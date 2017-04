Новости Алматы

Алматинцы продолжают активно помогать нуждающимся

Неравнодушные горожане постоянно выступают с новыми инициативами. Одни угощают бесплатными горячими обедами, другие помогают многодетным семьям собрать школьные принадлежности. А вот алматинец Иван Троян открыл бесплатный бутик одежды, который расположен по адресу: улица Орманова, 76. Здесь любой желающий может найти одежду по своему вкусу, порой в ассортименте попадаются даже брендовые вещи. Привозят их сюда сами алматинцы, которые захотели обновить гардероб, но не знают, куда деть старые вещи. Главное требование – чтобы предметы одежды были чистыми и целыми. Магазин работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

– Несмотря на то что мы открылись всего несколько дней назад, благодаря социальным сетям многие быстро о нас узнали. Одни люди с удовольствием приносят вещи, чтобы освободить место в шкафах, другие их забирают. В этом и была задумка – дать алматинцам возможность помогать друг другу, заботиться друг о друге. Рад, что все так и получилось. Открывая этот магазин, я хотел доказать, что не все в этом мире продается и покупается, – говорит предприниматель Иван Троян.

Он рассказывает, что горожане охотно привозят вещи, в основном женские и детские, реже мужские, хотя забирают их не менее охотно. Кстати, в магазин принимаются не только вещи, но также бытовая техника, игрушки, велосипеды и так далее. Словом, любая вещь, которая может кому-нибудь пригодиться.

Елена СОКОЛОВА

В мегаполисе запустили специальный сайт для инвесторов

На сайте investinalmaty.org можно получить всю необходимую информацию об инвестиционном потенциале мегаполиса. Как сообщили в городском Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, все данные представлены на английском языке и разделены на шесть разделов: why, what, how, assistance, events и register.

На портале потенциальным и действующим инвесторам презентуют приоритетные сферы для инвестирования, такие как торговля, услуги, пищевое производство, легкая промышленность, логистика и другие. Кроме того, на сайте можно будет оставить отзывы и рекомендации о работе в Алматы. В дальнейшем появится возможность проведения Совета инвесторов, Инвестиционного форума и других мероприятий в режиме онлайн с постоянным обновлением информации о предстоящих ивентах.

Алия КАЗБАЕВА

В рамках акции «Ардагерім-ардағым» в городских поликлиниках прошли дни открытых дверей

Ветеранов Великой Отечественной войны и труженников тыла принимали врачи общей практики, социальные работники, психологи, невропатологи, специалисты Центра ЗОЖ. Так, в клинико-диагностическом отделении городской больницы № 4 прием осуществляли члены профессорско-преподавательского состава КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова по профилям: травматология и ортопедия, хирургия, терапия, неврология, гинекология, урология.

Радушно приняли седовласых посетителей и сотрудники городской клинической больницы

№ 4 во главе с главным врачом клиники и первым заместителем председателя Турксибского районного филиала партии «Нур Отан» Нурланбеком Ажибаевым. А в Городском центре крови для них состоялась акция «Безвозмездные донации крови».

– Для ветеранов у нас всегда двери открыты. Поэтому сегодня мы и пригласили специалистов самого высокого класса, которые по результатам обследований и полученных анализов могут сделать лучшие назначения таким пациентам, – сказала главный врач городской клинической больницы № 4, председатель ППО «Денсаулық/ГКБ № 4» Турксибского районного филиала партии «Нур Отан» Маната Сейдуманова.

Она пояснила, что посетителям в возрасте вручают раздаточные материалы по правильному питанию, физической активности, профилактике осложнений болезней системы кровообращения, дают рекомендации и конкретные назначения. Психологи проводят дополнительные тренинги, арт-терапию.

Тем временем в городской поликлинике № 34 ветеранов войны консультировали лучшие узкие специалисты. Всем тем, кому по состоянию здоровья уже сложно передвигаться самостоятельно, консультации и медицинскую помошь оказали на дому.

Сауле РАХМЕТОВА

План по взысканию алиментов разработали в Генпрокуратуре РК

О предложенных мерах воздействия на должников рассказал первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель на координационном совете по проблемам взаимодействия государственных органов. В частности, предлагается пересмотреть порядок определения размера алиментов. Приоритетом должны быть интересы ребенка. Нужно гарантировать законом базовый размер алиментов в зависимости от его возраста. При этом доходы должника тоже будут учитывать. Но только по принципу – чем выше заработок, тем больше минимальный размер алиментов.

