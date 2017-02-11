Новости Алматы

В городе открылась новая платная парковка

Как сообщили в «Алматы спецтехпаркинг сервис», она расположена по улице Валиханова, южнее проспекта Жибек жолы и насчитывает 36 парковочных мест. Паркинг оборудован информационными щитами и предупреждающими знаками. Ранее аналогичную платную парковку на 66 мест запустили по улице Пушкина, севернее улицы Макатаева.

Напомним, стоимость одного часа парковки составляет 100 тенге. Оплатить парковку можно не только через паркомат, но и посредством SMS от операторов Beeline и Activ, через специальное мобильное приложение «Парковки Алматы» и терминалы Qiwi и «Касса 24».

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.aparking.kz или по телефону 331-39-49.

Ника ИЛЮШИНА

В Алматы приступили к строительству новой развязки

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы, включающие в себя снос строений и перенос инженерных сетей, для возведения моста через железнодорожные пути. Как сообщили в акимате города, новая развязка свяжет центр мегаполиса с нижними районами, а также позволит частично разгрузить перекресток Сейфуллина – Райымбека.

Движение автомобилей на новом участке будет односторонним в северном направлении, а в южном, в сторону центра, нарисуют выделенную полосу для общественного транспорта.

Кроме того, в нынешнем году начнется строительство развязок на Жансугурова – Сейфуллина и на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом. Открыть проезд с улицы Фурманова на Жансугурова планируется к концу 2018 года.

Алия КАЗБАЕВА

Реализация проектов ГЧП в городе Алматы

В настоящее время в Казахстане созданы все законодательные условия для реализации проектов через механизмы государственно-частного партнерства, которые приобретают все большую актуальность.

25 октября 2015 года принят Закон РК «О государственно-частном партнерстве». Определены приоритетные направления и механизмы реализации ГЧП. Создание партнерства государства и частного бизнеса является ключевым моментом для обеспечения благоприятных условий в различных сферах экономики.

В целях продвижения проектов ГЧП по г. Алматы создана рабочая группа для выработки предложений проектов ГЧП и их дальнейшей реализации.

Всего с начала года рабочей группой проработано 84 проекта на общую сумму 387 млрд тенге.

В результате с учетом потребностей населения принято к реализации 18 проектов на 127,6 млрд тенге.

В сфере транспорта – один проект на 95,3 млрд тенге (строительство ЛРТ общей протяженностью 22 км).

В сфере образования – девять проектов на 8,4 млрд тенге (строительство восьми новых детских садов на 2320 мест, строительство детской музыкальной школы № 5 им. Тулебаева).

В сфере здравоохранения – шесть проектов на 11,1 млрд тенге (реабилитационный центр на 250 коек, диагностический центр педиатрии на 400 посещений в смену на территории детской городской клинической больницы № 2, строительство нового здания поликлиники № 13 на 200 посещений в смену, строительство трех подстанций скорой медицинской помощи).

В сфере природопользования – один проект на 11,8 млрд тенге (модернизация уличного освещения города Алматы).

В сфере спорта – один проект на 1 млрд тенге (реконструкция стадиона «Спутник»).

Решение по реализации данных проектов принято в целях повышения уровня, доступности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и потребностей населения, развития инфраструктуры и систем жизне-

обеспечения.

Стоит отметить, что строительство объектов будет производиться за счет частных партнеров. Эксплуатацию и управление объектом полностью берет на себя частный партнер с последующей генерацией доходов. При этом объекты после ввода в эксплуатацию подлежат передаче в коммунальную собственность.

Вместе с тем предусмотрена компенсация инвестиционных затрат инвестора в течение 7–10 лет с гарантией предоставления права управления и осуществления коммерческой деятельности.

Центром ГЧП проведен ряд мероприятий по привлечению инвесторов в проекты государственно-частного партнерства. Определение частного партнера будет происходить путем проведения конкурсных процедур.

На данный момент Центром ГЧП разработаны концепции проектов государственно-частного партнерства по 16 проектам.

Извещение о проведении конкурса будут размещаться в республиканских и местных газетах, а также на официальном сайте акимата города Алматы.

К концу первой половины 2017 года предполагается завершение конкурсных процедур, заключение договоров с частными партнерами и начало строительно-монтажных работ по всем запланированным проектам ГЧП.

Досмаханов Руслан, заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»

В Алматы наградили творческие коллективы Ассамблеи народа Казахстана

Благодарственными письмами министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы отмечены художественные руководители танцевальных ансамблей «Намсон» (корейское этнокультурное объединение), «Афродита» (греческое), «Найри» (армянское), «Кавказ» (турецкое), «Бахар» (азербайджанское). Письма с выражением признательности виновникам торжества вручила директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города Жаннат Мурунова. Почет и уважение творческие коллективы снискали за активное участие в проведении республиканского фестиваля этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана «25 лет мира и согласия», проведенного в рамках 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В текущем году запустят электронную биржу труда

Нетрудоустроенным казахстанцам помогут найти работу через портал enbek.kz. Об этом сообщил президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков. На портале работодатели смогут оставлять информацию о вакансиях и будущих рабочих местах. При этом не нужно будет идти в центры занятости. На сайте также составлен перечень наиболее востребованных специальностей. В основном нужны рабочие – каменщики, сварщики, водители спецтехники, а также средний медперсонал.

– Услуги трудоустройства будут оказываться бесплатно в свободном доступе. Сегодня этот сайт имеет более миллиона просмотров, и мы среди сайтов такого уровня находимся на первом месте, поэтому, пожалуйста, просим, – сказал Даулет Аргандыков.

Также он рассказал о реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. В рамках программы более 20 тысяч казахстанцев пройдут краткосрочные курсы обучения. Одним из ее направлений является развитие предпринимательства и расширение мер поддержки. Теперь микрокредиты будут выдавать не только на селе, но и в городе. Кроме того, увеличен срок кредитования и размер до 16 млн, тогда как раньше он составлял 3–5 млн. Помимо этого программа предполагает обучение основам предпринимательства, содействие в трудоустройстве и поддержку социально уязвимых слоев населения.

Виктория Избицкая