Новости Алматы

Ход реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обсудили в мегаполисе

Участники заседания, состоявшегося в акимате Алматы, рассмотрели проект городского плана реализации, включающего в себя мероприятия по всем обозначенным в Послании приоритетам. При этом глава мегаполиса Бауыржан Байбек отметил необходимость эффективного формирования и расходования бюджетных средств. В прошлом году городские власти сэкономили 123 млрд тенге, из них 60 млрд за счет оптимизации транспортных развязок, объектов строительства и проведения Универсиады, 56,5 млрд тенге за счет открытия и строительства социальных объектов в рамках социальной ответственности бизнеса и государственно-частного партнерства, 6,5 млрд тенге за счет экономии по госзакупкам.

– Каждый бюджетный тенге должен приносить мультипликативный эффект в виде решения насущных задач, создания эффективных рабочих мест, пополнения бюджета. Несмотря на мировой финансовый кризис рост экономики Алматы составил в прошлом году более 2,5%. За три месяца текущего года собрано 442,6 млрд налогов и сборов, что на 15% больше предыдущего года, – сообщил Бауыржан Байбек.

При этом, по его словам, бюджет города является социально ориентированным, почти половина его приходится на соцсферу. К примеру, расходы на образование в нынешнем году увеличены на 25% и составляют 106,2 млрд тенге. Впервые выделены значительные средства с ростом почти в два раза на сейсмоусиление сразу 26 объектов образования и строительство семи школ. Возрастет оснащение с 30% до 100% лингафонно-мультимедийных кабинетов в школах.

В сфере здравоохранения увеличат мощности онкологического диспансера и Центра психического здоровья. На территории городского онкодиспансера начато строительство радиологического отделения, планируется возведение онкологического корпуса со стационарными и реабилитационным центрами, а также центра паллиативной помощи. На территории Центра психического здоровья поднимается пристройка на 150 койко-мест, впереди капитальный ремонт основного корпуса. Кроме того, начнется строительство поликлиники на 500 посещений в Наурызбайском районе и морга в Алатауском районе, сейсмоусиление девяти объектов. Почти в девять раз увеличены инвестиции в современное медоборудование, закуплены восемь реанимобилей и 32 автомашины скорой помощи.

Вместе с тем акимат города уделяет особое внимание производительности труда и модернизации. В рамках реализации «Карты поддержки предпринимательства» за последние два года в Алматы открыто 27 новых производств в обрабатывающей промышленности с созданием 2,5 тысячи рабочих мест. В индустриальной зоне начинают свою работу 38 проектов с обеспечением постоянными рабочими местами пяти тысяч человек. На их реализацию привлечено около 192 млрд тенге инвестиций.

Виктор АНДРЕЕВ

На территории Центральной мечети прошла городская ярмарка вакансий

Ее организаторами выступили представители Управления занятости и социальных программ Алматы, партии «Нур Отан» и Духовного управления мусульман Казахстана. Десятки соискателей разных возрастов пришли к мечети в надежде найти работу. Свои вакансии представили более ста работодателей из разных сфер: банки, производственные предприятия, государственные учреждения, страховые, аудиторские, телекоммуникационные, продовольственные, транспортные и многие другие компании.

– Мы решили организовать ярмарку возле мечети именно в пятницу, потому что в этот день здесь собирается наибольшее количество людей. Вообще, подобные мероприятия мы проводим регулярно, причем как районного, так и городского масштаба. Опыт показывает, что такие ярмарки действительно помогают многим трудоустроиться. Их главная особенность состоит в том, что соискатель может напрямую пообщаться с работодателем, – сказал заместитель руководителя городского Управления занятости и социальных программ Керимкул Жакетаев.

Он отметил, что благодаря ярмаркам вакансий только в последнее время удалось трудоустроить более 200 соискателей, и подчеркнул, что управление продолжит проводить их регулярно. Всего сегодня в городе официально зарегистрировано 48 тысяч безработных.

– Я много лет трудилась в одной аудиторской компании, но получилось так, что некоторое время назад осталась без работы. А тут знакомая подсказала, что можно прийти на ярмарку вакансий. Говорит, что сама таким способом работу нашла. Вот я ее и послушала. Пришла, переговорила с представителями нескольких компаний, оставила резюме. Теперь буду ждать. Надеюсь, что мне перезвонят, – рассказала алматинка Светлана Бояркина.

Всего на прошедшей ярмарке резюме работодателям оставили около 150 человек, еще 250 взяли направления на работу.

