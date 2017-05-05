Новости Алматы

В Алматы чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

Ветеранов ВОВ и тружеников тыла поздравил аким Алмалинского района Жасулан Естенов.

Торжественный прием, приуроченный к Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в отеле RIXOS.

Ветеранов встречал духовой оркестр школы для одаренных детей им. А. Жубанова. Прозвучали мелодии военных лет.

На сегодняшний день в Алмалинском районе проживают 98 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, пять вдов погибших и умерших фронтовиков, 19 блокадников, 15 узников концлагерей, 3523 труженика тыла.

Глава района поздравил ветеранов с Днем Великой Победы, пожелав им долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой.

– Хочу выразить уважение и огромную благодарность дорогим ветеранам. Ведь благодаря вашему героизму, мужеству и стойкости духа мы сегодня живем в независимом и процветающем государстве, – сказал Жасулан Токкожаевич. – Очень важно, чтобы каждый участник военных событий почувствовал, что его подвиг никогда не будет забыт.

Также ветеранов приветствовали советник генерального консульства РФ в Алматы Илья Самунин, председатель республиканского общественного объединения «Совет генералов» Рустем Кайдаров, депутат маслихата Алматы Динара Нукетаева, председатель Алматинского городского совета ветеранов Еренгаип Шайхутдинов, председатель районного Совета ветеранов Жаксылык Амирханов.

Для дорогих гостей была подготовлена праздничная концертная программа с участием заслуженного деятеля культуры РК Нургали Нусипжанова, солиста эстрадно-симфонического оркестра, лауреата международных и республиканских конкурсов Алексея Тимофеева, известной певицы Толкын Забировой, ансамбля «Гүлдер», трио «Тәтті», а также студентов Алматинского хореографического училища им. А.Селезнева.

Акимат и бизнес-собщество Жетысуского района поздравили ветеранов.

Фронтовиков навестили на дому. В адрес каждого ветерана прозвучали слова благодарности за ратный подвиг.

– Мы признательны нашим дедам и отцам за героизм и стойкость, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, – сказал аким района Талгат Разаков.

Он подчеркнул, что сегодняшнее поколение в неоплатном долгу перед победителями.

Ветераны в свою очередь поделились с гостями воспоминаниями о фронтовом времени и о послевоенном периоде восстановления народного хозяйства, в котором они принимали самое активное участие.

Аким подчеркнул, что районная администрация и бизнес никогда не оставят без внимания ветеранов.

К слову, фронтовикам помощь оказывается на постоянной основе. Совместно с акиматом ветеранов поддерживают такие компании, как ТОО «Technodom», ТД «Комфорт», ТОО «Сулпак», ТРК «Максима», ТД «Реалист», ТЦ «Магнум», ТОО «Обис», ТОО «Карлсберг-Казахстан», ТОО «Мета» и другие предприятия.

Поддержку получили 32 фронтовика района. Так, четырем ветеранам сделан капитальный ремонт квартир, 28 фронтовиков получили в подарок бытовую технику: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, мультиварки.

Нелли СТАСОВА,

Юрий ЮРОВ

Встречи руководителей общественной приемной с горожанами прямо на улице вновь показали свою эффективность

Только за три часа к ведущим на проспекте Жибек жолы разъяснительную работу чиновникам Медеуского района обратились около 100 горожан.

С началом действия правительственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в Медеуском районе активизировалась работа по доведению до населения основных положений данного документа. Вначале аким района Ержан Жылкибаев провел выездную общественную приемную в микрорайоне Думан. Проанализировав показатели и основные запросы населения, медеусцы вышли в народ снова.

Не всегда люди имеют достаточный объем информации о тех или иных новшествах, не знают, куда пойти со своей проблемой, у кого просить помощь, – говорит руководитель районного центра занятости Долкун Ахметов. – Мы, конечно же, доводим главное через средства массовой информации, но не все и не всегда имеют возможность познакомиться с ней. Поэтому решили выйти непосредственно к людям.

На этот раз акиматовцы выбрали один из самых многолюдных проспектов Алматы – Жибек жолы – и не ошиблись.

Уже через несколько минут после установки палаток, столиков и стульев к чиновникам выстроилась очередь из желающих получить ответы на их животрепещущие вопросы.

Прием граждан вели заместители акимов района Гани Майлибаев и Бахытжан Наурзбеков, руководители отделов и районного центра занятости населения.

Алматинка по имени Сауле обратилась с жалобой на действия сотрудников фирмы, не пожелавших принять ее на работу при свободной вакансии. Дама почтенного возраста уверяла, что именно из-за груза лет ее не захотели принять на работу бухгалтером, хотя в центре занятости она получила на руки направление по имеющимся там данным о вакансиях.

Ее вопрос был взят на контроль.

С жалобой на действия чиновника, сорвавшего рекламу с частного медучреждения, пришла руководитель этого лечебного центра Жамал. Она попросила восстановить рекламу. Однако, как разъяснил ей действующее в этом плане законодательство заместитель акима района Бахытжан Наурзбеков, на лицевой стороне здания ничего нельзя иметь, кроме его наименования.

