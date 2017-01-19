Новости Алматы

На заседании Правительства аким Алматы отчитался о ходе подготовки к Универсиаде-2017

По словам Бауыржана Байбек, завершена модернизация объектов, на подходе визуальное оформление. Ведется целенаправленная работа по улучшению сервиса как в Атлетической деревне, так и в сфере услуг города. Стопроцентная готовность деревни будет обеспечена 20 января. Первый заезд участников состоится 23 января. Это команды Казахстана и Канады.

– Основной пик ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Всего планируется приезд 2200 атлетов, – сказал аким.

В преддверии Универсиады значительно улучшены оформление и сервис аэропорта, а также вокзалов Алматы.

– Мы несколько раз проинспектировали эти объекты на предмет повышения качества оказанных услуг, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Все проблемные вопросы решены. Стопроцентная готовность будет обеспечена к 20 января. Аналогичная работа проведена с субъектами общепита и гостиницами. Подготовлено 10 тысяч экземпляров туристской карты Алматы, карты Универсиады, ресторанного путеводителя. На днях в здании аэропорта заработает современный интерактивный туристско-информационный центр, – сообщил глава мегаполиса.

Наряду с этим создан городской оперативный штаб. С прошлой недели работает круглосуточный кол-центр. Безопасность будут обеспечивать более семи тысяч сотрудников МВД, Нацгвардии, Министерства обороны.

В целом обеспечено эффективное взаимодействие всех правоохранительных служб, ведется мониторинг и превентивное устранение ЧП социального напряжения.

Бауыржан Байбек также отметил, что совместно с Алматинской областью принимаются меры по ограничению въезда в город транспорта, не отвечающего техническим, санитарным и экологическим нормам.

Значительно укреплена и материально-техническая база клиник города: 25 поликлиник, 8 стационаров, 215 машин «скорой помощи» и 370 человек медперсонала, а также построенные на базе двух больниц вертолетные площадки обеспечат оперативную медпомощь согласно стандартам Международной студенческой федерации зимних видов спорта. Участников Игр будут обслуживать 519 единиц транспорта. Дополнительно к 28 действующим автобусным маршрутам городские власти запустят еще 18 маршрутов с Центрального стадиона, автовокзала «Саяхат» и вокзала Алматы I. Кроме того, тщательно проработан вопрос городского графика. 29 января и 8 февраля будут закрыты девять крупных рынков и базаров.

За каждым из семи объектов Универсиады закреплены круглосуточные наряды, проработан алгоритм реагирования при обильных осадках.

– Проведены работы по резервному электроснабжению объектов. С 20 января по 10 февраля все плановые земляные работы будут приостановлены. В целом все службы города мобилизованы для проведения Универсиады. Помимо 181 спортивного соревнования нами запланировано проведение более 40 культурных мероприятий, – резюмировал аким Алматы.

Алия КАЗБАЕВА





Полиция Алматы обеспечит дорожную безопасность во время проведения спортивных игр

С 25 января на магистральных въездах в город, а также на дорогах, прилегающих к спортивным объектам, ограничат движение грузового и крупногабаритного транспорта. Уже сейчас на стационарных постах полиции, дислоцированных по периметру мегаполиса, сотрудники Департамента государственных доходов и правоохранительных органов направляют свои усилия на выявление транспортных средств, превышающих нормы дымности и токсичности, аварийного, технически неисправного транспорта. К работе десяти городских стационарных постов полиции подключились восемь областных. Кроме того, на время проведения Универсиады планируется ограничить движение в некоторых районах мегаполиса.

В Департаменте внутренних дел заверили, что меры по ограничению движения по дорогам в районе спортивных объектов Универсиады положительно отразятся на дорожной обстановке. А также создадут благоприятные условия для передвижения спортсменов и делегаций иностранных государств, что в свою очередь позитивно повлияет на имидж как проводимого международного мероприятия, так и республики в целом.

– Это вовсе не значит, что мы выставим на въездах в город шлагбаумы или кордон, чтобы не пропускать иногородние автомашины, – подчеркнула официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. – Даже количество патрульных полицейских на постах мы не станем увеличивать. Все будет проходить в рабочем плановом порядке. Но если человек едет с разбитой дверью или побитым капотом, конечно, к нему предпримут меры – административное взыскание в соответствии с законодательством до полного устранения неполадок.

По ее словам, позже акимат города скорректирует маршрут движения в непосредственной близости со спортивными объектами Универсиады. А автолюбителям предоставят маршрут альтернативного движения.

– Это не значит, что на десять дней закроют основные городские магистрали. Ограничение предусматривает гибкую систему, которая не доставит неудобств горожанам, но при этом позволит стабилизировать дорожную ситуацию, – сказала Салтанат Азирбек.