Ярмарки вакансий как городского, так и районного масштаба проводятся в Алматы регулярно и становятся среди горожан более востребованы.

Елена СОКОЛОВА

В Бостандыкском районе построят киноконцертный комплекс и три жилых массива

Об этом стало известно в ходе II инвестиционного форума в Бостандыкском районе с участием акима района Беккали Торгаева и представителей бизнеса.

Кроме того, в Алматы запустят второй сезон фестиваля скидок Almaty Sales Festival, который продлится с

1 августа по 1 сентября нынешнего года. Праздник скидок приурочен к проведению EXPO-2017 и включен в турпакет для казахстанских и иностранных туристов. Планируется, что в турпакет войдет не только шопинг в торгово-развлекательных центрах мегаполиса, но и посещение культурно-спортивных мероприятий.

Как сообщил Беккали Торгаев, в целом район демонстрирует положительные показатели по привлечению инвестиций. С начала года здесь освоено порядка 30 млрд тенге инвестиций, из которых порядка 14% – иностранные.

Кроме того, ведется активная работа по развитию инфраструктуры. Так, в районе планируется строительство многофункционального киноконцертного комплекса с подземным автопаркингом западнее ул. Фурманова, севернее Ганди, а также трех многоквартирных жилых массивов по ул. Каблукова, 97а, южнее пр. Абая, западнее ул. Розыбакиева, и в квадрате проспекта Гагарина – улиц Левитана – Радостовца – Дунаевского. Кроме того, здесь начнется строительство специализированной частной школы в мкр. Ерменсай, 2/2, и будет реконструирована территория КЦДС «Атакент» общей площадью 54,4 га. Также благоустроят парк «Южный», Парк Первого Президента РК, здесь появятся велодорожки, поливочный водопровод, освещение, сквер «Жас канат», ул. Байсеитовой в рамках концепции датского архитектора Яна Гейла. Кроме того, на стадии завершения строительство ТРЦ Forum Almaty с созданием до 3000 новых рабочих мест. Планируется, что объект официально запустят в середине августа этого года.

Ника ИЛЮШИНА

Внимание!



В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай (Весновка) по проспекту Абая в схему движения автотранспорта внесены изменения.

По информации городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 24 апреля движение по мосту через р. Есентай (Весновка) по пр. Абая в западном и восточном направлениях будет ограничено – по одной полосе в каждом направлении.

Движение по прилегающим улицам продолжится в прежнем режиме.

Уважаемые жители!

26 апреля 2017 года антикоррупционной мобильной группой будет проведена встреча по разъяснению основных положений Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 гг. и общественный прием жителей Наурызбайского района по вопросам противодействия коррупции, качества оказания государственных услуг.

Место проведения: мкр. Калкаман-2, зал заседаний городской больницы № 1, в 11.00.

Телефоны: 254-90-44, 254-90-11.

Ассамблея народа Казахстана провела круглый стол по обсуждению программной статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

– В новой программной статье Главы государства глубоко и содержательно показано отношение к истории древней казахской земли. В ней уделяется внимание и нынешнему моменту, когда мы обрели независимость и суверенитет, – сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Алматы Казбек Мамсуров. – Мы должны развивать новую систему нашего существования в XXI веке, действуя при этом не революционным, а эволюционным путем. Созидательно продвигаться во всех областях деятельности, в том числе в области общественного сознания каждого гражданина нашей страны в отдельности. Нам предстоит отойти от застывших, закостенелых взглядов, мешающих успешному продвижению Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира. В условиях новых планетарных, межконтинентальных условий, когда глобализация оказывает огромное влияние на человечество, языковая составляющая значительной части мировой информации в различных областях знаний реализуется через латиницу. Общественное сознание многонационального Казахстана должно войти в огромный поток информации через латиницу. В противном случае наша страна не будет конкурентоспособной.

