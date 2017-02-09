Внимание! Переносится розыгрыш призов по билетам Универсиады!

СЭЗ «ПИТ» может внести значительный вклад в реализацию задач, обозначенных Президентом страны

Об этом заявил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе посещения Парка инновационных технологий. Как сообщает сайт primeminister.kz, здесь Бакытжан Сагинтаев ознакомился с научными разработками казахстанских ученых и обсудил с ними вопросы реализации Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».

Премьер-министр осмотрел современный учебно-тренажерный центр по профессиональной подготовке операторов, нефтяных инженеров, буровых подрядчиков и технических кадров сервисных компаний, а также компанию по производству современного импортозамещающего телекоммуникационного оборудования.

На совещании с представителями IT-организаций, работающих на территории СЭЗ «ПИТ», Бакытжан Сагинтаев отметил, что для достижения целей, озвученных Главой государства в своем Послании, необходимо использовать весь научный и инновационный потенциал страны.

– Президент Казахстана поставил задачу создать новую модель роста экономики, в основе которой будут новые, перспективные технологии и инновации, что позволит Казахстану к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых стран мира. СЭЗ «ПИТ» может внести значительный вклад в реализацию этой задачи, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

В завершение встречи премьер-министр поручил министерствам по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций проанализировать высказанные предложения и учесть их при разработке Госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий» создана в соответствии с Указом Президента РК и занимается развитием таких областей, как информационные технологии, электроника и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение, эффективное природопользование и другие.

СЭЗ «ПИТ» входит в Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», учрежденный Правительством РК в 2015 году, который под зонтичным брендом Almaty Tech Garden консолидирует научно-техническую базу ведущих вузов и НИИ Алматы, а также компаний – участников СЭЗ «ПИТ». На сегодняшний день участником инновационного кластера является 221 организация.

Виктор АНДРЕЕВ

В Алматы приступили к строительству новой развязки

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы, включающие в себя снос строений и перенос инженерных сетей, для возведения моста через железнодорожные пути. Как сообщили в акимате города, новая развязка свяжет центр мегаполиса с нижними районами, а также позволит частично разгрузить перекресток Сейфуллина – Райымбека.

Движение автомобилей на новом участке будет односторонним в северном направлении, а в южном, в сторону центра, нарисуют выделенную полосу для общественного транспорта.

Кроме того, в нынешнем году начнется строительство развязок на Жансугурова – Сейфуллина и на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом. Открыть проезд с улицы Фурманова на Жансугурова планируется к концу 2018 года.

Алия КАЗБАЕВА

По числу стран-участниц EXPO-2017 стала одной из самых успешных за всю историю выставок

Представители Министерства иностранных дел РК во главе с министром Кайратом Абдрахмановым посетили выставочные павильоны и встретились с председателем правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым. Стороны провели совещание по вопросам взаимодействия с международными участниками выставки.

– Впечатлен темпами работы и организацией объектов выставки и уверен, что мероприятие, которое будет в центре внимания всего мира, пройдет на самом высоком уровне, – отметил глава МИД.

В свою очередь Ахметжан Есимов рассказал, что за прошлый год руководство нацкомпании провело 150 официальных встреч, в том числе с 36 иностранными делегациями на уровне премьер-министров, вице-премьеров и министров зарубежных государств. На сегодняшний день участие в выставке официально подтвердили 115 стран и 18 международных организаций. Таким образом, по числу стран-участниц EXPO-2017 стала одной из самых многочисленных за всю историю проведения выставок.

Бахыт АМАНОВ

В Алматы приехала делегация из Красноярска. Этот город в 2019 году примет у себя XXIX Универсиаду. Но уже сейчас российская сторона начала перенимать опыт подготовки к Играм у наших специалистов

Россиян интересуют строительство в мегаполисе крупных спортивных объектов к Универсиаде, создание и организация работы пула волонтеров, способы реализации билетов, система безопасности и многое другое.

– При проведении Универсиады нам важно было обеспечить безопасность. В Казахстане практикуется удаленный досмотр, который применяется на крупных мероприятиях с участием охраняемых лиц. В городе создаются две-три локации, где его проводит служба охраны Президента РК. При подготовке и проведении Универсиады важно создавать рабочие места – в нашем случае их было около 60 тысяч. Особое внимание нужно уделять обслуживающему персоналу. Кроме того, мы привлекали семь тысяч человек из силовых структур. Условно говоря, на одного спортсмена приходится один офицер. Оргкомитет Универсиады-2017 делал упор на внутренних туристов, для нас было важно привлечь как можно больше казахстанских туристов, и мы этого добились. 15 октября была начата продажа билетов, и на данный момент распродано более 90 процентов. По уровню проведения Универсиада превзошла все наши ожидания. Мы надеемся, что наш опыт будет полезным для красноярских коллег, – поделился информацией глава дирекции по подготовке и проведению Универсиады Наиль Нуров.

Во встрече приняли участие около 30 предпринимателей, большая часть компаний которых находится на территории СЭЗ ПИТ «Алатау». Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов заявил, что два города могут эффективно сотрудничать. Для российской делегации организаторы провели экскурсию, они показали и рассказали, как готовились к Универсиаде, строили и охраняли спортивные объекты. Одним из первых гостям продемонстрировали высокогорный каток «Медеу», где проходили соревнования по конькобежному спорту. Затем все поднялись на горнолыжный комплекс «Шымбулак», где россияне оценили трассы.

В ледовом дворце «Алматы Арена» во время закрытия Универсиады флаг Игр передадут преемнику – Красноярску. Талисманом грядущих соревнований станет пес по кличке О-Laikа.

– Нас интересуют размеры зала для питания в Атлетической деревне, хватит ли нам 700 мест, которые мы выделили для этого, а также как работает система безопасности, – говорит председатель правительства Красноярского края РФ Виктор Томенко. – За три года облик Красноярска кардинально преобразится. На это мы готовы потратить больше одного миллиарда евро. В городе построят ледовые арены, реконструируют Атлетическую деревню и займутся транспортной системой. Часть работ уже начали, полностью их планируют завершить к концу 2018 года.

Спортивные студенческие соревнования пройдут в Красноярске с 2 по 11 марта 2019 года. Состязания состоятся в 11 видах спорта, будут разыграны 73 комплекта медалей.

Юлия ЖОРОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Внимание! Переносится розыгрыш призов по билетам Универсиады!

Вниманию посетителей соревнований Универсиады-2017!

Розыгрыш призов по билетам переносится в связи с необходимостью технической организации вещания. Для нас важно сделать все так, чтобы у наших зрителей не возникло никаких вопросов относительно честности и прозрачности розыгрыша, сообщается на сайте almaty2017.

Мы обязательно сообщим вам обновленную дату проведения лототрона.

Напоминаем, что в розыгрыше участвуют только те билеты, по которым был осуществлен вход на события и соревнования Универсиады-2017.