Новости Алматы

В мегаполисе выбрали лучшие социальные проекты

В Фонде Первого Президента РК прошла очередная ярмарка проектов среди неправительственных организаций. Участники предложили свои креативные идеи в шести номинациях. Однако все проекты объединила главная тема конкурса – «Инновационный Казахстан: от «зеленой» экономики к экологической культуре нового типа».

Ярмарка позиционируется как многоплановое мероприятие, другими словами – форум неправительственных объединений Казахстана, позволяющий продемонстрировать инновационные социальные технологии организаций, презентовать социальные инициативы с целью их дальнейшего развития и продвижения в массы, а также расширить границы решения практических задач в области социального партнерства.

Ярмарка социальных идей и проектов посвящена международной специализированной выставке EXPO-2017. Всего на конкурс представили 139 заявок из разных регионов Казахстана. Создатели проектов защищали свои работы перед жюри. В итоге судьи отобрали 19, которым фонд окажет поддержку. В этом списке немало разработок, инициированных алматинцами. В частности, судьи отметили проект фонда поддержки инвалидов по зрению среди детей и молодежи «Анашым». Активисты предлагают разработать специальные спортивные программы для слепых и слабовидящих детей, чтобы они могли поддерживать физическую форму и даже принимать участие в соревнованиях, а представители благотворительного фонда «Азамат әлеуеті» предлагают развивать инклюзивное творчество, устраивать различные акции и проекты, в которых смогут принимать участие ребята с особыми потребностями и обычные дети. Еще одна алматинская организация, общественный фонд «Коркыт», посвятила свой проект сохранению и популяризации наследия Великого шелкового пути.

Елена СОКОЛОВА

«ОҢАЙ!» разыграет для алматинцев 25 билетов на международную выставку EXPO-2017

Конкурс «С «ОҢАЙ!» на EXPO-2017», организованный Транспортным холдингом Алматы продлится со 2 по 20 мая. Для участия в нем, во-первых, необходимо стать подписчиком официальных страниц оператора системы электронного билетирования в любой из социальных сетей – Facebook, Instagram или «ВКонтакте». Следующий шаг – разместить на собственной странице в одной из этих же сетей авторское фото, видео, рисунок, стихотворение или песню с подписью «Хочу с «ОҢАЙ!» на EXPO-2017» и хэштегом #onayexpo. Главной теме могут быть посвящены даже кулинарные шедевры или флешмоб.

Лучшие работы будут опубликованы на официальных страницах «ОҢАЙ!». 25 авторов, чьи работы наберут наибольшее количество отметок «like» от других пользователей, получат билеты на международную выставку EXPO-2017 с фиксированной датой.

Итоги конкурса объявят 25 мая. Билеты победителям вручат в ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» по адресу: ул. Рыскулбекова, 33/1, в будние дни с 9.00 до 18.00. При себе иметь оригинал и копию удостоверения личности.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Прошло совещание межведомственной группы по оказанию госуслуг при Департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы

Встреча состоялась под председательством замруководителя Департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы Геннадия Даниярова.

На совещании присутствовали представители аппарата акима Алматы, центров обслуживания населения города, а также руководители местных исполнительных госорганов и территориальных подразделений центральных госорганов, оказывающих государственные услуги.

С докладом на тему «О работе по внутреннему госконтролю в местных исполнительных органах» выступил руководитель отдела контроля госуслуг и развития информационных технологий аппарата акима Алматы Марлен Касенов.

Замруководителя Управления здравоохранения Алматы Жанат Кенжебаева рассказала об оказании государственных услуг, в том числе электронных.

В ее докладе было отмечено, что за последний квартал улучшилось качество и оказание электронных услуг в сфере здравоохранения. По итогам заседания Геннадий Данияров поручил руководителям госорганов усилить работу над повышением качества оказания государственных услуг.

