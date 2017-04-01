Новости Алматы

Сезон спортивных соревнований по зимним видам спорта Президентских тестов закрыт

На Центральном стадионе состоялась завершающая встреча 200 спортсменов разных возрастных категорий из восьми районов города.

Участников Президентских тестов приветствовали директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Алматы Жаннат Мурунова и руководитель отдела массового спорта городского Управления физической культуры и спорта Алмас Маханбетияров.

В знак признания ветеранам спортивного движения вручили благодарственные письма. Среди них – главный тренер студенческой сборной РК по шахматам, доцент кафедры физического воспитания КазНУ имени аль-Фараби Анатолий Носков, отметивший 80-летний юбилей и мастер спорта международного класса по кросс-кантри Марат Балтабаев, которому исполнилось 70 лет.

Подводя итоги Президентских тестов, победителей соревнований поощрили памятными подарками и грамотами.

Напомним, в прошлом году в Алматы было подготовлено 467 кандидатов в мастера спорта, 268 спортсменов, имеющих І спортивный разряд, 54 спортсмена выполнили норматив «Мастер спорта международного класса», 254 спортсмена – «Мастер спорта».

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В числе городских приоритетов – строительство линии легкорельсового транспорта

Возможности взаимодействия по этому вопросу обсудили аким Алматы Бауыржан Байбек с управляющим директором по Центральной Азии и России Европейского банка развития и реконструкции Наталией Ханженковой и новым главой офиса ЕБРР в Казахстане Агрисом Прейманисом.

Так, Наталия Ханженкова отметила, что по итогам прошлого года Казахстан занял второе место по объемам инвестиций, вложенных банком среди всех стран мира. По ее словам, Европейский банк настроен на реализацию долгосрочных проектов в Алматы и готов оказывать всяческое содействие администрации города.

– Мы видим стратегическую важность строительства ЛРТ в Алматы. Данный проект придаст дополнительный социальный и экономический импульс дальнейшему развитию мегаполиса. За последние несколько месяцев наблюдаются значительные продвижения в его подготовке, – подчеркнула управляющий директор.

Напомним, в настоящее время акимат города разрабатывает технические решения и наиболее эффективную финансовую модель строительства ЛРТ протяженностью 22,9 км. Проект является частью проводимой в городе транспортной реформы, направленной на преодоление проблем, связанных с пробками, загрязнением воздуха и повышением качества пассажирских перевозок.

Более предметно по поводу развития транспортной инфраструктуры глава города побеседовал с заместителем генерального секретаря Международного союза общественного транспорта Мохамедом Мезгани.

По словам зарубежного специалиста, зачастую общественный транспорт рассматривается многими как социальная услуга. Однако согласно последним исследованиям, с каждого доллара, инвестированного в развитие общественного транспорта, можно получить четыре.

– При создании одного километра системы общественного транспорта также создается в четыре раза больше рабочих мест, нежели при строительстве одного километра дорог. Поэтому здесь преимущества не только для населения, но и для городских властей и бизнеса, – сказал он.

Мохамед Мезгани отметил комплексный подход при проведении транспортной реформы в Алматы. Он подчеркнул хорошую организацию выделенных полос для общественного транспорта, современных платных парковок, велодорожек, пешеходных зон, строительство метро.

– Во многих странах при реализации транспортных реформ сталкиваются с нехваткой времени и квалифицированных кадров. Наша роль – помогать членам организации решать эти вопросы. Мэр одного из городов как-то сказал, что богатая страна не та, в которой бедные люди владеют автомобилями, а та, в которой богатые используют общественный транспорт, – поделился своими наблюдениями Мохамед Мезгани.

В ходе встречи он пригласил делегацию из Алматы принять участие в работе саммита Международного союза общественного транспорта, который пройдет в мае в канадском Монреале, чтобы ближе ознакомиться с технологиями и инновациями в сфере устойчивого развития транспортной системы.

Алия Казбаева

Форум «Энергия будущего» пройдет в рамках EXPO-2017 в Астане

В глобальном событии примут участие видные политики, ученые с мировым именем, нобелевские лауреаты, инвесторы, представители международных организаций и бизнес-сообщества. Мероприятие откроется 29 июня и продлится весь выставочный период.

