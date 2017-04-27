Новости Алматы

Дискуссионный клуб «Сарапшы» в рамках своего первого заседания обсудил «Дорожную карту развития молодежи Алматы на 2017–2020 годы»

Во встрече приняли участие эксперты, члены общественного совета, молодежные лидеры и представители государственных органов.

Присутствующие рассмотрели пять основных направлений деятельности. В их числе качественное образование, трудоустройство и занятость, культурный и здоровый досуг, обеспечение жильем и поддержка молодых семей, город активной молодежи.

– В конце апреля Управление молодежной политики Алматы презентовало «дорожную карту». Объемный документ, уникальный в своем роде, призван системно улучшить ситуацию в молодежной сфере мегаполиса. Тем более что в этом году в городе объявлен Год молодежи. Общественность уже начала бурное обсуждение данного документа, однако в экспертной среде документ еще не прошел апробацию. Есть критические замечания, отдельные эксперты считают уникальность документа фикцией, а исполнение его нереальным. В связи с этим нам предстоит кропотливая работа с учетом всех предложений, замечаний и предложений, – сказал и. о. руководителя управления Чингис Бескемпиров.

Было отмечено, что в Алматы сосредоточена значительная часть современной, креативно мыслящей, созидающей и целеустремленной казахстанской молодежи. Так, численность экономически активного населения в возрасте до 35 лет составляет 434 тыс. человек, которые являются драйвером поступательного развития не только нашего мегаполиса, но и страны в целом. Анализ процессов, протекающих в молодежной среде, указывает на наличие определенных проблем, влияющих как на социальное самочувствие молодежи, так и на общественно-политическую ситуацию в городе в целом. К числу таких проблем можно отнести молодежную безработицу, сложности адаптации приезжей молодежи, нехватку студенческих общежитий и доступного жилья для молодых семей. А также деструктивные силы, криминальные группы, псевдорелигиозные объединения, вовлекающие молодежь в свою деятельность.

В связи с этим, по мнению участников встречи, стратегической задачей является объединение усилий местных органов власти, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества, учреждений образования, молодежных организаций для развития профессионального и творческого потенциала молодых горожан. А также формирование у них позитивного мировоззрения, инновационного мышления, создания эффективных «социальных лифтов» и обеспечение социальных прав, вовлечение активных молодых граждан в процессы государственного управления. Особенно актуально это в современных условиях, когда перед Казахстаном стоят масштабные задачи всесторонней модернизации, вхождения в число 30 развитых стран мира с высокими стандартами жизни, инновационной экономикой. Очевидно, что, обладая высоким уровнем мобильности, интеллектуальной активности и новаторства, здоровья и энергии, молодежь в долгосрочной перспективе выступает решающей движущей силой Стратегии «Казахстан-2050» и Плана нации «Пять институциональных реформ».

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Алматинцы почтили память ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС

Самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 01.23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. 31 743 казахстанских воина-ликвидатора приняли участие в устранении последствий катастрофы на АЭС. Более 5 тысяч – выходцы из Алматы. Казахстанские воины-ликвидаторы одними из первых приняли участие в ликвидации последствий катастрофы и добросовестно исполнили свой воинский и патриотический долг. Для большинства она закончилась крайне печально: некоторые погибли, кто-то оставил в Чернобыле свое здоровье, осиротели семьи.

По традиции отдать долг памятигероям, которые боролись с неподконтрольным атомом, возложить цветы и почтить минутой молчания пришли представители ОО «Союз ветеранов Чернобыля и локальных войн», Алмалинского акимата, дипломаты генерального консульства России, школьники, студенты.

– Каждый год 26 апреля ликвидаторы собираются вместе, чтобы вспомнить трагические дни катастрофы и склонить головы перед памятью тех, кто ценой собственной жизни спас мир от чернобыльской беды, – сказал президент союза ветеранов Чернобыля и локальных войн РК Рахим-кажы Абдыкаримов.

Юлия ЖОРОВА

ФОТО Юрия ВЫБЛОВА

В Алмалинском районе прошла акция «Ескерткіштерді бірге қоғайық» в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест

В ходе встречи учащиеся общеобразовательных школ и средних учебных заведений возложили цветы к памятникам писателя и общественного деятеля Сабыра Шарипова. Ребята ознакомились с биографией писателя и его творчеством. В рамках акции также прошли литературные чтения у памятников Мукагали Макатаеву, Жамбылу Жабаеву, Габиту Мусрепову, Мухтару Ауэзову, Сабиту Муканову, Махатме Ганди. Творческому исполнению их произведений предшествовала санитарная очистка памятников, расположенных в Алмалинском районе.

Напомним, праздник установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО, и отмечается в мире с 18 апреля 1984 года в поддержку инициативы ученых, архитекторов, реставраторов, работников государственных органов охраны памятников истории и культуры.

Алия КАЗБАЕВА

Цвети и процветай, мой Алматы!

Под таким девизом прошли соревнования «Весенние старты» по водному туризму среди городских спортивных клубов.

Городской турнир, посвященный Дню военно-морского флота Казахстана и 25-летию Вооруженных сил РК, состоялся на Аэропортовском озере в Турксибском районе. За право быть лучшими боролись команды дворовых и спортивных клубов Алматы.

Претендентам на победу предстояло выдержать три этапа. В их числе спринтерская гонка на воде на 100 метров, слалом (соревнования по технике сплава «мастер-класс») и туристическое многоборье, спасательные работы, ориентирование и знание правил техники безопасности.

По итогам соревнований первое место завоевал центр досуга «Жетысу», второе – «Карлыгаш» и третье – «Кайсар».

Победители и призеры награждены грамотами и призами.

Перед тем как свернуть спортивный лагерь, участники соревнований провели экологическую акцию по уборке мусора «Чистые берега».

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В Алматинском колледже пассажирского транспорта и технологий обсудили программную статью Президента РК Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного собрания»

В актовом зале собрались преподаватели и студенты. Встречу открыл директор учебного заведения Сейтбек Сулейменов.

– Новая программная статья Главы государства очень важна для всего общества. Это очень важный политический документ, особенно если учесть, что Казахстан планирует войти в тридцатку развитых стран мира. В связи с этим особенно важно, чтобы молодежь стремилась получать качественное образование, ведь сегодняшним студентам предстоит строить будущее Казахстана. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы давать учащимся качественные знания, – отметил он.

Преподаватель Нурсулу Омарова в своем выступлении также подчеркнула важность качественного образования и знания трех языков – казахского, русского и английского.

– Только такие специалисты в будущем смогут работать на благо своей страны. Президент очень четко обозначил это в своей статье, однако готовить их мы должны уже сегодня. В частности, формировать у них понятие о национальной идентичности, прививать культурные и духовные ценности, – сказала Нурсулу Омарова.

В завершение встречи собравшиеся отметили, что для того, чтобы воплотить в жизнь обозначенные Президентом цели и задачи, нужно работать в тесном контакте.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Воспитанники Алматинской республиканской школы «Жас улан» имени Б. Момышулы приняли участие в чемпионате РК по рукопашному бою

Под чутким руководством тренера Медета Кожбанова жасулановцы заняли призовые места и привезли в мегаполис четыре медали. Почетное первое место в турнире занял Шәкім Әбен. Второе досталось Архату Айсанову. Два третьих места завоевали Салим Эюбов и Бақыт Төлеген. Все победители награждены ценными призами от спонсоров чемпионата.

Организаторы мероприятия отметили, что занятия рукопашным боем способствуют воспитанию физической выносливости, ловкости, решительности, уверенности в своих силах.

Напомним, в Алматы в начале текущего года состоялся городской турнир по рукопашному бою среди юношей. Ученики Алматинской республиканской школы «Жас улан» имени Бауыржана Момышулы прошли отбор и были направлены на чемпионат РК в Актобе.

Юлия ЖОРОВА