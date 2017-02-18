Новости Алматы

150 алматинских товаропроизводителей представят свою продукцию в Leroy Merlin

В Алматы мировой гигант – французский ритейлер Leroy Merlin (Леруа Мерлен) откроет гипермаркет товаров для благоустройства дома во втором квартале 2018 года. В новом магазине компания намерена выставить на полках товары преимущественно казахстанского содержания. С этой целью провели бизнес-конференцию со 150 товаропроизводителями города для обсуждения вопросов сотрудничества. Представители компании рассказали о стратегии развития локальных производителей и основных требованиях к поставщикам, а также особенностях и механизмах заключения договоров поставки. Французский ритейлер предлагает производителям долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях, стабильный сбыт продукции, возможность увеличения товарооборота.

– Для нас важно включать в ассортимент магазина продукцию отечественных производителей и создавать благоприятные условия для развития местных поставщиков. В среднем в наших магазинах представлено до 35 тысяч наименований, поэтому у казахстанских производителей есть большая возможность заявить о себе, – сказал заместитель генерального директора «Leroy Merlin Россия» Марк Луше.

Строительство первого в Казахстане гипермаркета Leroy Merlin уже начато. Компания планирует вложить в реализацию проекта 10 млрд тенге и создать 350 постоянных рабочих мест.

На примере привлечения таких транснациональных компаний, как Starbucks, Carrefour. McDonald’s, которые уже работают в Алматы, наблюдается позитивный тренд выхода крупных брендов на рынок города и благоприятный инвестиционный климат. Всего в мегаполисе за последние несколько лег привлечены 12 транснациональных компаний.

Кроме того, выход Leroy Merlin позволит увеличить загрузку мощностей казахстанских производителей. В целом в Алматы наблюдается положительная динамика роста доли казсодержания, увеличившись в 2,3 раза, с 28% (2015 г.) до 64% (2016 г.). В настоящее время, в городе функционируют 1530 промышленных предприятий, из них 105 крупных и средних.

Юлия ЖОРОВА

Аким Алматы встретился с послом Республики Сингапур в РК

Бауыржан Байбек и Зулкифли Бахарудин обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Глава города отметил, что Алматы интересен опыт Сингапура в области привлечения инвестиций, развития сектора финансовых услуг и туристического кластера.

В ходе встречи послу Сингапура был представлен потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий», а также перспективы сотрудничества в реализации программы развития города «Алматы-2020».

– Это мой не первый визит в Алматы, и я вижу, что город непрерывно развивается. Думаю, что большой интерес для сингапурских компаний заключается в сотрудничестве по проектам, реализуемым именно в сфере «Смарт Сити», поскольку мы обладаем хорошим опытом в данном направлении, – сказал Зулкифли Бахарудин и предложил организовать делегацию бизнесменов для приезда в Казахстан для обсуждения конкретных проектов.

В прошлом году товарооборот между Алматы и Сингапуром составил 21,4 млн долларов. В данный момент в городе зарегистрировано 58 совместных и 23 сингапурских предприятий.

Виктор АНДРЕЕВ

Стартаперы и разработчики инновационных проектов могут получить кредит в рамках новой региональной программы «Алматы Инновации»

Об этом стало известно в ходе презентации программы в КазНУ имени аль-Фараби с участием ведущих вузов города, представителей АО «Центр развития Алматы», Национальной палаты предпринимателей, фонда «ДАМУ», автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» и других организаций.

По условиям программы, которая реализуется акиматом города и фондом «Даму», заемные средства могут быть направлены на реализацию бизнес-идей в сфере инноваций, а также пополнение оборотных средств, где не менее 25 процентов от выделенной суммы направлено на финансирование стартап-проектов. Финансирование будет осуществляться на паритетной основе через банки второго уровня по ставке 8,5% годовых, максимальная сумма на одного предпринимателя составляет до 100 млн тенге сроком до 7 лет.

– В текущем году усилена финансовая поддержка инноваторов. Для них выделено грантов на сумму 145 млн тенге. В 2016 году эта цифра составляла 84 млн тенге, а в 2015 году – 27 млн тенге. Мы видим, что рост по сравнению с 2015 годом составил более чем в пять раз, – отметил заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Ганибет Аубакиров.

По словам главного менеджера фонда «Даму» Зарины Карменовой, предприниматели смогут получить кредит в том случае, если их проект соответствует критериям инновационной деятельности. Для получения кредита предпринимателю необходимо получить одобрение банка о финансировании проекта. После чего, банк в акимат города предоставляет список одобренных проектов. В случае положительного решения предприниматель подписывает договор.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Алматы усиливаются меры обеспечения безопасности дорожного движения

Для этих целей создана специальная рабочая группа их числа руководителей строевых подразделений Департамента внутренних дел, сотрудников местной полицейской службы и административной полиции. Увеличено количество нарядов, которым предстоит выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД, влияющие на аварийность, – отметил заместитель начальника Местной полицейской службы Жолдасбек Алмашов.

Кроме того, по базам данных проверяются водители, находящиеся в розыске за совершение повторных и систематических правонарушений в течение года. Также на особом контроле находятся транспортные средства, водители которых управляют авто с подложными госномерами или без государственных номерных знаков, с тонированными стеклами, а также водители, скрывшиеся с мест ДТП. Наряду с этим, проводятся обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, особенно в местах расположения школ и дошкольных учреждений. С ребятами запланированы профилактические занятия, беседы, лекции на тему безопасности дорожного движения.

