Новости Алматы

Усилен контроль над работой инженерных сетей мегаполиса

Данное решение принято на заседании штаба по проведению отопительного сезона в Алматы, состоявшемся в преддверии Универсиады-2017.

Круглосуточный контроль над бесперебойной подачей тепла, электроэнергии и других коммунальных услуг производится по утвержденному комплексному плану обслуживания инженерных сетей, к которым подключены объекты Универсиады-2017. Выполнение плана обеспечивают 60 аварийно-ремонтных бригад, сформированных из 380 инженерно-технических работников, с помощью 200 единиц спецавтотехники. Управлять ими будут непосредственно закрепленные за каждым объектом Универсиады первые руководители коммунальных служб города, а также специалисты Управления энергетики и коммунального хозяйства. Это позволит максимально обеспечить слаженность и оперативность действий инженерно-технического состава во время проведения спортивных и культурных мероприятий, исключая возникновение нештатных ситуаций на коммунальных сетях. Несколько раз в сутки будет проводиться мониторинг общей ситуации по снабжению объектов Универсиады-2017 теплом, водой и электроэнергией.

Участники заседания отметили, что коммунальные предприятия города к проведению Универсиады готовы. Проинспектированы все схемы подключения к электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. В частности, энергоснабжение спортивных площадок обеспечивается по основным и резервным электролиниям, а также от дизель-генераторов и других источников бесперебойного электропитания. При этом концентрация определенного количества техники и специалистов на объектах Универсиады не скажется на качестве предоставления коммунальных услуг жителям мегаполиса. В целом нынешний отопительный сезон проходит в штатном режиме, количество аварий на городских теплосетях снижено на 9,2% за счет их реконструкции и оптимального режима эксплуатации.

Виктор АНДРЕЕВ

В городской центр занятости населения обратилось 14 828 человек

Таковы данные на 1 января нынешнего года, предоставленные центром.

Все они подписали социальный контракт. В текущем году запланировано реализовать 133 инфраструктурных проекта с созданием 2907 рабочих мест, в том числе по направлению центра занятости трудоустроят 1500 человек.

А в прошлом году профессиональным обучением охватили 386 человек, из них 72 трудоустроены на постоянные рабочие места. Средний размер заработной платы сложился на уровне 47 712 тенге в месяц на социальных рабочих местах, которые обрели 746 соискателей. Чуть больше, а именно 879 человек, трудоустроено в рамках молодежной практики. Сегодня выпускники в основном работают по таким специальностям, как юрист, экономист, программист, бухгалтер, переводческое дело, финансист, педагог, психолог.

Не остались без поддержки и работодатели, десять предприятий получили гранты, позволившие обучить 222 сотрудника.

Алия КАЗБАЕВА

Члены Общественного совета Алматы обсудили проблемы города с депутатами Мажилиса

На встрече с Сериком Сейдумановым, он как разработчик Закона об общественных советах поделился своим видением дальнейших улучшений законодательства. В частности, рассказал о создании Типового положения общественных советов, где более подробно распишут полномочия активистов. Также одним из нововведений является расширение числа депутатов и их полномочий, что, по его мнению, вполне укладывается в политику расширения местного самоуправления. Стоит вопрос выхода на четвертый уровень самоуправления, где населенные пункты будут иметь свой бюджет и коммунальную собственность. Следующим важным вопросом является осуществление государственной программы «Нұрлы жер», где 2017 год станет переходным, а с 2018-го начнется полное ее осуществление.

Остается актуальным для казахстанцев и вопрос приобретения жилья. Например, теперь арендное жилье смогут приватизировать только три категории граждан – ветераны ВОВ, их осталось 268 человек, инвалиды I группы и дети-сироты. Вторым направлением является кредитная программа, осуществляемая через Жилстройсбербанк. Третье – кредитование через Казахстанскую ипотечную компанию (КИК) под 10% годовых на 15 лет. Сумма – не больше 20 млн тенге для городов Астана и Алматы, в других городах – не больше 10 млн. Четвертое направление – кредитование на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас в очереди по стране насчитывается примерно 2 млн 300 тыс. человек, ежегодно примерно 42 тысячи граждан смогут ею воспользоваться. Необходимо выбрать один из девяти типовых проектов. Целевой кредит сроком на 15–20 лет до 10% годовых, причем есть возможность погашения нескольких процентов государством.

Но самой горячей темой обсуждения стала работа в эти дни ЦОНов по регистрации жителей и гостей города. Члены совета рассказали мажилисмену о своем видении проблемы, о недоработках в законе, что вызвало недовольство в народе и ажиотаж в ЦОНах. Они высказали озабоченность работой полицейских при обходе квартир и домов алматинцев. Очевидно то, что разработчики закона вместе со многими полезными и нужными поправками в законодательство о борьбе с терроризмом (всего больше 20 законов) также сделали ряд изменений, значительно ухудшивших права законопослушных граждан. Серик Сейдуманов, ранее занимавший должность заместителя акима Алматы, выразил полное понимание и готовность донести до руководства Мажилиса и своих коллег озабоченность этой острой ситуацией в городе.

В этот же день члены общественного совета обсудили проблемы, связанные с регистрацией граждан, с депутатом сената Толеубеком Мукашевым. Было отмечено, что создание социальной напряженности в обществе не нужно никому. Учитывая активную миграцию казахстанцев, очевидно, что такая ситуация может оставаться постоянной и нагрузка на ЦОНы не спадет. Члены общественного совета намерены обратиться к Президенту страны, руководителям Сената и Мажилиса Парламента, а также Генеральному прокурору РК с просьбой о немедленном внесении изменений и дополнений в действующий закон в части регистрации граждан. Они подчеркнули, что защищать права горожан и обеспечить их безопасность от таких жестоких реалий современности, как терроризм и религиозный экстремизм, – общая задача. В связи с этим было принято решение создать постоянно действующую рабочую группу общественного совета по этому вопросу.

Виктор АНДРЕЕВ

На горнолыжном курорте «Шымбулак» прошел масштабный флешмоб в честь Универсиады

На одном из склонов знаменитого курорта более 300 алматинцев с яркими шарфами создали живую композицию. Участники флешмоба выстроились таким образом, чтобы получилась надпись АЛҒА KZ.

– Так мы хотим выразить поддержку спорт-

сменам, которым предстоит защищать честь нашей страны на Универсиаде в Алматы. Это первая, но не единственная подобная акция. Мы призываем всех желающих присоединиться к нам. Активно болеть за наших спортсменов, приходить на стадионы. Для участников Универсиады это очень важно, – сказал организатор флешмоба Мухит Азирбаев.

Он отметил, что эта патриотическая инициатива положила начало акции «Поддержи наших». Кстати, в социальных сетях в преддверии Универсиады также все большую популярность набирает аналогичный хештег – #поддержинаших.

Активное участие в акции принимают и известные казахстанские деятели культуры. В их числе шоумен Мурат Мутурганов.

– Cчитаю, что поддержать казахтанских спорт-

сменов на Универсиаде – важнейшая задача для алматинцев. Эти люди будут защищать честь страны в масштабных соревнованиях. Уверен, им очень важно чувствовать, что за них дружно болеют алматинцы, – отметил он.

Елена СОКОЛОВА

Возобновила работу городская поликлиника № 14

После ремонта медицинское учреждение посетили аким Алатауского района Багдат Манзоров, председатель совета ветеранов Кудайберген Кабдолдин, заместитель председателя районного филиала партии «Нур Отан» Сагымбек Карибозов.

Глава района сообщил, что несколько лет назад население района обслуживала только одна поликлиника. Сегодня к услугам жителей пять поликлиник. Планируется строительство больницы.

– В районе с населением в 220 тысяч человек не должно быть социальных проблем, – подчеркнул Багдат Манзоров.

По словам руководителя поликлиники Натальи Немтиной, в новом здании удобно работать, каждый день учреждение здравоохранения оказывает медицинские услуги 600 пациентам, легче стало оказывать качественную медпомощь. Если раньше дневной стационар в день принимал по весемь человек, то сейчас – 15 больных.

Обновленная поликлиника получила современный флюорографический аппарат, другое оборудование и постельные принадлежности. Налажена работа лифта. Ремонтом занималось ТОО «Три А». В целом деятельностью подрядной организации все остались довольны, но некоторые недочеты компания обязалась устранить в течение одного месяца.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Покорившие Южный полюс казахстанцы прибыли в Алматы

Экспедиция «Полюс Независимости» проводилась под эгидой Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Республиканского общественного объединения «Казахстанское национальное географическое общество».

В числе участников лыжной экспедиции – Магжан Сагимбаев, Ильяс Галимбеков, Юрий Юшин, Даулет Шарипов. В аэропорту мегаполиса их торжественно встретили представители общественного объединения «Казахское географическое общество», Ассамблеи народа Казахстана, республиканских и городских этнокультурных объединений, студенты, друзья и родственники.

Ежедневно полярники совершали марш-броски до 20 километров, всего члены команды преодолели 217 километров по антарктической пустыне. Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков водрузили государственный флаг Казахстана на пике Винсон в Антарктиде в честь 25-летия Независимости страны.

По словам ребят, за десять дней путешествия по антарктической пустыне им пришлось на ходу чинить снаряжение, отогревать обмороженные части тела, тушить пожар в палатке, встретить Новый год и отметить день рождения самого молодого члена команды Ильяса Галимбекова, которому исполнился 21 год.