Форум пройдет по 12 тематическим сериям, которые посвящены глобальным энергетическим вызовам и проблемам.

Заключительная серия состоится 4–5 сентября. Итоговым документом Форума станет «Манифест принципов и ценностей EXPO-2017».

Между тем к выставке готовятся и деятели культуры. На площадке EXPO-2017 в Астане выступит народная артистка Жания Аубакирова.

Концерты выдающейся пианистки, лауреата государственных премий Республики Казахстан пройдут в сопровождении симфонического и народного оркестров Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Вечера классической музыки пройдут с 17 по 19 августа 2017 года в «Холле энергии».

Во время концерта прозвучат произведения национального фольклора, а также творения казахской, европейской и русской классики в исполнении воспитанников старейшего музыкального вуза страны.

Всего в этом грандиозном музыкальном проекте будет задействовано 400 человек.

Бахыт АМАНОВ

Как привлечь внимание деятелей духовенства к проблемам коррупции

Об этом говорилось на круглом столе, в котором приняли участие руководитель Управления по делам религии Алматы Айдар Есенбеков, руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Байханова, представители религиозных объединений.

– Наша республика стоит на рубеже нового этапа социально-экономической модернизации и политической демократизации, – отметил Айдар Есенбеков. – Об этом говорил Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Нурсултан Назарбаев обозначил в качестве приоритета борьбу с коррупцией и призвал всех принять в этом активное участие. В этой связи мы хотим призвать всех вас подключиться к этой важной работе и проводить разъяснительные беседы среди прихожан и в целом среди населения. Прозвучавшие из ваших уст слова люди воспримут по-другому и будут относиться к проблеме более серьезно. Коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечение инвестиций, негативно воздействует на общественно-политические институты демократизации государства. Это явление представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Проблема взяточничества – нравственная проблема общества. И одним уголовным наказанием это явление не искоренить. Надо противостоять этому явлению до его совершения, то есть нужно воспитывать людей духовно.

По словам Айгуль Байхановой, реформы, обозначенные в Послании народу Казахстана, направлены на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом.

– В этом важном для всех нас документе еще раз подчеркнуто о необходимости усиления работы по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции, – сказала Айгуль Байханова. – Многое будет зависеть от активного участия всего общества. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции. Серьезной общественной проблемой остается равнодушие к проявлениям коррупции – кризису ценностей, выражающемуся в общественном сознании через превалирование материальных благ над духовными. К сожалению, в сознании части наших граждан коррупция стала обыденным делом, а для некоторых – решением насущных вопросов в обход закона. Антикоррупционные меры зачастую воспринимаются как бессистемная, поверхностная работа с низким результатом. По мнению населения, борьба со взяточничеством – задача государства. Подобное отношение, укоренившиеся в обществе недоверие и стереотипы значительно ослаб­ляют противодействие этому злу. Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба со взяточничеством – дело всего общества, каждого гражданина.

Также пришло время кардинального повышения уровня правовой грамотности населения, искоренения правового нигилизма в обществе. Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проводится полномасштабная комплексная работа по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы. С 2020 года в Казахстане будет введено всеобщее декларирование не только доходов, но и крупных расходов (недвижимость, транспорт и другие). Введение декларирования всех физических лиц. Агентством в масштабе страны начаты совместно с неправительственными организациями акции «В будущее без взяток. Вместе!», «От двери к двери» по широкому информированию населения о механизмах противодействия коррупции.

По мнению Байхановой, только слаженное взаимодействие государства и общества позволит сократить уровень коррупции, вовлечение религиозных объединений в борьбу с коррупцией – это один из важнейших факторов успешности совместной работы.

– Когда каждый верующий приходит в мечеть, церковь, синагогу и духовные настоятели поддерживают в нем развитие общечеловеческих ценностей, в том числе предупреждение от нечестных доходов, то наше государство достигнет поставленных целей по вхождению в тридцатку ведущих стран мира, – подчеркнула Байханова.

В завершение круглого стола был заключен меморандум с представителями религиозных организаций о совместной работе.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото автора

Алматинцы помогают детям с ограниченными возможностями

Десятки людей побывали вчера на благотворительном концерте «От сердца к сердцу», который прошел в стенах Республиканского уйгурского театра. Его организовал общественный фонд Reliance («Сенім»). Акция нацелена на сбор средств на приобретение специальных спортивных инвалидных колясок для детей, которые мечтают научиться танцевать и участвовать в различных конкурсах.

