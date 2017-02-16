Новости Алматы

Европейская конференция Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца пройдёт в Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с генеральным директором Общества Красного Полумесяца Казахстана Еленой Ким. Стороны обсудили результаты деятельности организации за прошедший год, а также вопросы укрепления дальнейшего взаимодействия.

В прошлом году акимат города, Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы и Общество Красного Полумесяца подписали Меморандум о сотрудничестве по ряду направлений, в том числе, связанных с ликвидацией последствий ЧС.

Общество Красного Полумесяца провело 42 тренинга по подготовке к землетрясению и оказанию первой помощи, различные общественные мероприятия, распространило информационные материалы.

– В рамках медико-социальной поддержки населения города мы оказали помощь в размере 126,7 млн тенге. В эту сумму заложены обеспечение питанием и школьной формой детей из малообеспеченных семей, охват патронажными сестрами больных туберкулезом, улучшение здоровья беженцев, обеспечение товарами первой необходимости социально уязвимых слоев населения, – сказала Елена Ким.

В ходе встречи она передала акиму города письмо от имени Генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Альхаджа Ас Си. В документе сообщается о том, что Алматы выбран местом проведения юбилейной, X Европейской конференции МФОККиКП, которая состоится весной 2018 года.

В свою очередь глава города отметил, что проведение конференции придаст дополнительный стимул позиционированию Алматы в качестве регионального хаба международных организаций и, как следствие, окажет благоприятный экономический эффект для дальнейшего развития мегаполиса.

В Европейскую конференцию МФОККиКП входят 52 национальных общества Красного Креста и Красного Полумесяца. В конференции ожидается участие представителей стран – членов федерации, руководства ООН и других международных организаций. Наряду с Алматы претендентом на проведение данного форума выступал испанский Мадрид.

Виктор АНДРЕЕВ

Фото Даурена ИСАЕВА

В Алматинском филиале партии «Ак жол» обсудили Послание Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя партии Ерлан Акжолов, эксперты, представители научного сообщества и СМИ.

Они рассмотрели основные аспекты Послания, которые Президент поставил перед правительством и народом Казахстана. Особое внимание было уделено пяти основным приоритетам третьей модернизации.

Резюмируя выступления докладчиков, Ерлан Акжолов подчеркнул, что Президентом поставлены задачи, от выполнения которых зависит будущее Казахстана, а также выразил уверенность, что данные положительные изменения найдут свое продолжение и будут способствовать дальнейшему укреплению основ нашего государства. Конституционная реформа – нужный и правильный шаг для нашего государства, подчеркнули важность роли многопартийного парламента представители партии. Это фактически новый исторический этап развития политической системы Казахстана, который делает власть ближе, прозрачнее, понятнее и ответственнее перед народом. Все свои предложения по конституционной реформе партийцы направят для рассмотрения в комиссию при Администрации Президента.

Юлия ЖОРОВА

Около 500 тысяч дорожных правонарушений выявили фото- и видеофиксаторы в минувшем году

Вместе с тем задержано 2370 водителей в нетрезвом состоянии, 4500 лишены водительских прав.

– Применение фото-, видеофиксаторов способствовало снижению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 6,3%, в том числе со смертельным исходом на 10,4%. На 1,9% меньше стало погибших в ДТП, на 5,1% – раненых. Совместно с акиматом города приняты меры по обеспечению безопасности людей. На 52 пешеходных переходах через магистральные улицы установлено 372 дорожных знака, около 300 погонных метров ограждений и 116 дополнительных светильников, четыре нерегулируемых пешеходных перехода оборудованы восемью ограничителями скорости ударного воздействия, – сообщил начальник Управления административной ответственности полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Сауле РАХМЕТОВА

Налоги на имущество и землю текущего года будут взимать в 2018 году

В Налоговый кодекс внесены изменения, в соответствии с которыми исчисление земельного налога и налога на имущество физических лиц будет производиться не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, а их уплата в бюджет – не позднее 1 октября года, следующего за отчетным. Это нововведение позволит исключить необходимость проведения перерасчета налогов в случае изменения владельцев в течение налогового периода.

Проведение оценки недвижимого имущества физических лиц для целей исчисления налога на имущество теперь возложено на налоговые органы. Раньше эта функция возлагалась на уполномоченный госорган в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Такую оценку налоговые органы начнут осуществлять в 2018 году по обязательствам за нынешний год.

Также с текущего года вступили в силу изменения, согласно которым инвалиды III группы освобождены от уплаты налога на имущество в размере 1500 МРП от общей стоимости всех объектов. При этом такие социально уязвимые слои населения, как участники Великой Отечественной войны, инвалиды, Герои Советского Союза, различные орденоносцы, в случае передачи имущества в пользование или имущественный найм (аренду) не освобождаются от уплаты имущественного налога.

Следующее изменение связано с имуществом, находящимся в общей совместной собственности физических лиц. Теперь по имуществу, находящемуся в общей совместной собственности, по которым государственная регистрация права собственности произведена после 31 декабря 2016 года, плательщиком налога может являться один из собственников, выбранный по согласованию собственников.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Снизить штрафы по 150 административным правонарушениям

Ряд предложений, связанных с уменьшением штрафов, внес министр юстиции РК Марат Бекетаев на коллегии ведомства.

– В настоящее время министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Ключевым лейтмотивом данного законопроекта является гуманизация, – сказал Марат Бекетаев.

Предлагается, во-первых, снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений. Во-вторых, увеличить число статей, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения.

В-третьих, распространить действие института сокращенного производства, который позволяет в семидневный срок оплатить 50% от общей суммы штрафа на должностных и юридических лиц, а также по составам, санкции которых наряду со штрафом предусматривают взыскание в виде предупреждения.

– Сейчас институт сокращенного производства действует только в отношении физических лиц, – уточнил министр.

Также спикер предложил сократить до 30% от общей суммы размер административного штрафа при установлении смягчающих обстоятельств по некоторым составам правонарушений. Кроме того, в целях стимулирования предпринимательства законопроектом предусмотрена возможность досрочного возобновления действия разрешения или лицензии в случае устранения нарушений, явившихся основанием для приостановления.

Наряду с этим министр затронул тему оптимизации процессов оказания госуслуг населению.

– Как отметил Глава государства, «процессы оказания государственных услуг должны быть максимально оптимизированы. Необходимо сократить сроки и перечень документов, исключить дублирующиеся процедуры. При этом нужно перевести их оказание полностью в электронный формат без обязательного физического присутствия». В связи с этим Министерством юстиции в целях упрощения регистрации прав на недвижимое имущество планируется передать всю техническую работу в «Правительство для граждан». Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства прорабатывается вопрос по созданию информационной базы «Единый кадастр», которая объединит базу данных «регистр недвижимости» и земельный кадастр, – пояснил Марат Бекетаев.

Алия КАЗБАЕВА

Казахстан не будет зависеть от российского бензина к 2018 году

Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» Данияр Сатыбалдин. По его словам, производство отечественного бензина увеличится к этому времени на два миллиона тонн.

– Сегодня более 30 процентов автобензина завозится из Российской Федерации, и после завершения модернизации мы этот вопрос снимем, поскольку страна будет обеспечена своим отечественным продуктом – и по бензину, и по дизельному топливу, и, что немаловажно, авиакеросину, – сказал Данияр Сатыбалдин.

Он также пояснил, что объем переработки нефти с текущих 14,5 миллиона тонн потенциально увеличивается до 16,5 миллиона тонн в год. Это позволяет закрыть вопрос импорта из других стран, в частности России.

Сауле Рахметова