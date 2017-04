Новости Алматы

Аким Алматы с рабочей поездкой посетил Японию

В рамках рабочей поездки аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с представителями деловых кругов Японии, а также с мэром Токио госпожой Юрико Койке.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в инвестиционной и торгово-экономической сферах, а также в области развития городской среды.

Мэр Токио отметила высокий уровень проведения Всемирной зимней Универсиады в Алматы, а также выразила уверенность в успехе международной выставки EXPO-2017 в Астане.

– Мне довелось побывать в Алматы, город произвел на меня приятное впечатление, с ним у меня связаны самые теплые чувства. Думаю, что ваш визит придаст новый толчок в укреплении наших взаимоотношений, – отметила Юрико Койке.

Детали реализации второго этапа проекта по строительству метизного завода Tokyo Rope Almaty в индустриальной зоне Алатауского района аким Алматы рассмотрел с председателем правления компании Tokyo Seiko MFG Шигето Танакой. Запуск первого японского завода по производству стальных изделий в Алматы компании Tokyo Rope состоялся в ходе телемоста из Японии с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева в ноябре прошлого года.

В ходе встречи с руководством The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG, входящим в десятку лучших банков в мировом рейтинге, Бауыржан Байбек заручился поддержкой крупнейшего финансового конгломерата в реализации совместных проектов в Алматы.

Он также посетил Токийский центр управления дорожным движением. Зарубежный опыт, заслуживающий внимания, вдохновил главу Алматы на создание и у нас аналогичного центра управления городским трафиком в рамках проекта «Смарт сити». Теперь Центру развития Алматы предстоит провести аналитические расчеты для реализации этой возможности.

Также на основе опыта японских друзей холдинг «Алматы Су» совместно с компанией YYS International Pte рассмотрят возможность локализации производства коагулянтных гранул по очистке воды.

Алматинская делегация также посетила офис Mitsui & Co – одной из наиболее диверсифицированных мировых корпораций, ведущих деятельность в сфере торговли, инвестирования и предоставления услуг, а также ознакомилась с деятельностью исследовательского центра сейсмологии компании Shimizu.

Кроме того, в рамках расширения партнерских отношений аким Алматы встретился с делегацией из Швейцарии во главе с заместителем директора Торгово-промышленной палаты кантона Тичино Марко Пассалией.

Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурных связей. По словам Марко Пассалии, важным шагом на пути укрепления взаимного сотрудничества стало подписание в мае прошлого года меморандума между Алматы и Лугано.

– Мы приехали, чтобы обсудить возможность реализации конкретных проектов в области переработки ТБО, повышения эффективности системы электроэнергетики, а также ряда проектов в культурно-туристическом направлении. Думаю, что мы можем значительно расширить сферы взаимодействия, – сказал Марко Пассалия.

Он также отметил, что на международной выставке EXPO-2017 в Астане Швейцария будет представлена несколькими энергетическими компаниями.

– Это важный для нас шаг в целом и дополнительная возможность обсудить некоторые проекты по Алматы, – отметил зарубежный гость.

В ходе встречи швейцарской делегации представили потенциал локализации производства иностранными компаниями на территории Индустриальной зоны и СЭЗ «ПИТ». Также аким мегаполиса пригласил швейцарские туристские компании принять участие в международной выставке KITF «Туризм и путешествия», которая пройдет в Алматы с 19 по 21 апреля.

Общественная нагрузка

Вчера на расширенном совещании президиума общественного совета были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности госорганов. Но в начале председательствующий Рахман Алшанов отчитался перед журналистами о работе совета в минувшем году.

– В первый год нашей работы мы создали структуру деятельности всех членов совета, их взаимодействия с обществом по всем направлениям, – отметил председатель. – Сегодня мы можем говорить о том, что заработал механизм сотрудничества с властными структурами. Аким города Бауыржан Байбек активно поддержал нашу работу и отметил, что создание в Алматы Общественного совета города (ОСГ) себя оправдало. Мы стоим на страже интересов горожан и будем продолжать это дело.

В сухие сводки отчета вошли следующие цифры: количество заседаний членов совета, собиравшихся пять раз, 11 заседаний президиума ОСГ и 59 мероприятий его различных комиссий. Они проводили общественные слушания и выработали 67 рекомендаций нормативных правовых актов, дали четыре экспертных заключения.

Рахман Алшанов рассказал, как порой непросто решаются, казалось бы, очевидные проблемы. Членами совета был поднят вопрос о педофилии в детском доме. Они в прошлом году подняли на ноги все структурные подразделения акимата и правоохранителей, но виновные пока не найдены. Также на стадии рассмотрения находится вопрос о назначении инвалидности с детства.

– В настоящее время ребенку, родившемуся с инвалидностью, она присваивается только с трех лет. Мы поддерживаем предложение о назначении инвалидности с момента рождения, – сказал Рахман Алшанов.