Вопросов и просьб о помощи много, только вот жаль, что люди, идущие на прием, как правило, не предоставляют конкретных фактов: кто, где и когда отказал им в законном праве, нахамил, не оказал медицинской помощи и т. п.

Тем, кто обратился в общественную приемную на Жибек жолы и при этом конкретизировал свою проблему, помощь была оказана на месте.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

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В Алматы проходит национальный конкурс «Мерейлi отбасы»

Конкурс по поручению Главы государства проводится в Казахстане ежегодно с 2014 года. Его основная цель – укрепление института семьи, повышение ответственности родителей за воспитание детей, широкая популяризация семейных ценностей и положительного имиджа казахстанской семьи.

– Наш город может гордиться своими прекрасными и крепкими семьями, – подчеркнула главный инспектор акима города Алматы по делам женщин и семейно-демографической политике Назира Тогызбаева.

Так, победителем «Мерейлi отбасы» в 2014 году стала семья известных альпинистов из Алматы Жумаевых, покоривших высочайшие вершины мира. Глава семьи Максут – кавалер ордена «Құрмет», награжден нагрудным знаком «Покоритель пика Эверест». Его супруга Ольга возглавляет казахский клуб по альпинизму. В семье воспитываются трое детей. В 2015 году победителем от Алматы стала многодетная семья Алиакбаровых-Кадировых, воспитывающая семерых детей. Глава семьи работает сантехником, а супруга – домохозяка. А в прошлом году от нашего города победила многодетная семья Жиенбаевых. Глава семьи работает директором специализированного лицея № 92. Он учитель-инноватор. Его супруга работает заместителем декана механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби. В семье семеро детей.

Тогызбаева отметила, к участию в «Мерейлi отбасы» допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. На «Мерейлi отбасы» уже подали заявки более 50 семей нашего города.

Республиканский конкурс поделен на три этапа: районный (городской), областной и республиканский. Для участия нужно заполнить специальную форму заявки и подать ее в отделы внутренней политики районных акиматов города, приложив необходимые документы. В третьем, республиканском этапе конкурса примут участие 16 семей. Это победители из каждой области Казахстана, а также семьи из Алматы и Астаны. Семья-победитель определится путем СМС-голосования.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В КазНПУ им. Абая прошла научно-практическая конференция «Диалог культур в эпоху глобализации»

В работе конференции, которая была посвящена 70-летию профессора, доктора филологических наук Князя Мирзоева, приняли участие эксперты из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ученые выступили с докладами по теме сохранения толерантности и межнационального согласия.

В ходе конференции коллеги чествовали юбиляра.

Заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Құрмет» Князь Мирзоев более полувека посвятил развитию образования, науки, культуры и литературы: около 30 лет он заведует кафедрой восточной филологии КазНПУ им. Абая, занимается плодотворной педагогической, научной и общественной деятельностью. Он был в числе активных создателей Ассамблеи народа Казахстана и сейчас входит в совет АНК, многие годы возглавляет ассоциацию курдов «Барбанг» РК и состоит членом Союза писателей и журналистов республики.

Как основатель казахстанской школы курдоведения и ученый, внесший большой вклад в развитие современного литературоведения на основе культур народов Востока, Князь Мирзоев прославил отечественную науку далеко за пределами Казахстана.

Георгий ХИНИЧ

Праздничная генеральная уборка

С 18 марта в городе Алматы еженедельно проводятся локальные районные субботники по улучшению санитарного состояния города и благоустройству.

6 мая в преддверии праздничных мероприятий акиматами районов будет организован очередной субботник по санитарной очистке и благоустройству дворовых территорий с привлечением физических и юридических лиц, в котором планируется участие более 1750 человек и 78 ед. спецтехники.

Запланированы работы по уборке мусора, покраске детских игровых и спортивных площадок, ограждений, скамеек, урн и других элементов благоустройства в микрорайонах №№ 6, 7, 8, 12, Рахат, Курылысшы, на дворовых территориях Алмалинского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов.

Проведение локальных субботников продлится до 27 мая.

АНК активно участвует в реализации инициатив Главы государства

Об этом говорилось в ходе республиканского совещания АНК, прошедшего в Доме дружбы. Основной темой встречи за круглым столом стало обсуждение задач XXV сессии АНК и проектов, изложенных в программной статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Началось совещание с чествования профессора, доктора филологических наук, общественного деятеля, лидера курдской общины Князя Ибрагимовича Мирзоева, который отмечает 70-летие.

Заместитель главы города Арман Кырыкбаев вручил юбиляру поздравительный адрес от имени акима Алматы Бауыржана Байбек. В документе отмечается, что Князь Мирзоев вносит большой вклад в общественную жизнь мегаполиса, укрепление межнационального согласия.

С основным докладом на совещании выступил заместитель председателя – заведующий секретариатом АНК Дархан Мынбай.