Первый заместитель генпрокурора предложил ввести в Уголовный кодекс новый вид наказания – принудительные работы. Тогда у должников появится возможность погашать долги из заработанных денег. Кроме того, путем ограничения в получении госуслуг предуматривается сделать так, чтобы должник сам бегал за судоисполнителем. Также в Генпрокуратуре намерены внедрить действенный механизм – приостановление водительских прав должников. Кроме того, предлагается ввести адмответственность должника за езду в период приостановления водительских прав.

Иоган Меркель сообщил, что сегодня в Казахстане распадается каждая третья семья. В 2014 году мы вошли в десятку стран по количеству разводов.

Как следствие, растет и число алиментных обязательств. Так, в 2015 году у судоисполнителей на исполнении находилось 280 тыс. производств в пользу 370 тыс. детей. При этом две трети должников платят алименты от случая к случаю, а 10%, или 22 тысячи, не платят их совсем. Долги по алиментам составили 1,8 млрд тенге.

Виктор АНДРЕЕВ

В Алматы отмечают 30-летие ветеранского движения Казахстана

В Алматинском экономическом колледже состоялся смотр самодеятельного художественного творчества ветеранов, организованный районным акиматом.

Собравшихся приветствовали председатель районного совета ветеранов Жаксылык Амирханов и председатель общественной комиссии по культуре, межнациональным отношениям и связям со СМИ Лариса Роккель.

Теплые слова благодарности старшему поколению высказали и студенты, ведь такое живое общение – дополнительная возможность почувствовать незримую важную нить преемственности поколений.

В рамках выставки произведений прикладного искусства широкой публике были представлены настоящие шедевры рукоделия – вышивка, плетение кружева, вязание, изготовление игрушек, работа с бисером, соломкой, природными материалами.

Активность ветеранов района проявляется и в самодеятельных творческих коллективах. Вот и на смотре-фестивале на невероятно ярком и самобытном концерте у них появилась возможность продемонстрировать свой талант хорового и сольного пения, исполнения вокально-инструментальных композиций, стихов собственного сочинения.

В концерте также приняли участие заслуженный артист РК Хайырлы Ислямов, бывший дипломат РК Каир Омаров, член Союза журналистов РК Копболсын Панзабеков, ансамбль хорового пения «Отан», «Карлыгаш», вокальный ансамбль КазУМО и МЯ имени Абылай хана.

В завершение встречи участников смотра наградили грамотами, благодарственными письмами районного совета ветеранов и денежными премиями.

тем временем в Доме культуры аэропорта отметили 30-летний юбилей ветеранской организации Турксибского района.

В торжественном собрании приняли участие председатель городского Совета ветеранов Еренгаип Шайхутдинов, первый заместитель районного филиала «Нур Отана» Нурлан Ажибаев, участники Великой Отечественной войны, трудового фронта и другие.

В сопровождении слайдового фильма председатель районного Совета ветеранов Галлия Байгутдинова содержательно рассказала о вехах развития организации. При этом она отметила мудрость старшего поколения, которое перестраивает свою деятельность в соответствии с вызовами сегодняшнего дня. А также о том, как строится работа в вопросах нравственно-патриотического воспитания молодежи, о сотрудничестве с этнокультурными объединениями.

Юбилейное событие послужило поводом для награждения 20 активистов ветеранской организации. За бескорыстный труд на благо процветания государства заслуженных пенсионеров отметили грамотами городского Совета ветеранов, акима района, районного филиала «Нур Отана» и вручили им цветы.

Восторженными аплодисментами присутствующие встретили яркие самобытные выступления музыкальных коллективов – хоров «Россиянка» и «Поющие сердца», а также ансамбля «Асыл әже».

Тем временем в холле Дома культуры развернулась выставка творческих работ ветеранов: лоскутное одеяло корпе, картины народных художников, керамические изделия, куклы, работы из бисера, вышивка, вязаные игрушки, декупаж.



Виктория Избицкая

В Алматы наградили доноров

Акция, впервые прошедшая в нашей стране, была приурочена к Всемирному дню здоровья. Около 80 пациентов, перенесших трансплантацию печени в качестве донора и реципиента с 2011 по 2016 год, получили памятные медали «Бауырымды бауырыма сыйламын». Эта награда разработана специалистами Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова.