Посетовали члены совета на то, что в ЧС до сих пор не созданы посты наблюдения за ситуацией, не отрегулирован порядок парковки автомобилей в городской черте, пока что происходит неразбериха с закупом лекарств по госсписку, и на другие проблемы большого города. При этом отметили, что чиновники стали более открытыми для диалога как с членами совета, так и с горожанами.

Присутствующие на брифинге представители общественности обратились к председателю с просьбами более оперативно оповещать горожан о планах и делах совета, включиться в работу по оздоровлению криминогенной обстановки, взять на особый контроль проблемы пожилых граждан и активнее защищать права потребителей.

Кроме того, в ходе брифинга с отчетами выступили председатели комиссий по организации платных автостоянок (автопарковок) города и работе ветеринарных служб Алматы.

В рабочем порядке президиум ОСГ рассмотрел вопрос о порядке предоставления отчетов городских управлений по достижению целевых индикаторов развития города и их взаимодействию с общественным советом. А также заслушал и обсудил отчеты акимов трех районов: Турксибского, Наурызбайского и Алмалинского.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

Общественные слушания

Организатор мероприятия: Общественный совет г. Алматы.

Наименование мероприятия: общественные слушания по вопросу реализации государственных программ поддержки бизнеса в г. Алматы.

Дата и время проведения: 13 апреля 2017 г. в 10.00.

Место проведения: пр. Достык, 52, гостиница «Казахстан», зал «Алтын Емел».

Общественные слушания посвящены обсуждению вопроса о ходе реализации и исполнения государственных программ в контексте реализации программы развития «Алматы-2020», исходя из одного приоритета развития «Город для бизнеса и частного капитала», а также будет предоставлена следующая информация:

– анализ по налоговым поступлениям в бюджет от бизнеса за 2015–2016 гг.;

– информация о предоставлении услуг от банков второго уровня для бизнеса по г. Алматы;

– информация по внешнему анализу коррупционных рисков для развития бизнеса по г. Алматы;

– другая информация.

Приглашаем журналистов и других заинтересованных лиц принять участие и выступить с информацией на данном мероприятии.

Участники общественных слушаний: члены Общественного совета г. Алматы, представители государственных органов, Палаты предпринимателей г. Алматы, филиала фонда «Даму» по г. Алматы, НПО, СМИ.

По всем вопросам можете обратиться по следующим координатам: +7(727)267-01-27, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Возведение административного центра Наурызбайского района идет по графику

К такому выводу пришли члены комиссии при депутатской фракции партии «Нур Отан» в маслихате Алматы. Выездное заседание состоялось в рамках реализации партийного контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств и средств, выделенных из Национального фонда РК на реализацию государственной программы «Нұрлы жер».

Комиссия под председательством Амиржана Набиева ознакомилась с ходом первой очереди строительства инженерных сетей и сооружений жилого района и многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенных в Наурызбайском районе.

Временным гидом для ревизоров выступил директор подрядной организации ТОО «АГС-Пласт» Рустем Жакпанов. О подробно рассказал им о степени готовности инженерных сетей и сооружений жилого района и многоэтажной застройки с объектами обслуживания. Так, на эти цели выделено 1 825,848 млн тенге, из них сегодня уже освоено 1 704,6 млн тенге. При этом подрядчик заверил, что все работы проводятся в соответствии с графиком и выделенные средства осваиваются своевременно. Общая квадратура всего административного блока составляет 16 400 квадратных метров.

Депутат городского маслихата Амиржан Набиев в свою очередь подчеркнул, что со стороны партии «Нур Отан» и народных избранников идет жесткий контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на такие важные объекты. Также он напомнил о недопущении срывов и отставаний от графика, а также снижения качества проводимых работ.

В свою очередь руководитель городского Управления строительства Нурбол Нурсагатов дополнил, что в новом деловом центре района возводятся здания ЦОНа, прокуратуры и Управления государственных доходов. Уже нынешней осенью строители обязуются сдать в эксплуатацию поликлинику на 500 посещений в смену и школу на 1200 мест, строящиеся в мкр. Акжар. В данный момент в здании РОВД идут отделочные работы, объект подключен к теплоснабжению. График их завершения намечен на конец апреля.

Председатель комиссии поинтересовался: произведены ли на данной территории геологические и геодезические изыскания и что показали грунты? Настолько ли хороши результаты, чтобы быть спокойными, что здания, возведенные на этой территории, не «поплывут»? Руководитель строительного управления доложил, что грунты здесь не просадочные, земля проверена от и до, сам проект достойно выдержал и получил госэкспертизу. Над его реализацией осуществляется авторский надзор. Освоение денежных средств по программе «Нурлы жол» идет по графику.