Юлия ЖОРОВА

В Алматы состоится парад детских и молодежных музыкальных ансамблей

Организованный Министерством образования и науки РК, он пройдет в Международный день защиты детей – 1 июня при поддержке акимата Алматы. Парад нацелен на поддержку и развитие парадного, улично-фестивального шествия школьников и студентов как фактора эстетического и патриотического воспитания в условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік ел».

Широкомасштабная республиканская акция, объединяющая все образовательные организации нашей страны, станет уникальным событием в культурной жизни республики, так как проводится впервые.

Одновременно в каждом областном центре, городах Алматы и Астане в этот день по центральным улицам и проспектам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, чирлидиры, хоровые и танцевальные коллективы.

Интересный репертуар, разнообразие музыкальных инструментов, оригинальность аранжировок произведений, соединение в выступлении нескольких видов музыкальной деятельности: пение, движение, игра на инструментах, униформа музыкального коллектива – все это сделает праздник детства одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ. Созданию праздничной атмосферы придаст захватывающий дух музыкально-театрализованное шествие.

По словам организаторов, для каждого участвующего музыкального коллектива парад – форма художественно-эстетического развития, грандиозный шанс показать творческие достижения детей, педагогов и родителей.

Айхан АНСАГАНОВА

Приближается строительство развязки на пересечении улицы Жансугурова с пробиваемой к ней улицей Фурманова

Как уже сообщалось, этот проблемный участок автомобильного движения тревожит алматинцев более других городских транспортных узлов. И двухуровневая развязка здесь крайне необходима. Однако преградой для ее возведения стал вопрос сноса жилых домов, попадающий в пятно застройки.

– Всего в зоне строительства 72 частных земельных участка с жилыми домами и надворными постройками, – сказал аким Жетысуского района Талгат Разаков. – Именно они решением городских властей определены как изымаемые для государственных нужд. Изъятие определено в два этапа. Вначале следует подготовить под фронт работ территорию, на которой сейчас находится 46 участков, а вторым этапом будут изыматься еще 26 частных подворий.

Эта информация еще в начале марта заставила владельцев частных домов выяснять главный вопрос: какова сумма ожидаемой компенсации? Ответ их не удовлетворил, так как оценщики определили стоимость их жилья по минимуму. Так, сумма, выделяемая государством за сотку земли без учета стоимости строения, оказалась равной всего 300 тысячам тенге.

– Это не окончательное решение, – убеждаем мы людей, это, так сказать, базовая ставка, – говорит Талгат Разаков.

Районные власти регулярно проводят встречи с хозяевами сносимых домов, разъясняют им их права. Буквально накануне второго акта оценки в районный акимат были приглашены люди для встречи с прокурором района и руководителями городских управлений земельных отношений, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Состоялся еще один острый, с горячими вопросами и холодными ответами, диалог.

– Управлению земельных отношений дано задание ускорить работу по оценке земли и имущества и предоставить итоги жителям. Мы держим ситуацию на контроле, – резюмировал аким района.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

Внимание!

Частично перекроют движение по улице Момышулы.

Временные изменения в схеме движения автотранспорта связаны со строительством станции метрополитена «Достык» на пересечении проспекта Абая с улицей Момышулы.

Так, с 6 по 9 мая движение по улице Момышулы в южном и северном направлениях от проспекта Улугбека до проспекта Абая будет перекрыто. Объезд можно осуществить по проспекту Абая, улице Саина и проспекту Улугбека.

Все въезды и выезды в прилегающие дворы с улицы Момышулы будут открыты.

Актив горкома КНПК обсудил с коллективом Алматы II Послание Главы государства

Для лидерства в глобальной конкуренции необходимо осваивать цифровые технологии, своевременно повышать свою квалификацию, не бояться переучиваться на другие специальности. На этом сделал акцент основной спикер встречи – первый секретарь алматинского городского комитета КНПК Алибек Шапенов.

Рассуждая о реализации обозначенных в Послании задач Третьей модернизации, он подчеркнул, что нужно учиться работать на опережение, предлагать новые идеи, касающиеся развития той или иной отрасли.