На наш вопрос о том, кому не следует в дни проведения Универсиады выгонять на городские дороги своих железных коней и не старше какого возраста должен быть автомобиль, разъезжающий по мегаполису, она ответила:

– Дело не в том, что машина старенькая, она может быть и 80-х годов, но технически идеальной, не дымящей, не коптящей, не издающей какие-то звуки при торможении и так далее. А это все уже зависит от владельца автомобиля, насколько он ответственен. Пользуясь случаем, ДВД обращается ко всем алматинцам с просьбой внести свою лепту в процесс ожидаемого долгожданного события, который раскроет всему миру лицо не только нашего мегаполиса, но и всей страны. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам, четко корректировать маршруты передвижения, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

На территории спорткомплекса «Алматы Арена» прошли пожарно-тактические учения

Цель отработок – обеспечить высокий уровень безопасности спортивных соревнований. По замыслу учений загорелась юго-западная трибуна основного зала. Сработала пожарная сигнализация. Дежурный комплекса «Алматы Арена» тут же сообщил о возгорании по телефону «101». Затем включил систему оповещения, после чего персонал и посетители спорткомплекса организованно покинули здание. Огнеборцы прибыли на место уже через несколько минут и начали тушить условный пожар. Одновременно с этим группы бойцов газодымозащитной службы проводили разведку в задымленном здании, проверяли, не остался ли кто-либо из персонала или посетителей. Был развернут штаб пожаротушения. С помощью пожарной автолестницы с крыши здания были эвакуированы два человека, не успевшие покинуть спорткомплекс из-за сильного задымления.

В учениях приняли участие подразделения Алматинского гарнизона, сотрудники департамента по ЧС Алматы, ДВД города, специалисты скорой медицинской помощи и других экстренных служб.

– Обеспечить высокий уровень пожарной безопасности международного спортивного мероприятия – одно из требований FISU, Международной федерации студенческого спорта. Считаю, что в ходе учений все вопросы, связанные с пожарной безопасностью, отработаны оперативно и качественно. Все специалисты действовали в соответствии с планом, с поставленными задачами справились, условный пожар в спорткомплексе был оперативно ликвидирован, – подытожил начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Алматы полковник гражданской защиты Руслан Касыбаев.

Елена СОКОЛОВА

Безопасность мегаполиса обеспечат на должном уровне

Комфортное пребывание в Алматы участников и гостей ХХVIII Всемирных зимних игр гарантирует министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. На очередном заседании Правительства по этому поводу он сообщил о том, что службу по охране правопорядка будут нести свыше 7,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, в том числе 150 кинологов и специалистов-взрывотехников. С 20 января на территории Атлетической деревни откроется отделение полиции со штатом 50 сотрудников. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций круглосуточное дежурство будут нести 600 специалистов службы пожарной безопасности. В арсенале у них 63 единицы спецтехники и четыре вертолета.

Глава МВД также отметил, что на всех объектах студенческих Игр установлены и протестированы системы досмотрового оборудования. К работе подготовлены 96 арочных и 27 рентгенотелевизионных установок, 2000 видеокамер, из них 182 выведены на Центр оперативного управления.

– В целом в период проведения Универсиады будет обеспечен должный правопорядок, – подчеркнул Калмуханбет Касымов.

Виктор АНДРЕЕВ

Более 300 алматинских предпринимателей получили господдержку в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» в прошлом году

Такие цифры были озвучены в ходе совещания по подведению итогов программы «ДКБ-2020».

– Это больше в сравнении с 2015 годом в 2,2 раза. В прошлом году кредитный портфель составил 78,8 млрд тенге. Объем субсидирования составил 15,3 млрд тенге, что больше по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза, – отметил руководитель предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Алмас Мадиев. – Кроме того, за время реализации программы «ДКБ-2020» Алматы поднялся на первое место по числу одобренных проектов. Если в 2014 году город занимал 9-е место, то в 2015 году вышел на третье. В прошлом году 198 проектов было просубсидировано на 15,3 млрд тенге, а 77 проектов получили гарантирование на 794 млн тенге. Также 31 предприниматель получил гранты на общую сумму 84 млн тенге.

Алмас Мадиев отметил, что наряду с государственной программой «ДКБ-2020» в Алматы действует региональная программа «Жибек жолы», разработанная с целью поддержки алматинских предпринимателей в сфере торговли и услуг. В рамках первого этапа 2015 года было поддержано 77 проектов на 4 млрд тенге. За счет револьверного возврата средств в текущем году профинансировано еще 10 проектов на 1,2 млрд тенге. В рамках второго этапа поддержано 40 проектов на 2,6 млрд тенге.

Кроме того, семи алматинским предпринимателям дано одобрение на включение в программу на предстоящий год. Среди них производитель специй ТОО «Royal Food», медицинский центр ТОО «On clinic Almaty», предприятие по пошиву одежды ИП «Шарипов», по организации грузовых перевозок ИП «Канагатов М.» по сборке компьютеров и периферийного оборудования АО «Логиком», по аренде и управлению собственной недвижимостью ТОО «Корпорация «Алтын Заман Инвест».

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Назрела необходимость создания стартап-академий

Такую идею на совещании с предпринимателями высказал заместитель акима Ерлан Аукенов. Он подчеркнул, что алматинцев нужно обучать основам бизнеса со школьной скамьи.

– Предпринимателями не рождаются, ими становятся, необходимо находить в молодежной среде людей с предпринимательской жилкой, проводить разъяснительную работу о перспективности открытия собственного дела. Поэтому в 2017 году следует усилить работу по раздаче информационных материалов среди школьников, родителей, студентов, – отметил Ерлан Аукенов.

Он напомнил, что в мегаполисе обучаются 137 тысяч студентов.

– Это хороший потенциал. Если хотя бы один процент из них откроет бизнес, в Алматы станет на тысячу предпринимателей больше. Люди готовы что-то делать, но их кто-то должен поддержать в этом стремлении, поэтому поручаю в 2017 году рассмотреть возможность создания пяти-семи стартап-академий», – сказал Ерлан Аукенов.

Юрий ЮРОВ

360 земельных участков, принадлежащих алматинцам, можно назвать пустошью. Их общая площадь 923 гектара, а целевое назначение – сельхозугодья

Об этом доложил руководитель Управления земельных отношений Алматы Алтынбек Ахметов в ходе заседания постоянной комиссии по строительству и земельным отношениям городского маслихата.

– В действующем Налоговом кодексе регламентировано право повышать ставки налога, но не более чем в 10 раз на неиспользуемые в соответствии с земельным законодательством РК земли сельскохозяйственного назначения, – отметил он.

В нашем городе оформлено 2055 сельхозучастков общей площадью 4553,73 га. Из них до 20 соток – 629 участков, более этого – 1428 земельных участков. 360 из них пустуют, хотя должны плодоносить, приносить благо в виде продуктов питания.

Для того чтобы заставить собственников этих наделов получать урожай, как это предписано законом, государство имеет возможность изъятия земель, но это, как говорится, крайняя мера. А пока Алтынбек Ахметов внес на рассмотрение избранников народа предложение о повышении базовой ставки налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в 10-кратном размере.

Сейчас владелец пустой земли платит смехотворный налог (28 тенге 95 тиын за квадратный метр) и ждет более благоприятных условий для извлечения прибыли без вложения в землю и каких-либо усилий.

После обсуждения и уточнений депутаты согласились с предложением.

Отныне после регистрации органом юстиции решения маслихата о повышении базовой ставки налога и единого земельного налога на неиспользуемые земли сельхозназначения хозяевам крупных земельных участков придется определиться: платить за гектар

2 миллиона 895 тысяч тенге или менять его целевое назначение.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

Корея стремится сделать свой павильон самым лучшим

В Астане генеральный директор, первый заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Алишер Пирметов встретился с исполнительным вице-президентом по стратегическому маркетингу, членом исполнительного совета KOTRA Ду Юнг Кимом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к выставке.

«После проведенных EXPO в Ёсу и Тэджоне мы получили толчок в развитии промышленности. Мы уверены, что в Казахстане EXPO будет иметь такой же эффект. Ну а мы хотим подготовить свой павильон таким образом, чтобы он стал лучшим на выставке», – заявил Ду Юнг Ким.

По словам гостей, Корея проведет целый ряд мероприятий на территории выставки. Среди них энергетический форум, культурные мероприятия, бизнес-семинары, презентации и т. д. Корейская сторона готова начать подготовку своего павильона в феврале.

В свою очередь Алишер Пирметов заверил в том, что организаторы окажут всяческую техническую и консультационную поддержку корейской секции.

Организаторы EXPO 2020 Dubai намерены изучать опыт подготовки выставки в Астане

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби подписан меморандум о сотрудничестве между «Астана ЭКСПО-2017» и бюро «ЭКСПО Дубай-2020».

В рамках документа стороны готовы оказать взаимную поддержку в подготовке выставок EXPO. В целях обмена опытом и знаниями в организации и проведении международных выставок, обеспечения эффективного сотрудничества и координации сторонами будет создана совместная рабочая группа, которая будет состоять из шести членов, назначенных «ЭКСПО Дубай» и «Астана ЭКСПО».

– Казахстан готовится к выставке замечательным образом. Мы восхищены уровнем подготовки к EXPO в Астане и поддержанию стабильно высокого интереса к ее теме – «Энергия будущего» со стороны организаторов. С большой долей вероятности я могу спрогнозировать большой успех вашей выставки. Наша организация заинтересована в получении знаний у Астаны, чтобы обеспечить успешное проведение в 2020 году в Дубае, – отметил исполнительный директор бюро «ЭКСПО Дубай-2020» Наджиб Мохаммед Аль-Али.

В свою очередь глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов сказал:

– Мы уверены, что подписание меморандума между нами сегодня позволит создать платформу для взаимовыгодного сотрудничества, создаст еще большую уверенность в проведении выставки на высочайшем уровне.

Бахыт АМАНОВ