В целом Нурбол Нурсагатов сообщил, что в настоящее время успешно продолжается пробивка проспекта Абая в район. И действительно, членам комиссии показался предвестником ближайшей транспортной перспективы надземный пешеходный переход, пока единственный на этом участке.

– Все коммуникации на вверенной нам территории на сто процентов подведены, – продолжает Нурбол Нурсагатов. – До конца апреля мы план для себя расписали, у нас с подрядчиком есть четкое понимание ситуации. В данное время работы в административном здании на 80 процентов завершены. Где-то 15 апреля мы приступаем к зданию акимата. В конце мая, не считая работ по благоустройству, мы должны завершить объект. А в июне – окончательно благоустроить.

Кроме того, он подчеркнул, что все используемые строительные материалы – исключительно отечественного производства, как и закупаемая мебель, предусмотренная для будущих административных помещений.

Подводя итоги выездного совещания, председатель комиссии выразил удовлетворение от увиденных темпов работ.

– Визуально меня все порадовало. Не считая мелких нюансов, особых моментов для опасений нет, и особенно по сроку вводу в эксплуатацию этих всех зданий, которые финансируются за счет городского и республиканского бюджетов. Видно, что работы динамично осуществляются, темпы сохраняются, люди стараются, – сказал Амиржан Набиев.

И действительно, судя по упорству в благих намерениях всех, кто прилагает к этому свою руку и душу, можно смело надеяться, что уже скоро стремительно мужающий Наурызбайский район гармонично впишется в городскую среду.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото предоставлено партией «Нур Отан»

Вчера в последний путь проводили алматинца Максима Арышева, погибшего во время теракта в Санкт-Петербурге

Как стало известно, в вагоне метро он находился поблизости от террориста-смертника и поэтому принял основной удар на себя и тем самым, возможно, уберег других пассажиров от смерти.

Тысячи людей пришли в Центральную клиническую больницу управления делами Президента РК, чтобы проститься с молодым человеком. Среди них были не только его родные и друзья, но и просто неравнодушные люди, не знавшие погибшего, но готовые разделить чужую боль. Мама Максима Ирина Арышева поблагодарила всех за поддержку, отметив, насколько это важно для их семьи.

– Нас поддерживают люди не только в Алматы, но и в Санкт-Петербурге, – говорит она. – Это очень важно, когда люди разделяют твою боль. Нам очень помогли в Санкт-Петербурге, когда мы оформляли документы, чтобы привезти Максима в Алматы. Благодаря этому все процедуры прошли быстро и перенести их оказалось легче. Большую помощь оказали в консульстве Казахстана, за что мы очень благодарны.

На проводы пришли многочисленные друзья Максима и школьные педагоги, которые отзывались о нем с особой теплотой.

– Я была руководителем класса, в котором учился Максим, последние три года до выпуска. Он был солнечным, очень добрым и неравнодушным мальчиком, всегда интересовался, как дела, и спрашивал, нужна ли помощь, – поделилась воспоминаниями педагог Наталья Лановенко.

В школу «Достар», где учился Максим Арышев, несут цветы, зажигают свечи в память о нем.

Максим нашел свой последний приют на Центральном городском кладбище.

Напомним, взрыв в питерском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел 3 апреля. В результате погибли 14 человек и около 50 пострадали.

Леля ВЕРЕСОВА

Систематические нарушения законности выявила прокуратура Алматы

О них и о результатах принятых мер был разговор на коллегии с участием руководства ДВД и ДГД.

В течение прошлого года и в начале текущего проверялись жалобы на действия органов уголовного преследования и прокуратур районов.

Прокурор Габит Миразов и члены коллегии заслушали сообщение о масштабных систематических нарушениях порядка рассмотрения обращений граждан.

«Количество поступающих жалоб из года в год растет. За истекший год всеми правоохранительными органами рассмотрено 9876 обращений, в то же время прокурорами рассмотрено почти в 2 раза больше – 16 700. Такая же разница в объеме проводимой работы и в этом году», – сообщается в докладе.

Много претензий и к органам внутренних дел. Цитируем:

«В 80 процентов случаев якобы удовлетворенные обращения просто приобщаются к уголовному делу, по существу они не рассматриваются, не говоря уже о проверке доводов и даче ответа заявителю. По половине из них нарушены сроки рассмотрения, по 982 – нарушен язык рассмотрения, по 117 – вообще не дан ответ».

Например, 23 февраля 2016 года в следственное управление ДВД Алматы обратился гражданин с заявлением о снятии с его автомашины ограничения. Только через 25 дней начальником структурного подразделения был оформлен следующий малопонятный ответ: «Необходимо вынести постановление о снятии наложенного ареста на автомашину, которое следует исполнить в ближайшее время». Постановление так и не было вынесено, хотя закон однозначно требует рассмотреть заявление в течение 15 дней.

