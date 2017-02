Новости Алматы

Города-побратимы зимней Универсиады – Алматы и Лэйк-Плэсид подписали Протокол о дружбе

На встрече c делегацией из США аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что FISU планирует создать международную ассоциацию городов Универсиады и нынешний Протокол о дружбе является важным шагом в этом направлении.

– Универсиада стала рекордной по количеству участников, все билеты на соревнования проданы. Данное событие также позволило нашей молодежи пообщаться со студентами со всего мира, обогащая свою культуру. США славится давними спортивными традициями, и для нас важен опыт Лэйк-Плэсида по развитию именно спортивного туризма, – сказал Бауыржан Байбек.

В свою очередь мэр Лэйк-Плэсида Крэйг Рэндалл подчеркнул, что это его первый визит в Казахстан, и он действительно впечатлен результатами, которые страна достигла за сравнительно короткое время.

– Мы успели познакомиться с достопримечательностями Алматы, с ее природой, особенно поразили горы. Универсиада организована на высшем уровне, как Олимпийские игры. Вы построили грандиозные спортивные объекты. К примеру, объекты в Лэйк-Плэсиде, возведенные еще в 30-х годах к Олимпиаде, все еще функционируют, и молодежь из окон своих домов видит, как тренируются атлеты национальной сборной, тем самым с детства приобщаясь к спорту. Время показало, что это правильные инвестиции. Порадовало, что The New York Times включила Казахстан в список рекомендуемых туристических направлений в 2017 году, это свидетельствует о том, что руководством Казахстана многое делается для развития туризма, – отметил Крэйг Рэндалл.

По словам сенатора штата Нью-Йорк Элизабет Литтл, благодаря Универсиаде ей довелось посетить Алматы.

– Я представляю округ, считающийся яблочным, но наши яблоки не сравнятся с местными, которые мы попробовали на Зеленом базаре. Хоть Алматы и считается финансовым центром страны, я приятно удивлена тем, что в городе много парков, прогулочных зон, люди ходят пешком, занимаются спортом, – добавила сенатор.

В ходе встречи генеральный директор регионального офиса по устойчивому развитию туризма Джеймс Маккенна подчеркнул, что спортивный туризм может действительно повысить качество жизни населения, поскольку производит широкий мультипликативный эффект.

– У вас хорошее географическое расположение, и надо продолжать двигаться в этом направлении. Чем больше мы инвестируем в спорт, тем лучше становится этот мир, поскольку спорт прививает людям лучшие качества, – заметил он.

Напомним, американский Лэйк-Плэсид – столица зимних Олимпийских игр 1932 и 1980 годов, зимней Универсиады FISU 1972 года, в которой приняли участие 500 спортсменов из 23 стран по 27 видам спорта.

Виктор АНДРЕЕВ

Как работают официальные перевозчики Студенческих Игр

В Центре транспортного управления дирекции Универсиады-2017 – операционном зале группы компаний «Экотакси» рассказали о транспортных рекордах:

– Для проведения соревнований была создана диспетчерская служба, которая обеспечивает судей, FISU, спортсменов, технических делегатов и волонтеров, – говорит заместитель директора Универсиады по сервисным услугам Кайрат Биекенов. – Для них всех во время проведения Игр мы обеспечиваем транспорт: 298 единиц представил «Экотакси», 110 – «Автогазтранс» и 100 машин – компания «Вираж». Также 16 единиц грузового автотранспорта доставляет экипировку спортсменов до места соревнований. В целом задействовано порядка 1200 водителей. Если в начале проведения Универсиады были нарекания по поводу работы этого транспорта, то сейчас их нет.

По словам председателя правления группы компаний «Экотакси» Максима Сарсенова, работа по подготовке водителей началась за два месяца до начала Универсиады.

– Нам были предъявлены серьезные требования, согласно которым мы проводили тренинги среди наших водителей, с привлечением специалистов, у которых есть опыт в их организации, – добавил Сарсенов. – Что касается операционного зала, где отслеживается работа транспорта, то он создан по последнему слову техники, здесь внедрены новые разработки в области диспетчеризации, к работе подключены четыре интернет-провайдера. В диспетчерском пункте круглосуточно без сбоев работает 15–20 человек. Кроме того, на объектах дежурит порядка 60 транспортных менеджеров, снабженных оперативной связью, покрытие которой соответствует всем нормам и стандартам.

– Для нас большая честь быть официальными перевозчиками Универсиады, – сказал директор по логистике автохолдинга «Вираж» Максим Гетто. – Обслуживаем судейский корпус. С обязательствами, чтобы автомобили были чистыми, их подача своевременной, мы справились. На нашей базе создан главный штаб, где находятся представители компаний, организующие проверку транспорта. Перед рейсами водителей проверяют медики. Представители дорожной полиции фиксируют выезды автомобилей, каждый день проводят инструктаж водителей. Совместно с оргкомитетом Универсиады была разработана форма, которую получили наши водители. Плюс к этому им выдаются ланчбоксы, термосы с атрибутикой Универсиады, а также бесплатное питание.

По словам заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Ерлана Адилова, на Универсиаде задействовано 519 единиц транспорта только для обслуживания делегаций из 8–9 тысяч спортсменов. Заключены три договора с подрядными организациями. на использование 110 автобусов большой вместимости, 95 микроавтобусов и 295 легкого транспорта, 16 газелей. Что касается пассажирского транспорта, все маршруты обслуживают население города по запланированному графику. Ни один автобус не был снят с маршрута и работает в своем обычном режиме.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото организаторов пресс-тура

В Алматы прошла ярмарка вакансий для медицинских работников

В поисках работы в центральную городскую клиническую больницу приехали студенты медицинских колледжей, университетов и академий со всех регионов Казахстана. Здесь собрались и руководители медицинских учреждений мегаполиса в надежде пополнить свои коллективы узкими специалистами.

– В городе работает более 5 тысяч врачей и 11 тысяч медицинских сестёр, но наблюдается дефицит – 25% врачей, в основном эпидемиологов, окулистов, кардиологов и около 20% медицинских сестер. Также в амбулаторно-поликлиническом звене у нас не хватает врачей общей практики, терапевтов, педиатров, – сказал главный врач поликлиники № 1 Ержан Сералин.

Как сообщают в городском Управлении здравоохранения, только в прошлом году медицинские учреждения мегаполиса пополнили почти 1,5 тысячи квалифицированных врачей. Треть из них молодые специалисты. Кроме того, к своим обязанностям приступили порядка 2,5 тысяч медсестер и медбратов. У всех у них есть возможность постоянного повышения квалификации и при необходимости получения жилья.

Алия Казбаева

Cостоялась презентация социального проекта «Машина безопасности»

Цель социального проекта ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» – повышение уровня правого сознания граждан, сокращение количества административных нарушений путем ведения мониторинга на дорогах города. Весь собранный видео– и фотоматериал о нарушениях размещается на канале ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» и используется как доказательная база при обращении в ДВД Алматы. Проект осуществляется совместно с AllurGroup, представительством Peugeot Kazakhstan и компанией «Газпромнефть-Казахстан».

– В 2011 году Казахстан занимал первое место по смертности на дорогах среди сорока стран Европейского региона с показателями 30 человек на 100 тысяч населения. Благодаря политике Президента РК Нурсултана Назарбаева, активным действиям МВД РК, бизнеса и общественности в 2016 году показатель смертности на дорогах снизился до 18 человек. В 2013 году ОО «Ассоциация безопасности дорожного движения «Общая дорога» приняла на себя миссию по повышению безопасности дорожного движения в РК и присоединилась к Глобальной декаде по обеспечению безопасности дорожного движения на 2011–2020 годы, – сказал президент ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов.

Нелли СТАСОВА

В школе-гимназии № 51 в дни «Универсиады-2017» прошла военно-спортивная игра «К защите Родины готовы!»

Девиз соревнующихся «Физически и духовно здоровая молодежь – достояние независимого Казахстана». Кроме того, воспитанники гимназии готовятся отметить 25-летие Вооруженных сил РК. А что может быть более достойным подарком для нашей армии, чем спортивные достижения будущих защитников Родины?

В игре принимали участие ученики 9–11 классов. Именно от них были выставлены команды по 10 человек в каждой. После исполнения Гимна Казахстана соревнующихся приветствовала директор гимназии Н. Филимонова. Она и дала старт. Точками соревнования стали одевание противогаза на время, метание мяча в цель, задание по медицинской подготовке для девушек, подтягивание для юношей, поднятие туловища (пресс) для девушек и перетягивание каната. Но особый восторг у многочисленных зрителей-болельщиков вызвало состязание под названием «Рота, подъем!» – одевание на время за 45 секунд, по нормативу действий солдата по команде «Тревога!».

Награды нашли героев во время подведения итогов. Но самым главным были не грамоты и призы, а такой же настрой на победу, как и у каждого участника Универсиады.

Арайлым МУРАТБЕКОВА