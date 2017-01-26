Новости Алматы

inDriver начнёт работу в Алматы в преддверии XXVIII Всемирной зимней Универсиады – 2017

Соответствующий меморандум подписали АО «Центр развития Алматы» и inDriver Kazakhstan. Присутствие данного игрока на рынке перевозок позволит повысить конкурентоспособность, тем самым улучшить качество предоставляемых услуг, что особо важно в период проведения крупных мероприятий.

Свою неофициальную деятельность в Казахстане сервис начал в 2014 году.

С января нынешнего года inDriver на основе требований Республики Казахстан предоставляет услуги пассажирских перевозок по принципу аренды транспорта с экипажем.

По словам директора inDriver Kazakhstan Павла Платонова, в настоящий момент в сервисе зарегистрировано 12 тысяч проверенных казахстанских водителей, предлагающих свои услуги на основе фрахтования транспортного средства по доступным ценам. В сервисе ведется полная история поездок, поддержка пользовательских рейтингов, работает служба качества. Для повышения качества работы водителей планируется повышение стажа, введение дополнительных документов и аттестаций.

– Кроме того, мы платим налоги. Из расчета на 1 млн поездок с условной средней стоимостью поездки 400 тенге inDriver оплачивает в республиканский бюджет порядка 17 млн тенге, – отметил Павел Платонов.

Алия КАЗБАЕВА

Полиция Алматинского гарнизона переведена на усиленный вариант несения службы

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности при проведении XXVIII Всемирной зимней Универсиады. Встреча прошла в Алматы под председательством заместителя министра внутренних дел генерал-майора полиции Ерлана Тургумбаева

– В рамках подготовки мероприятий Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными органами принимается комплекс мер по должному обеспечению охраны общественного порядка и безопасности. Для оперативного решения и управления созданы Республиканский оперативный штаб, в Атлетической деревне – региональный штаб. Также на всех объектах проведения Универсиады работают вспомогательные пункты управления и координации силами и средствами. Для визуального контроля и оперативного реагирования на объектах установлено около 2 тысяч камер видеонаблюдения. Все объекты оборудованы металлодетекторами и рентген-установками, – сообщил Ерлан Тургумбаев.

Участники совещания обсудили и вопросы пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций. Из числа сотрудников ДЧС сформирована специальная группа численностью 600 человек, с использованием 63 единиц техники и четырех вертолетов.

– Для своевременной доставки спорт-

сменов на места проведения соревнований выделены экипажи дорожно-патрульной полиции. Все маршруты уже разработаны и утверждены, – сказал министр внутренних дел РК. – Кроме того, с 24 января в связи с приездом спортсменов для удобства прохождения ими миграционных процедур в аэропорту, в гостиницах, где будут проживать команды участников, а также в Атлетической деревне организованы посты миграционной полиции. Также в гостиницах создан визовый миграционный портал, который даст возможность спортсменам и гостям Универсиады осуществлять электронную регистрацию через Интернет. В целом Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и другими местными государственными органами проработаны все вопросы по должному обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения Игр. Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 7700 сотрудников органов внутренних дел.

Сауле РАХМЕТОВА

Подписан договор участия Катара на EXPO-2017

Договор подписан в Астане во время встречи председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с комиссаром национальной секции Государства Катар Ахмедом Али Аль-Тамими.

В приветственном слове главы нацкомпании отмечено, что в настоящее время проводится активная работа по передаче павильонов международным участникам выставки. На сегодняшний день передано 13 международных павильонов, среди которых приняли и приступили к работам по оформлению такие арабские страны, как Иордания и ОЭА.

В свою очередь комиссар и полномочный посол Катара в РК сообщили, что делегация Катара имела возможность посмотреть свой павильон и осталась довольной качеством проведенных работ.

«Мы в последнее время стараемся участвовать во всех выставках EXPO подобного уровня, а в 2012 году в южнокорейском Йосу даже получили бронзовые награды за свои экспозиции. Думаю, что мы сможем удивить гостей и посетителей предстоящей выставки, а павильон Катара будет одним из лучших. При проведении Национального дня, возможно, на выставку приедут высокопоставленные лица Катара» – проинформировал Ахмед Али Аль-Тамими.

Напомним, на EXPO-2015 в Милане посещаемость катарского павильона явилась одной из самых высоких – свыше 2 млн посетителей. В Астане павильон Катара площадью 457 кв. м будет расположен по соседству с ОАЭ, Францией, Румынией и Словакией.

По завершении встречи были подписаны договор участия Катара в EXPO-2017 и документы по передаче павильона этой стране. Этим же днем переданы для оформления экспозиций павильоны делегациям Азербайджана и Австрии.

На сегодняшний день 112 стран и 18 международных организаций подтвердили свое участие на международной специализированной выставке в Астане, из них пять государств арабского мира.

Бахыт АМАНОВ

В Алматы состоялся пробег в честь казахстанских спортсменов – участников Универсиады

На высокогорном комплексе «Медеу» собрались 25 человек разного возраста, которых объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Все они – члены клуба марафонцев и очень переживают за наших спортсменов, которые готовятся защитить честь Казахстана на Универсиаде. Свою поддержку им в преддверии соревнований болельщики решили оказать пробегом. Торжественно стартовав с высокогорного комплекса «Медеу», они пробежали до Центрального стадиона. Участники акции, бегущие впереди, держали в руках флаги Казахстана и Универсиады.