Прокуратурой города было возбуждено три уголовных дела в отношении сотрудников полиции за злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

В то же самое время по линии службы экономических расследований в ходе проверки было выявлено 27 фактов нарушения сроков принятия решений по зарегистрированным в книге учета информации заявлениям.

Сравнивая положение дел в прошлом году и в первом квартале нынешнего, прокурор города отметил, что ситуация к лучшему не изменилась. До сих пор больше всего жалоб поступает по линии надзора за досудебной стадией уголовного процесса. Из почти 32,5 тысячи жалоб, поступивших в 2016 году, более 16 тысяч поступили по тем же обстоятельствам.

Не стал городской прокурор обелять и собственный мундир. Он открыто заявил, что районными прокурорами допускаются факты перенаправления жалоб на действия органов уголовного преследования… этим же органам. При этом в ответе заявителю даются формальные ответы или заявление вообще остается безответным.

По итогам коллегии был принят ряд решений о коренном пересмотре работы правоохранительных органов по линии досудебного расследования.

Коренные изменения в работе с людьми ожидаются уже в этом году. Прокурор города дал задание в зданиях органов уголовного преследования оборудовать прозрачные «кабинеты допросов», упростить процедуру подачи жалоб, организовать работу «кабинетов прокуроров», в которые может обратиться за консультацией и получить незамедлительную прокурорскую помощь любой гражданин.

В НК «Астана ЭКСПО-2017» прошло совещание с сотрудниками Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов провел совещание с председателем Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым.

Год назад по инициативе нацкомпании было подписано соглашение о сотрудничестве с антикоррупционным ведомством. Документ призван способствовать эффективности сотрудничества путем осуществления совместных и согласованных действий на принципах конструктивности и прозрачности.

По словам Ахметжана Есимова, подписанное соглашение стало своевременным и повысило ответственность среди генеральных подрядчиков. Во все контракты, заключаемые национальной компанией, были включены антикоррупционные требования, что позволило минимизировать риски при подписании таких договоров.

Кроме того, были предприняты меры, направленные на ужесточение ценообразования товаров, работ и услуг, что позволило достичь экономии только на строительстве объектов выставки, не включая операционную деятельность, на 302 млрд тенге. Увеличение казахстанского содержания оказало большую поддержку отечественному производству (закуплено товаров на сумму 53,2 млрд тенге), что в свою очередь не только сохранило, но и создало 50 тысяч новых рабочих мест.

Кайрат Кожамжаров в свою очередь отметил прозрачность в деятельности работы нынешнего руководства нацкомпании.

– Хочу поблагодарить за содействие наших коллег и заверить, что все принимаемые меры приведут к тому, что мы избежим всяких недоразумений в плане соблюдения законности, – сказал руководитель антикоррупционной службы.

Азат АЛТЫБАЕВ

В Алматы прошел отборочный тур республиканского фестиваля «Жулдызай»

Конкурс среди детей с особыми потребностями проводится уже 11-й год. Его организатором выступает одноименный благотворительный фонд. Ежегодно судейская коллегия, состоящая из представителей этой организации, а также известных деятелей культуры, проводит кастинги в разных городах Казахстана. Каждый раз конкурс вызывает большой резонанс. Например, в нынешнем году подано уже более десяти тысяч заявок. Алматы стал первым городом, в котором прошел отборочный тур.

Во Дворце школьников собрались самые талантливые ребята. Они соревновались по шести номинациям, а именно: вокальное и инструментальное исполнение, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, а также жестовое исполнение. Конечно же, ребята очень волновались, но в итоге смогли преодолеть мандраж и подарили гостям концерта много приятных минут. Зрители увидели яркие танцевальные номера, чирлидинг, пантомиму, трогательное вокальное исполнение и многое другое. Выступление оценивали судьи, в числе которых был известный казахстанский актер и певец Тауекел Муслим.

– Впервые нахожусь в жюри этого конкурса и очень благодарен организаторам за приглашение. Я увидел столько талантливых ребят, чьи возможности просто поразительны. Сегодня мы уже можем гордиться этими юными дарованиями, – сказал он.

В свою очередь представитель судейской коллегии Гаухар Керимова подчеркнула, что фестиваль «Жулдызай» действительно открывает новые таланты. Дети, принявшие участие в прошлых проектах, сегодня являются студентами творческих вузов Астаны и Алматы, создают свои коллективы и выступают на различных площадках.

Члены жюри внимательно посмотрели и оценили все выступления конкурсантов. Теперь коллегия поедет по другим городам Казахстана оценивать юные таланты. Когда отборочный тур завершится, судьи назовут имена ребят, которые выступят 1 июня на финальном гала-концерте во Дворце Республики.

Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА