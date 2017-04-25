Новости Алматы

Главным приоритетом при строительстве зданий в Алматы должно быть качество и сейсмостойкость

Об этом напомнил аким города Бауыржан Байбек в ходе посещения Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры. Институт занимается разработкой типовых и индивидуальных проектов, сейсмостойкостью защиты зданий и сооружений, а также исследованием и применением современных информационных технологий в строительстве.

По словам генерального директора КАЗНИИСА Нурлана Уранхаева, институт выступает флагманом по вопросам сейсмостойкого строительства, разработке специальных технических условий на проектирование объектов повышенной этажности, расположенных на площадках сейсмичностью 9 и более баллов.

Специалисты института ведут работы по обследованию и оценке сейсмостойкости сооружений существующей застройки с последующей разработкой рекомендаций и проектов усиления зданий. При этом они используют передовые методы проектирования, в том числе 3D-моделирование с применением BIM-технологии и Eurocode.

– На собственном опыте подтверждено, что использование BIM-технологий значительно повышает качество проекта за счет выбора более оптимальных проектных решений и исключения ошибок еще на стадии проектирования, – сказал Нурлан Уранхаев. – Позволяет сделать более наглядным проект будущего здания и более точно спланировать расходы. Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечет за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

Отметим, что две недели назад в ходе официальной поездки в Токио аким Алматы побывал в исследовательском центре сейсмологии компании «Симидзу», которая входит в пятерку ведущих архитектурно-строительных компаний Страны восходящего солнца. По итогам поездки Бауыржан Байбек поручил создать в Алматы сейсмолабораторию по японскому примеру.

Ника ИЛЮШИНА

В Алматы презентовали «Training кафе – Болашак» для людей с ограниченными возможностями

Социальное предприятие распахнуло свои двери при при поддержке партии «Нур Отан». Заместитель председателя городского филиала партии Кайым-Мунар Табеев отметил, что «Будущее без барьеров» – один из самых актуальных и эффективно действующих проектов партии, который помогает в повышении качества жизни лиц с особыми потребностями.

– Для них каждая сфера, каждый жизненный объект должен стать безбарьерной зоной. В первую очередь продолжится работа по трудоустройству инвалидов на постоянные рабочие места. Сегодня при поддержке партии 20 молодых людей устроены на работу,– сказал Кайым-Мунар Табеев.

По информации руководителя общественного объединения «Психоаналитическая ассоциация» Анны Кудияровой, в Алматы насчитывается более 4000 инвалидов трудоспособного возраста, но работают из них всего 23%.

– В конце прошлого года мы обратились за помощью в общественную приемную городского филиала партии «Нур Отан», и поддержал нас лично председатель филиала, аким Алматы Бауыржан Байбек. Большое спасибо ему и всем, кто нам помогал. Целью «Training Кафе – Болашак» является социальная инклюзия людей с ментальными нарушениями через возвращение на открытый рынок труда вне зависимости от психиатрических диагнозов. Наша мечта осуществилась, – отметила Анна Кудиярова.

Внимание «особенным» деткам – таков лейтмотив выступлений руководителей общественных организаций и специальных школ.

– Главное для людей с ограниченными возможностями – получить шанс приносить пользу. Именно это позволит им чувствовать себя нужными и востребованными в нашем обществе, – подчеркнула директор центра оказания специальных социальных услуг № 2 Светлана Нурбаева.

Завершающей ноткой встречи стал концерт воспитанников дома-интерната, на котором они показали свое танцевальное и вокальное мастерство.

Алия КАЗБАЕВА

Городской филиал партии «Нур Отан» и Департамент юстиции Алматы провели в Жетысуском районе республиканскую акцию «Юстиция консультирует»

Также в мероприятии приняли участие члены молодежного крыла «Жас Отан». Основная цель акции – прием граждан по интересующим вопросам, оказание им правовой помощи, расширение диалоговой площадки между обществом и властью, активизация общественного контроля за деятельностью госструктур.

В рамках данного мероприятия заведующая общественной приемной городского филиала партии «Нур Отан» Алмажан Бактуразова, начальник Управления юстиции Жетысуского района Жанибек Кабильжапаров, главный специалист отдела по регистрации недвижимости Департамента юстиции Алматы Тали Галандаров и другие участники акции оказали алматинцам правовую помощь и разъяснили нормы законодательства.

Большинство обратившихся интересовали вопросы документирования и регистрации, совершения сделок с недвижимым имуществом, оказания бесплатной адвокатской помощи.

Всего за помощью обратились 111 заявителей, из них 32 получили квалифицированную юридическую помощь, двое заявителей выразили письменную благодарность за положительное решение проблем на месте.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Алматинский детский фольклорный ансамбль «Көкіл» победил на международном фестивале в Италии

Фестиваль «Встреча с традицией» с участием 15 команд из 9 стран проходил в городе Лаго ди Гарда. В творческом конкурсе учащиеся элитной школы «Көкіл» были единственными представителями Казахстана. Юные музыканты в возрасте от 7 до 13 лет выступили с тремя номерами – кюями «Аққу» Нургисы Тлендиева и «Секіртпе» Абдулхамита Райымбергенова, а также исполнением попурри из народных песен.

– В этом престижном традиционном фестивале воспитанники школы «Көкіл» приняли участие уже во второй раз. Нашими конкурентами были коллективы из России, Израиля, Турции, Марокко, Боливии и других стран. В 2013 году мы также вернулись с призовыми местами, – отметила заместитель директора по научно-методической работе школы «Көкіл» Дамеш Исаханова. – Мы выезжаем на подобные фестивали и конкурсы ежегодно, пропагандируя народное искусство. На прошедшем мероприятии дети получили высокую оценку на уровне мэрии города. Летом планируем выступить в Испании.

В честь празднования «Наурыз мейрамы», завершившегося в эти выходные, на школьной сцене учащиеся представили номера, вошедшие в лучшие концертные программы Италии, США, Испании, Китая, Турции, Франции и Германии.

Аида МАМЕТОВА

Корея продемонстрирует лучшие передовые технологии на EXPO-2017

В Астане состоялась встреча председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова и президента корейского Агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА) Ким Джехон.

Ахметжан Есимов сообщил, что Республика Корея принимает активное участие в организации и контентном наполнении своего павильона на предстоящей выставке. Корейский павильон занимает площадь 1125 кв. м и расположен по соседству с павильонами Израиля, Сингапура и плазой Океании. «У нас налажены очень хорошие взаимоотношения с Кореей, мы знакомы с хорошими традициями и культурой этого народа. Мы уверены, что вы покажете свои передовые разработки в области возобновляемых источников энергии», – отметил председатель правления национальной компании.

«До встречи с вами мы посмотрели объекты EXPO и корейский павильон. Благодаря поддержке организатора оформление корейского павильона проходит по графику. Сейчас оформлено порядка 50 процентов экспозиции, и мы планируем завершить эти работы в мае. В этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений, и наша экспозиция будет символизировать налаживание тесных дружеских отношений между Казахстаном и Кореей», – проинформировал Ким Джехон.

В то же время на встрече корейская сторона презентовала контентное наполнение своего павильона. Корейский павильон будет открыт

11 июня, а с 18 по 22 июля будет проведена так называемая корейская неделя, где покажут культурные мероприятия с участием лучших артистов страны. Всего в период проведения EXPO-2017, как было отмечено во время презентации, представителями Кореи планируется провести около 400 мероприятий.

Напомним, что Международная специализированная выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе выставки ожидается порядка 5 миллионов посещений.

Абай КЕЛЕСОВ

В университете «Нархоз» обсудили программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Во встрече приняли участие заместитель акима Ауэзовского района Еркебулан Оразалин, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», почетная гражданка Алматы Аягуль Миразова, чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Жаксылык Ушкемпиров и студенты.

– В содержательном и политическом плане текст статьи посвящен национальному сознанию нашего народа в XXI веке и является логическим продолжением Послания Главы государства, где особая роль в достижении поставленных целей отводится именно Алматы. Ведь наш мегаполис был и остается одним из важнейших центров общественной и политической жизни страны, – сказал Еркебулан Оразалин.

В своем выступлении отличник образования Аягуль Миразова обозначила, что в своей статье Нурсултан Назарбаев высказался по актуальным вопросам развития общества, объяснил, как повысить конкурентоспособность казахстанской нации и духовное возрождение. В современном мире успех государства определяет прежде всего человеческий капитал, и Президент обоснованно обратился к историческим фактам национального прагматизма, сыгравшим судьбоносную роль в становлении нашего государства.

– За годы независимости для развития образования и науки сделано многое. Сегодня «каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером, – сказала Аягуль Миразова.

В свою очередь Жаксылык Ушкемпиров особо отметил предложенную Президентом программу «Туған жер».

– Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это основа патриотизма и культурно-генетического кода, который любой народ делает нацией, и мы должны гордиться, что принадлежим к этой единой и великой нации. Дорога у нас одна: через обновление к лучшему будущему, – подчеркнул заслуженный мастер спорта.

Также в Бостандыкском районе обсудили программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Как отметил на заседании актива глава района Беккали Торгаев, документ, представленный Нурсултаном Назарбаевым, базируется на важнейших аспектах нашей жизни. Особая роль отведена национальной идентичности, культурному и духовному уровню нации.

– В статье Президента идет речь о выверенных национальных приоритетах, что раскрывается в понятии «культурный код нации», посыл которого мы должны донести до будущих поколений, – отметил Беккали Торгаев. – Это новая концепция консолидации и укрепления общенациональной идентичности. К 2025 году казахский язык будет переведен на латиницу, и, по моему мнению, данное решение откроет перед государственным языком новые возможности. В частности, это касается изучения языков других народов.

Он также подчеркнул, что Президент определил конкретные пути достижения намеченных целей через реализацию масштабных проектов, в том числе «Туған жер» и «100 новых лиц Казахстана». Они играют значимую роль в формировании истинного казахстанского патриотизма.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Аида МАМЕТОВА

Комиссия при депутатской фракции «Нур Отана» проверила строящийся объект

Комиссия занимается вопросами контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых из Нацфонда РК на реализацию Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол на 2015–2019 годы» по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ сетей водо– и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры».

Проверяющие проинспектировали инженерные сети для жилого комплекса «Нуркент» с объектами обслуживания в микрорайоне Айгерим-2, что на северо-западной оконечности города, в Алатауском районе.

Объем работы здесь большой: водопровод и насосная станция, канализация, газопровод, электросети с наружным освещением, телефонные линии. Все это взял на себя генеральный подрядчик ТОО «Сигма».

Это масштабное строительство обеспечивает жильем тысячи алматинцев. Указанные сети, по словам генерального подрядчика, подводятся сразу к 32 высоткам, 18 из которых уже подключены к водоснабжению. В общем и целом замечаний к тем, кто осуществляет работы по разрытию и прокладке инженерных сетей, у членов комиссии не возникло, разве что председатель комиссии Амиржан Набиев усомнился в том, что работы будут завершены в оговоренный планами срок – до конца мая текущего года.

Однако общий вид строительства будущего объекта из 32 многоэтажек как раз таки говорит о многом, и не очень хорошем: работы здесь ведутся из рук вон отвратительно, и в этом члены комиссии, хотя в общем и целом надзирать за возведением жилых домов в их функции не входило, оказались солидарными.

Даже если коммуникации с вводом в строй запоздают, вряд ли генподрядчик строительства завершит свою миссию в мае, как указано на паспорте строящегося объекта.

Без обсуждения вопроса комиссия единодушно признала объект архибезобразным. Здесь отсутствует какая-либо культура строительства, начиная от отсутствия мойки для колес автомобилей, месящих грязь на объекте, до элементарных приспособлений для работников в плане техники безопасности – ни касок, ни страховочных ремней. А уж про такое чудо, как оборудованные места под складирование, и вовсе разговор вести невозможно.

Можно только представить себе, каково будет здесь озеленять территорию, когда все эти груды глины, битого камня и остатков железобетона останутся на поверхности, едва присыпанные плодородным слоем искореженной земли.

И по этому поводу председатель комиссии намерен сделать официальный запрос в УГАСК: кто из инспекторов этого ведомства контролирует объект, строящийся в микрорайоне Айгерим-2?

Василий ШУПЕЙКИН

29 апреля состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка

На площади «Астана» с 8.00 горожане смогут приобрести качественные продукты по доступным ценам напрямую от сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой промышленности 16 районов Алматинской области.

Свежую, экологически чистую продукцию алматинцам предложат фермеры Талдыкоргана, Капшагая, Текели и АО «НК «СПК «Жетысу». Общий объем продовольственных товаров, овощей и фруктов – 170 тонн.

В связи с проведением ярмарки предусмотрено частичное перекрытие автомобильного движения на участке дороги вдоль улицы Толе би от проспекта Абылай хана до Панфилова, а также вдоль улицы Панфилова от Богенбай батыра до Казыбек би.

Алия КАЗБАЕВА

Уважаемые жители!

26 апреля 2017 года антикоррупционной мобильной группой будет проведена встреча по разъяснению основных положений Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 гг. и общественный прием жителей Наурызбайского района по вопросам противодействия коррупции, качества оказания государственных услуг.

Место проведения: мкр. Калкаман-2, зал заседаний городской больницы № 1, в 11.00.

Телефоны: 254-90-44, 254-90-11.

В Казахстане готовится к выходу уникальный учебник

Образовательный центр «Бiлiм – Центральная Азия» в рамках проекта «Будущее – мой выбор: профессиональная ориентация школьников РК» в партнерстве с компанией «Шеврон» готовит к выпуску издание по основам развития личностных, социальных и функциональных навыков для старшеклассников.

– В последние годы в мире все чаще говорят о «мягких» и «твердых» знаниях. Но в рамках среднего и профессионального образования в Казахстане им не уделяется практически никакого внимания. Как отмечают многочисленные работодатели, выпускники учебных заведений приходят переполненные знаниями, которые не могут применить, – говорит руководитель центра Лариса Горбунова. – Однако согласно многочисленным исследованиям узкопрофессиональные («твердые») знания применяются всего лишь на 15 процентов, остальное – составляют soft skills, в переводе с английского «мягкие» навыки. То есть речь идет об эффективной коммуникации, гибкости, тайм-менеджменте, умении решать задачи, работать в команде и так далее. Образовательный центр «Бiлiм – Центральная Азия» уверен, что именно сочетания этих «твердых» и «мягких» навыков есть основа благополучного рабочего процесса, а значит, и залог профессиональной самоактуализации специалиста в любой отрасли. Так что востребованность нового учебника назрела давно. Он должен стать неотъемлемой частью профориентационного процесса в школах Казахстана.

Авторами учебника стали международные эксперты. Он написан в доступном стиле, наполнен конкретными примерами, упражнениями и ситуациями, а также красочными иллюстрациями.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