– Возможность пересадки существенно увеличивает продолжительность жизни людей с терминальными заболеваниями печени, – говорит председатель правления ННЦ хирургии им. Сызганова Болатбек Баймаханов. – Так, начиная с 2011 года в Казахстане сделано 183 подобных операции, из которых в 151 часть органа взята у родственников. Как известно, этот человеческий орган считается самым сложным и метаболически активным. В то же время печень имеет свойство регенерировать и способна к восполнению объема, даже если утрачено 70 процентов от общей массы. Операция по ее трансплантации считается наиболее сложным хирургическим вмешательством на органах брюшной полости и самой сложной из трансплантаций органов.

Данная акция направлена на привлечение внимания к достижениям отечественной трансплантологии, основанных на профессионализме врачей и развитии института донорства.

Самому маленькому пациенту, перенесшему трансплантацию, шесть месяцев, а старшему – 61 год. Один из тех, кто пришел на праздник, и маленький Раян, которому недавно исполнился годик. Мальчик успешно перенес операцию по пересадке печени, и сейчас он начинает делать первые шаги. Ребенок чувствует себя хорошо. В этот день по просьбе мамы малышу была проведена традиционная церемония перерезания пут – тұсау кесер.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Министерство образования и науки создало сайт для обучения родителей нюансам воспитания детей

Данный шаг вызван тем, что почти половина казахстанских родителей плохо знают, как развиваются их дети.

– Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что 40 процентов родителей плохо информированы в вопросах дошкольного образования, – отметила в ходе круглого стола в Мажилисе вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева. – Практически половина родителей испытывает недостаток знаний о физиологическом развитии ребенка. Ввиду необходимости повышения осведомленности родителей в вопросах развития и обучения детей дошкольного возраста созданы консультационные пункты при детских садах и Министерством разработан сайт «Отбасы.kz». Здесь родители имеют возможность пройти обучение по шести модулям: здоровье, питание, безопасность, воспитание и коммуникация, игра и обучение, особенности развития. Каждый модуль включает видео, аудио и текстовый контент для трех возрастных категорий: от рождения до года, от года до трех и от трех до пяти-шести лет. На сайте также можно узнать последние новости о дошкольном образовании, ознакомиться с нормативными документами, получить информацию по дошкольной организации в своем регионе.

На сайте уже прошли регистрацию 2800 пользователей. Данный информационный ресурс работает бесплатно и будет совершенствоваться как один из инструментов консультационных пунктов родителей.

Нэлли СТАСОВА

В Казахстане запускается DARPlay – первое мобильное приложение с широким доступом к отечественной музыке и кино

Бизнесмен Алидар Утемуратов и IT-компания DAR представили первый казахстанский стриминговый сервис с доступом к обширной библиотеке казахстанских и зарубежных фильмов и музыки.

– Сейчас отечественная музыка и кино находятся во Всемирной паутине исключительно на пиратских ресурсах. Сервис DAR Play призван решить эту проблему. Наша цель – с помощью технологий развивать культуру потребления качественного контента и предоставить всем казахстанцам доступ к кино и музыке, – говорит Алидар Утемуратов. – Мы также даем возможность правообладателям зарабатывать на своем творчестве, а потребителям – без проблем слушать музыку и смотреть фильмы в лучшем качестве. Словом, все участники процесса получат свою выгоду. Музыкальные исполнители получат возможность больше времени посвящать творчеству и записи новых песен, кинопроизводители – вкладывать больше средств в создание своих фильмов, так как они принесут прибыль и после завершения проката в кинотеатрах. Слушатели и зрители будут иметь доступ к огромной библиотеке с качественным содержанием. Одна из острых проблем казахстанского Интернета – отсутствие легального локального музыкального и видеоконтента.

Работа над сервисом DARPlay была начата в конце прошлого года. Размер инвестиций составил свыше 900 млн тенге. На данный момент пользователям DARPlay доступно более 19 тысяч полнометражных фильмов, мультфильмов и сериалов, а также 2,2 млн песен от 100 тысяч исполнителей со всего мира. К концу года библиотека DARPlay вырастет до 3 млн треков и 45 тысяч кинофильмов.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