– Первая наша задача – сохранение своего национального кода, своей культуры, – отметил член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Георгий Кан. – Никакая модернизация невозможна, говорит Елбасы, если не будет сохранен культурный код, культурное своеобразие единого народа Казахстана, всех этносов, населяющих нашу страну. Наша задача – сохранение национального кода, культуры, которая является основой всей модернизации. Как правильно подчеркивает наш Президент, платформой должно стать конкурентоспособное сознание. Это знание языков, цифровой Казахстан и культурная открытость. Нужно взглянуть на такой глубокий термин, как прагматизм. Как историк я могу сказать, что казахи очень прагматичный народ. Прагматизм сегодня надо рассматривать как знание своих возможностей и планирование своего будущего, умеренность в достатке. Это понятия, противоположные кичливости, расточительности, показухе. Сохранение национальной идентичности, своего «я» сегодня очень необходимо. Я недавно получил по Интернету из США письмо от 16-летнего парня. Он, будучи малышом, был усыновлен в Америке. После того как он пошел в школу, узнал от приемных родителей что он казах. В своем письме задал мне шесть вопросов, среди которых он спрашивает: что должен знать казах из истории нашей страны, как пересекается ее история с историями многих народов. Важно, чтобы в какой стране мира мы ни жили, не забывать своих корней. Открытость общественного сознания, готовность применять любой опыт – залог нашего успеха. Президент приводит пример Китая, Японии, где все лучшее усваивается буквально за ночь.

Нам нужны проекты «Тұған жер», «Тұған ел», «С чего начинается Родина». Жителям страны близок и такой проект, как «Сакральная география Казахстана» о святых местах нашей Родины.

Понятен и одобрен вузами нашей страны проект «100 лучших учебников», которые предстоит перевести на латиницу. Очень важным проектом является и проект «100 лиц». Сегодня хорошим образованием нас не удивишь. По программе «Болашак» знания можно получать в Кембридже, Оксфорде и других всемирно известных вузах. Важно, чтобы от этих высокообразованных людей была польза. Я думаю, что в их числе 100 лиц нашей страны прежде всего должны быть патриотами.

Очень интересный вопрос, который требует глубокого осмысления – переход на латиницу. Это актуально в свете того, что весь тюркский мир сегодня пишет на латинице.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Актив Медеуского района высоко оценил значение статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Во встрече приняли участие депутаты городского маслихата, руководители служб района, представители Совета ветеранов, а также сфер образования, здравоохранения, бизнеса, почетные граждане. Аким района Ержан Жилкибаев в своей приветственной речи отметил стратегическое значение документа, представленного Главой государства 12 апреля.

– Как сказано в Обращении Президента народу страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», мы должны стремиться к новым достижениям, чтобы войти в число 30 наиболее развитых стран. Этому способствуют политическая реформа и экономическая модернизация. В Конституцию нашей страны были внесены изменения, – сказал Ержан Жилкибаев. – Для становления экономики на новый уровень и образования профессионального государственного аппарата, для повышения ответственности местных исполнительных госорганов перед народом были приняты важные решения. Третья модернизация страны – это новый путь к развитию. Статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» не только дополняет предыдущие важные документы. Она может стать основой реализации поставленных задач.

Эта миссия, по мнению писателя, лауреата Государственной премии РК Сабита Досаева, должна быть отведена интеллигенции.

– Слово имеет мощную силу, а потому усиленно работать с документом должна интеллигенция страны. Разъяснять народу каждую главу. Особая ответственность, я считаю, возложена на писателей, – уверен профессор. – Данная программная статья является идеологическим документом. Без идеологии и культуры у общества нет будущего.

Марина ПЕСТРЯКОВА

В Алматы проходят встречи, посвящённые обсуждению статьи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Под председательством акима района Жасулана Естенова в собрании актива приняли участие депутаты городского маслихата, представители партии «Нур Отан», бизнесмены, представители неправительственных и молодежных организаций. В качестве спикеров выступили депутат маслихата Алматы, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов, председатель совета ветеранов района Жаксылык Амирханов и доктор философских наук, профессор Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева Серик Мырзалы.

– Программная статья Президента РК является логическим продолжением Третьей модернизации Казахстана в условиях всесторонних глобальных вызовов. Елбасы выделил несколько важных направлений в документе для развития духовного потенциала нации. Это модернизация сознания общества на основе конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, культа знаний, эволюционного развития и открытости сознания. Указанные шаги по духовной модернизации нашей нации позволяют нам уверенно смотреть в будущее, – подчеркнул Рахман Алшанов.

Кроме того, все собравшиеся отметили, что этим документом глава Казахстана еще раз показал, что видит будущее страны через призму духовной модернизации. Лидер нации предложил несколько конкретных проектов, которые должны быть выполнены в ближайшие годы. В частности, переход казахского языка на латиницу. Участники совещания единодушно одобрили все задачи, поставленные Президентом РК, которые теперь предстоит воплотить в жизнь.

Маргаритиа НЕЖДАНОВА