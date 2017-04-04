Новости Алматы

В Алматы появились первые пострадавшие от укусов клещей

В травматологические пункты Алматы уже обратились 13 пострадавших. Обычно пик активности иксодовых клещей приходится на май-июнь.

За аналогичный период прошлого года от их укуса пострадало 247 человек.



– Первые симптомы напоминают проявления гриппа: озноб, ломота в мышцах, артралгии, головная боль, слабость, вялость, могут наблюдаться рвота и судороги на фоне резкого подъема температуры тела, – говорит главный специалист отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Бибигуль Нургалиева. – При тяжелых формах заболевания отмечаются светобоязнь, нарушение сознания, психические расстройства, судороги, слабость в конечностях, паралич мышц шеи, рук и ног, который может привести к инвалидности.

Наиболее эффективным методом защиты от заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация, ее целесообразно проводить осенью и зимой, для того чтобы заранее обезопасить себя, создать специфический иммунитет против вируса. Посещение природного очага допускается не ранее чем через две недели после второй прививки. А также необходимо знать и соблюдать меры предосторожности по недопущению укусов клещей. При посещении природного очага необходимо использовать репелленты – вещества, отпугивающие клещей, проводить каждые два часа осмотр одежды, тела и вещей. Надевать плотно прилегающую одежду желательно светлых тонов, на которой заметен присосавшийся клещ. В случае укуса как можно скорее (в течение первых трех суток) необходимо обратиться в пункты серопрофилактики медицинских организаций города, где осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Это можно сделать в следующих лечебных учреждениях:

• Больница скорой неотложной помощи – обслуживает взрослое население Алмалинского района;

• Центральная городская клиническая больница – взрослое население Бостандыкского и Медеуского районов;

• Городская клиническая больница № 4 – взрослое население Турксибского и Жетысуского районов;

• Городская клиническая больница № 7 – взрослое население Ауэзовского, Алатауского и Наурызбайского районов;

• Центр детской неотложной медицинской помощи – обслуживает детей в возрасте до 14 лет включительно всех районов города.

Помощь здесь оказывается круглосуточно и бесплатно.

В целях ограничения численности клещей и предупреждения заболевания клещевым энцефалитом среди населения ежегодно в городе за счет средств республиканского бюджета проводится противоклещевая обработка территории. В текущем году проведение противоклещевой обработки территорий лесных и городских парков, скверов запланировано с 3 апреля, общей площадью 2354,17 га, и будет проводиться с учетом погодных условий – в сухую, недождливую погоду. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработка проводится в два тура.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Алматы состоялись торжественные проводы призывников на срочную службу

На сборном пункте городского Департамента обороны собрались 50 ребят, готовых выполнить свой главный долг перед Родиной. Проводить призывников в пограничные войска пришли родители и друзья. Новобранцы услышали много напутственных слов не только от близких людей, но и от представителей Вооруженных сил РК и представителей местных органов власти.

– Я рад приветствовать молодых защитников Родины, которым предстоит выполнить священный долг. Несите службу добросовестно, чтобы ваши родные могли гордиться вами. Желаю всем крепкого здоровья, – сказал руководитель аппарата акима Наурызбайского района Мирас Нысаналиев.

Торжественная часть завершилась небольшой концертной программой, подготовленной специально для этого случая. Своим выступлением собравшихся порадовали несколько творческих коллективов.

Напутственные слова призывникам сказали и родители, пожелавшие сыновьям благополучной службы и скорейшего возвращения домой. А представители акиматов Ауэзовского и Наурызбайского районов вручили ребятам памятные подарки.

Напомним, что в год уходят в армию около 2000 алматинских ребят.

Маргарита НЕЖДАНОВА

«Время разрушать барьеры»

Благотворительную акцию под таким названием организовал фонд Булата Утемуратова «Асыл Мирас». Мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме (РАС). Он был учрежден 10 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН. 2 апреля во всем мире главные здания и памятники крупных городов подсвечивают голубым светом, а в небо взлетают миллионы синих шаров в знак поддержки и внимания к особенным людям, которые несколько иначе воспринимают наш мир и нуждаются в помощи и заботе.

Во время акции каждый бесплатно прошел раннюю диагностику на признаки РАС. Также можно было пройти интерактивный тест на знание об аутизме, узнать больше о заболевании, понять, насколько важна ранняя диагностика, и избавиться от ложных стереотипов и надуманных страхов об аутизме, а затем отпустить свои страхи вместе с синими шарами.

– Цель подобных мероприятий – привлечь внимание общественности к проблеме аутизма и повысить осведомленность казахстанцев о необходимости раннего выявления заболевания, – говорит профессор медицины, председатель попечительского совета Алмаз Шарман. – Это можно сделать в специализированных аутизм-центрах «Асыл Мирас» или в других ближайших медицинских учреждениях, оказывающих подобные услуги.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

На главном судебном заседании по делу экс-руководителя БТА банка Мухтара Аблязова выявлена роль Ильяса Храпунова

Разбирательство в отношении Мухтара Аблязова и ряда бывших топ-менеджеров банка проходило в зале специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы. Экс-глава финансового института подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба, по данным Национального бюро по противодействию коррупции, превышает 7,5 миллиарда долларов США. В списке сообщников преступной схемы хищения средств значится и зять Аблязова Ильяс Храпунов.

Сам главный фигурант громкого дела, долгие годы скрывавшийся за рубежом, на скамье подсудимых отсутствовал. Его интересы представляла назначенный государством адвокат Анжелика Ажигулова. Обвинительный акт заслушали бывшие топы-менеджеры организации. В их числе председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления – председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов и директор по кредитованию Кайрат Садыков.

– Аблязов Мухтар Кабулович, Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич, Садыков Кайрат Аргынгазиевич подозреваются в том, что совершили преступления против собственности, общественной безопасности и общественного порядка, интересов службы в коммерческих организациях, а также в сфере экономической деятельности. Мамеш Садуакас Халықсоветулы подозревается в том, что совершил преступления против собственности в сфере экономической деятельности при нижеуказанных обстоятельствах, – зачитал документ представитель государственного обвинения Еркин Баймагамбетов.

По словам прокурора, преступный план Аблязова, возникший с приходом на руководящую должность в банке, отличался своей масштабностью.

– По расчетам Аблязова, прежде чем совершить хищение, он должен был привлечь в банк максимальные суммы займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения, – отметил государственный обвинитель.

Для реализации планов, как следует со слова прокурора, Аблязов поручил заместителям разработать схему действий, которая бы увеличила банковский капитал и привлекла крупные суммы инвестиций и вкладов. В результате финансовых махинаций капитал банка вырос с 38 миллиардов тенге в 2005 году до 304,5 миллиарда тенге в 2008-м. Создав иллюзию успеха банка, Аблязов привлек огромные средства инвесторов и вывел эти деньги из страны.

Часть похищенных средств отмывалась за рубежом отдельной преступной группой из числа руководителей и сотрудников английской компании «Ист Бридж Кэпитал Лимитед». Организация была зарегистрирована в 2003 году в Лондоне. Напрямую с финансовыми махинациями в Казахстане она связана не была, но руководство компании представляло доверенные партнеры Аблязова.

После того как финансовыми регуляторами и надзорными органами Казахстана были выявлены незаконные операции с денежными средствами, лидер ОПС Аблязов, руководители преступных групп и их участники выехали за пределы Казахстана. Преступное сообщество при этом не распалось, а было полностью переориентировано на сокрытие похищенных денег на территории иностранных государств при помощи офшорных компаний. Часть похищенных денег для дальнейшей легализации и отмывания Аблязов передал привлеченному в группу Ильясу Храпунову. Главной причиной включения Храпунова в сообщество послужил тот факт, что он не являлся субъектом уголовного расследования, проводимого правоохранительными органами Казахстана, России, Украины, Венгрии и других стран.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фонд Первого Президента РК открывает уникальную программу Smart Zholy для молодых программистов и стартаперов

Запустить свой проект в сотрудничестве с международными компаниями новаторы смогут на конкурсной основе. Десять финалистов получат возможность создать инновационные продукты в рамках двухнедельной программы в Сингапуре, одном из ведущих технологических хабов мира, и презентовать свой проект перед крупными азиатскими компаниями и венчурными фондами.

Smart Zholy уникален тем, что финалисты программы создадут проекты под непосредственным менторством экспертов мирового уровня с потенциалом развития на одном из самых крупных и динамично растущих рынков мира.

Базироваться казахстанские команды будут в центре сингапурской стартап-экосистемы – знаменитом Block 71. По возвращении в страну участники привнесут передовой опыт в развитие инновационной среды в Казахстане.

Программа Smart Zholy Фонда Первого Президента реализуется в партнерстве с ведущей стартап-площадкой в Юго-Восточной Азии – Echelon Asia Summit.

– Реализация Smart Zholy позволит создать новую площадку по выводу молодежных стартапов не только на казахстанский, но и глобальный рынок, выполняя таким образом задачи, поставленные Главой государства в Послании по ускоренной модернизации и построению цифровой экономики, – отметил исполнительный директор фонда Канат Джумабаев.

Для участия в программе необходимо подать заявку до 12 апреля. Информация о программе и заявочная форма размещены на веб-сайте www.fpp.kz.

Алия КАЗБАЕВА

С 1 по 10 апреля во всех регионах Казахстана проходит декадник по организации школьного питания

Все организации первичной медико-санитарной помощи страны проведут дни открытых дверей. В это время школьников и их родителей проконсультируют в медучреждениях диетологи. Кроме информации о здоровом питании медики будут определять у пришедших уровень сахара и холестерина в крови. В школах проведут занятия и тренинги по вопросам правильного режима питания. В Министерстве здравоохранения надеются, что таким образом повысится уровень информированности населения о рациональном и здоровом питании и привьются навыки культуры питания у школьников. Это в свою очередь позволит улучшить показатели их здоровья.

Нелли СТАСОВА

В дни школьных каникул юным алматинцам бесплатно показали кино

Благотворительный показ мультипликационного фильма прошел в кинотеатре Chaplin MEGA Park. Его организовали аппарат акима Алмалинского района совместно с районным филиалом партии «Нур Отан» в рамках партийного проекта «Бақытты балалық шақ». В кинозал пригласили детей из районного центра реабилитации и адаптации инвалидов, подростков, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, воспитанников центров досуга, малообеспеченных и многодетных семей.

Перед тем как погрузиться в сказочный мир с любимыми героями, ребята прошли мастер-класс под руководством директора дворового клуба «Арман» Магдалины Таксиди. Она рассказала детворе о безопасности и бдительности, умении не растеряться в чрезвычайной ситуации, защитить себя и своего товарища. Все вместе повторили номера телефонов экстренных служб и закрепили правила поведения в кинотеатре, куда нельзя опаздывать, где необходимо выключать мобильный телефон, не шуметь, не сорить, не ходить по залу во время сеанса.

Мероприятие организовано с целью развития у детей духовно-нравственных качеств, привития им любви к культуре и искусству.

Сауле РАХМЕТОВА

В Казахстане стартует ХII республиканский фестиваль детского творчества для детей с особыми потребностями «Жулдызай-2017»

Завтра начнутся отборочные туры по шести номинациям: вокальное, жестовое, инструментальное исполнение, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Участников, прошедших второй отборочный тур, ожидает насыщенная программа – выступление на главной сцене Алматы, мастер-классы, экскурсии, выставки, встреча с признанными мастерами сцены и, конечно, встречи с новыми друзьями.

Напомним, что фестиваль «Жулдызай» проводится ежегодно при поддержке Министерства образования и науки РК областными отделениями образования.

– Это совместная работа по развитию личности особых детей, их социальной и творческой интеграции, – говорит заместитель директора «Жулдызай» Алтынай Танибергенова. – Ребята с особыми потребностями имеют прекрасную возможность продемонстрировать таланты в творчестве и искусстве. За 11-летнюю историю в фестивале приняло участие более 30 000 детей со всех уголков Казахстана. Около 7000 ребятишек выступали на самых известных сценах столицы нашей страны. Многие из них поступили в творческие вузы. Республиканский фестиваль традиционно завершится гала-концертом 1 июня – в Международный день защиты детей. В этом году он состоится во Дворце Республики в Алматы.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