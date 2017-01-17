Новости Алматы

Завершился первый этап розыгрыша призов Универсиады-2017, в котором участвовали билеты, купленные до 11 января 2017 года

В результате были определены 12 счастливчиков, которые получат от организаторов Универсиады и официальных партнеров зимних Игр призы.

Список выигравших билетов первого этапа розыгрыша Универсиады-2017 опубликован на официальном сайте Всемирной зимней Универсиады 2017 года в г. Алматы и на странице в Facebook (https://www.facebook.com/Almaty2017WU/?fref=ts).

Организаторы информируют, что обратиться за получением выигрыша можно будет в дирекцию XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня, либо по телефону 8 (727) 313-23-25.

Напомним, что розыгрыш призов стартовал 20 декабря 2016 года и будет проходить в два этапа. Участниками розыгрыша могут стать все граждане РК старше 18 лет, купившие билеты на любое спортивное событие в рамках Универсиады. в розыгрыше участвует уникальный девятизначный номер купленного билета. Пригласительные билеты и билеты с нулевой стоимостью к розыгрышу не допускаются.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Горожане собирают вещи и продукты пострадавшим при крушении самолёта под Бишкеком

Инициатором акции по сбору гуманитарной помощи выступило общественное объединение «Я Алматинец», которое возглавляет депутат городского маслихата Константин Авершин.

«23 дома разрушено, пострадали люди и дети. Мы решили объявить сбор гуманитарной помощи пострадавшим братьям. Нужны теплые вещи, консервы, крупы, макаронные изделия, памперсы, предметы личной гигиены, одеяла», – написал он на своей странице в Instagram.

Пункт приема вещей разместился в торгово-развлекательном центре «Ритц Палас», расположенном на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык. Въезд для транспорта открыт со служебного входа. Сбор открывается 16 января с 15.00 до 19.00 и 17 января с раннего утра до 19.00. Также указаны контакты инспектора по безопасности «Ритц Паласа» – +7-771-300-34-42 (Булат) и ответственного из объединения «Я Алматинец» – +7-701-611-28-68 (Арман).

Напомним, грузовой Boeing 747-400 не долетел до взлетно-посадочной полосы и разбился в 1,5 км от полосы аэропорта Манас столицы Кыргызстана утром 16 января. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта, в результате чего разрушены 32 жилых дома. Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, в составе экипажа были пять человек. По последним данным, погибли 37 человек, среди которых шестеро детей. Восемь человек госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии.

Алия КАЗБАЕВА

9147 проверок субъектов предпринимательства совершили госорганы только за первое полугодие прошлого года

При этом контролирующие органы приходят на проверки в любое время. Но ведь у предпринимателя, как правило, не только день распланирован по часам, но и на более длительный период составлены планы.

И об этом шла речь на рабочем совещании в Палате предпринимателей города с приглашением представителей Департаментов по ЧС, госдоходов и Управления государственной инспекции труда и миграции Алматы. Инициатором совещания выступила прокуратура города.

Суть вопроса собравшимся объявил прокурор Темирлан Канатжанов.

В прокуратуру города обратился Национальный центр по правам человека в интересах независимой Ассоциации предпринимателей. В обращении был поднят вопрос о проведении проверок субъекта должностными лицами госорганов в разное время в течение рабочего времени.

– То есть несколько проверяющих, приходя к субъекту предпринимательства с проверками в разное время, требуя по сути одни и те же документы, надолго отвлекают его от основной работы, – пояснил прокурор. – К сожалению, законодательство ограничений в этой части не содержит.

В результате получается, что субъект предпринимательства вынужден свое рабочее время затрачивать на исполнение требований органов контроля и надзора.

На второй план отходят вопросы управления производством, работы с персоналом и другие важные задачи.

При этом прокуратура не призывает вовсе отказаться от проверок, но обратила внимание на то, что в рейтинге «Дуинг бизнес – 2017» Казахстан существенно улучшил свои позиции, заняв 35-е место. Этот рейтинг Всемирным банком составлялся именно по нашему городу.

– Полагаю, что это возлагает на госорганы определенные обязательства, в особенности на контрольные и надзорные, которые должны стремиться к самым высоким стандартам в своей работе, ставя во главу угла интересы граждан и предпринимателей, – отметил Темирлан Канатжанов.

