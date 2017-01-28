Новости Алматы

В Алматы стремительно раскупают билеты на культурную программу Универсиады

Поддержка мирового спорта казахстанским искусством начнется с этноаула, где с 29 января вплоть до окончания Универсиады пройдут фольк-

лорные концерты и вечера традиционной музыки. На территории этно-аула, расположенного перед театром традиционного искусства «Алатау» в Алатауском районе, установят внушительные инсталляции «Мәңгілік ел», «Ұлы дала елі» и другие.

Насыщенная культурная программа, которая пройдет в разных уголках мегаполиса, ждет жителей и гостей Алматы на протяжении всей Универсиады. Запланированы концерты Государственного духового оркестра РК, лауреатов международных конкурсов Жанар Сулеймановой, Амира Бисенгалиева и других.

В четыре этапа пройдут выставки и мастер-классы: «Дети объединяют мир» («Халык Арена», «Алматы Арена», Дворец спорта имени Балуана Шолака, Площадь перед Дворцом Республики); «Творчество объединяет мир» («Халык Арена», «Алматы Арена»); ретроспективная выставка и выставка пленэрных работ «Спорт объединяет мир» (на всех спортивных объектах Универсиады); «Мгновения Универсиады» (объекты Универсиады, Новый музей Алматы).

На протяжении всего времени проведения студенческих игр Казахский государственный цирк выступит со специальной программой, посвященной Универсиаде. А 10 февраля во Дворце Республики пройдет концерт «Жан досым», посвященный творчеству заслуженного деятеля культуры Казахстана Сейдоллы Байтерекова.

Тем временем уже распроданы билеты на балет «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Жизель», которые пройдут в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая, а также на ежедневные концерты традиционной музыки в театре «Алатау».

Сауле Рахметова

Фото Даурена ИСАЕВА

Аким Алматы встретился с государственным секретарем МИД Венгрии

Бауыржан Байбек и государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли, секретарь государственной безопасности Венгрии Иштван Микола обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе диалога глава города отметил активную динамику двухсторонних отношений. Он, в частности, сказал, что за 11 месяцев прошлого года товарооборот между Алматы и Венгрией увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 55,7 млн долларов.

По словам государственного секретаря Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии, большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества между сторонами заложен в сфере туризма. Активизации туристических потоков в Алматы способствует действующий с 1 января текущего года безвизовый режим в Казахстан до 30 дней для представителей 56 стран, в том числе граждан Венгрии.

– Значительное достижение не только Алматы, но и всего Казахстана – проведение Всемирной зимней Универсиады – 2017. Венгрия представлена сильным составом, особенно в конькобежном спорте, где мы надеемся на медали высшей пробы, – сказал Иштван Микола.

Он также отметил, что строительство объектов Универсиады в Алматы станет активным подспорьем для развития событийного туризма. По его словам, Венгрия также преуспела в строительстве крупных спортивных объектов и их эффективной эксплуатации. Несмотря на критику, как показывает время, эти инвестиции ведут к широкому мультипликативному эффекту.

Виктор АНДРЕЕВ

Участники расширенного заседания маслихата Алматы обсудили обращение Президента РК Нурсултана Назарбаева к народу

Встреча состоялась в стенах городского акимата под председательством секретаря маслихата Калдыбая Казанбаева.

– Обращение Главы государства, посвященное перераспределению полномочий между ветвями власти, ознаменовало новый этап в развитии страны. Это выступление вызвало большой отклик у граждан. Сейчас наше главное дело, как депутатов, разъяснить людям задачи, поставленные перед нами Лидером нации, об изменениях, которые произойдут после перераспределения полномочий между ветвями власти, – отметил Калдыбай Казанбаев.

Свое мнение по этому вопросу в ходе встречи активно высказывали члены депутатской фракции партии «Нур Отан» в маслихате Алматы. В частности, главный редактор газеты «Алматы ақшамы» Кали Сарсенбай процитировал выступление Главы государства и отметил, что за 25 лет суверенитета Казахстан состоялся как независимое государство, которое сегодня признано во всем мире.

– Настало время переходить к новому этапу развития. Считаю, что это очень зрелое решение. За годы Независимости наше общество менялось. Сегодня оно уже достаточно окрепло для того, чтобы Президент мог отдать часть своих полномочий правительству. Это значит, что Президент доверяет нам заботиться о дальнейшем развитии страны, что не только почетно, но и очень ответственно. Главная цель этой реформы – повышение эффективности системы управления, ответственности правительства РК перед народом. Считаю, что это решение принято своевременно, оно отвечает сегодняшней ситуации в мире и тем вызовам, которые стоят перед нами, – сказал Кали Сарсенбай.