– За 25 лет Независимости были созданы и продолжают создаваться новые производства, развивается транспортная логистика, железнодорожная инфраструктура, поэтому есть потенциал для роста, главное – уметь им пользоваться, – подчеркнул он.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации программы «Нурлы жер». Программа направлена на активизацию жилищного строительства для повышения доступности жилья.

– В частности, в рамках «Нурлы жер» завершается реализация проектов жилищного строительства, начатых по госпрограмме «Нурлы жол» и «Программе развития регионов до 2020 года», – сказал Алибек Шапенов.

Юрий ЮРОВ

Уникальное оборудование для диагностирования рака передано НИИ онкологии и радиологии РК

Это значимое для онкологов и пациентов событие состоялось во время VI съезда онкологов и радиологов РК. Подарок сделала ведущая научно-технологическая компания в области здравоохранения «Мерк». Современное диагностическое оборудование работает по методу «жидкой биопсии». С его помощью специалисты смогут в течение двух часов поставить точный диагноз онкопациентам с метастическим колоректальным раком. Новый способ является минимально инвазивным, простым в выполнении, что будет способствовать своевременному принятию решений в отношении назначения таргетной терапии больным.

– Во всем мире отмечается рост онкозаболеваний, и Казахстан не является исключением, – отметила директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова. – Ежегодно на 3–4 процента больше граждан в нашей стране заболевает раком. В прошлом году более чем 36 тысячам казахстанцев был поставлен этот диагноз. В то же время благодаря проводимым в стране скринингам и ранней диагностике снижается смертность. Мы уже установили новое оборудование и в течение месяца проведем обучение наших специалистов работе на нем с помощью наших зарубежных коллег.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Алматинские имамы и служители мечетей прошли курс повышения квалификации

Впервые для членов городского филиала Духовного управления мусульман Казахстана был организован двухдневный семинар-тренинг. Инициатором проекта, ставшего пилотным не только для города, но и для всей республики, является комиссия по культурной политике Общественного совета города. Поддержали инициативу, выступив с лекциями, религиоведы Казахского национального университета имени аль-Фараби, университета «Нур-Мубарак», а также центра реабилитации, профилактики и консультации по вопросам религий «Шанырак».

Ключевыми для семинара-тренинга стали вопросы угрозы терроризма и экстремизма в современном обществе. Представители духовенства участвовали в обсуждении тем духовных основ ислама, информационной войны, проблем брака и семьи.

– В Алматы насчитывается 178 религиозных организаций, из которых 47 – мечети. В них работают 130 человек. Наша задача – встречаться с ними и проводить беседы. Данным семинаром мы охватили всех. Это не просто лекторий, а диалоговая площадка с вопросами и ответами, – прокомментировал председатель комиссии Кусман Шалабаев. – Цель – провести для духовенства разъяснительную работу и донести важность личного участия имамов и служителей в дальнейшем распространении знаний в обществе. В частности, о салафизме – происхождении последователей и их идентификации. Это первый подобный опыт, который, я уверен, даст свой положительный эффект. Думаю, проект получит продолжение.

По завершении семинара-тренинга каждый участник получил сертификат.

Марина ПЕСТРЯКОВА

В Алматы состоялась республиканская научно-практическая конференция «Алаш» и религия»

Ее провели Духовное управление мусульман Казахстана совместно с университетом «Нур-Мубарак».

Напомним, ровно сто лет назад, в 1917 году, наступил важный период, когда казахская интеллигенция сознательно делала усилия оставить наследие последующему поколению. Идея лидеров партии «Алаш» о создании казахской государственности – это исторически важное событие. Предвестнику свободы Алихану Букейханову так и не удалось довести деятелей «Алаш» до планированного рубежа. Однако их труд остался вечным примером для последующих поколений.

Во время конференции выступил главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Ержан кажы Малгажыулы. Также с докладами о создании и деятельности партии «Алаш», о роли религии в жизни степного народа выступил писатель, кандидат исторических наук Бейбит Койшибаев.

Юлия ЖОРОВА