В ходе дискуссий были выслушаны предложения руководителей госорганов о том, что желательно согласовывать между собой дни проверок, а являться к предпринимателям лучше в послеобеденное время, когда бухгалтерия отработает основные направления деятельности предприятия. По крайней мере, именно с такими просьбами в алматинскую Палату предпринимателей не раз обращались юридические лица.

Василий ШУПЕЙКИН

Из магазинов изымают фальшивое «белорусское» масло

Об этом сообщает городской департамент по защите прав потребителей. Речь идет о фальсификации образцов масла несоленого сладко-сливочного «Крестьянское» (72,5%, уп. 0,5 кг, дата изготовления 3 октября 2016 г.), «Крестьянское» (82,5%, уп. 0,2 кг, 10 ноября 2016 г.) и «Коровье» (82,5%, уп. 0,5 кг, 28 октября 2016 г.) ТОО «VKV Company».

В ходе проверки объекта установлено, что под торговым знаком белорусских производителей сливочного натурального масла ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и ОАО «Лепельский МКК» частный предприниматель производил и реализовал растительно-сливочный спред. При этом в маркировке он указывал недостоверные данные о производителе, адресе, наименовании и составе продукции, что является нарушением прав потребителей на получение достоверной информации о приобретаемом товаре.

Общее количество фальсифицированной продукции составило 3505 пачек – 1256 кг. По фактам выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технических регламентов в отношении недобросовестного предпринимателя приняты меры административного воздействия.

На данный момент ТОО «VKV Company» по предписанию департамента проводятся мероприятия по изъятию несоответствующей продукции из оборота и утилизации, а также по устранению имеющихся санитарных нарушений на производстве.

Виктор АНДРЕЕВ

Тест на чистое мышление

Оригинальную акцию провели на Арбате. Несколько человек, гуляя по площади, специально разбрасывали мусор, наблюдая за реакцией прохожих. Происходящее снимали скрытой камерой. Таким образом представители городского Управления природных ресурсов и общественного фонда «Офага» намеревались выяснить, насколько высока экологическая культура алматинцев. Увы, результаты эксперимента оказались неутешительными. Устроители акции наблюдали реакцию примерно ста прохожих. Однако лишь двое из них сделали молодым людям замечания за то, что мусорят в общественном месте. Нашлись также те, кто молча подобрал мусор и выбросил его в урну. Однако в основном люди неодобрительно качали головами, заметив, что кто-то мусорит в неположенном месте, либо просто не обращали на это внимания. К сожалению, прохожих из последней категории оказалось большинство – 94 процента.

В ходе акции активисты раздавали алматинцам информационные буклеты с правилами обращения с мусором и действующей системе штрафов и взысканий за нарушение чистоты города.

Елена СОКОЛОВА

В Наурызбайском районе службы ЧС проводят рейды

Так, на днях в кратчайшие сроки были устранены последствия резкого таяния снега на улице Кенесбаева.

Учитывая сложившуюся обстановку и возникновение паводкоопасных территорий, вследствие дальнейшего потепления, районный отдел по чрезвычайным ситуациям совместно с отделом благоустройства провели профилактические мероприятия. Данные меры направлены на разъяснение алгоритма действий в условиях чрезвычайных ситуаций, а также защиты населения от негативных последствий природных катаклизмов. Одна их встреч с жителями прошла в школе №188. С разъяснением правил поведения и действий людей при возникновении угрозы подтопления, селевых потоков и оползнях, а также эвакуации из опасных зон и месте сбора при эвакуации населения выступил перед председателями садоводческих обществ начальник районного отдела ЧС Берик Тулегенов.

По итогам совещания уполномоченным органам даны соответствующие рекомендации по своевременному оповещению населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, а жителям розданы брошюры и памятки для закрепления поднятой темы.

Виктория Избицкая

Упрощена процедура оформления пособия на ребенка

Оформить пособия на рождение детей теперь можно без привязки к месту жительства. По сообщению пресс-службы госкорпорации «Правительство для граждан», со вчерашнего дня роженицы могут оформить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним до одного года вне зависимости от места регистрации в пределах одной области.

Напомним, с сентября прошлого года был запущен пилотный проект, в рамках которого сотрудники корпорации могут принять заявление на оказание сразу четырех услуг одновременно в зданиях родильных домов. Это регистрация рождения ребенка; назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним; социальной выплаты на случай социального риска: потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года; постановка на очередь в детские дошкольные организации. В данный момент в проекте задействовано 206 роддомов и перинатальных центров Казахстана.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, наиболее острым проблемным вопросом оказалось отсутствие принципа экстерриториальности при приеме документов на назначение пособий. То есть граждане могли подавать заявление на назначении пособий только по месту постоянной регистрации.

– Мы решили эту проблему и разработали механизм применения экстерриториального принципа при приеме заявлений по назначению пособий на рождение ребенка и по уходу за ним. На начальном этапе пилот действует только внутри области, в скором будущем мы планируем ввести экстерриториальность по всему Казахстану, – сказал Данияр Еренчинов.

Он также отметил, что для оформления пособий на детей требуется минимальный пакет документов. Это документ, удостоверяющий личность родителей, свидетельство о заключении брака и его копия (лица, зарегистрировавшие брак после 2008 года на территории РК, копию свидетельства не представляют), медицинское свидетельство о рождении ребенка (выдается в роддоме), свидетельство о рождении или выписка из актовой записи о рождении на всех детей и документ о номере банковского счета.

Сауле РАХМЕТОВА

Внесены изменения в Правила оборота оружия и патронов к нему

Так, постановлением Правительства РК теперь оружие и патроны к нему, предназначенные для использования могут быть приобретены у юридических лиц-поставщиков после получения на это разрешения в органах внутренних дел. Ответственный сотрудник полиции осуществляет сверку представленных в заявлении сведений с государственными информационными системами об отсутствии судимости у лиц, имеющих доступ к оружию и патронам к нему, наличии помещений для хранения и (или) реализации оружия и патронов к нему и права на приобретение оружия и патронов к нему в соответствии со статьей 12 Закона РК от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия.

При наличии необходимых представленных документов и соответствии изложенных в заявлении сведений выдается разрешение на приобретение гражданского и служебного оружия.

Также изменился порядок ввоза, вывоза и транзита по территории Казахстана гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Отныне это возможно при наличии заключения (разрешительного документа), составленного по форме, утвержденной решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года

№ 45. Заключение на временный ввоз (вывоз) оружия также является разрешительным документом на обратный вывоз (ввоз). Заключения юридическим лицам выдаются на срок, определенный в договоре (контракте) на поставку оружия, но не более чем на один календарный год.

Виктор АНДРЕЕВ

В местах крещенских купаний будут дежурить спасатели

В преддверии православного праздника Крещение Господне в Департаменте по ЧС напомнили о правилах безопасности. Во избежание чрезвычайных ситуаций на льду спасатели рекомендуют не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели. Дежурство сотрудники будут осуществлять с 18 января по 19 января до полного окончания праздничных мероприятий.

Представители духовенства в свою очередь сообщили места расположения храмов и открытых водоемов города, где будут организованы купальни для верующих.

Напомним, праздник Крещения называется еще и Богоявлением. Этому празднику предшествует день строгого поста – крещенский сочельник (18 января). По окончании литургии совершается чин Великого освящения воды.

Адреса купелей:

1. Вознесенский кафедральный собор (Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, ул. Гоголя, 40в; тел. 273-05-39) 19 января с 11.00 до 18.00.

2. Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5; тел. 227-54-65) 18 и 19 января с 10.00 до 16.00.

3. Собор в честь Рождества Христова (поселок Акбулак, ул. Асфальтная, 1а; тел. 270-82-77) 19 января с 1.00 до 23.00.

4. Богоявленский храм (ул. Садовникова, 196; тел. 225-03-13) 19 января: с 1.00 до 3.00 и с 11.00 до 14.00.

5. Храм во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Жансугурова, 500в; тел. 251-16-10) 19 января с 00.00 до 18.00.

6. Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37б; тел. 385-19-41) 18 января с 11.00 до 15.00, 19 января – с 1.00 до 23.00 и 20 января – с 9.00 до 20.00.

Виктория ИЗБИЦКАЯ