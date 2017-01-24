Новости Алматы

Состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки ХХХVIII зимней Всемирной Универсиады-2017

Встреча прошла под председательством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина. В ходе рабочей поездки он посетил объекты Универсиады: ледовую арену «Халық арена», международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар», Атлетическую деревню и ледовый дворец «Алматы арена». О подготовке к проведению Всемирных зимних игр первому заместителю премьер-министра доложили акимы Алматы Бауыржан Байбек и Алматинской области Амандык Баталов.

Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев ознакомил Аскара Мамина с ходом реализации плана мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка в дни проведения Универсиады с 29 января по 8 февраля. В частности, он сказал, что отработан комплекс мер по проведению регистрации гостей Универсиады, сформированы экипажи для сопровождения участников спортивных игр. Кроме того, усилены посты по обеспечению дорожной безопасности, созданы специальные группы, которые будут нести круглосуточное дежурство на всех объектах Универсиады. Всего в мероприятиях задействуют порядка семи тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Подводя итоги заседания межведомственной комиссии, первый заместитель премьер-министра РК подчеркнул, что обеспечение безопасности участников и гостей Универсиады, а также проведение всех спортивных соревнований на высоком организационном уровне является главным приоритетом.

Виктор Андреев

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Алматы и Швеция намерены укреплять двусторонние отношения

Аким города Бауыржан Байбек встретился cо шведской делегацией во главе с заместителем министра по торговле и делам ЕС Министерства иностранных дел Швеции Оскаром Стенстремом. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Глава мегаполиса отметил, что Алматы сформировался как город инициативных людей, где на постоянной основе проводится работа по улучшению бизнес-климата, реализуются реформы в транспортной системе и проект «Умный город».

– Швеция известна как родина инноваций, поэтому нам интересен опыт в таких направлениях, как очистка воды, переработка мусора, возобновляемые источники, телекоммуникации. Значительные возможности для сотрудничества открывает сфера туризма, – сказал Бауыржан Байбек.

Зарубежный гость в свою очередь подчеркнул, что его визит является только началом интенсификации двусторонних экономических отношений.

– Сегодня Казахстан – один из приоритетных рынков для шведского бизнеса, поскольку мы видим большой потенциал в вашей стране. Думаю, данный визит поможет определить конкретные проекты для совместной работы. Алматы славится продвинутой молодежью, техническими специалистами, математиками, и наши компании как раз ищут такие таланты, – отметил Оскар Стенстрем.

По его словам, расширению деловых связей между странами содействует шведско-казахстанский деловой совет, а также торговый и инвестиционный совет Швеции Business Sweden. Офис организации расположен в Алматы и уже стал региональным хабом, охватывающим страны Центральной Азии.

Иностранной делегации была представлена деятельность Центра обслуживания инвесторов, потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий».

Всего в нашем городе зарегистрировано восемь совместных и 17 шведских предприятий. За 11 месяцев прошлого года товарооборот между Алматы и Швецией составил 53,8 млн долларов.

Алия КАЗБАЕВА

Установку оборудования для досмотра пассажиров и багажа на вокзалах начнут после завершения Универсиады

В целом приобретено уже 56 комплектов спецоборудования, которое в течение года запустят на 16 вокзалах республики. Это делается в целях усиления мер безопасности. Ранее сообщалось, что досматривать пассажиров будут уже с 1 февраля. Причем первыми новшество должны опробовать алматинцы. Установку спецоборудования на вокзалах планировалось начать в ближайшее время. Однако затем в связи с проведением Универсиады нововведение решили перенести на вторую декаду февраля.

В пресс-службе АО НК «Қазақстан темір жолы» заверяют: досмотр пассажиров и багажа не создаст столпотворения на вокзалах, ведь пассажиропоток от этого не увеличится. Правда, теперь пассажиры должны приезжать на вокзал заблаговременно, как минимум за полчаса – час до отправления поезда.

Также представители пресс-службы рассказали, что в 2017–2018 годах планируется внедрить автоматическую систему оповещения пассажиров в случае опоздания поездов, создать в программе продажи билетов «Листы ожидания». Кроме того, начнет работать сall-center для жалоб и предложений.

