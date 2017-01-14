Новости Алматы

2500 тонн антигололедной смеси высыпали на городские дороги

Как сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, к обработке дорожного полотна рабочие приступили с начала выпадения снега 12 января, около 23.30. В 4.00 подметать и сгребать снег выдвинулись колонны спецтехники. После утреннего часа пик они произвели повторную уборку магистралей в сопровождении полицейских автопатрулей.

В работах по уборке задействовано свыше 800 человек, более 400 единиц спецтехники, из них 127 пескоразбрасывателей. На посыпку проезжей части и тротуаров израсходовано две с половиной тысячи тонн противогололедных материалов.

Алия КАЗБАЕВА

В метро усилят досмотр пассажиров во время Универсиады

По словам директора КГП «Метрополитен» Нурлана Муханова, эта мера связана с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности жителей и гостей мегаполиса.

– Мы просим всех пользователей метро отнестись с пониманием к этим мероприятиям. Досмотр направлен в первую очередь на создание безопасных условий проезда и обеспечение порядка, – сказал Нурлан Муханов.

Он также отметил, что на станциях метрополитена уже проводятся процедуры досмотра людей, ручной клади и багажа. Пассажиров, уклоняющихся от досмотра, не допустят на объект.

Вместе с тем, чтобы избежать очереди в досмотровой зоне, руководство метрополитена рекомендует пассажирам использовать бесплатное мобильное приложение с расписанием поездов, которое поможет скорректировать время и заранее прибыть на станции.

В метрополитене подчеркивают, что процедура досмотра с использованием специальных технических средств проводится строго в рамках закона и не влечет за собой нарушений конституционных прав пассажиров.

Юрий ЮРОВ

Сообщения о подозрительных лицах принимает на своем сайте Генпрокуратура

В специальном разделе, заполнив специальный бланк, пользователи анонимно могут оставлять свои сообщения о проявлениях экстремизма и терроризма. В дополнение к ним желательно прикрепить фотографии, скриншоты, видео- и аудиозаписи. Принимается информация о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни. Также о людях, причастных к незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, лицах, пропагандирующих в Интернете идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды. А также об исполнителях, которые нанесли на объекты недвижимости, фасады зданий и транспортные средства надписи, изображения (граффити) и так далее.

Здесь же принимаются конструктивные предложения, касающиеся вопросов противодействия экстремизму и терроризму.

Виктор АНДРЕЕВ

Алматинцам рекомендуют открывать депозиты сразу в нескольких банках

Такую рекомендацию дает Казахстанский фонд гарантирования депозитов, в случае, если сумма сбережений превышает размер гарантии.

– Следует отметить, что за весь период работы КФГД сумма гарантийного возмещения менялась в пользу увеличения, с 400 тыс. тенге до 10 млн. тенге в национальной валюте. При этом текущий размер гарантии полностью соответствует международной практике, полностью покрывая более 99% от общего количества счетов физических лиц. Согласно международным стандартам, страховое покрытие не должно быть 100-процентным в целях сохранения фактора рыночной дисциплины», – сказал в ходе брифинга заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов.

Он также добавил, что КФГД всегда в своих сообщениях и выступлениях, а также на своем сайте, включает информацию о размере гарантийного возмещения, отмечая, что гарантия действует отдельно на каждый банк.

– То есть, если размещать депозиты в нескольких банках, то они будут защищены гарантией КФГД отдельно в каждом из этих банков, – уточнил Нуржан Турсунханов.

Напомним, максимальный размер гарантии составляет: по вкладам в тенге – до 10 млн. тенге, в валюте – до 5 млн.

Сауле Рахметова

Новый музей Алматы проводит обзорные экскурсии для ветеранов

С музейной экспозицией ознакомились ветераны Бостандыкского района.

– Наша экскурсионная группа состоит из людей, которые посвятили весь трудовой путь нашему городу. Посмотрев экспозицию, посвященную послевоенному периоду, мы вспомнили свою молодость, ощутили атмосферу прошлых десятилетий, и это очень приятно, – сказал председатель районного совета ветеранов Хамит Биржанов.

С его мнением солидарен и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Белозеров.

– В экспозиции прослеживается связь эпох, на меня произвели впечатление экспонаты сакского периода, Средневековья, можно гордиться, что в те времена были высококлассные кузнецы.

Вместе с тем ветерана впечатлили стенды, посвященные современному Алматы, который стал красивым мегаполисом.

Напомним, музей был открыт Главой государства в преддверии Нового года. Это крупный научный, культурный центр, представляющий весь спектр историко-культурного наследия Жетысу. Коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики. Экспозиция размещена в 11 залах. Посетители могут воспользоваться аудио– и видеосервисами, созданными с применением новых информационных технологий.

Юрий ЮРОВ

Фото Юрия ВЫБЛОВА

В Алматы выявлена типография по изготовлению фальшивых тенге

В ходе обыска здесь изъяты фальшивые купюры с различными номерами на сумму 25 тысяч тенге, 28 листов формата А-4, на которых занесены цветным принтером формы купюр номиналами 1000, 2000, 10 000 тенге, специальные бумаги, а также цветные принтеры и компьютеры.

Об этом сообщил журналистам представитель Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматинской области Мырзахан Жаксылык.

По его словам, во время продажи фальшивых купюр в Илийском районе Алматинской области была задержана женщина, у которой изъяли фальшивые деньги на общую сумму 1,2 млн.тенге. Дальнейшая проверка показала, что данные фальшивые денежные средства изготавливались

в одной из алматинских типографий.

– По итогам ряда оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного расследования общая сумма изъятых фальшивых денежных средств составила 2 525 000 тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 231 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), – отметил Мырзахан Жаксылык.

Служба экономических расследований просит жителей и гостей мегаполиса, обнаруживших у себя фальшивые купюры, незамедлительно сообщать в органы государственных доходов.

Алия Казбаева