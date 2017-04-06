Новости Алматы

Казахстанцы скорбят по погибшим и выражают поддержку пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга

Трагедия не обошла стороной Казахстан, среди погибших оказался 22-летний алматинец – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Максим Арышев.

«С прискорбием сообщаем, что числившийся пропавшим без вести гражданин Казахстана Максим Арышев скончался в результате террористического акта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Это большая трагедия для всех нас… МИД РК и казахстанские дипломаты в Санкт-Петербурге оказывают максимальное содействие и помощь родным Максима Арышева, в том числе по организации доставки его тела на родину. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима и всех жертв этого бесчеловечного преступления», – добавили в ведомстве.

В кратчайшие сроки компетентные органы установили личность террориста – им оказался уроженец Кыргызской Республики Акбаржон Джалилов.

Выявляя его связи и сферы деятельности, оперативники вышли на группу лиц из шести человек и арестовали их по подозрению в террористической деятельности.

По последней информации Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, среди задержанных граждан Казахстана нет.

ГКНБ Кыргызстана работает в тесном контакте с ФСБ России и оказывает коллегам всяческую поддержку в расследовании теракта в метро.

Обыски на квартире погибшего террориста никаких зацепок следствию не принесли.

Накануне в социальных сетях появилась информация о готовящихся новых терактах.

В связи с этим Национальный антитеррористический комитет (НАК) даже выступил с официальным опровержением.

«Правоохранительные органы в усиленном режиме ведут необходимую работу по обеспечению безопасности граждан и устранению возможных террористических угроз. В случае реальной опасности жизни и здоровью людей Антитеррористический комитет продолжит необходимую разъяснительную работу через СМИ», – заявляет НАК.

В правоохранительные органы Москвы и Петербурга постоянно поступают звонки о якобы заложенных на объектах транспорта взрывных устройствах. Например, накануне в северной столице из-за этого были экстренно закрыты несколько станций метро. В среду же кто-то вновь позвонил в полицию и «заминировал» «Сенную», из-за этого станция была закрыта на полтора часа, но сейчас уже работает в обычном режиме.

А в Москве точно таким же образом кто-то поступил и с Курским вокзалом. В результате утром он был эвакуирован, пассажиров, которые подъезжали к вокзалу на электричках, высаживали на близлежащих станциях.

на проходящей встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ Президент России Владимир Путин заявил:

– Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак. Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что помимо терроризма есть много и других угроз для наших стран. Среди них – организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

Путин подчеркнул, что спецслужбы стран Содружества эффективно сотрудничают.

Вместе с тем в метро Алматы сразу же после случившегося в Санкт- Петербурге были введены повышенные меры безопасности. А в метрополитенах России и в больших городах говорят о введении «красного уровня» террористической угрозы.



Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

В Алматы обсудили проблемы предпринимателей

Вопросы, касающиеся выписки электронных счетов-фактур, противодействия коррупции и проблем в околотаможенной сфере, рассмотрели участники очередного заседания консультативного совета при городском Департаменте госдоходов. Для решения актуальных задач представители бизнес-сообщества Алматы встретились в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Было отмечено, что на 30 марта в городе зарегистрировано 109 844 юридических лица и 154 943 индивидуальных предпринимателя, из них действующих – 84 340 и 107 642 соответственно.

Общие поступления в бюджет составили 448,8 млрд тенге, что на 57,2 млрд тенге больше поступлений за аналогичный период прошлого года. По налоговым и таможенным платежам, входящим в компетенцию органов государственных доходов, поступления в республиканский бюджет составили 321,7 млрд тенге, в местный – 88,9 млрд тенге.

В числе принимаемых мер по противодействию коррупции в органах государственных доходов – снижение контакта с налогоплательщиками путем расширения количества предоставляемых услуг в электронной форме, установка веб-камер и внедрение практики электронных очередей, а также выработка мер по результатам служебных расследований.

Всего за прошлый год городские центры оказания услуг обслужили более 565 тысяч налогоплательщиков. Вместе с тем увеличилось количество электронных пользователей, которые получают государственные услуги в электронном виде через egov.kz, «Кабинет налогоплательщика», «Е-лицензирование» и через Госкорпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).

Количество оказанных государственных услуг за 2016 год составило более 3 628 802, из них в электронном виде 86,5%. Сегодня прием налоговой отчетности на 95% производится в электронном виде, что характеризует уровень информатизации.

В ходе заседания сообщалось, что обязательство по выписке счетов-фактур в электронной форме будет внедряться поэтапно: до 2018 года – участники околотаможенной сферы, с 2018 года – крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, и с 2019 года – все плательщики НДС.

Подводя итоги заседания, руководитель Департамента госдоходов Алматы Марат Султангазиев отметил важность получения обратной связи от предпринимателей города посредством взаимного сотрудничества с бизнес-сообществом, а также актуальность вынесенных на заседание вопросов и проблем.

