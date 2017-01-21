Новости Алматы

Аким Алматы встретился с волонтерами Универсиады-2017

Три тысячи молодых людей будут помогать участникам студенческих Игр и гостям города размещаться в Атлетической деревне и на спортивных объектах, проходить аккредитацию, ориентироваться в мегаполисе.

По словам руководителя департамента по работе с волонтерами Абылая Кондыбаева, за время набора поступило свыше 15 тысяч заявок, из них отобрали 2800 от студентов 15 алматинских вузов, 100 представителей регионов страны, а также 100 молодых людей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Большой интерес проявили международные волонтеры из России, США, Германии, Польши, Кореи, Китая и Великобритании. При отборе кандидатов приоритет отдавался людям, имеющим волонтерский опыт на крупных спортивных мероприятиях, владеющим английским и другими языками. Во время Универсиады волонтеров задействуют в 32 направлениях. Специальные группы будут встречать гостей, сопровождать их в городе, готовить специальные зоны для судей и технического персонала.

Все волонтеры прошли специальные тренинги по развитию коммуникаций, повышению знания языков и другим направлениям.

Напомним, Универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля по 12 видам спорта с розыгрышем 86 комплектов медалей.

Виктор АНДРЕЕВ

К Универсиаде-2017 создан официальный аудиогид по Алматы и ряд других экскурсионных проектов

Новый сервис подготовлен туристским информационно-методическим центром НИИ туризма Казахской академии спорта и туризма при технической поддержке компании Center Smart Tourism.

Для того чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно скачать на свой смартфон бесплатную программу izi travel.

– Ее можно загрузить с помощью сервиса «Play Маркет» либо воспользоваться ссылкой на программу, посетив сайт timc.kz, – сообщил один из авторов проекта, заслуженный работник туризма РК Олег Лютерович.

Аудиогид создан на казахском, русском и английском языках. Ведется работа по переводу на китайский язык.

К услугам пользователей программы – 197 архитектурных сооружений, каждому из которых посвящено 1,5 минуты голосовой экскурсии.

– Все эти исторические и архитектурные памятники снабжены специальным кодом. Приближаясь к объекту, при условии работающего Интернета, программа считывает код, и экскурсия начинается автоматически, – ввела в курс дела еще один разработчик программы, магистр туризма, экскурсовод Анастасия Губаренко.

Но если смартфон не подключен к Всемирной сети, но программа скачана, то следует нажать на номер объекта, обозначенный на виртуальной карте, и также прослушать экскурсию.

– Во втором случае сервисом можно пользоваться в любом месте, например дома, – отметила Анастасия Губаренко, добавив, что информация сервиса представлена также и в текстовом формате.

Программа создана по заказу Управления туризма и внешних связей Алматы.

– При создании проекта мы использовали разработки ведущих специалистов в области краеведения и экскурсионного дела, в их числе член ЮНЕСКО, заслуженный работник туризма РК Бакытхан Оразымбетова, известный специалист в области истории Алматы Владимир Проскурин, – отметил Олег Лютерович.

Разработчики проекта включили в программу наиболее знаковые объекты мегаполиса, по которым можно проследить его историческое и архитектурное развитие.

– Надеемся, что экскурсия будет интересна и гостям, и жителям нашего города, – сказал Олег Лютерович.

Также к Универсиаде-2017 туристским информационно-методическим центром подготовлен печатный путеводитель «Алматы – спортивный».

Издание включает в себя краткую информацию о городе, а также разделы: «Из истории развития спорта в Казахстане», «Из истории универсиад», «Казахские национальные игры и подвижные игры», «Объекты Универсиады-17» и «Расписание соревнований».

– Путеводитель мы создали совместно с известным санкт-петербургским издательством «Открытие». Это второй опыт работы с российской компанией, в минувшем году, также в содружестве с питерцами, создан печатный путеводитель по Алматы, снабженный еще и аудиогидом. В ноябре 2016 года этот путеводитель был удостоен диплома Российской академии естествознания как лучшее издание в отрасли, под эгидой «Золотой фонд отечественной науки».

Приобрести издание можно с 24 января в офисе туристского информационно-методического центра по адресу: пр. Сейфуллина, 551.

Стоимость версии на русском языке – 1000 тенге, на английском – 1500 тенге.

Кроме того, обновлена экспозиция Музея спортивной славы РК при Казахской академии спорта и туризма, также расположенного по адресу: пр. Сейфуллина, 551.

Музей работает по будням, с 10.00 до 18.00. Цена взрослого билета – 100 тенге; детского и пенсионного – 80 тенге. Для ветеранов ВОВ вход бесплатный.

– Также у нас можно заказать экскурсии с профессиональным гидом. Телефон для справок: 224-24-95. А программы туристского информационно-методического центра размещены на сайте timc.kz, – сказал Олег Лютерович.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Информацию о налогах на транспорт, имущество и землю можно получить по электронной почте или СМС

Об этом сообщил руководитель отдела разъяснительной работы Департамента государственных доходов Нуржан Бисебаев. На семинаре для налогоплательщиков он рассказал об изменениях в Налоговом кодексе РК, вступивших в силу с нынешнего года.

Так, начиная с этого года, информацию о суммах исчисленных налогов на транспорт, земельный налог и на имущество налогоплательщики могут найти на сайте ведомства. Она будет размещаться и в квитанциях об оплате коммунальных услуг, как это было раньше.

Кроме того, теперь эти данные можно получить по электронной почте или СМС. Также вводится новый вид уведомления о наличии задолженности физических лиц по налогу на транспорт, имуществу, земельному налогу.

В сообщении отражается и информация о банковских реквизитах, куда следует направить имеющуюся задолженность. Уведомления будут доставлять через почту в течение 10 рабочих дней, госкорпорацию «Правительство для граждан» и в личный кабинет налогоплательщика на веб-портале электронного правительства. На последние два адреса отправят сведения и о задолженностях, суммах исчисленного налога, непредставлении налоговой отчетности, об итогах проведения проверки.

В Предпринимательском кодексе РК тоже произошли изменения. С текущего года регистрация и перерегистрация ИП перешли на уведомительный порядок. Уведомление необходимо направить в органы госдоходов и госкорпорацию «Правительство для граждан» в течение десяти рабочих дней после изменения регистрационных данных. В свою очередь налоговые органы должны провести перерегистрацию в течение одного рабочего дня.

Виктор АНДРЕЕВ

В Астане подписано соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен»

Документ нацелен на вовлечение казахстанского бизнеса в подготовку и проведение EXPO. Совместные усилия будут направлены на увеличение доли местного содержания в обслуживании выставки, а также привлечение малого и среднего бизнеса из регионов.

В своем выступлении глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов отметил, что предстоящая выставка станет мировой площадкой для обсуждения и поиска ключевых решений в области зеленой энергетики. Кроме того, национальный проект даст толчок инновационному развитию страны.

– Выставка стала реальным национальным проектом, направленным на поддержку отечественного предпринимательства. Проект позволил не только сохранить рабочие места, но и создать порядка 50 тысяч новых. В пиковые периоды на площадке работали 14 тысяч строителей и более 500 единиц техники. В целом, в строительстве объектов выставки задействовано 366 отечественных товаропроизводителей и заключено договоров на 52,5 млрд тенге, – отметил Ахметжан Есимов.

По словам главы нацкомпании, эта цифра в два раза больше аналогичного показателя 2015 года. Подготовка к проведению выставки помогла создать новые рабочие места и в регионах, обеспечив предприятия заказами на поставку продукции. Стоимость строительства объектов выставки за счет бюджета сократилась на 302 млрд тенге.

В свою очередь председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил высокую готовность объектов, а также то, что она открывает широкие возможности для бизнеса.

Глава НПП подчеркнул, что еще задолго до подписания соглашения стороны начали совместное сотрудничество по многим направлениям, касающимся привлечения казахстанских товаропроизводителей и развития туризма. Тимур Кулибаев отметил, что сегодня заключено более 50 млрд контрактов для отечественных товаропроизводителей и эта работа будет продолжена.

– Очень важно то, что во время проведения EXPO в Астану приедет большое количество людей, и, конечно, огромные возможности открываются для бизнеса столицы – это гостиницы, рестораны, различные развлекательные заведения, сфера обслуживания. Будет очень большой наплыв туристов из многих стран. Поэтому перед отечественным бизнесом стоят большие задачи по достойному проведению EXPO, – сказал Тимур Кулибаев.

Глава нацкомпании добавил, что выставка в Астане – это уникальный шанс для отечественных предпринимателей развивать сферу услуг.

– Она дает возможность в продвижении на глобальном рынке, популяризации отечественных брендов, налаживанию коммерческих связей. У нас есть прекрасная возможность развить туристскую индустрию – не только въездной, но и внутренний туризм. Более того, мы не ограничеваемся периодом подготовки и проведения EXPO-2017. Огромный пласт работы предстоит и после выставки. Мы работаем над детальной концепцией развития территории в поствыставочный период, – подчеркнул Ахметжан Есимов.

Руководители EXPO-2017 и НПП «Атамекен» сошлись во мнении, что подписанное соглашение не станет декларативным. Реализация документа окажет существенную подержку отечественному бизнесу.

Бахыт АМАНОВ

В Алматы известным деятелям культуры вручили ежегодные государственные стипендии

По поручению Президента страны Нурсултана Назарбаева государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова вручила государственные стипендии в области культуры за прошлый год народным артистам СССР Асанали Ашимову и Бибигуль Тулегеновой.

Она тепло поздравила собравшихся и отметила, что прошедший год был знаковым для нашей страны.

– Мы масштабно отпраздновали 25-летие Независимости РК, провели множество массовых мероприятий. Нынешний год обещает быть не менее насыщенным. Совсем скоро в Алматы начнется Всемирная зимняя Универсиада, в Астане пройдет специализированная международная выставка ЕХРО-2017. Кроме того, в текущем году исполняется 25 лет со дня принятия государственных символов РК – флага и герба. За эти годы Казахстан достиг больших успехов, в том числе и в сфере культуры. Творческая интеллигенция вносит важный вклад в продвижение общенациональных ценностей «Мәңгілік ел». Сегодня мне выпала честь наградить самых ярких ее представителей, – сказала госсекретарь РК.

Всего за вклад в развитие отечественной культуры награждены 75 деятелей литературы и искусства. В их числе Ерлан Жунис, Мадина Баспаева, Тасқын Жармухамед, Димаш Кудайбергенов и другие.

Маргарита НЕЖДАНОВА

В честь Универсиады выпущены тематические сувенирные карты «ОҢАЙ»

Их стоимость составляет 600 тенге, включая цену одной поездки – 80 тенге. Об этом сообщают в Транспортном холдинге Алматы.

Кроме своего дизайна, сувенирная карточка в использовании ничем не отличается от других карт «ОҢАЙ». Всего выпущено 5000 таких карт.

Пользователь карты может пополнить баланс с помощью терминалов самообслуживания, касс, электронных кошельков, интернет-порталов и мобильных приложений банков, почтовых отделений, SMS и других каналов.

Сувенирные карты можно приобрести на станциях метрополитена и в Центре обслуживания «ОҢАЙ».

Напомним, в общественном транспорте Алматы действует система электронного билетирования «ОҢАЙ». При входе в салон автобуса, троллейбуса необходимо обязательно регистрировать проезд, используя транспортную карту или приобретая билет «ОҢАЙ». Также карты «ОҢАЙ» можно использовать для оплаты поездки в метрополитене и входа на высокогорный каток «Медеу».

Юрий ЮРОВ

В Алатауском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные Универсиаде-2017

Концерты под названием «Мы болеем за наших спортсменов» состоялись в торговых центрах «Домиллион» и «Алатау». Посетители высоко оценили старания юных талантов Дома творчества № 1. Арман Курманбек выступил с песней «Көк тудың желбірегені», Асия Толеген исполнила «Туған жер», а группа «Еркеназ» подарила присутствующим танец «Павлин».

Праздничные встречи проходят по инициативе акима района Багдата Манзорова.

Сауле РАХМЕТОВА

25 января состоится ярмарка вакансий

Алматинский филиал партии «Нур Отан» и городско й центр занятости населения приглашают жительниц мегаполиса в 10.00 по адресу: угол улиц Масанчи и Макатаева, 117, блок «Б». В рамках республиканской акции организаторы предлагают рабочие места для женщин из числа социально уязвимых категорий населения.

Шанс найти необходимых сотрудниц предоставлен и работодателям – это еще одна цель ярмарки вакансий. Ожидается, что в нынешней встрече примут участие свыше 40 предприятий города.

Напомним, ярмарка вакансий, нацеленная на содействие в трудоустройстве,

проводится как для компаний, так и для соискателей на безвозмездной основе.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 279-81-91 и 279-95-13.

Сауле РАХМЕТОВА

Участникам программы «пOбежали!» удалось взять сахарный диабет под контроль

Фонд диабетического просвещения РК при поддержке Санофи Казахстан и школы правильного бега I Love Running вручил медали финалистам и анонсировал результаты первой бесплатной беговой программы для людей с сахарным диабетом.

- Запуск беговой программы – это новое направление работы для нашего фонда, для нас важно действовать на опережение. Таким проактивным шагом является обучение людей с диабетом полезным навыкам – например, правильной технике бега, - отметила исполнительный директор Фонда диабетического просвещения РК Наталья Тукалевская.

Мы помогаем пациентам, их родным и близким формировать определенный образ жизни, чтобы мотивировать людей соблюдать необходимые правила для улучшения качества жизни. Планируем и дальше развивать проект «пOбежали!». О новом наборе сообщим в ближайшее время на сайте www.diafond.kz.

Участники мероприятия отметили, что людям с диабетом во всем мире сложно перестроиться с негативного образа мыслей относительно занятий спортом и побороть свои обоснованные страхи.

- «Я не могу» – самая распространенная ложь на земле. Если опыт инициативы Фонда диабетического просвещения будет успешным в Казахстане, мы продолжим реализовать его и в России, – сказал генеральный директор Школы I Love Running Владимир Назаренко.

Со слов специалистов, по результатам программы «пOбежали!»: во-первых – улучшилась переносимость физических нагрузок у пациентов; во-вторых – уменьшилась потребность в инсулине, сахар в крови стал более контролируемым; в-третьих – повысился общий тонус организма занимающихся.

Диабет входит в четверку неинфекционных заболеваний, ежегодно уносящих жизни большого числа людей в стране. Данные Международной диабетической федерации за 2015 год демонстрируют, что показатели распространенности сахарного диабета среди взрослого населения в Казахстане достигают 717 500 человек.

Юлия ЖОРОВА