– Проводить акции в поддержку спортсменов – это мировая традиция. Мы не захотели остаться в стороне. Казахстанские участники Универсиады должны знать, что люди переживают за них и желают успехов, – сказал директор алматинского клуба марафонцев Алим Шарипов.

Самым возрастным участником акции стал 75-летний Сабырбек Шиликбаев. Он регулярно участвует в подобных акциях, тем самым, по его словам, поддерживает бодрость тела и духа. В рядах бегунов было и много молодежи, с радостью готовой вдохновлять наших спортсменов на победы.

Леля ВЕРЕСОВА

В Алматы выявлены поддельные пропуски на объекты Универсиады

Как сообщается на сайте Универсиады, 24 января на гондольной станции «Шымбулак» сотрудники полиции УВД Наурызбайского района задержали уроженца Алматинской области с поддельными пропусками на спортивные игры.

«Во избежание приобретения поддельных билетов или иных документов для нелегального проникновения на объекты Универсиады, службы безопасности города и Дирекция Универсиады просят обратить внимание казахстанских граждан на то, что случаи подделки документов или билетов недопустимы, и нарушение требований повлечет за собой последствия – нарушители будут привлечены к ответственности, – говорится в сообщении.

Также отмечено, что билетов на некоторые мероприятия, как например, на Церемонию открытия Универсиады, уже нет даже в официальных кассах, поэтому доверять следует только законным центрам по продаже, где можно будет купить действительный билет на то или иное соревнование.

Напомним, билеты на соревнования Универсиады можно приобрести кассах Дворца спорта им. Б. Шолака, Дворца республики, Госцирка, сети магазинов «Меломан».

Открыты и онлайн продажи на виртуальных платформах билетных операторов Kassir.kz, Ticketon.kz, Bilet.meloman.kz, Biletiastana.kz и Koncertyastany.kz.

Алия Казбаева

Ветераны Турксибского района встречают Универсиаду-2017

Необычно отметить предстоящие Всемирные игры пенсионерам предложила генеральный директор колледжа менеджмента и сервиса, депутат Алматинского маслихата Роза Бадаева. В преддверии зимнего спортивного праздника она пригласила более 20 ветеранов спорта в тренажерный зал колледжа. Участникам встречи рассказали об истории Универсиады и программе Студенческих игр. Здесь же было принято обращение пенсионеров, студентов и школьников к казахстанским спортсменам – участникам Игр с пожеланием успехов во славу родной страны.

Во время спортивного занятия под музыкальное сопровождение пенсионеры дружно осваивали технику занятий на многих видах спортивного оборудования, чтобы вновь почувствовать «молодецкую силу» и гибкость суставов. От души, натренировав свои мышцы под руководством тренеров, пенсионеры получили хороший заряд бодрости и энергии.

Интересная и полезная встреча завершилась чаепитием со словами благодарности и пожеланиями успехов в работе учебного заведения.

Ника ИЛЮШИНА

91 188 человек прошли процедуру временной регистрации в Алматы

По сообщению Управления миграционной полиции, всего с 5 по 24 января в центрах обслуживания населения зарегистрировались 112 638 человек, из них постоянную регистрацию получили 21 450.

– Наибольшее количество людей зарегистрировалось в Алатауском районе, всего 20 146 человек, в Ауэзовском – 19 686, в Жетысуском – 13 012. С 18 по 23 января через портал электронного правительства регистрацию прошел 1161 человек. Во всех ЦОНах открыты восемь дополнительных рабочих мест сотрудников миграционной полиции. Кроме того, эта госуслуга осуществляется в любом ЦОНе города независимо от места регистрации гражданина. Также для удобства граждан временная регистрация осуществляется собственником жилья без присутствия регистрируемых лиц, – сказала начальник отдела документирования и регистрации граждан Управления миграционной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Айкен Касымова.

Виктор АНДРЕЕВ

На расчистке городских дорог задействовано около 600 единиц спецтехники

Как сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в ночь с 24 на 25 января были организованы колонны спецмашин, производившие работы по подметанию и сгребанию снега. К утру с городских улиц работники коммунальных служб вывезли 2900 куб. м снега. С начала снегопада они посыпали дорожное полотно противогололедными материалами. На данный момент использовано более 4000 тонн реагентов. Для контроля за производством работ по уборке и вывозу снега в городском и районных акиматах организованы круглосуточные дежурства.

Сауле РАХМЕТОВА

Около 300 соискателей посетили ярмарку вакансий

Ее организаторами выступили Алматинский филиал партии «Нур Отан» и городской центр занятости в рамках республиканской акции по содействию занятости и трудоустройства женщин из числа социально уязвимых категорий населения.

В ярмарке приняли участие более 30 крупных и средних предприятий мегаполиса. Среди них ОО «Жигер», ТОО ХБК «Аксай», АО «Казтелерадио», АО «Казахстанская фондовая биржа» и другие.

Женщинам предложили около 200 вакансий в основном в сфере образования, здравоохранения и строительства. Работодатели представили свои предприятия, провели собеседования с соискателями, рассказали об условиях приема на работу. Всего они провели более 50 собеседований, приняли от безработных 40 резюме и выдали более 20 направлений на работу.

Виктория ИЗБИЦКАЯ