Новости Алматы

В День защитника Отечества в Алматы проводили в армию 50 призывников

Торжественная церемония по традиции состоялось в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где собрались молодые защитники Отечества, их родственники и друзья, представители городского Департамента по делам обороны. Ветераны Вооруженных сил РК в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы возложили цветы к Вечному огню.

Призывников поздравил с праздником аким Алматы Бауыржан Байбек.

– В этом году мы отмечаем 25-летие Вооруженных сил РК. За эти годы в республике сформировалась сильная армия, оснащенная современным вооружением, хорошо обеспеченная в материальном и техническом плане. Создаются все условия для военнослужащих. Сегодня воспитаны новые кадры, призванные обеспечить безопасность и охрану суверенитета нашей страны. Мы гордимся нашими воинами, – сказал Бауыржан Байбек.

Также аким выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

– К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, но их подвиг не забудется, он останется в веках. Нынешняя молодежь должна знать, что наши отцы и деды были совсем юными, когда уходили защищать Родину. То, что мы сегодня имеем, – это мирное небо над головой, это наша великая страна, которая достигла больших успехов, это беззаветный труд ветеранов войны. Ведь, несмотря на трудные военные годы, они смогли вернуться к мирной жизни и нашли в себе силы создать свои семьи и строить города и заводы. Огромное вам за это спасибо, – сказал глава города.

После завершения торжественной части учащиеся лицея «Арыстан» вручили призывникам подарки. А военнослужащие десантно-штурмовых войск устроили показательное выступление с элементами рукопашного боя.

Всего в текущем году около 1000 алматинских призывников отправятся служить в Вооруженные силы РК.

Елена СОКОЛОВА

В Алматы стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

Открыли его по традиции фермеры Алматинской области, представившие 170 тонн экологически чистой продукции. В следующей ярмарке приняли участие товаропроизводители Жамбылской области. Они привезли в Алматы 216 тонн товаров на общую сумму 171 миллион тенге. В том числе 37 тонн мясной, 21 тонну молочной продукции, 104 тонны фруктов и овощей.

Такие ярмарки давно стали традиционными для нашего мегаполиса. Люди привыкли покупать качественные продукты отечественного производства по ценам на 15–20 процентов ниже рыночных. Обычно на прилавках можно увидеть десятки различных наименований продовольственных товаров.

– Я всегда прихожу на ярмарку за мясом, молоком, творогом, покупаю также фрукты и овощи в сезон. Это очень удобно и экономично, потому что продукты всегда свежие и купить их можно по приемлемым для нас, пенсионеров, ценам. Радостно, что помимо больших ярмарок еженедельно проходят районные. Приятно, что о людях заботятся, – сказала алматинка Лаура Касымбекова.

Удобна эта ярмарка и фермерам, которые приезжают из Алматинской области, ведь в Алматы им бесплатно предоставляют торговые места, обеспечивают необходимые условия. К тому же покупателей в большом городе всегда много. Так что к обеду многие прилавки пустеют.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся на протяжении нескольких лет и давно стали традиционными. Их цель – стабилизация цен на продовольственные товары в городе.

Елена СОКОЛОВА

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Во Дворце школьников прошел открытый чемпионат по робототехнике

Научно-техническое первенство организовали Управление образования Алматы, Назарбаев интеллектуальные школы, Казахстанский институт управления проектами.

В чемпионате, который продлился два дня, приняли участие школьники, студенты средних специальных учебных заведений и вузов, в том числе находящихся за пределами Казахстана, и дети, обучающиеся на дому.

– Главная цель чемпионата – стимулировать подрастающее поколение к научно-техническому творчеству, – пояснили в Управлении образования.-

В рамках чемпионата состоятся конкурсы на лучший инженерный и программный проекты. Также на суд жюри были представлены веб-сайты, одностраничные приложения, а также самостоятельно разработанные мобильные приложения для платформ Android и IOS.

Проекты по условиям конкурса должны были быть направлены на улучшение качества жизни в городе или регионе.

В рамках чемпионата состоялись состязания роботов в борьбе сумо.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