Елена СОКОЛОВА

Паркоматы будут принимать бумажные купюры

Об этом сообщили в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис». Пять новых паркоматов, принимающих бумажные купюры и информирующих о действующих тарифах, появятся в городе, скорее всего, уже в феврале. В настоящее время, в компании определяются с номиналом купюр.

– Дело в том, что универсальный аппарат может принимать любые купюры. Сейчас мы решаем, какие именно утвердить. Если стоимость парковки составляет 100 тенге в час, понятно, что 10-тысячную купюру нет смысла принимать. Имеет ли смысл принимать 2000 и 5000, мы решаем совместно с аналитиками, – сказали в компании.

Напомним, стоимость одного часа парковки составляет 100 тенге, первые 15 минут бесплатно. Сейчас паркоматы, установленные в мегаполисе, принимают пока только монеты номиналом 50 и 100 тенге.

Оплатить парковку, помимо внесения средств в паркомат, возможно также посредством SMS от операторов Beeline и Activ, через специальное мобильное приложение «Парковки Алматы» и терминалы Qiwi.

Ника ИЛЮШИНА

Почти на 5,5 миллиарда тенге оштрафованы горожане за мелкие правонарушения в минувшем году

Всего составлено 135 749 протоколов, из наложенного административного штрафа взыскано около 4,5 миллиарда тенге, или 82,9 процента.

– Мы приняли ряд организационно-практических мер по активизации работы, направленной на пресечение и выявление мелких правонарушений и внедрение принципа нулевой терпимости. Посильную помощь в этом нам оказывает активная часть жителей Алматы, и это радует. Уверен, общими усилиями нам удастся привить качества законопослушания и ответственности каждому горожанину, – отметил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Самые распространенные виды мелких нарушений:

за совершение мелкого хулиганства к административной ответственности привлечены 5857 человек;

за нарушение правил благоустройства – 30 038;

– за торговлю в неустановленных местах – 8944;

– за нарушение правил содержания собак – 4079;

– за нарушение тишины – 5857;

– за распитие алкогольных напитков на улицах и в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде – 7508;

– за курение в общественных местах – 10 717;

– за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время или вне жилища без сопровождения законных представителей – 3513.

Алия КАЗБАЕВА

Предупреждать возможные аварии на теплотрассах мегаполиса позволит новая спецтехника

На приобретение 61 автомашины из городского бюджета выделено 645 миллионов тенге. Таким образом, автопарк теплоэнергетиков обновился на 30%. Теперь хозяйство укрепляют аварийные машины, автокраны, самосвалы и ассенизаторы. Они оснащены GPS-навигаторами и другим оборудованием, позволяющим своевременно реагировать на возможные аварийные ситуации гораздо оперативнее.

– Обновленная техника поможет прежде всего алматинским тепловым сетям в сжатые сроки более качественно реагировать на любые аварийные ситуации, создавшиеся, возможно, в отопительный сезон, также проводить планово-предупредительные ремонты. И такой техникой оборудованы все подразделения алматинских тепловых сетей по всему городу, – сказал и. о. главного инженера ТОО «АЛТС» Дмитрий Кирдяйкин.

Спецавтомобили отличаются маневренностью, что позволяет выявлять и устранять дефекты трубопроводов, пролегающих под узкими улицами, во дворах. Кроме того, новые машины экономичные, работают как на бензине стандарта Евро-4, так и на газе. При этом часть техники собрана отечественными производителями.

– Благодаря этим машинам в два раза сокращается время приезда на аварии. Специалисты быстро и качественно могут устранить возникшие неполадки. На старых автомобилях было гораздо труднее. Поэтому для энергетиков это большая помощь и польза, – отметил заместитель руководителя городского Управления энергетики и коммунального хозяйства Ернат Базил.

Он также сообщил, что изношенность тепловых сетей города составляет 64%. В прошлом году было обновлено около 20 километров подземных коммуникаций, столько же планируется и в нынешнем. Общая протяженность теплотрасс в мегаполисе составляет 1145 километров, за последние несколько лет поэтапно заменены около 800 километров.