Виктор АНДРЕЕВ

В Астане состоялась встреча председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с генераль ным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым

Стороны обсудили ход подготовки к Международной специализированной выставке, а также предстоящий Саммит глав государств – членов ШОС, который будет проводить свою работу в столице Казахстана в день открытия выставки.

«Этот Саммит ШОС будет историческим. Главная особенность заключается в том, что 9 июня вечером мы будем иметь в Астане другую, более сильную организацию», – отметил генсек ШОС. В своей речи Рашид Алимов добавил, что для ШОС было принципиально важно иметь свой павильон, чтобы продемонстрировать вклад организации в улучшение окружающей среды и поддержку экологических программ.

В преддверии выставки ШОС проведет презентацию выставки и своего павильона в Китае.

Генеральный секретарь поблагодарил Ахметжана Есимова за стратегическое расположение павильона ШОС, который будет находиться рядом с двумя главными игроками организации.

Отметим, что специальный день ШОС в рамках выставки состоится 27 августа.

Тем временем Всемирный конгресс инженеров и ученых пройдет в рамках деловой программы EXPO-2017.

Работа конгресса под лейтмотивом «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации» будет проходить два дня, 19 и 20 июня 2017 года, в Астане.

Конгресс высокого уровня проводится впервые не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. В его работе примут участие более 1000 делегатов из 50 стран мира, в числе которых лауреаты Нобелевской и Международной премии «Глобальная энергия», известные эксперты, ведущие ученые и представители мировых энергетических компаний.

Работа конгресса направлена на поиск новых решений глобальных энергетических проблем, подготовку кадров, технологий, разработок и инноваций.

Международная специализированная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе нее ожидается порядка 5 миллионов посещений.

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Масдарский институт науки и технологий будет сотрудничать с EXPO-2017

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов принял ректора Масдарского института науки и технологий доктора Бехжат аль-Юсуф.

По версии всемирно известной бизнес-школы INSEAD доктор Бехжат аль-Юсуф входит в десятку самых влиятельных женщин ОАЭ и возглавляет Арабский фонд науки и технологий.

В ходе встречи Бехжат аль-Юсуф проявила интерес к участию молодежи в Международной специализированной выставке и наследию после завершения проекта. Она добавила, что тема зеленой энергетики является одим из основных направлений в образовательной программе института.

«Тематика выставки будет раскрыта и в специальных павильонах. А также самые лучшие мировые практики будут представлены в отдельном павильоне, который называется «Зона лучшей практики». После проведения выставки на базе международных павильонов будет организован образовательный центр, где молодые люди смогут изучать тематику», – отметил Ахметжан Есимов.

Кроме того, председатель правления подчеркнул, что национальная компания получает множество предложений от школьников и студентов.

По завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Азат АЛТЫБАЕВ

Международная книжная выставка проходит в Алматы

Ежегодно в одном из павильонов Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» собираются издатели, авторы, представители библиотек и книжных магазинов. В рамках международной книжной и полиграфической выставки «По Великому шелковому пути» они обмениваются опытом, обсуждают актуальные вопросы и проблемы. Интересна эта выставка и посетителям, которые могут ознакомиться с книжными новинками – от художественной литературы до учебников и периодических изданий.

В этом году выставка проходит уже в девятый раз. Ее главная цель – популяризация современной казахстанской литературы. Кроме того, издания различной тематики на выставке представили ведущие издательства России, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Турции и других стран. В рамках книжного форума состоятся встречи с известными писателями, в том числе Олжасом Сулейменовым, Мухтаром Шахановым, Ермеком Турсуновым, Ролланом Сейсенбаевым и другими мастерами слова. Посетить эти семинары могут все желающие.

Также состоятся семинары и круглые столы, в ходе которых представители издательского бизнеса обсудят насущные вопросы и проблемы. Для самых маленьких посетителей организаторы разработали детскую программу, которая включает в себя литературные игры, загадки, чтение стихотворений и так далее.

Помимо всего вышеперечисленного впервые в рамках выставки пройдет международный шахматный турнир с участием гроссмейстеров из Казахстана, Украины и Грузии. Посоревноваться с ними смогут все желающие.

Выставка продлится до 9 апреля. Она проходит ежедневно в павильоне № 9. Сегодня она работает с 11.00 до 18.00, завтра посетить книжный форум желающие могут с 10.00 до 18.00. В завершающий день он будет работать с 10.00 до 16.00. Вход свободный.

Елена СОКОЛОВА

Противоклещевой обработке в Алматы подлежат территории общей площадью 2354,17 га

Ежегодные дезинсекционные работы проводятся для ограничения численности насекомых и предупреждения заболевания клещевым энцефалитом среди населения.

По словам специалистов, для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура. В текущем году они начнутся в начале апреля с учетом погодных условий, а именно, в сухую, не дождливую погоду на территориях лесных, городских парков и скверов.

Дезинсекционные мероприятия осуществляются профессионально подготовленными специалистами. Сформированные бригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом и эффективными дезинсекционными препаратами.

С наступлением весны и активизацией клещей и других насекомых всем руководителям предприятий, организаций и жителям частного сектора и владельцам дачных участков рекомендуется производить механичесткую очистку территории от сухостоя и валежника с проведением дезинсекционных обработок.

Все необходимые процедуры выполняют сотрудники дезинсекционных фирм, имеющих разрешение на данный вид деятельности на платной основе.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 233-64-66, 383-37-40, 382-36-52 и 382-35-55.

Виктор АНДРЕЕВ

В сквере за кинотеатром «Сары-Арка» прошел флешмоб молодежи

Акция, состоявшаяся в рамках 25-летия государственных символов Республики Казахстан, посвящена их популяризации.

Синхронно и слаженно продемонстрировали отработанные движения студенты колледжа сервисного обслуживания, государственного колледжа энергетики и электронных технологий, государственного колледжа новых технологий, многопрофильного колледжа, строительно-технического колледжа, гуманитарно-педагогического колледжа № 2, государственного политехнического колледжа. Всего 200 человек.

Так своеобразно через танцевально-спортивные номера участники акции выразили чувство патриотизма и гордости за Родину и государственные символы страны.

В завершение встречи все участники были награждены благодарственными письмами.

Алия КАЗБАЕВА





В Алмалинском районе прошёл благотворительный показ спектакля «Вкус домашнего хлеба»

Воспитанники малоимущих и многодетных семей посмотрели постановку «Вкус домашнего хлеба» в Казахском государственном академическом драматическом театре имени М. Ауэзова.

В основе сюжета спектакля Великая Отечественная война – одна из героических страниц в истории нашей страны. Этот период времени был проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости народа, поэтому интерес к нему не случаен. Спектакль «Вкус домашнего хлеба» раскрывает одну из самых трагических страниц прошлого – депортацию или насильственное переселение народов.

Трудно было бы выжить в условиях сильнейшего морального надлома и физических тягот, если бы не поддержка и сочувствие местного населения – казахского народа, который тепло и гостеприимно встретил переселенцев.

Мероприятие организовано аппаратом акима района и районным филиалом партии «Нур Отан» в рамках партийного проекта «Бақытты балалық шақ».

Сауле РАХМЕТОВА

В Алатауском районе прошло заседание, посвященное борьбе с коррупцией

Встреча состоялась в стенах школы № 26. В ней приняли участие руководитель отдела антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью городского департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Максатхан Анапин, заместитель акима района Маржан Балбаева, начальник районного отдела управления образования Карлыгаш Акмурзаева, а также представители районных учреждений здравоохранения и образования.

– В нашем обществе нет места коррупции. Только объединив все силы, мы можем побороть явление, которое порочит общество. Сегодня нужно активно работать с молодежью, действовать через средства массовой информации и социальные сети, проводить различные антикоррупционные акции, – сказал Максатхан Анапин.

С докладами также выступили заместитель акима Маржан Балбаева и руководитель районного отдела управления образования Карлыгаш Акмурзаева.

Встречу завершил показ фильма, посвященного антикоррупционным мерам.

Маргарита НЕЖДАНОВА

В Жетысуском районе масштабно отметили юбилей местного совета ветеранов

Эта ветеранская организация была создана ровно 30 лет назад. За годы ее существования активисты организовали много различных праздников, акций, интересных встреч. Жизнь здесь кипит и сегодня. О каждом ветеране помнят, оказывают им помощь. Большое внимание уделяется и организации досуга. Ветераны бесплатно посещают театры, кино, музеи, спортивные объекты, и все благодаря районному совету ветеранов.

На юбилейном торжестве собрались представители районных ветеранских организаций, общественные деятели, артисты.

– 30-летие ветеранской организации – очень важная дата. То, что объединение просуществовало столько лет и продолжает здравствовать сегодня, говорит о его нужности, о том, что ветеранам очень важно вести активную общественную жизнь, знать, чем дышит район и весь город в целом. Желаю всем собравшимся крепкого здоровья и благополучия, – сказал председатель городского Совета ветеранов Еренгаип Шайхутдинов.

Торжественная часть праздника завершилась вручением благодарственных писем и грамот всем активистам. Знаменательно, что 30-летие районной ветеранской организации совпало с 80-летием ее руководителя Сании Умралиевой, которая стоит во главе объединения с 2002 года и неоднократно награждалась грамотами за общественную работу.

После официальной части состоялся концерт с участием творческих коллективов, встреча завершилась праздничным обедом.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА