Новости Алматы

В мегаполисе открылась XVII казахстанская международная выставка «Туризм и путешествие»

В церемонии открытия приняли участие аким города Бауыржан Байбек, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель руководителя Государственного управления по делам туризма КНР Ду Цзян, представители выставочных компаний, дипломатического корпуса.

Приветствуя участников встречи, аким Алматы отметил, что в мегаполисе интенсивно развивается сервисная и туристская инфраструктура, город посещает каждый второй турист, приезжающий в страну.

– Сегодня Казахстан стремится занять свое место на туристическом рынке, благодаря политике Главы государства для этого создаются все условия. В текущем году Алматы принимал Всемирную зимнюю Универсиаду, огромные возможности открывает международная выставка EXPO-2017, которая пройдет этим летом в Астане. На KITF-2017 в этом году к нам приехали более 500 участников из 30 стран мира, которые также уделяют огромное внимание развитию туризма, – сказал Бауыржан Байбек.

KITF-2017 – крупнейший форум в Казахстане и Центральной Азии в сфере туризма и путешествий. Экспонаты выставки представляют национальные и региональные управления по туризму, казахстанские и зарубежные туроператоры, курортные отели и объекты размещения, авиакомпании и системы интернет-бронирования из Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Доминиканской Республики, Индии, Индонезии, Испании, КНР, Южной Кореи, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Республики Татарстан, Таиланда, Турции, Чехии.

Кроме того, на KITF-2017 презентовали туристский потенциал Алматинской агломерации.

Ежегодно выставка KITF способствует продвижению имиджа Алматы как объекта делового туризма и всего Казахстана, как страны с большим туристическим потенциалом. Участникам внутреннего рынка предоставляется платформа для запуска, развития и продвижения внутреннего продукта с использованием международного опыта.

Виктор АНДРЕЕВ

Состоялось заседание маслихата Алматы VI созыва по обсуждению статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

– Как вы знаете, это очень глубокий по содержанию и масштабный по своему охвату серьезный документ, в котором отражены ключевые духовные ценности современного Казахстана, – сказал секретарь маслихата Калдыбай Казанбаев. – Его реализация приведет нашу нацию на совершенно качественный новый уровень. Мы как депутаты корпуса должны обсудить статью Президента и довести ее содержание до сведения наших избирателей на встречах, приемах и так далее. В свое время наш Президент ориентировал нас на подъем экономики. В январе-феврале этого года уже произошли и первые политические реформы. Сегодня их продолжением стало духовное обновление нашей нации.

– Как подчеркивает Глава государства, начатые в стране масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, – отметил руководитель фракции «Нур Отан» в маслихате, председатель постоянной комиссии по строительству и земельным отношениям Мурат Адильханов.– И здесь необходимо здоровое соперничество, которое имеет огромное значение в современном мире. Это стремление к овладению современными технологиями, производству конкурентоспособных товаров и услуг, созданию имиджа качественного товаропроизводителя, национальных брендов. Для этого необходимо создавать условия для обучения детей и молодежи.

В век глобализации, мировой интеграции и информатизации, когда не существует границ для общения, когда весь мир находится в одном современном устройстве, очень важно воспитать у подрастающего поколения национальное самосознание, выработать собственную модель казахстанского патриотизма, привить беззаветную любовь и гордость к родной земле. Особенно важно, чтобы наша молодежь знала свою страну, памятные и священные места, героев своей земли, выдающихся деятелей искусства, культуры, науки, великих педагогов и инженеров, батыров и героев военных действий и сегодняшнего дня. Говоря о модернизации национального самосознания, можно отметить, что научное изучение глубин истории и культуры казахского народа имеет огромное государственное значение. И, несомненно, является одним из основных идеологических и культурных приоритетов, открыто декларирующих преемственность поколений и культур. Значимость таких инициатив обусловлена возможностью создания миротворческой модели Казахстана ХХI века, опирающейся на собственные исторические традиции, национальное самосознание как ядро национальной идентичности. Модернизация национального самосознания способствует росту интереса к истории народа, его культуре и родному языку.

Также в своей статье Президент рассмотрел перспективы перехода на латиницу, при этом выдвинул четкий план по реализации этой работы. Переход на латиницу – не просто смена алфавита, а цивилизованный выбор для нас, которое подтверждает наше стремление быть частью открытого мира, нацеленность на прогресс, и увязывается с ранее озвученными идеями по модернизации системы образования в Казахстане.

Сегодня перед партией стоят масштабные задачи по реализации Послания статьи Главы государства. Для этого нам необходимо укреплять единство, активизировать деятельность первичных партийных организаций, депутатов всех уровней, формировать общественное сознание.

Во время встречи свое мнение также высказали председатель постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики Динар Нукетаева, члены постоянных комиссий по вопросам местного государственного управления и жилищной политики Кенжехан Матыжанов, по экономике и бюджету Сергей Козлов, по вопросам предпринимательства и коммунального хозяйств Александр Гарбер.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В Алматы активно обсуждают статью Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Ауэзовский район

В работе актива приняли участие депутат городского маслихата Кенжехан Матыжанов, представители государственных органов, районных структур, совета ветеранов, сфер здравоохранения и образования.

Заместитель акима района Еркебулан Оразалин отметил, что «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» является логическим продолжением Третьей модернизации Казахстана в условиях всесторонних глобальных вызовов, дает оценку нашему прошлому и открывает перспективы на будущее, являясь программой духовного обновления нации.

– В статье Нурсултан Назарбаев высказался по актуальным вопросам развития общества, объяснил, как повысить конкурентоспособность казахстанской нации и духовное возрождение. В современном мире успех государств определяет прежде всего человеческий капитал, и Президент обоснованно обратился к историческим фактам национального прагматизма, сыгравшим судьбоносную роль в становлении нашего государства, – дополнил Кенжехан Матыжанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что в рамках программной статьи Глава государства предложил несколько конкретных проектов, перспектива выполнения которых намечена на ближайшие годы. В частности, необходимо отметить историческое решение Президента по поэтапному переходу казахского языка на латиницу. В условиях глобальной конкуренции данный шаг является очень взвешенным и своевременным, продиктован нам не политической причиной, а исторической необходимостью. Эра технологической среды, четвертая индустриальная революция, новые глобальные вызовы являются основанием для переформатирования письменности казахского языка.

Также он остановился на проектах, озвученных Президентом: «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», «Туғанжер», «Духовные святыни Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана», нацеленных на кардинальное улучшение человеческого капитала, развитие духовного, образовательного сознания казахстанцев.

Жетысуского район

Здесь прошло активное обсуждение предложения Елбасы о переводе казахской письменности с кириллицы на латиницу. Одними из первых в городе мероприятие на эту тему провели чиновники акимата Жетысуского района. Здесь в актовом зале собрались руководители государственных органов, районных структур, совета ветеранов, представители сферы здравоохранения и образования.

С обширным аналитическим докладом, насыщенным историческими и литературными примерами, перед собравшимися выступил руководитель турецкого центра «Ахыска», член Ассамблеи народа Казахстана, доктор философии в области международной безопасности Казакбай Касимов. Его речь была настолько убедительна и заразительна, что не раз прерывалась аплодисментами. Он отметил стратегический замысел главы нашего государства и призвал всех присутствующих всемерно внедрять в жизнь предложенную Президентом программу.

Со своим видением решения поставленных задач к участникам совещания обратились: кандидат педагогических наук, председатель общественного совета по борьбе с коррупцией районного филиала партии «Нур Отан» Тамара Шакирова, ассоциированный профессор, доктор философии, доцент Казахского национального педагогического университета имени Абая Людмила Сексенбаева и философ-публицист, член Союза журналистов Абдрашит Абдраимов.

Аналогичные обсуждения программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия» пройдут во всех районных акиматах.

Выступающие отметили особую роль нашенго города как культурного центра страны, названного Президентом колыбелью Независимости, в деле выполнения идеологических задач. Активисты района единодушно приняли предложенную программу дальнейших действий.

Сауле РАХМЕТОВА

Василий ШУПЕЙКИН

В Алматинской центральной городской мечети пройдёт ярмарка вакансий

Она состоится завтра в 10.00 по адресу: улица Пушкина,16. Предстоящую встречу соискателей с работодателями организовывает городской Центр занятости населения Управления занятости и социальных программ Алматы.

Свободные рабочие места людям, желающим трудо­устроиться, предложат банки, страховые и аудиторские компании, производственные предприятия, государственные учреждения, телекоммуникационные, продовольственные, транспортные и другие организации.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 279-03-76, 279-95-53 или по адресу: ул. Макатаева, 117, уг. ул. Масанчи, блок «Б».

Алия КАЗБАЕВА

В арт-центре EXPO-2017 роботы будут создавать скульптуры и картины

Начиная с 10 июня в течение трех месяцев работы выставки EXPO-2017 павильон Astana Contemporary Art Center в образовательной форме будет знакомить посетителей с различными направлениями в области современного искусства. Программа арт-центра ориентирована на самую широкую аудиторию.

Для создания серии мероприятий в павильоне привлечены Объединение национальных музеев Франции и Большого дворца (Grand Palais) и музей современного искусства «Гараж».

На первом этаже павильона будут представлены выставочные и образовательные проекты, разработанные совместно с музеем «Гараж». В лектории павильона будут проходить серии лекций и дискуссий, посвященных арт-рынку, современным практикам кураторства и издательскому делу. Также запланировано более 300 показов фильмов, посвященных современному искусству. Фильмы будут демонстрироваться на казахском, английском или русском языке с субтитрами.

Ежедневно посетителям павильона будут доступны детская и семейная образовательные программы, которые помогут развить у детей творческие способности и нестандартное мышление, расширить кругозор. Также для всех желающих будет работать библиотека по современному искусству.

При участии музея «Гараж» будет представлена инклюзивная программа, предоставляющая возможность посещения выставочных и образовательных проектов павильона для людей с ограниченными возможностями. Для глухих и слабослышащих посетителей будут проводиться экскурсии с переводом на жестовый язык. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития подготовлены дидактические материалы и визуальные пособия, которые позволяют лучше усвоить материал. Экскурсии для незрячих и слабовидящих посетителей будут сопровождаться тифлокомментарием и использованием тактильных моделей.

На втором этаже будет представлена выставка Artists&Robots с участием 17 современных художников из 13 стран. Grand Palais представит публике лучшие образцы медийного искусства: робот, пишущий с натуры, робот-скульптор, видео-арт, многие работы будут создаваться в режиме реального времени и вовлекут публику в процесс творческого взаимодействия.

Абай КЕЛЕСОВ