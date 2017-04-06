06 апреля 2017 В городе 39-06.04.2017 34

Новости Алматы

Казахстанцы скорбят по погибшим и выражают поддержку пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга

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Трагедия не обошла стороной Казахстан, среди погибших оказался 22-летний алматинец – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Максим Арышев.
«С прискорбием сообщаем, что числившийся пропавшим без вести гражданин Казахстана Максим Арышев скончался в результате террористического акта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Это большая трагедия для всех нас… МИД РК и казахстанские дипломаты в Санкт-Петербурге оказывают максимальное содействие и помощь родным Максима Арышева, в том числе по организации доставки его тела на родину. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима и всех жертв этого бесчеловечного преступления», – добавили в ведомстве.
В кратчайшие сроки компетентные органы установили личность террориста – им оказался уроженец Кыргызской Республики Акбаржон Джалилов.
Выявляя его связи и сферы деятельности, оперативники вышли на группу лиц из шести человек и арестовали их по подозрению в террористической деятельности.
По последней информации Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, среди задержанных граждан Казахстана нет.
ГКНБ Кыргызстана работает в тесном контакте с ФСБ России и оказывает коллегам всяческую поддержку в расследовании теракта в метро.
Обыски на квартире погибшего террориста никаких зацепок следствию не принесли.
Накануне в социальных сетях появилась информация о готовящихся новых терактах.
В связи с этим Национальный антитеррористический комитет (НАК) даже выступил с официальным опровержением.
«Правоохранительные органы в усиленном режиме ведут необходимую работу по обеспечению безопасности граждан и устранению возможных террористических угроз. В случае реальной опасности жизни и здоровью людей Антитеррористический комитет продолжит необходимую разъяснительную работу через СМИ», – заявляет НАК.
В правоохранительные органы Москвы и Петербурга постоянно поступают звонки о якобы заложенных на объектах транспорта взрывных устройствах. Например, накануне в северной столице из-за этого были экстренно закрыты несколько станций метро. В среду же кто-то вновь позвонил в полицию и «заминировал» «Сенную», из-за этого станция была закрыта на полтора часа, но сейчас уже работает в обычном режиме.
А в Москве точно таким же образом кто-то поступил и с Курским вокзалом. В результате утром он был эвакуирован, пассажиров, которые подъезжали к вокзалу на электричках, высаживали на близлежащих станциях.
на проходящей встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ Президент России Владимир Путин заявил:
– Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак. Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге.
Он напомнил, что помимо терроризма есть много и других угроз для наших стран. Среди них – организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.
Путин подчеркнул, что спецслужбы стран Содружества эффективно сотрудничают.
Вместе с тем в метро Алматы сразу же после случившегося в Санкт- Петербурге были введены повышенные меры безопасности. А в метрополитенах России и в больших городах говорят о введении «красного уровня» террористической угрозы.

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Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

 

В Алматы обсудили проблемы предпринимателей

Вопросы, касающиеся выписки электронных счетов-фактур, противодействия коррупции и проблем в околотаможенной сфере, рассмотрели участники очередного заседания консультативного совета при городском Департаменте госдоходов. Для решения актуальных задач представители бизнес-сообщества Алматы встретились в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».
Было отмечено, что на 30 марта в городе зарегистрировано 109 844 юридических лица и 154 943 индивидуальных предпринимателя, из них действующих – 84 340 и 107 642 соответственно.
Общие поступления в бюджет составили 448,8 млрд тенге, что на 57,2 млрд тенге больше поступлений за аналогичный период прошлого года. По налоговым и таможенным платежам, входящим в компетенцию органов государственных доходов, поступления в республиканский бюджет составили 321,7 млрд тенге, в местный – 88,9 млрд тенге.
В числе принимаемых мер по противодействию коррупции в органах государственных доходов – снижение контакта с налогоплательщиками путем расширения количества предоставляемых услуг в электронной форме, установка веб-камер и внедрение практики электронных очередей, а также выработка мер по результатам служебных расследований.
Всего за прошлый год городские центры оказания услуг обслужили более 565 тысяч налогоплательщиков. Вместе с тем увеличилось количество электронных пользователей, которые получают государственные услуги в электронном виде через egov.kz, «Кабинет налогоплательщика», «Е-лицензирование» и через Госкорпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).
Количество оказанных государственных услуг за 2016 год составило более 3 628 802, из них в электронном виде 86,5%. Сегодня прием налоговой отчетности на 95% производится в электронном виде, что характеризует уровень информатизации.
В ходе заседания сообщалось, что обязательство по выписке счетов-фактур в электронной форме будет внедряться поэтапно: до 2018 года – участники околотаможенной сферы, с 2018 года – крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, и с 2019 года – все плательщики НДС.
Подводя итоги заседания, руководитель Департамента госдоходов Алматы Марат Султангазиев отметил важность получения обратной связи от предпринимателей города посредством взаимного сотрудничества с бизнес-сообществом, а также актуальность вынесенных на заседание вопросов и проблем.
Виктор АНДРЕЕВ

 

В Астане состоялась встреча председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с генераль ным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым

Стороны обсудили ход подготовки к Международной специализированной выставке, а также предстоящий Саммит глав государств – членов ШОС, который будет проводить свою работу в столице Казахстана в день открытия выставки.
«Этот Саммит ШОС будет историческим. Главная особенность заключается в том, что 9 июня вечером мы будем иметь в Астане другую, более сильную организацию», – отметил генсек ШОС. В своей речи Рашид Алимов добавил, что для ШОС было принципиально важно иметь свой павильон, чтобы продемонстрировать вклад организации в улучшение окружающей среды и поддержку экологических программ.
В преддверии выставки ШОС проведет презентацию выставки и своего павильона в Китае.
Генеральный секретарь поблагодарил Ахметжана Есимова за стратегическое расположение павильона ШОС, который будет находиться рядом с двумя главными игроками организации.
Отметим, что специальный день ШОС в рамках выставки состоится 27 августа.
Тем временем Всемирный конгресс инженеров и ученых пройдет в рамках деловой программы EXPO-2017.
Работа конгресса под лейтмотивом «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации» будет проходить два дня, 19 и 20 июня 2017 года, в Астане.
Конгресс высокого уровня проводится впервые не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. В его работе примут участие более 1000 делегатов из 50 стран мира, в числе которых лауреаты Нобелевской и Международной премии «Глобальная энергия», известные эксперты, ведущие ученые и представители мировых энергетических компаний.
Работа конгресса направлена на поиск новых решений глобальных энергетических проблем, подготовку кадров, технологий, разработок и инноваций.
Международная специализированная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе нее ожидается порядка 5 миллионов посещений.
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Масдарский институт науки и технологий будет сотрудничать с EXPO-2017
Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов принял ректора Масдарского института науки и технологий доктора Бехжат аль-Юсуф.
По версии всемирно известной бизнес-школы INSEAD доктор Бехжат аль-Юсуф входит в десятку самых влиятельных женщин ОАЭ и возглавляет Арабский фонд науки и технологий.
В ходе встречи Бехжат аль-Юсуф проявила интерес к участию молодежи в Международной специализированной выставке и наследию после завершения проекта. Она добавила, что тема зеленой энергетики является одим из основных направлений в образовательной программе института.
«Тематика выставки будет раскрыта и в специальных павильонах. А также самые лучшие мировые практики будут представлены в отдельном павильоне, который называется «Зона лучшей практики». После проведения выставки на базе международных павильонов будет организован образовательный центр, где молодые люди смогут изучать тематику», – отметил Ахметжан Есимов.
Кроме того, председатель правления подчеркнул, что национальная компания получает множество предложений от школьников и студентов.
По завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Азат АЛТЫБАЕВ

 

Международная книжная выставка проходит в Алматы

Ежегодно в одном из павильонов Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» собираются издатели, авторы, представители библиотек и книжных магазинов. В рамках международной книжной и полиграфической выставки «По Великому шелковому пути» они обмениваются опытом, обсуждают актуальные вопросы и проблемы. Интересна эта выставка и посетителям, которые могут ознакомиться с книжными новинками – от художественной литературы до учебников и периодических изданий.
В этом году выставка проходит уже в девятый раз. Ее главная цель – популяризация современной казахстанской литературы. Кроме того, издания различной тематики на выставке представили ведущие издательства России, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Турции и других стран. В рамках книжного форума состоятся встречи с известными писателями, в том числе Олжасом Сулейменовым, Мухтаром Шахановым, Ермеком Турсуновым, Ролланом Сейсенбаевым и другими мастерами слова. Посетить эти семинары могут все желающие.
Также состоятся семинары и круглые столы, в ходе которых представители издательского бизнеса обсудят насущные вопросы и проблемы. Для самых маленьких посетителей организаторы разработали детскую программу, которая включает в себя литературные игры, загадки, чтение стихотворений и так далее.
Помимо всего вышеперечисленного впервые в рамках выставки пройдет международный шахматный турнир с участием гроссмейстеров из Казахстана, Украины и Грузии. Посоревноваться с ними смогут все желающие.
Выставка продлится до 9 апреля. Она проходит ежедневно в павильоне № 9. Сегодня она работает с 11.00 до 18.00, завтра посетить книжный форум желающие могут с 10.00 до 18.00. В завершающий день он будет работать с 10.00 до 16.00. Вход свободный.
Елена СОКОЛОВА

 

Противоклещевой обработке в Алматы подлежат территории общей площадью 2354,17 га
Ежегодные дезинсекционные работы проводятся для ограничения численности насекомых и предупреждения заболевания клещевым энцефалитом среди населения.
По словам специалистов, для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура. В текущем году они начнутся в начале апреля с учетом погодных условий, а именно, в сухую, не дождливую погоду на территориях лесных, городских парков и скверов.
Дезинсекционные мероприятия осуществляются профессионально подготовленными специалистами. Сформированные бригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом и эффективными дезинсекционными препаратами.
С наступлением весны и активизацией клещей и других насекомых всем руководителям предприятий, организаций и жителям частного сектора и владельцам дачных участков рекомендуется производить механичесткую очистку территории от сухостоя и валежника с проведением дезинсекционных обработок.
Все необходимые процедуры выполняют сотрудники дезинсекционных фирм, имеющих разрешение на данный вид деятельности на платной основе.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 233-64-66, 383-37-40, 382-36-52 и 382-35-55.
Виктор АНДРЕЕВ

 

В сквере за кинотеатром «Сары-Арка» прошел флешмоб молодежи

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Акция, состоявшаяся в рамках 25-летия государственных символов Республики Казахстан, посвящена их популяризации.
Синхронно и слаженно продемонстрировали отработанные движения студенты колледжа сервисного обслуживания, государственного колледжа энергетики и электронных технологий, государственного колледжа новых технологий, многопрофильного колледжа, строительно-технического колледжа, гуманитарно-педагогического колледжа № 2, государственного политехнического колледжа. Всего 200 человек.
Так своеобразно через танцевально-спортивные номера участники акции выразили чувство патриотизма и гордости за Родину и государственные символы страны.
В завершение встречи все участники были награждены благодарственными письмами.
Алия КАЗБАЕВА

В Алмалинском районе прошёл благотворительный показ спектакля «Вкус домашнего хлеба»
Воспитанники малоимущих и многодетных семей посмотрели постановку «Вкус домашнего хлеба» в Казахском государственном академическом драматическом театре имени М. Ауэзова.
В основе сюжета спектакля Великая Отечественная война – одна из героических страниц в истории нашей страны. Этот период времени был проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости народа, поэтому интерес к нему не случаен. Спектакль «Вкус домашнего хлеба» раскрывает одну из самых трагических страниц прошлого – депортацию или насильственное переселение народов.
Трудно было бы выжить в условиях сильнейшего морального надлома и физических тягот, если бы не поддержка и сочувствие местного населения – казахского народа, который тепло и гостеприимно встретил переселенцев.
Мероприятие организовано аппаратом акима района и районным филиалом партии «Нур Отан» в рамках партийного проекта «Бақытты балалық шақ».
Сауле РАХМЕТОВА

 

В Алатауском районе прошло заседание, посвященное борьбе с коррупцией
Встреча состоялась в стенах школы № 26. В ней приняли участие руководитель отдела антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью городского департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Максатхан Анапин, заместитель акима района Маржан Балбаева, начальник районного отдела управления образования Карлыгаш Акмурзаева, а также представители районных учреждений здравоохранения и образования.
– В нашем обществе нет места коррупции. Только объединив все силы, мы можем побороть явление, которое порочит общество. Сегодня нужно активно работать с молодежью, действовать через средства массовой информации и социальные сети, проводить различные антикоррупционные акции, – сказал Максатхан Анапин.
С докладами также выступили заместитель акима Маржан Балбаева и руководитель районного отдела управления образования Карлыгаш Акмурзаева.
Встречу завершил показ фильма, посвященного антикоррупционным мерам.
Маргарита НЕЖДАНОВА

 

В Жетысуском районе масштабно отметили юбилей местного совета ветеранов

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Эта ветеранская организация была создана ровно 30 лет назад. За годы ее существования активисты организовали много различных праздников, акций, интересных встреч. Жизнь здесь кипит и сегодня. О каждом ветеране помнят, оказывают им помощь. Большое внимание уделяется и организации досуга. Ветераны бесплатно посещают театры, кино, музеи, спортивные объекты, и все благодаря районному совету ветеранов.
На юбилейном торжестве собрались представители районных ветеранских организаций, общественные деятели, артисты.
– 30-летие ветеранской организации – очень важная дата. То, что объединение просуществовало столько лет и продолжает здравствовать сегодня, говорит о его нужности, о том, что ветеранам очень важно вести активную общественную жизнь, знать, чем дышит район и весь город в целом. Желаю всем собравшимся крепкого здоровья и благополучия, – сказал председатель городского Совета ветеранов Еренгаип Шайхутдинов.
Торжественная часть праздника завершилась вручением благодарственных писем и грамот всем активистам. Знаменательно, что 30-летие районной ветеранской организации совпало с 80-летием ее руководителя Сании Умралиевой, которая стоит во главе объединения с 2002 года и неоднократно награждалась грамотами за общественную работу.
После официальной части состоялся концерт с участием творческих коллективов, встреча завершилась праздничным обедом.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА