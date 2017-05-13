Новости Алматы

Школьники познакомились с трагическими страницами истории движения «Алаш»

Общественный фонд «Согласие народов» провел в учебных заведениях Алматы лекции «Движение «Алаш» и политические репрессии в Казахстане».

Лектории состоялись при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества.

Один из лекториев состоялся в общеобразовательной школе № 160 микрорайона Карасу Алатауского района.

– Как известно, в этом году исполняется 100 лет с момента создания общенациональной партии «Алаш» и правительства Алаш Орда. Также отмечается 80-летняя годовщина скорбных массовых политических репрессий и в республике, унесших жизни и сломавших судьбы более 100 тысяч наших земляков, представителей самых разных национальностей, – сказал директор ОФ «Согласие народов», ученый секретарь Национального конгресса историков Зиябек Кабульдинов.

Он подробно остановился на истоках движения «Алаш», предпосылках появления партии.

В ходе лекции Зиябек Кабульдинов презентовал новый школьный учебник 8-го класса по истории Казахстана с отдельными параграфами, посвященными алашской проблематике. Также была представлена новая книга «Астана: прошлое и настоящее», изданная в преддверии EXPO-2017 и 20-летия переноса столицы в Астану.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В мегаполисе представлена книга о природе, традициях и народе Казахстана

Презентация книги Тинкай Кретовой «Қазтабан. Повесть и рассказы» состоялась в библиотеке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации.

– «Қазтабан» – честная, но добрая повесть, которая отвечает на вопрос, что значит быть казахстанцем. Это книга о нас с вами. С ее помощью читатель совершит увлекательное путешествие по всей стране и вместе с героями ощутит аромат степей Сары-Арки, жар майского Мангышлака и дуновение прохладного Алтая, – подчеркнула автор книги.

Тинкай Кретова также отметила, что огромную роль в ее произведении играют символы.

– Насыщенный культурный подтекст характерен не только для повествовательной части, но и для иллюстраций, которые были детально и тщательно разработаны специально для этой книги, – сказала она.

В издание также вошли рассказы и размышления автора о тенгризме как естественной взаимосвязи природы и человека.

Также состоится театральный перформанс. Молодые актеры оживили некоторые отрывки из повести. А выступление музыкального ансамбля «The ребяталар» создало атмосферу теплой дружественной встречи.

В завершение встречи с участием именитых писателей состоялось обсуждение книги.

Напомним, что Тинкай Кретова – лауреат литературной премии «Алтын Тобылғы» («Золотая Таволга») 2016 года за повесть «Қазтабан» в номинации «Лучшее произведение, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры».

Георгий ХИНИЧ

В Алматинском колледже моды и дизайна состоялся городской семинар на тему полиязычного образования

В его рамках состоялись открытые уроки, на которых велось преподавание по передовым методикам.

– В своем Послании Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указывает на необходимость создания новой модели экономического роста. Особое внимание Глава государства уделил роли системы поли­язычного образования, – сказала директор колледжа Надежда Яковлева, добавив, что студенты учатся представлять свои модные коллекции не только на казахском и русском, но и на иностранном языке.

Семинар завершился показом мод. Были продемонстрированы модели студентов, в частности свои работы показала Айгерим Иемберды, занявшая І место в конкурсе WorldSkils.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Идейный десант

В мегаполисе начали работу информационно-разъяснительные группы по идеологическому противодействию религиозному экстремизму и терроризму (ИРГ). Об этом сообщают в управлении по делам религии.

Центром изучения и анализа этого ведомства создано 9 групп (1 городская и 8 районных). В их состав вошли более 100 экспертов по вопросам религии, это теологи, психологи, историки, культурологи, юристы, представители госорганов, известные спортсмены и деятели искусства.

Он начали проводить лекции, семинары, встречи, беседы. Всего планируется провести 500 мероприятий с охватом аудитории в 80 тыс. человек.

– Такая работа проводилась и ранее, однако сейчас она станет более системной. С текущего года все лекции будут оплачиваться, это позволит повысить качество и эффективность работы, – подчеркнул руководитель управления по делам религии Алматы Айдар Есенбеков.

Юлия ЖОРОВА

Школа-гимназия № 101 приняла участие в республиканском лектории на тему Послания Главы государства

Вместе с педагогами спикерами выступили представители региональной научно-экспертной группы Академии наук Казахстана (НЭГ АНК).

В своем выступлении заведующий отделом политологии института философии, политологии и религиоведения МОН РК, доктор философских наук, председатель научно-экспертной группы (НЭГ) АНК Алматы Мухтарбек Шайкемелов отметил, что Послание Президента народу Республики Казахстана – четкий программный документ, в котором определены основные направления дальнейшего развития страны, заложены важные приоритеты развития государства на ближайшие годы. В нем указаны конкретные шаги к выходу Казахстана на новые рубежи развития.

– Страна, руководствуясь Посланием Главы нашего государства, непременно добьется больших успехов в дальнейшей модернизации общества, – уверен ученый. – Особая задача государства – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста.

Заместитель председателя АНК Алматы, член НЭГ АНК Казбек Мамсуров подчеркнул, что Глава государства выделил пять основных приоритетов, призванных обеспечить темпы роста.

– Очень важно, что молодые ученые принимают активное участие в обсуждении Послания Президента. На них возлагается особая надежда как на наиболее активную, инициативную и передовую социальную группу, способную создавать инновационный и интеллектуальный продукт, – сказала директор КГУ «Қоғамдық келісім» Жаннат Мурынова. – Перед нами поставлены глобальные задачи по всем сферам жизнедеятельности страны, и они должны стать основой нашего единения. Главное условие их успешной реализации – мир и стабильность, согласие и сплоченность нации. В самые трудные годы истории Казахстана наш народ достойно выходил из сложнейших ситуаций благодаря единству народов, проживающих в нашей многонациональной стране.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Вдоль набережной Большой Алматинки Бостандыкского района высадили сосны, ивы и сирень

Посадку молодых деревьев приурочили к Дню Победы и Дню защитника Отечества. Организаторами благотворительной акции выступили первичная партийная организация при поддержке Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» и компания Global.

Уже через несколько лет здесь можно будет любоваться цветущей сиренью и вечнозеленой сосной. Но благоустройство территории было сделано не только из эстетических соображений. По словам организаторов, ухоженная территория привлекает к себе много отдыхающих людей, здесь станут больше гулять, заниматься физкультурой и спортом, а это в свою очередь положительно скажется в продвижении идей здорового образа жизни.

– Я живу неподалеку, увидел, что привезли саженцы, что ребята начали копать, и решил помочь. Сам я уже давно пенсионер, но когда-то был учителем и прививал своим ученикам любовь к природе, мы тоже сажали деревья, – говорит участник акции пенсионер Геннадий Рыбалко. – Меня очень радует, что молодежь сейчас стала такой активной.

В общей сложности вдоль реки было высажено 50 сосен обыкновенных, 70 кустов сирени и две ивы. Площадь высадки составила порядка 2000 квадратных метров. В мероприятии приняли участие 80 человек, в том числе жители близлежащих домов.

Деревья дополнительно обработали антистрессовыми препаратами и удобрили. Организаторы высадки обещают, что в ближайшие два года, пока деревья будут приживаться, им будет обеспечен должный уход: регулярный полив, санитарная обрезка и обработка от вредителей.

Более 1000 новых деревьев высадят в парках и скверах Алматы

Озеленение позволит улучшить экологическую и эстетическую обстановку парковых зон. Будут благоустроены скверы по ул. Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул. Кабанбай батыра; по ул. Тулебаева от пр. Абая до ул. Гоголя; парковая зона «Есентай» от ул. Тимирязева до бульвара Бухар жырау.

Главной задачей работ по благоустройству сквера по ул. Тулебаева от пр. Абая до ул. Гоголя станет сохранение индивидуального облика исторической зоны, оздоровление зеленого фонда. Общая площадь сквера 56 тыс. квадратных метров. Работы по озеленению пройдут на территории в 11 тыс. квадратных метров.

Общая площадь сквера по ул. Байсеитовой от ул. Сатпаева до ул. Кабанбай батыра составляет 226 тыс. квадратных метров, из них территория озеленения – 19 тыс. квадратных метров. В парковой зоне будет высажено 462 шт. деревьев различных видов, 242 кустарника, 5028 кустов роз пяти различных сортов. Цветники из летников высадят на площади 24,1 квадратных метра..

Сквер «Есентай» от ул. Ти­­мирязева до бульвара Бухар жырау расположен по обе стороны реки Есентай. На его территории будет высажено 619 деревьев различных пород, 502 кустарника и 118 кустов живой изгороди.

Также ожидается уборка сухостойных и аварийных деревьев; создание велосипедных дорожек; обустройство улицы для отдыха жителей прилегающих домов. После благоустройства набережной реки Есентай алматинцы смогут укреплять свое здоровье на спортивных площадках и велодорожках.

Азат АЛТЫБАЕВ

Юрий ЮРОВ

Стартовала продажа билетов на Цирк дю Солей в рамках международной специализированной выставки ЕХРО-2017

Сегодня всемирно известный канадский Цирк дю Солей является одним из крупнейших компаний индустрии развлечений. В компании, штаб-квартира которой расположена в Монреале, трудятся почти 4000 человек из 50 стран мира, в том числе 1300 артистов. Этот цирк, который уже завоевал сердца зрителей более чем в 400 городах мира, впервые выступит в Астане в рамках ЕХРО-2017.

Цирк, вдохновившись богатой культурой и историей Казахстана, изучив тему выставки «Энергия будущего», подготовил для гостей столицы эксклюзивную шоу-программу REFLEKT. Зрелище, которое обещает быть впечатляющим, заключает в себе симбиоз культурного наследия казахстанского народа и современного взгляда на ближайшее будущее всего человечества.

В период с 10 июня по 10 сентября запланировано 71 выступление. Гости смогут насладиться уникальным шоу в специально оборудованном павильоне в форме треугольника, вместимость которого 2000 человек. Премьера выступления состоится

16 июня на территории выставки.

Стать частью глобального события в современной истории Казахстана и получить незабываемые впечатления от шоу-программы Цирка дю Солей можно будет за приемлемую цену – от 4000 тенге.

В павильоне Германии на ЕХРО-2017 будет представлен гоночный автомобиль «Формулы Е» на электрической тяге

Об этом в ходе пресс-конференции заявил креативный директор павильона Германии Андреас Хорбельт. Он отметил, что автомобили на электрической тяге – это ключ к созданию транспорта будущего.

«Средства передвижения, использующие энергию из возобновляемых источников, – ключ к созданию транспорта, не оказывающего воздействия на климат. В наших павильонах будут представлены лимузин, гоночный автомобиль «Формулы Е», двухколесный транспорт с электроприводом», – рассказал господин Хорбельт.

Также он отметил, что павильон Германии на выставке даст возможность заглянуть в «Город будущего». По его словам, в немецких павильонах будут представлены инновации и решения совершенствования транспорта и жилья. Посетителям будут презентованы «умные дома», которые производят больше энергии, чем расходуют, фасадные панели с водорослями для получения энергии и другие.

Бахыт АМАНОВ