Он отметил, что Алматы был и остается одним из центров АНК.

– В мегаполисе сосредоточено 19 республиканских и 34 городских национальных культурных объединений, выпускается 14 газет и журналов, издающихся НКО, – озвучил статистику Дархан Мынбай.

Он подчеркнул актуальность тезисов, которые изложил Глава государства в своем выступлении на XXV сессии АНК и в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Дархан Мынбай особо отметил, что для укрепления социально-экономического развития общества АНК должна принимать активное участие в реализации новых задач, обозначенных Президентом, в частности в работе над проектом «100 новых лиц Казахстана».

«Как подчеркнул Глава государства, «рядом с нами столько выдающихся современников, которых породила эпоха Независимости! Их рассказ о жизни убедительнее любой статистики. Мы должны сделать их героями нашей телевизионной документалистики», – процитировал Президента Дархан Мынбай.

Юрий КАШТЕЛЮК

Астанинский процесс превратился в важную переговорную площадку

Это в своем выступлении по итогам международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса, прошедшей 3-4 мая в Астане, подчеркнул министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства сделал акцент на том, что процесс, начавшийся при прямом участии и полной поддержке Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, превратился в важную переговорную площадку, содержательно дополняющую женевский формат.

– Как известно, со времени третьего раунда переговоров в Астане, состоявшегося в марте, имела место значительная эскалации напряженности в Сирии, произошел ряд трагических событий. В данной ситуации еще более возросло значение Астанинского процесса, – сказал министр.

В этой связи Абдрахманов особо отметил высокий уровень представленности государств-гарантов и всех заинтересованных сторон в четвертом раунде международной встречи по Сирии в Астане.

Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

В подписанном документе отмечается, что в рамках границ четырех зон безопасности, в которые вошли провинция Идлиб и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, зона севернее Хомса, Восточная Гута, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, должны быть прекращены боевые действия между конфликтующими сторонами. В частности, будет запрещено использование любого вида оружия, включая авиацию, обеспечена доставка гуманитарной помощи и медикаментов, созданы условия для восстановления базовой инфраструктуры для потребностей населения, безопасного и добровольного возвращения беженцев.

В ходе встречи ее участники также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа.

Страны-гаранты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, убежденность в том, что решение сирийского конфликта возможно только политическим путем.

Участники переговоров также выразили признательность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и правительству страны за организацию международной встречи по Сирии в Астане.

Стороны решили провести следующую встречу высокого уровня в Астане в середине июля 2017 года и договорились за две недели до этого организовать предварительные консультации на экспертном уровне в Анкаре.

Было отмечено, что Казахстан расценивает итоги четвертой международной встречи по Сирии в Астане как очередной качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране. Республика Казахстан призывает все стороны к выполнению всех договоренностей и подтверждает готовность продолжать и далее вносить свой вклад в международные усилия по поиску различных путей политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Напомним, в переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения боевых действий – Ирана, России и Турции, а также высокие представители ООН, Иордании и США.

Юрий ЮРОВ

Сообщение территориальной избирательной комиссии города Алматы

Территориальная избирательная комиссия города Алматы сообщает о регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан от города Алматы:

1. Шуакова Бекзата Сундетбаевича, 1981 года рождения, генерального директора ТОО «Stamp services», проживающего в городе Алматы.

2. Бакарасовой Елены Евгеньевны, 1965 года рождения, генерального директора ТОО «Концерн Bakarassov», проживающей в городе Алматы.

3. Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича, 1962 года рождения, генерального директора АО «Алматыинжстрой», проживающего в городе Алматы.

Объявление

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы реализовывает Антикоррупционные проекты «От двери к двери», «Вместе в будущее без взяток!». Цель данных проектов – формирование у населения нулевой нетерпимости к коррупционным проявлениям и повышение антикоррупционной культуры. Мобильной группой департамента на постоянной основе ведется общественный прием граждан по вопросам повышения качества оказания государственных услуг и по другим актуальным вопросам в сфере противодействия коррупции.

Приемные дни.

Центр обслуживания населения

№ Районы Место проведения общественного приема Время, дни проведения Телефоны 1 Алатауский район Мкрн. «Шанырак-2», ул.Жанкожа Батыра, 24 10 мая 9.00-13.00 377-19-80 2 Алмалинский район Ул.Богенбай Батыра , 221 12 мая 9.00-13.00 378-09-10 3 Бостандыкский район Мкрн. «Алмагуль» ул.Кожанова, 9А 19 мая 9.00-13.00 293-41-14 4 Жетысуйский район Мкрн. «Кулагер» ул.Серикова, 6а 19 мая 9.00-13.00 227-07-52 5 Наурызбайский район «Алматы Молл» ул. Тепличная 11В/28 23 мая 9.00-13.00 6 Турксибский район Ул.Рихард Зорге,9 26 мая 9.00-13.00 395-36-05

Государственный центр по выплате пенсии