Напомним, это вторая экспедиция КазГео в Антарктиду. По результатам прошлой экспедиции в декабре 2011 года и совместной работы с государственными органами в ноябре 2014 года был подписан Указ Президента о присоединении Казахстана к Договору об Антарктике от 1959 года. В дальнейшем планируется выдвинуть предложения от Казахстана об установлении автоматизированной научной станции в Антарктиде.

Ника ИЛЮШИНА

В рамках Универсиады-2017 в Алматы предусмотрена насыщенная культурная программа

С 20 января по 10 февраля в театрах, концертных залах, музеях, библиотеках города и на спортивных объектах будет особенно оживленно. Обширную программу представят театры города: Государственный академический театр оперы и балета имени Абая и Государственный академический русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова. С 20 января в их репертуаре выдающиеся произведения мирового значения: балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Флория Тоска» Дж. Пуччини, Cherchez La Femme К. Манье, «Андалузское проклятие» Федерико Г. Лорки, «Ревизор» Н. В. Гоголя, балет «Лебединое озеро», «Кармен», «Жизель». Лучшие постановки также покажут Казахский театр драмы имени М. Ауэзова, Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии, Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова.

В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоятся вечер органной музыки под руководством заслуженного артиста РК

Г. Несипбаева, концерты Государственного духового оркестра РК, лауреатов международных конкурсов Жанар Сулеймановой, Амира Бисенгалиева и других.

На территории театра традиционного искусства «Алатау» 29 января пройдет этнофестиваль «Алатау алабында». Здесь установят павильоны, юрты, традиционные инсталляции, развернется выставка ремесленников и национальная кухня. В библиотеках и музеях города состоятся выставки, виртуальные слайд-путешествия, встречи со спортсменами.

В четыре этапа пройдут выставки и мастер-классы: «Дети объединяют мир» («Халык Арена», «Алматы Арена», Дворец спорта имени Балуана Шолака, площадь перед Дворцом Республики); «Творчество объединяет мир» («Халык Арена», «Алматы Арена»); ретроспективная выставка и выставка пленэрных работ «Спорт объединяет мир» (на всех спортивных объектах Универсиады); «Мгновения Универсиады» (объекты Универсиады, Новый музей Алматы).

В театре «Алатау» пройдут ежедневные концерты традиционной музыки «Жер жаннаты – Жетісу», «Інжу-маржан», «Ағажай, Алтайдай жер қайда…».

Специальную программу подготовили в Казахском государственном цирке. Она продлится на протяжении всей Универсиады, с 29 января по 8 февраля. А 10 февраля во Дворце Республики пройдет концерт «Жан досым», посвященный творчеству заслуженного деятеля культуры Казахстана Сейдоллы Байтерекова.

Алия КАЗБАЕВА

9 торговых объектов закроют для проведения санитарных дней

29 января и 8 февраля замки повесят на ТЦ «Кар Сити» (уг. ул. Толе би и Яссауи), гипермаркеты «Магнум» (Акбулак, 273) и «Арзан» (пр. Райымбека 507а). Замрет бойкая торговля и на рынках: «Алтын Орда» (Ташкентский тракт 15 км, 1), «Барлык» (Ташкентский тракт 18 км, 1/1), «Курдас-7» (Ташкентский тракт 15 км, 1/7), «Жибек Жолы» (пр. Райымбека 517/6), «Жулдыз» (ул. Розыбакиева, 33/1), «Барыс 4» (пр. Райымбека 212д/1).

Всего в городе действуют 46 торговых рынков: 4 специализированных, 16 универсальных рынков продовольственного и 26 непродовольственного направления. Трудятся здесь более 20 тысяч предпринимателей и порядка 25 тысяч рабочего персонала.

Алия Казбаева

Зарегистрироваться в качестве ИП теперь можно в уведомительном порядке

В Департаменте государственных доходов по Алматы сообщили, что нововведение действует с 1 января нынешнего года для удобства горожан.

В связи с этим во всех районных управлениях госдоходов созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.

Для этого необходимо представить непосредственно в орган госдоходов или через государственную корпорацию «Правительство для граждан» в явочном или электронном порядке уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

Адреса районных управлений государственных доходов

УГД Район Адрес Телефон доверия:

6003 Ауэзовский Алтынсарина, 23 (уг. ул. Шаляпина) 303-42-62

6004 Бостандыкский Айманова, 191 (уг. ул. Жандосова) 274-80-74

6005 Жетысуский Абылай хана, 2 (ж/д возкзал «Алматы II») 274-80-74

6007 Алмалинский Абылай хана, 93/95 (уг. ул. Казыбекби) 267-15-40

6008 Турксибский Шолохова, 14 (уг. ул. Акынов) 221-58-68

6009 Медеуский Абылай хана, 93/95 (уг. ул. Казыбек би) 272-11-34

6010 Алатауский Жанкожа батыра, 24 (Шанырак-2) 299-83-48

6011 Наурызбайский мкр. Аксай, 3а, 62а (ул. Яссауи) 390-65-40