В свою очередь заместитель председателя Алматинского филиала партии «Нур Отан» Станислав Канкуров отметил, что перераспределение ветвей власти в Казахстане – это беспрецедентный шаг.

– История показывает, что в других странах к подобному решению шли столетиями. Однако благодаря мудрой политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наша страна демонстрирует уникальные темпы развития. За 25 лет Независимости наше общество доказало, что готово самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Теперь у депутатов станет больше не только полномочий, но и ответственности перед гражданами, – подчеркнул Станислав Канкуров.

Он также отметил, что обращение Президента Казахстана вызвало большой интерес у граждан. В общественную приемную Алматинского филиала партии поступает множество положительных откликов от горожан.

В завершение заседания модератор встречи напомнил, что все изменения, о которых говорил в своем выступлении Президент, будут внесены в Конституцию РК.

Елена СОКОЛОВА

Открыта мастерская по разработке эскизных проектов парков и скверов

Ее проводят Центр урбанистики при АО «Центр развития города Алматы», акимат города и сообщества UrbanTalks, UrbanForumAlmaty, школа городских решений City Solutions, ЭО «Зеленое спасение», мастерская бизнес-решений Orange Apple. Мастерская «Парки Алматы» будет работать 28 и 29 января с 10.00 в КИМЭПе (пр. Абая, 2а).

Принять участие в мастер-классе могут горожане, студенты, архитекторы, градостроители, социологи, экологи, ландшафтные дизайнеры, дизайнеры малых архитектурных форм, урбанисты и все те, кто хочет внести свой вклад в развитие городской среды. Участникам будет предложено создать практические дизайнерские решения для 22 парковых территорий под руководством московских экспертов в области проектирования общественных пространств – архитектурного бюро «Мегабудка». Разработка эскизов станет совместным проектом общественных организаций, горожан и администрации города. Иными словами, каждый житель города сможет внести вклад в обустройство парков и скверов.

Организаторы проведут предпроектный анализ парковых территорий с применением новых методов трансформации городских общественных пространств. Конечным результатом мастерской станут полноценные эскизные проекты по каждому парку и скверу, на основании которых будет разрабатываться проектно-сметная документация на реконструкцию.

На протяжении работы участникам будет оказана консультационная поддержка от озеленителей, дендрологов, ландшафтников, архитекторов и дизайнеров Алматы под модерацией экспертных партнеров.

А 13 февраля состоится презентация эскизных проектов на сайте АО «Центр развития города Алматы» www.almatydc.kz

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев представители общественного объединения «Жители блокадного Ленинграда» возложили цветы к Вечному огню

Но не только 27 января, в очередную годовщину полного снятия блокады города на Неве, встречаются блокадники и вспоминают те жуткие дни голода и холода, обстрелов и бомбардировок. Активисты ОО «Жители блокадного Ленинграда» во главе с председателем Мариной Сергиевой совместно с комитетом городского Совета ветеранов проводят большую воспитательную и социально-правовую работу среди молодежи в духе казахстанского патриотизма. Конкретными делами они встречают 73-ю годовщину окончательного прорыва блокады Ленинграда, активно готовятся к 72-летию Великой Победы. А в эти дни они при финансовой поддержке постоянного спонсора блокадников – ресторана «Жулдыз» провели акцию памяти.

– Блокада Ленинграда фашистскими войсками, продолжавшаяся 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), стала крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории Великой Отечественной войны, символом трагической и героической судьбы простых жителей и военнослужащих, защищавших город, и всего советского народа в целом, – рассказал председатель комитета ветеранов войны и военной службы Купесбай Жампеисов.

В этот же день Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы организовала для ветеранов, перенесших блокаду ленинградцев и тружеников тыла праздничное мероприятие, пригласив их в ресторан «Жулдыз». Директор заведения Сауле Сулейменова традиционно за свой счет накрыла праздничный обед для тех, кто испытал горе и лишения во время Великой Отечественной войны. Гости праздника стали участниками импровизированного «Солдатского привала» с традиционной солдатской кашей, полевой почтой с песнями и танцами. Ветераны войны и дети блокадников общались друг с другом, с ансамблем исполнили любимые фронтовые песни. Дорогие гости получили подарки и цветы от организаторов мероприятия и Иосифа Виннера – сына блокадницы.

Среди тех, кто пришел на праздник, была и Галина Ратнер:

– Пятилетней девочкой вместе с мамой и бабушкой мы оказались в блокадном Ленинграде. Помню, как мы постоянно просили хлеба, и мама обменяла какую-то очень ценную вещь на кашу. Когда она радостная вернулась домой и решила ее отварить, оказалось, что это… мыльная крошка. После блокады нас эвакуировали в Алматы, с тех пор Казахстан стал для меня вторым домом. Здесь, в железнодорожной больнице, я проработала лаборантом 35 лет.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