Алия Казбаева

63 родителя оштрафовано за отсутствие контроля над детьми

В рамках проекта «Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних» городская полиция совместно с прокуратурой проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

– За первый день мероприятия в органы внутренних дел доставлено 156 подростков за различные правонарушения, в том числе административные – 143, за безнадзорность и беспризорность – 13, из них восемь помещены в Центр адаптации для несовершеннолетних для установления их места жительства и передачи законным представителям. Кроме того, за минувшие сутки выявлено и поставлено на учет органов внутренних дел восемь подростков-правонарушителей и девять из неблагополучных семей, – сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы Лейла Алипбаева.

По принципу нулевой терпимости к мелким правонарушениям за совершение хулиганства задержано шесть подростков. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время в отношении трех руководителей компьютерных клубов материалы будут направлены в специализированный межрайонный административный суд. Кроме того, выявлено пять фактов реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним в торговых точках.

Лейла Алипбаева отметила, что за первый день отработки проведена профилактическая работа в 42 школах с 6590 учащимися и 1860 родителями.

Сауле РАХМЕТОВА

Сотрудники департамента по ЧС Алматы призывают горожан не выбрасывать мусор в арыки

Экстренные службы полным ходом готовятся к весне, отрабатывая действия в случае паводковых ситуаций. Кроме того, сотрудники Департамента по ЧС разработали комплекс мер по предотвращению подтоплений. В частности, определены 65 участков, подверженных подтоплению. Информация направлена в районные акиматы. Кроме того, подготовлен план по ликвидации последствий возможных при активном таянии снега и обильных осадках чрезвычайных ситуаций. Уточнены силы и средства для незамедлительного реагирования на ЧС, связанные с подтоплениями.

– Сейчас мы проводим подворовой обход частных жилых домов, организуем сходы с населением. Вручаем тематические памятки и призываем не выбрасывать мусор в арыки. К жителям частных домов обратились с просьбой самостоятельно чистить арыки, которые находятся на их участках, – сказал руководитель отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по ЧС Алматы, капитан гражданской защиты Константин Канин.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Корпорация «Шеврон» объявила о запуске мобильного приложения Tumar

Образовательно-развлекательный проект предложил молодой социальный предприниматель Саид Максимов. Несколько раз попав в дорожно-транспортные происшествия, Саид решил создать социальный проект, который бы сократил количество аварийных ситуаций.

Саид стал одним из первых выпускников акселерационной программы для творческих предпринимателей, запущенной компанией «Шеврон» совместно с клубом молодых предпринимателей и бизнес-инкубатором MOST.

– Началось все с личной истории, когда 11 лет назад меня сбили на пешеходном переходе. На четыре месяца выпал из жизни. Затем выжил еще в трех серьезных ДТП, на сей раз в роли водителя и пассажира такси. Восстановление продолжается по сей день, и я, конечно, не раз задумывался, почему все это случилось именно со мной. Я решил, что моя миссия – сделать дороги безопаснее, – говорит Саид Максимов.

С помощью мобильного приложения Саид предлагает в режиме соревнований, где вашими оппонентами могут быть друзья из социальных сетей и телефонной книги или случайные пользователи приложения, ответить на различные вопросы по правилам дорожного движения. Подобная проверка знаний, по его мнению, позволит снизить количество ДТП в стране.

По словам представителя компании «Шеврон» Лейлы Айтмухановой, повышение культуры вождения и безопасности на дорогах является важной частью программ призводственной безопасности компании. Кроме того, образовательные программы являются социальными инвестициями в сообщества, в которых работает «Шеврон».

Нэлли СТАСОВА

В Астане презентована сувенирная продукция EXPO-2017

На брифинге представителей АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» было отмечено, что с августа прошлого года национальная компания запустила процедуру по выбору лицензиатов международной специализированной выставки EXPO-2017.

– Речь идет о товарах народного потребления самого широкого спектра, которые в рамках нашей выставки мы планируем продавать по стране, популяризируя таким образом и само масштабное мероприятие, и качественные товары. Важным нюансом является создание памятного наследия выставки через фирменную продукцию, – отметил директор департамента коммерциализации национальной компании Даулет Еркимбаев.

Для потенциальных лицензиатов открыта широкая линейка всевозможных товаров. Сегодня принимаются заявки на участие по следующим категориям: изделия из дерева и кожи, ювелирная и мелкая сувенирная продукции, мобильная аксессуарика, полиграфия, игрушки, взрослая и детская одежда, деловые аксессуары, кондитерские изделия, музыкальные инструменты, товары для коллекционеров и еще много других смежных позиций, с которыми можно ознакомиться на сайте www.expo2017astana.com.

Эти товары планируется реализовывать в фирменных магазинах на территории выставки, за счет дистрибьюторской сети лицензиатов по всей стране, а также в точках продаж в аэропортах, на вокзалах, в крупных торговых центрах.

На данный момент определены и прошли предварительную комиссию 13 компаний, которые представляют 110 наименований товаров массового потребления. В настоящее время подготовлены и утверждены демонстрационные образцы продукций по 70 наименованиям. Процедура по выбору лицензиатов проводится на ежемесячной основе. Прием заявок на участие планируется до марта 2017 года.

Бахыт АМАНОВ