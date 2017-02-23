Новости Алматы

4485 злостных нарушителей ПДД выявлено на дорогах Алматы за три дня

Таков результат оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Причем в категорию нарушителей попали как автомобилисты, так и пешеходы. За хаотичный переход проезжей части на 350 пешеходов полицейские составили административные протоколы.

– В частности, в рамках отработки к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора привлечены 104 водителя, за непредоставление преимущества в движении пешеходам – 120, создание аварийной обстановки – 60, управление транспортным средством без государственного технического осмотра – 31. Кроме того, выявлены 579 водителей, не пристегнутых ремнями безопасности во время движения, 581 автолюбитель пользовался мобильным телефоном во время управления авто. 65 человек лишились прав за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, – сообщил заместитель начальника местной полицейской службы Жолдасбек Алмашов.

Он также отметил, что в разработке у полицейских находятся водители, имеющие неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

Сауле РАХМЕТОВА

Стартовал I Международный конкурс вокального искусства

Его организатором выступил Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации.

Первый Международный конкурс вокального искусства имени Каукена Кенжетаева и Шабал Бейсековой продлится по 2 марта по трем номинациям: пение с домброй, академический вокал и эстрадный вокал.

К участию приглашены воспитанники детских музыкальных школ, школ искусств, вокальных студий, студенты музыкальных колледжей и высших учебных заведений, профессиональные певцы. Конкурсанты представляют такие страны, как Казахстан, Россия, Кыргызстан и Узбекистан.

Их таланты оценит компетентное жюри, в состав которого вошли: певец, заслуженный артист РК Рамазан Стамгазиев, народный артист РК, профессор Казахской национальной консерватории, лауреат международных конкурсов Гафиз Есимов, народный артист РК, лауреат Государственной премии Ескендир Хасангалиев.

– Международный конкурс вокалистов имени Каукена Кенжетаева и Шабал Бейсековой является первым нашим проектом в новом, 2017 году. Поддержка Фонда Первого Президента РК – Лидера нации является значимой как для проведения конкурса, так и для развития вокальных исполнительских жанров в нашей республике, – отметил директор колледжа Биржан Хасангалиев.

Завершится вокальное соревнование грандиозным финальным концертом 2 марта, на котором выступят обладатели Гран-при конкурса.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Более 1,5 млн человек воспользовались услугами онлайн-курса по изучению казахского языка Soyle.kz

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Лидера нации Султан Айтжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

– Soyle.kz – это первый бесплатный курс казахского языка, открытый в декабре 2013 года, – отметил Айтжанов. – С момента создания портала его услугами воспользовались свыше 1,5 млн

человек из Казахстана и зарубежья. Количество зарегистрированных обучающихся превысило 50 тысяч человек. Свыше 20 тысяч человек обучаются в группах соцсетей портала Soyle.kz. Количество скачиваний приложений Soyle для платформы Android и iOS превысило 30 тысяч человек.

Ранее в Службе центральных коммуникаций состоялась презентация мобильного приложения портала

Soyle.kz. Сайт отличается многофункциональностью и современным дизайном. В нем есть такие разделы, как пословицы и поговорки, каталог сайтов, загадки и скороговорки, «Слово дня», афиша мероприятий.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Стала известна схема выдачи кредитов для участников новой программы занятости

О новых инструментах для предоставления займов, в том числе решении проблем с залоговым обеспечением по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы рассказала министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

– Кредиты для участников новой программы будут выдаваться в городах фондом «Даму», в сельских населенных пунктах и малых городах – Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией, – сказала министр.

Она также отметила, что по кредитам, выдаваемым через Аграрную кредитную корпорацию, предусматриваются гарантии для начинающих предпринимателей, не имеющих достаточного залогового обеспечения, до 85% от суммы получаемого кредита. Для предпринимателей, расширяющих бизнес, – до 50%. При этом сумма предоставляемого кредита увеличилась до 8 тыс. МРП, или 18 млн тенге, сроком до 5 лет с годовой ставкой до 6%.

– Расходы бюджета в 2017 году на реализацию всей программы занятости населения составят 85,3 млрд тенге, из них 40 млрд тенге предусмотрены в республиканском бюджете, 45 млрд представлено местными исполнительными органами, – дополнила Тамара Дуйсенова.

Алия КАЗБАЕВА

В Турксибском районе отмечают Масленицу

Основные торжества развернутся 25 февраля в 11.00 на площади перед домом школьников № 6. В народном празднике, посвященном проводам зимы, примут участие аким района Владимир Устюгов, представители общественных организаций, творческих коллективов художественной самодеятельности и другие.

Насыщенную программу, подготовленную для жителей и гостей района, откроет хор ветеранов, на разогрев публики поспешат скоморохи и коробейники. Здесь можно будет прогуляться по «городу мастеров», где состоятся всевозможные игры, викторины и состязания.

Традиционный конкурс «Блинная фантазия», победители которого не уйдут без награды, пройдет совместно с праздничным театрализованным концертом с участием ростовых кукол. В концертно-игровой программе запланированы и отдельные конкурсы: для тещ, зятьев, девушек и парней, а также состязания силачей, русские народные игры.

Кульминацией праздника станут традиционный ритуал сжигания чучела Масленицы под фольклорные песни и хоровод вокруг костра.

Виктория ИЗБИЦКАЯ