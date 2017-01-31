Новости Алматы

Алматы нацелен на рекорды

В столице зимних Студенческих игр первым факел пронес аким города Бауыржан Байбек. В своем приветственном слове глава города отметил, что Казахстан первым среди стран Содружества Независимых Государств принимает Всемирную зимнюю Универсиаду.

– Забота о подрастающем поколении всегда была и остается главным смыслом политики Елбасы Нурсултана Назарбаева. Образованию, духовному и физическому развитию, здоровью молодежи государством всегда уделяется первостепенное внимание. Выбор Алматы для проведения Универсиады не случаен. Треть населения мегаполиса – это молодежь. Здесь расположено самое большое количество вузов, в 38 университетах обучается каждый третий студент страны, – сказал Бауыржан Байбек.

По словам главы города, Универсиада дала новый импульс развитию Алматы, изменив облик мегаполиса. Построены и обновлены автодороги, появились новые развязки, улучшается транспортное обслуживание. «Халык Арена» и «Алматы Арена», Атлетическая деревня уже стали визитными карточками нашего города.

– Огромное наследие Универсиады будет служить на благо алматинцев и всех казахстанцев. Так, в Атлетической деревне после Универсиады более 1700 очередников получат квартиры. Театр традиционного искусства «Алатау», Мультимедийный центр традиционной музыки, Музей Алматы и другие культурные объекты распахнули свои двери для горожан и гостей мегаполиса. В эти дни тысячи спортсменов, туристов и миллиардная телеаудитория со всех континентов земли узнают Алматы – город тысячи красок, город с тысячелетней историей, золотую колыбель Независимости нашей Родины, – подчеркнул аким.

Огонь Универсиады побывал во всех регионах Казахстана, преодолев 22,5 тысячи километров. В Алматы огонь пронесли 100 факелоносцев – лучшие студенты, спортсмены, видные деятели культуры и науки. Среди них олимпийский чемпион, студент КазНУ имени аль-Фараби Дмитрий Баландин, серебряный олимпийский призер Елена Хрусталева, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, известная волейболистка Сабина Алтынбекова, популярные певцы Кайрат Нуртас, Али Окапов и другие известные алматинцы.

В течение четырех часов огонь Универсиады шествовал по главным улицам мегаполиса, он побывал на крупных спортивных объектах. В их числе «Шымбулак», «Медеу», Дво-

рец спорта им. Б. Шо-

лака, образовательные центры. Финишировал огонь Универсиады на стадионе «Алматы Арена», где представители 16 регионов Казахстана зажгли чашу огня на торжественной церемонии открытия XXVIII зимних студенческих игр.

Виктор АНДРЕЕВ

Передвижной президиум городского Совета ветеранов прибыл в школу-гимназию № 152

В совещании приняли участие председатели советов старейшин восьми районов мегаполиса. Аким Алатауского района Багдат Манзоров выразил им свою благодарность за посильный вклад в городскую жизнь. Участники встречи обсудили Закон о регистрации, поговорили об Универсиаде, выстроили планы предстоящей работы. Председатель районного совета старейшин Кудайбеген Кабдолдин ознакомил собравшихся с деятельностью своей организации. Затем участники заседания посетили уголок истории, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, который смастерили учащиеся учебного заведения. В актовом зале ребята показали представление «Біз үлгі тұтар аталар-ерлігі ұрпаққа мұра». Они воспроизвели патриотические сценки 1941 и 1986 годов, читали стихотворения, исполняли песни, посвященные тому времени. В рамках встречи состоялось награждение медалью «За храбрость в чрезвычайной ситуации» ученика школы Данияра Сатыбалды. В прошлом году он вытащил из горящего дома и спас двух своих младших братьев.

Гости выразили благодарность директору школы за патриотическое воспитание детей и приняли постановление, в котором говорится о том, что на пути в будущее казахстанцы должны сплоченно трудиться для процветания нашей страны.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

18 миллионов тенге выделено на поощрение общественных помощников полиции в минувшем году

Обеспечивать и охранять правопорядок полицейским помогали 886 активных алматинцев.

– В рамках Закона РК «Об участии граждан в охране общественного порядка» Местная полиция совместно с заинтересованными ведомствами возобновила деятельность по привлечению общественных помощников полиции. В прошлом году в охране порядка в Алматы принимали участие два общественных формирования и 212 трудовых коллективов. Они помогли раскрыть 138 преступлений, выявить более 13 тысяч административных правонарушений, – сказал начальник Местной полицейской службы Жасулан Байкенов.

Он также отметил, что основная роль по профилактике правонарушений отводится участковым инспекторам полиции, которые в минувшем году на вверенных им участках провели порядка двух тысяч сходов с населением. Благодаря тесному взаимодействию с горожанами на профилактический учет поставлено 3850 лиц и 67 человек взято под административный надзор. Кроме того, вынесено 2793 защитных предписания, судами установлено 143 особых требования к поведению. Для предупреждения преступлений со стороны подучетных лиц в истекшем году в пять этапов проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Учет».

Сауле РАХМЕТОВА

Уникальный мастер-класс провели для алматинских юных любителей хоккея спортсмены из Канады

В одном из дворов мегаполиса канадская сборная по хоккею дала незабываемый урок детской команде «Стрижи».

– Канаду и Казахстан объединяет общая страсть к великолепнейшему виду спорта. Посольство Канады наряду с такими партнерами, как казахстанская федерация хоккея на льду USport и SportConcept, с гордостью делится страстью Канады к хоккею. Это игра, которой могут наслаждаться все люди независимо от уровня и опыта. В этом году в Алматы проходит зимняя Универсиада, празднуются 150-летие Канады, 25-летие канадско-казахстанских отношений, 60-летие хоккея в РК, а также другие исторические даты, которые дают уникальную возможность для развития двусторонних отношений стран и создания хорошей традиции. Предстоящее событие демонстрирует, как спорт способствует развитию молодежи, укрепляет дружбу между двумя странами, – сообщил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Республике Казахстан Шон Перри Стайл.

– Это мероприятие – настоящий подарок для любителей хоккея, а для юных спортсменов – стимул стремиться стать лучшими. В будущем мы тоже будем проводить подобный мастер-класс, но уже с игроками отечественных команд, – отметил исполнительный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Андрей Сачук.

Организаторы мастер-класса – посольство Канады в РК и ОФ SportConcept.

Юлия ЖОРОВА