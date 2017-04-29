Новости Алматы

Алматинских производителей бесплатно обучили внедрению систем менеджмента качества

Акимат города совместно с Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Алматы и региональной Палатой предпринимателей во всех районных акиматах провели обучающие семинары по внедрению систем менеджмента качества по самым востребованным направлениям развития бизнеса. Практические аспекты освоили более 300 руководителей и специалистов, представляющих различные отрасли экономики, в том числе промышленность региона.

Данная инициатива нацелена на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, продвижение экспорта казахстанских товаров на внешние рынки, внедрение высокоэффективных методов управления качества.

Напомним, система менеджмента качества – это комплекс систем, методов и инструментов, которые компания использует, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей относительно выпускаемых товаров или услуг, а также чтобы сделать продукцию конкурентоспособной на рынке и улучшить деятельность компании в целом. Система менеджмента качества направлена не на контроль каждой единицы продукции, а на исключение возможных ошибок в работе, из-за которых может возникнуть брак. Для этого нужно разработать инструкцию по определению правильных действий, а потом контролировать их.

Разработать и внедрить систему менеджмента качества может любое предприятие независимо от сферы деятельности, величины штата и отрасли экономики. Причем не только производственные компании, но и организации, предоставляющие услуги или работы, где есть бизнес-процессы, которые необходимо оптимизировать.

Проведенный мониторинг показал, что предприятия и организации Алматы из года в год более активно внедряют системы менеджмента качества. Так, по сравнению с 2015 годом количество предприятий, внедривших СМК, увеличилось на 143 и составило 1771.

Виктор АНДРЕЕВ

Легализация активов на 3,9 трлн тенге дала дополнительный импульс экономике Алматы

Об этом сообщил аким города Бауыржан Байбек в рамках форума «День инвестора». Он также рассказал о ходе реализации программы приватизации и озвучил результаты проводимых мер по улучшению бизнес-климата.

Так, в прошлом году рост инвестиций в основной капитал по Алматы составил 4,8%, при этом бюджетные инвестиции сократились на треть, а инвестиции за счет частного капитала выросли на 34%. Рост достигается за счет организации новых производств в машиностроении, легкой, химической, фармацевтической, пищевой промышленности, стройиндустрии. Особое значение в этом имеет потенциал Индустриальной зоны, где реализуются 39 проектов на 195 млрд тенге, из которых 19 – экспортно ориентированные, 8 – с иностранным участием.

– Одной из основных задач, обозначенных Главой государства в новой модели экономического роста страны – Третьей модернизации Казахстана, является снижение доли государства в ВВП до уровня стран ОЭСР – это 15%. В данной работе основным ориентиром остаются интересы бизнеса и принципы Yellow Pages: государство не должно оказывать услуги, представленные бизнесом. В Алматы уровень доли государства в экономике уже достиг порядка 18%. Приватизировано 18 государственных предприятий. В нынешнем году планируется реализовать 21 предприятие с ликвидными активами. Серьезный импульс экономике придала легализация, в прошлом году в городе было легализовано активов на 3,9 трлн тенге, что составляет почти 70% от республиканских показателей, – отметил аким.

Особое внимание уделяется созданию в мегаполисе благоприятного инвестиционного климата. В международном рейтинге Doing Business Казахстан, оцениваемый по Алматы, поднялся на 35-е место, следуя за Швейцарией и Японией. В результате проводимых на правительственном и местном уровнях реформ упрощены и автоматизированы многие госуслуги. К примеру, срок выдачи техусловий сокращен с 14 до 5 дней, исключено истребование излишних документов, время выдачи архитектурно-проектировочного задания сокращено с 10 до 6 дней, внедрен контроль соблюдения сроков. Это не только снизило административные барьеры для местного бизнеса, но и позволило привлечь международные компании. Только за прошлый год в Алматы пришли восемь транснациональных компаний. Одним из ярких примеров выступает японский завод по производству высокопрочной габионной сетки Tokyo Rope Almaty. Компания успешно работает и планирует расширяться на территории Индустриальной зоны.

Среди возможностей для инвесторов аким также выделил формат государственно-частного партнерства, позволяющий гарантировать доходы предпринимателям посредством заключения долгосрочных сервисных контрактов. В 2016 году в городе реализовано более 160 проектов в партнерстве с бизнесом, открыто 175 частных детских садов на 5,6 тыс. мест, сейчас рассматриваются более 20 проектов. Следует отметить, что совместно с международной корпорацией IDC на сегодня завершается разработка концепции Smart Almaty. Ее внедрение позволит наладить обмен большими данными, автоматизировать процессы и консолидировать меры по развитию «Индустрии 4.0».

Алия КАЗБАЕВА

В Алматы разбивают сады по выращиванию легендарного яблока весом один килограмм

Инициатором проекта по возрождению алматинского апорта выступила компания Apple world, занимающаяся растениеводством и садоводством. На покупку саженцев и уход за садом территорией 17 га компания потратит 400 млн тенге. Организация арендовала у государства участок в предгорьях на 49 лет и действует при поддержке и контроле акимата Алматы и городской общественности.

– От акимата нам поступило предложение помочь городу в возрождении апорта, так и появился этот социальный проект. В нынешнем году мы высаживаем апорт на трех пригодных для выращивания участках с надеждой на то, что сады приживутся, – сказал акционер ТОО «Apple world» Топжар Джамалбеков. – Настоящий алматинский апорт исчез. Мы забыли, как выглядят килограммовые яблоки. В большинстве своем яблони, растущие здесь, безнадежно больны, каждая из них обследована учеными и пронумерована. Только после лесопатологической экспертизы принято решение о выкорчевывании этих деревьев. Пользуясь случаем, скажу, что вопреки слухам и домыслам строить на этой территории, к примеру, коттеджный городок никто не собирается. У нас нет таких прав, мы даже домик для себя здесь не можем поставить.

Чтобы исключить проникновение крупного рогатого скота или вандалов, в дальнейшем территорию сада оградят забором. После того как деревья начнут плодоносить, а это произойдет через девять лет, за вход в сад и покупку возрожденного апорта посетители будут платить чисто символическую плату, доступную каждому.

В целом по городу нежные саженцы сменят отмирающие яблоневые деревья, произрастающие в алматинских садах с начала 70-х годов в районе Баганашыла, Бутаковки, Ремизовки.

– Мы находимся в одном из таких садов – в Баганашыле. Сейчас здесь 3200 старых деревьев. Сад дикорастущий, фитосанитарная обстановка удручающая – 90% деревьев повреждено цитопорозом и бактериальным ожогом. В этом случае требуется полное обновление сада – снос старых деревьев и высадка новых саженцев, – сообщил агроном компании Самир Исмаилханов. – Чтобы получить разрешение на снос старых деревьев, мы обратились к специалистам Института защиты растений имени Бектурова. На каждое из сносимых в этом саду деревьев имеется результат лесопатологической экспертизы, все они пронумерованы. На их месте после обработки почвы будет высажено 10 тысяч саженцев, закупленных у КазНИИ плодоводства и виноградарства, – это сорта апорта алматинский красный и александрийский, – пояснил Самир Исмаилханов.

В качестве наблюдателя на церемонию закладки нового яблоневого сада приехал член Общественного совета, соорганизатор движения Alma Qala Бекнур Кисиков.

– Как алматинцу, выросшему в этом прекрасном городе, мне небезразлична судьба каждого сада. Раньше Алматы был зеленым городом, сейчас в некоторых местах построили дома, коттеджи. Сегодня я пришел посмотреть и поучаствовать в высадке деревьев, а также убедиться, что некоторые деревья действительно подлежат выкорчевке, – сказал Бекнур Кисиков и призвал экологов, а также общественность периодически мониторить состояние садов и по мере необходимости помогать в уходе за ними.



Сегодня работы по омоложению яблоневых садов и рекультивации земельных участков по программе «Возрождение апорта» начаты в мкр. Нурлытау на участке площадью 17,37 га и в мкр. Алатау – 15,94 га. В дальнейшем 35 тысяч саженцев безвирусного апорта появятся еще на двух участках в 49 и 15 гектаров.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Новая программа «МыАлматы» откроет населению прямой доступ к участию в развитии города

Трехлетняя программа направлена на вовлечение граждан в реализацию видения развития Алматы до 2020 года. Цель проекта «МыАлматы» – подключить население к процессу преобразования мегаполиса в современный город, комфортный для жизни и бизнеса. Программа, рассчитанная на 2017–2020 годы, представлена Британским советом, акиматом города, АО «Центр развития города Алматы» и КБТУ. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в размере 430 тысяч евро.

Общественные организации и инициативные группы, представители бизнес-среды и любой житель города смогут напрямую влиять на принятие решений по внедрению инноваций в сфере урбанистики. Основной фокус направлен на молодежь. Диалоговую платформу составят форумы, мастер-классы и обучающие тренинги. На развитие гражданских проектов, которые будут выбраны на конкурсной основе, предусмотрено десять грантов в размере до 5000 евро. Большое число предложений оргкомитет ожидает получить в сферах безопасности и транспортной системы.

– Презентация трехлетней программы символична в преддверии празднования Дня единства народа Казахстана. Ведь суть этого праздника тесно связана с идеей гражданской активности, со стремлением людей разных возрастов и национальностей объединиться ради общего блага, – отметил руководитель городского управления экономики и бюджетного планирования Максат Кикимов.

Грантовая поддержка проектов, подчеркнул глава ведомства, даст молодым людям возможность раскрыть потенциал и проявить себя в решении социальных вопросов. Запуск конкурса грантовых проектов и первый форум запланированы на осень этого года.

Аида МАМЕТОВА

Победители «Весенней битвы стартапов» завоевали денежные премии в размере до миллиона тенге

Мероприятие, прошедшее на площадке университета «Туран», объединило сразу три конкурса инновационных проектов – Startup Day, TG Cup и Microsoft Imagine Cup. Организором выступил бизнес-инкубатор Almaty Tech Garden при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК.

Главный трофей «Весенней битвы стартапов» в рамках Startup Day – один миллион тенге – завоевала компания Orion М2М, предложившая решение для дистанционного сбора и передачи данных, или LPWAN-сети. Второе место с наградой 500 тысяч тенге досталось авторам проекта по разработке маятникового ветродвигателя резонансного типа. Бронза и 250 тысяч – за создателями электропроводящего текстиля на основе стеклостали.

Победителем конкурса технологических студенческих проектов Microsoft Imagine Cup стал проект Ontime студентов КазНУ имени аль-Фараби. Это мобильное приложение для учета времени, затраченного на сон, работу, общение в соцсетях, занятия спортом и другую деятельность. Авторы представят Казахстан на региональном финале в Киеве, где будут бороться за выход в глобальный финал в США с призовым фондом 100 тысяч долларов.

– Политика нашего государства направлена на всестороннюю поддержку развития инноваций. Глава государства в своем Послании народу Казахстана выделяет в качестве первого приоритета необходимость ускоренной технологической модернизации экономики, – отметил заместитель генерального директора AlmatyTechGarden Аскар Сембин. – Задача Almaty Tech Garden заключается в выстраивании целостной системы инструментов поддержки инновационных проектов на всех стадиях – от идеи до ее внедрения в производство.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Алматинские школьники установили 74 скворечника на территории парка «Медеу»



В честь всемирного Дня птиц учащиеся средней школы № 47 своими руками смастерили скворечники и установили их на территории парка под чутким руководством преподавателей.

– Нам очень приятно, что ребята приняли участие в данной акции, – говорит директор парка «Медеу» Болатбек Бурибаев. – В свое время каждой весной я сам лично с одноклассниками строил скворечники и вешал их на деревья, а затем наблюдал, как птицы устраивали там гнезда и выводили птенцов. Это было одним из самых ярких впечатлений моего детства. Благодаря данной акции мы показали подрастающему поколению, насколько важно заботиться о природе своего любимого города и тем самым проявлять свою активную гражданскую позицию, что в дальнейшем поможет им стать достойными гражданами своей страны.

На территории парка «Медеу» встречается около 136 видов птиц, включая гнездящихся, оседлых, мигрирующих и зимующих, некоторые из них занесены в Красную книгу РК.

Сауле РАХМЕТОВА

В Астана прошло совещание с акимами регионов по вопросам подготовки и проведения EXPO-2017

Главы областей обсудили вопросы взаимодействия с регионами по продвижению Международной специализированной выставки и подробно ознакомились с объектами EXPO, контентом павильонов, билетной программой и ее условиями, а также деловой и культурно-развлекательной программой.

Ахметжан Есимов напомнил участникам совещания, что EXPO-2017 – это проект Главы государства и со стороны акиматов важно доносить идею выставки до населения и разъяснять эффект для экономики страны от ее проведения.

«На прошлой неделе было совещание под председательством Президента Казахстана, на котором он дал высокую оценку степени готовности к выставке. Теперь наша задача – за полтора месяца до ее начала совместно приложить усилия для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне», – отметил Ахметжан Есимов.

Сейчас почти все страны-участницы приступили к наполнению своих павильонов. Идет активное продвижение выставки в регионах и за рубежом. В связи с этим глава нацкомпании отметил, что на местах необходимо продвигать предстоящее уникальное событие исключительно пропагандистскими методами.

Азат АЛТЫБАЕВ