных исследований.

Юрий КАШТЕЛЮК

Горнолыжный курорт «Шымбулак» закрыл ряд трасс для катаний

Это связано с подготовкой к XXVIII Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в нашем городе с 29 января по 8 февраля. Со вчерашнего дня не работают трассы канатной дороги «Комби-1», а именно: «Профессор», «Азиада», «Труба», «Поле чудес», «Олимпийский» и «Терраса».

Сейчас здесь по склону протягивают кабели для обеспечения телетрансляции, монтируют трибуны, стартовые и финишные ворота и так далее.

При этом канатная дорога «Комби-1» работает в штатном режиме для пеших туристов, а также подъема и спуска катающихся. Функционируют в прежнем режиме трассы «Левый Талгар», «Комби-2» и «Травелатор».

Чтобы компенсировать неудобства, причиненные закрытием ряда трасс, до окончания Универсиады всем посетителям горнолыжного курорта «Шымбулак» предоставляется 30-процентная скидка на все дневные абонементы при покупке в кассах.

А на сайтах www.shymbulak.com и www.homebank.kz предусмотрена скидка еще на 30 процентов от уже сниженных цен.

Елена СОКОЛОВА

24 088 тенге составил прожиточный минимум в Алматы

Данная цифра рассчитана, исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в минувшем декабре она повысилась на 6% в отношении к концу 2015 года. Как сообщили в городском Департаменте статистики, в ее структуре доля расходов на приобретение мяса и мясопродуктов заняла 21,3%, масел и жиров – 4,1%, молока, сыра и яиц – 15,1%, сахара, чая и специй – 2,8%, фруктов и овощей – 6,3%, рыбы – 2,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8,1%.

Напомним, прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40% стоимости минимальной потребительской корзины.

Виктория ИЗБИЦКАЯ