Ника ИЛЮШИНА

Каждый пятый алматинец знает свой ВИЧ-статус

Таковы данные городского Центра СПИД, который в прошлом году обследовал 316 608 человек. Медики активно проводят тестирование на инфекцию в учебных и трудовых коллективах, а также в местах скопления людей.

– Напомню, что тестирование для алматинцев на ВИЧ бесплатное, анонимное и конфиденциальное в поликлиниках по месту прикрепления. Своевременное обнаружение и лечение ВИЧ-инфекции обеспечивает полноценную жизнь на долгие годы. В Центре СПИД Алматы для проведения качественного и достоверного исследования имеется все необходимое современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, – сказал главный врач Центра СПИД Талгат Бапиев.

Знать свой ВИЧ-статус необходимо, чтобы своевременно начать лечение и предотвратить появление возможных проблем со здоровьем. Это поможет не только спасти жизнь самого заболевшего человека, но и уберечь близких от инфекции. Сегодня заразиться ВИЧ может практически каждый. Любой человек, который имел хотя бы один незащищенный сексуальный контакт, получал переливание крови, делал пирсинг, татуировки, должен проходить тест на ВИЧ не реже одного раза в год.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Во Дворце спорта и культуры им. Б. Шолака прошли «Беседы с Победителями» в рамках подготовки к Универсиаде

Инициаторами проекта выступили Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы и ГФ «Дирекция по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы». На встречу пригласили около 100 подростков из разных социальных сфер, включая участников из Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО, Центра адаптации сельской молодежи в г. Алматы, Детского центра поддержки онкологических больных детей, детских домов № 1 и № 2.

В непринужденной обстановке именитые спорт­смены рассказали ребятам о своем пути к успеху, главных ценностях спорта и важности физической закалки среди молодежи. В беседе приняли участие: олимпийский чемпион по боксу 2012 года, посол доброй воли ЮНЕСКО по спорту, мэр Атлетической деревни XXVIII зимней Универсиады Серик Сапиев; олимпийский чемпион по плаванию 2016 года, трехкратный чемпион Азиатских игр – 2014, победитель Универсиады-2015, посол XXVIII зимней Универсиады Дмитрий Баландин; чемпион мира по таеквондо 2014 года, чемпион Евразии по таеквондо и хапкидо 2014 года, посол XXVIII зимней Универсиады Аль-Фараби Давлетчин; четырехкратная чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по боксу, посол XXVIII зимней Универсиады Дарига Шакимова.

По словам организаторов, укрепление студенческого спорта и проведение крупномасштабных спортивных мероприятий, таких как Всемирная Универсиада в Алматы, позволяет создать дополнительные возможности для реализации проектов, направленных на социальную интеграцию молодежи из разных культур. А также на привитие общих ценностей в обществе, таких как честность, справедливость, взаимоуважение, мужество, преданность и солидарность.

Сауле РАХМЕТОВА

Транслировать ход Универсиады-2017 будут в 24 заведениях Алматы

Все объекты общественного питания, где жители и гости мегаполиса смогут наблюдать за соревнованиями, получили сертификат «Рекомендовано Универсиадой».

На территории Казахстана в качестве национальных вещателей Универсиады представлены телеканалы «Казспорт», «Хабар» и «Казахстан». На период проведения Универсиады ожидается более 200 трансляций. Вместе с тем транслировать соревнования будут в 80 странах мира с охватом порядка 1 млрд телезрителей.

Алия КАЗБАЕВА

Во время Универсиады гондольная дорога Медеу – Шымбулак станет бесплатной

Правда, свободно прокатиться смогут только обладатели билетов на международные состязания. Напомним, что на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» пройдут соревнования по разным видам слалома, лыжному кроссу, сноуборд-кроссу, слоупстайлу, парному могулу.

В дирекции Игр пояснили, что всего на реализацию поступило 200 тысяч билетов, треть из которых уже продана. Стоимость самых дешевых – 300 тенге, а максимальная цена – 3500 тенге.

Маргарита НЕЖДАНОВА