Новости Алматы

Предприниматели требуют ужесточить наказание для госслужащих, препятствующих развитию бизнеса

На семинаре по улучшению бизнес-среды представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» предложили ужесточить наказание для госслужащих, которые пытаются нажиться, создавая барьеры бизнесу.

Как правило, самое строгое наказание для сотрудников госорганов в подобных случаях – увольнение. А в это время компания, которой были искусственно созданы проблемы, может понести многомиллионные убытки, испортить репутацию или даже закрыться. Бизнесмены предлагают привлекать недобросовестных сотрудников акиматов и различных ведомств к материальной и даже уголовной ответственности.

По заказу НПП «Атамекен» независимая компания провела исследование во всех регионах страны, чтобы выяснить, где больше распространена коррупция. Опрос предпринимателей показал, что, например, в Алматы самыми жадными оказались недобросовестные сотрудники Службы экономических расследований при Департаменте государственных доходов. За свою лояльность они берут от 167 до 772 тысяч тенге. Чуть меньше просят у предпринимателей за решение бюрократических проволочек нерадивые работники Управления государственных закупок и различные экослужбы. Их пособничество обходится предпринимателям в 500–600 тысяч тенге. Не самые коррумпированные, но тем не менее часто упоминаемые в антирейтинге алматинские санэпидемиологи и сотрудники Управления архитектуры и строительства.

В целом по стране картина везде примерно одинаковая. В списке одни и те же управления и ведомства. С разницей только в стоимости услуг. Больше всех за быстрое решение проблем готовы заплатить предприниматели в Алматы и Астане. В 2–3 раза ниже мзда в других регионах.

Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген считает, что убирать административные барьеры необходимо прежде всего на законодательном уровне.

– Сейчас одного предпринимателя проверяет 61 государственный орган, предъявляя 28 тысяч требований. Национальная палата предпринимателей предлагает оптимизировать систему госконтроля. Первое – отменить выборочные проверки. Второе – из 540 контрольных функций госорганов исключить 139. В-третьих, сократить число требований. Например, Департамент по защите прав потребителей выставляет бизнесу 11 500 требований, из которых 9347 уже удалось сократить. У департамента по ЧС к частному бизнесу 3120 требований, 2244 оказались неактуальны, их удалось отменить, – сообщил Кайрат Кудайберген.

Он призвал предпринимателей активнее участвовать во всякого рода опросах и мероприятиях, направленных на выявление проблем бизнеса.

Айхан АНСАГАНОВА

Школьники Турксибского района бесплатно посетили Центральный государственный музей

Познавательная экскурсия для воспитанников социально незащищенных семей была организована прокурором района советником юстиции Асхатом Шариповым в поддержку приоритетов, выдвинутых в статье Главы государства.

– В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент страны отметил, что Казахстан вступил в новый исторический период – начало Третьей модернизации Казахстана, – говорит Шарипов. – Было очень важно, чтобы дети прониклись историей Казахстана, осознали, какие перемены ждут нашу страну в недалеком будущем. Примечательно, что школьники впервые побывали в музее государственного значения. Для ребят подобное мероприятие особо значимо, ведь родители не имеют возможности организовать для них подобные поездки. Потому эта экскурсия стала для школьников не только познавательным, но и радостным событием. Экскурсия проходила в форме диалога. Учащиеся задавали множество вопросов, проявляли активный интерес к истории и культуре нашего суверенного государства. Подобное мероприятие способствует воспитанию казахстанского патриотизма, толерантности и привитию любви к истории и национальной культуре казахского народа.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

«Молодежь выбирает книгу!» Акция под таким названием состоялась в Алматы

Она объединила библиотеки Централизованной библиотечной системы мегаполиса, Турксибского района: №№ 1, 10, 15, 26, 30, медицинский колледж «Аяжан». Присутствующих приветствовал писатель Даулетбек Байтурсынулы. Этот яркий весенний праздник прошел с проведением молодежного флешмоба. Ребята скандировали: «Жизнь, энергия, молодость – это я, это ты, это мы!», при этом в руках они держали книги известных классиков казахской литературы: Абая, Жамбыла, Ауэзова, Жумабаева, Сейфуллина.

Участники акции ознакомились с многообразием библиотек в шатрах на книжной выставке «100 лучших казахстанских книг». Желающие высказали свое мнение о прочитанных книгах у стенда «Предлагаю почитать». Разнообразил праздничную программу конкурс рисунков на асфальте на темы «Мой Казахстан» и «Мой любимый книжный герой». Авторов лучших работ наградили призами.