– К сожалению, не каждые родители в силах приобрести такую коляску, ведь нередко дети с ограниченными возможностями растут в неполных семьях, интернатах, детских домах. Многие из них мечтают танцевать, и я уверена, что в наших силах помочь воплотить в жизнь их сокровенные желания. Это самое малое, что мы можем сделать для ребят, которым и так приходится преодолевать немало преград в жизни. Мы регулярно организовываем подобные акции, потому что верим, что детство должно быть счастливым, – сказала директор общественного фонда Reliance Сауле Алпысова.

Акцию поддержали звезды казахстанской эстрады. В их числе Али Окапов, Дильназ Ахмадиева Даурен Сейтжанов, Мирас Киньяров, Меруерт Мусрали, группы Mysterions, «Меломен», «Арнау», ST Brothers, Mezzo, «Асыл».

Приняли участие в концерте и особенные артисты, продемонстрировав высокое танцевальное искусство, передвигаясь по сцене на инвалидных колясках.

Гости вечера не только насладились выступлением звезд казахстанской эстрады, но и оказали помощь детям с ограниченными возможностями. Все деньги с продажи билетов на концерт пошли на приобретение колясок для Ульяны Шавуляк, Марата Сейтимова и Омара Турашева.

Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Сегодня в городском зоопарке юные алматинцы отмечают Международный день птиц



На празднование прибыли более 120 школьников – команды из каждого района, а также Станции юных натуралистов. В программе мероприятия – презентация команд-участников, развешивание на территории зоологического парка искусственных гнездовий, экоквест «Знатоки птиц». Ребята продемонстрировали практические и теоретические знания о биологических особенностях птиц. Каждая команда подготовила красочный плакат на тему «Редкие птицы Казахстана».

В конце праздника были подведены итоги городской программы «Птицеград», где определили победителей в номинации «Лучшие наблюдения за птицами», «Лучшая фотография птицы на кормушке», также отметили юных горожан, проявивших наибольшую активность в подкормке птиц зимой.

– Всего в мире существует более 8,5 тысячи видов птиц, – рассказала участникам праздника директор ГККП «Станция юных натуралистов» Зейнеп Аришева. – В Казахстане их обитает более 500, в Алматы – около 300 видов. Птицы всегда рядом с нами. Это прекрасно, что они продолжают радовать горожан, проживая в мегаполисе.

Цель мероприятия – воспитание у детей любви к родной природе, навыков бережного и ответственного отношения к ее обитателям. Организаторы праздника – Станция юных натуралистов (СЮН) Управления образования Алматы и ГККП «Зоологический парк».

Одна из первых природоохранных конвенций – Международная конвенция об охране птиц была подписана 1 апреля 1906 года.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Только за один рейд чиновники Алмалинского акимата привлекли к административной ответственности 42 торговца стройматериалами

– С наступлением весны активизировалась несанкционированная торговля в ареале рынка «Тастак», – говорит руководитель отдела предпринимательства и торговли Алмалинского акимата Ерден Хайруллин. – Минимум два раза в неделю работники нашего отдела вместе с полицейскими выходят в рейды на улицы Брусиловского, Прокофьева, Васнецова, Туркебаева, Ауэзова, Розыбакиева, где особенно часто можно увидеть людей, торгующих на тротуарах и в зеленой зоне улицы.

Кузова трех «КамАЗов» наполнились в этот день доверху песком, отсевом, мешками со строительными смесями и прочим незаконно реализуемым добром. Каждый продавец ссылался на тяжелое материальное положение, кричал и угрожал расправой чиновникам, но в протоколе о нарушении и о том, что со штрафом в 15 МРП согласен, расписывался.

– Одновременно с ликвидацией мест несанкционированной торговли мы начали рейды непосредственно в местах, для того установленных, проверяем регистрацию ИП и уплату налогов, – добавил Ерден Хайруллин.

Подобные рейды проходят и в других районах города. Акимат рекомендует горожанам не приобретать товары вне отведенных для того мест.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