Кроме того, для молодежи провели викторину «По произведениям казахстанских писателей». Интеллектуальной разминкой стало задание на знание казахских пословиц и поговорок: «История земли – это история народа», «Дружба батыров – дружба народов», «Книга – кладовая золота», «Сила – в знании, знания – в книгах». В ходе викторины состоялся конкурс на лучшего чтеца стихотворений любимых казахстанских поэтов.

Не менее интересным моментом праздника была акция «Возьми в подарок книгу». Многообразие выбора книг не оставило равнодушным никого.

– Молодежь привносит свою энергию, идеи. Именно молодые люди, яркие и энергичные, определяют перспективы страны. Библиотеки проводят подобные мероприятия для того, чтобы молодежь была всесторонне развитой, духовно и физически здоровой. Именно молодежь утверждает демократический образ жизни, чувство социальной справедливости, нравственные основы. И наша задача через книгу поддержать их, – сказала заместитель директора ЦБС Алматы Гулсим Сапакова.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Открылся бесплатный кинотеатр под открытым небом «КиноСад»

Теперь субботние вечера можно проводить в Ботаническом саду, наслаждаясь бесплатными кинопоказами на свежем воздухе. Такой подарок алматинцам и гостям мегаполиса сделали представители благотворительного фонда «Халык». Планируется, что таким образом желающие смогут посмотреть лучшие отечественные и зарубежные фильмы.

Первый киносеанс с успехом состоялся 13 мая, собрав множество зрителей, которые посмотрели отечественную комедию «Бизнес по-казахски». Кинопоказы будут проходить по субботам. Начало в 19.00. Вход свободный.

Елена СОКОЛОВА

Коллектив Алматинского завода мостовых конструкций обсудил статью Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Основным докладчиком выступил директор АЗМК, член политсовета и бюро Турксибского филиала партии «Нур Отан» Шухрад Шардинов. Он, в частности, сказал:

– В прошлом месяце во время проведения цеховых собраний вы ознакомились с Посланием «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Основные тезисы вам уже знакомы. Хочу акцентировать ваше внимание на двух важных моментах. Как вы знаете, чтобы войти в тридцатку развитых государств мира, в нашей стране был дан старт двум важнейшим процессам обновления – политической реформе и модернизации экономики. Оба указанных процесса имеют четкие цели и задачи, приоритеты, методы их достижения. Но этого, как отметил Нурсултан Назарбаев, недостаточно. Глава государства подчеркивает, что сегодня добиться успеха можно, лишь повышая конкурентоспособность не только промышленной продукции, но и интеллектуального ресурса.

Чтобы обеспечить развитие страны, Президент выделил шесть направлений модернизации сознания как общества в целом, так и каждого казахстанца. Это конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие и, наконец, открытость. Как подчеркивает Глава государства, платформой должно стать конкурентоспособное сознание. Это знание языков, цифровой Казахстан и культурная открытость. Прагматизм сегодня надо рассматривать как знание своих возможностей и планирование своего будущего, умеренность в достатке. Это понятия, противоположные кичливости, расточительности и показухе. Открытость общественного сознания, открытость как передовым, так и информационным технологиям, готовность применять любой опыт – залог нашего успеха. Если же говорить о качествах, которые могут лечь в основу национального успеха, – это трудолюбие, стремление к новым знаниям, адаптивность и решительность. Все это свойственно казахстанцам. Все разработанные программы, указанные в Послании, объединены одной целью – подготовить всех нас, казахстанцев, к требованиям и вызовам XXI века.

Хочу обратиться к нашей заводской молодежи. В 2012 году Нурсултан Абишевич, обращаясь к молодежи в ходе лекции в Назарбаев Университете, сказал: «Сколько бы государство ни прилагало усилий к тому, чтобы повысить уровень благосостояния населения, он не вырастет, если каждый казахстанец не станет трудолюбивым хозяином своей судьбы, не будет ценить и приумножать то, что есть хорошего в стране. По словам одного из самых известных физиков-теоретиков нашего времени Стивена Хокинга, человечество вступает в эру самоопределения собственной эволюции, которая требует непрерывной модернизации».

Поэтому модернизацию сознания каждый из нас должен начинать с себя.

Особо подчеркну: все задачи выполнимы, учитывая толерантность, предельную открытость, истинное гостеприимство и уважительное отношение к другим странам казахстанцев.

Виктория АНДРЕЕВ